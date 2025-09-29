Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”
Gândul, 29 septembrie 2025 22:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni seară, că premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acceptat proiectul acordului de pace cu grupul militant palestinian Hamas, care însă nu a fost consultat încă la nivel oficial. În conferința de presă organizată după întrevederea de la Casa Albă, Donald Trump a anunțat că Benjamin Netanyahu a acceptat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
22:50
Ilie Bolojan: Nu avem în vedere alte majorări de taxe anul viitor, problema noastră este să ne reducem cheltuielile # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost invitat la postul de televiziune Digi24, unde a vorbit, printre altele de taxe. Acesta a spus că, dincolo de majorarea taxelor locale, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026, nu are în vedere alte majorări de taxe. „Dar în 2026, dincolo de majorarea taxelor locale, care intră în […]
Acum 30 minute
22:40
De ce nu se resimte creșterea de TVA în încasările de la bugestul de stat. Explicația premierului Ilie Bolojan # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce după primele opt luni ale lui 202, încasările la bugetul de stat au crescut doar cu 6,9%, deși TVA-ul crescuse. Primul ministru a precizat că această creștere de TVA își va face simțită prezența mai târziu față de când a fost implementată. Deși TVA-ul a crescut din august, […]
Acum o oră
22:30
Bolojan grăbește reducerea angajaților din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reducerea personalului angajaților din primării este necesară, trebuie făcută acum, „cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România”. Bolojan a spus că pachetul de reduceri conține foarte multe lucruri care întăresc autonomia locală. „Practic, măsurile mută decizii la nivel local, deci susțin descentralizarea […]
22:30
Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul # Gândul
Preotului italian Maurizio Patriciello, cunoscut pentru campaniile antimafie desfășurate în Peninsulă, a primit un cadou neobișnuit în timpul liturghiei de duminică. Maurizio Patriciello este unul dintre cei mai vocali contestatari ai mafiei italiene. În timpul slujbei de duminică, atunci când efectua împărtăşania enoriașilor, un bărbat în vârstă de 75 de ani i-a înmânat un glonț […]
22:20
Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni seară, că premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acceptat proiectul acordului de pace cu grupul militant palestinian Hamas, care însă nu a fost consultat încă la nivel oficial. În conferința de presă organizată după întrevederea de la Casa Albă, Donald Trump a anunțat că Benjamin Netanyahu a acceptat […]
22:10
După valul masiv de tăieri și scumpiri, Bolojan pune austeritatea în standby: „Nu mai trebuie să CREȘTEM taxe” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorările recente de taxe au adus venituri suplimentare la bugetul de stat, însă, în prezent, accentul trebuie pus pe colectarea eficientă a taxelor existente și pe disciplina cheltuielilor publice, și nu pe noi creșteri fiscale. Acesta a precizat că efectele reducerilor de cheltuieli nu se văd imediat. „Dar măsurile […]
Acum 2 ore
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 30 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
„Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”. Ce spune premierul despre numirea șefilor serviciilor secrete # Gândul
Premierul Ilie Bolojan susține că procesul de numire a șefilor serviciilor secrete nu depinde doar de înțelegerile politice, ci și de calitățile oamenilor propuși. „Dacă e vorba de serviciile de informații, e nevoie de o propunere din partea președintelui, apoi să asigure partidele votul în parlament pentru această propunere. Trebuie să fie asigurată majoritatea ca […]
21:50
Luna octombrie este plină de surprize și vești bune pentru toate zodiile, fiecare nativ va avea parte de o zi în care astrele par că se vor alinia perfect. Fie că este vorba despre o veste bună, o reușită profesională sau un moment magic în iubire, ziua aceasta poate aduce energie pozitivă sau schimbări neașteptate. […]
21:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Lulea # Gândul
Invitatul emisiunii este Marius Lulea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
21:40
Bolojan, întrebat dacă ajung banii pentru pensii și salarii: Rectificarea propusă va fi aprobată miercuri sau joi # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a spus, luni seara, că România are posibilitatea să plătească pensii și salarii până la finalul anului, iar rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi și ea va asigura fluxurile de plăți. Bolojan a fost întrebat, luni seara, dacă sunt bani de pensii și salarii în România. „Sunt (bani de pensii […]
21:40
Jobul anului în România, primești 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Ce companie răsplătește dormitul la muncă # Gândul
Noutate absolută, este posibil că primești 1.000 de euro pentru opt ore de somn. O companie îi răsplătește pe cei care știu să doarmă bine. O renumită companie oferă 1.000 de euro celor care sunt dispuși să doarmă opt ore, sub supravegherea unui juriu. Jobul pare o farsă la prima vedere, însă este cât se […]
21:40
Bancul zilei. Este seară și este un moment numai bun pentru puțin umor. Bancul de luni seara este cât se poate de savuros. Spor la râs! – Ești foarte frumoasă, păpușică! Îmi place poza ta de profil! Dar de ce e alb-negru? – Așa se făceau pe vremea mea… Alte bancuri haioase Medicul iese de […]
21:30
Adevărul despre telefoanele TESLA. Când se vor lansa, ce funcții au și cât costă. Un rival nou pentru Apple se anunță la orizont # Gândul
În ultimele zile, în mediul online a circulat vestea că Tesla va lansa un smartphone revoluționar, intitulat „Tesla Pi Phone”, un adevărat competitor pentru Apple și iPhone. Noul telefon venea cu un preț de 789 dolari, conectivitate STARLINK, securitate biometrică și un sistem avansat de camere. „Este oficial. Telefonul Tesla Pi costă 789 de dolari […]
21:30
Călin Georgescu, invitatul lui Marius Tucă la emisiunea Marius Tucă Show, a spus ce ar face el, dacă ar avea țara în propriile mâini. „Ce faci cu o țară care are datorii și corupție. Ce ar face Călin Georgescu dacă ar lua această țară în mâini”, a fost întrebarea la care Călin Georgescu a răspuns: […]
21:20
Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat, iar moldovenii se întreabă ce urmează, într-o țară prinsă între promisiunea Europei și nostalgia trecutului sovietic. A doua zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova a început cu un protest scurt al opoziției. Membrii și simpatizanții „Blocului Electoral Patriotic” s-au adunat în fața Parlamentului de la Chișinău, spunând […]
21:10
Călin Georgescu a fost prezent în emisiunea lui Marius Tucă, Marius Tucă Show. El a vorbit și despre poziția președintelui Donald Trump în războiul din Ucraina. „Pacea este singurul mod prin care o țară se poate dezvolta. Tu nu te poți dezvolta în război. Este imposibil așa ceva. Nu ai cum, și atunci, acest aspect […]
21:10
Călin Georgescu despre TVA-ul de 24% și cum factura la energie eficientizează taxele poporului român # Gândul
În cadrul ediției speciale a emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a explicat cum factura la energie este un mod de a eficientiza taxele pentru români, dar și de ce nu se poate ca România să tindă către un TVA de 24%. Fostul prezidențiabil a pus accent pe domeniul energiei pe care l-a catalogat drept […]
Acum 4 ore
21:00
Netanyahu a prezentat scuze Qatarului, de la Casa Albă, pentru atacul asupra liderilor Hamas /Israelul ar putea oferi COMPENSAȚII # Gândul
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a prezentat scuze omologului său din Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, pentru raidurile aeriene israeliene care i-au vizat pe 9 septembrie pe liderii Hamas aflați în exil la Doha. Conform postului Channel 12, Benjamin Netanyahu a discutat câteva minute cu Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani de […]
21:00
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre relația sa cu liderul AUR, George Simion, și starea nemulțumirii populației române. Întrebat dacă îl consideră protejat sau partener pe George Simion, Georgescu a clarificat: „Protejat. Eu așa am spus.” Urmăriți aici emisiunea integrală. Referindu-se la acuzațiile de extremism aduse […]
20:50
Călin Georgescu, despre dosarul în care este inculpat: „Cu diavolul nu intri în conversație. Deci nu am ce conversație cu cu cei de teapa aceasta” # Gândul
Călin Georgescu a răspuns evaziv la emisinea lui Marius Tucă Show la întrebarea dacă i-ar inculpa pe procurorii care l-au făcut dosaruo, pe modelul Donald Trump, în cazul ipotetic în care va ajunge la Cotroceni.– Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost întrebat va cere anchetarea procurorului Alex Florența în cazul în care […]
20:50
Călin Georgescu: „Pacea va veni în Ucraina la finalul anului viitor”. Deznodământul conflictului, va adera Ucraina la UE și NATO # Gândul
Invitat în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a spus când va avea loc finalul războiului dintre Rusia și Ucraina, dar și dacă va intra sau nu în Uniunea Europeană și NATO. Întrebat ce părere are despre țara noastră vecină Ucraina, fostul prezidențiabil a declarat că […]
20:40
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit deschis despre experiențele din ultima perioadă, inclusiv despre trădările suferite din partea unor persoane apropiate. Acesta a explicat că nu consideră aceste episoade drept motive de resentimente, ci lecții din care a învățat. Urmăriți aici emisiunea integrală. Georgescu a precizat că […]
20:40
Bolile metabolice și cardiovasculare reprezintă uneledintre cele mai importante probleme de sănătate publică la nivel global. Sedentarismul, alimentația dezechilibrată și stresul contribuie la creșterea numărului de pacienți diagnosticați cu hipertensiune, obezitate sau afecțiuni ale metabolismului lipidic. Diagnosticarea precoce este cheia pentru prevenirea complicațiilor severe, iar analizele de laborator joacă un rol esențial în acest proces. […]
20:30
(P) Sezonul de iarnă începe la importatori – ce ne rezervă colecția nouă de brazi artificiali # Gândul
Când termometrele încă mai arată temperaturi blânde, iar frunzele abia încep să ruginească, în lumea importatorilor deja se simte adierea discretă a iernii. Pentru cei din culisele sărbătorilor, sezonul de iarnă începe la importatori chiar din septembrie. Este momentul în care colecțiile noi de brazi artificiali se lansează, cataloagele se actualizează, iar stocurile încep să […]
20:30
Călin Georgescu s-a uitat la poporul român și-a aflat că „trebuie iubit, nu condus”: „Mă interesează România care creează, nu România care cerșește” # Gândul
Invitat în cadrul unei ediții speciale a „Marius Tucă Show”, fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, spune despre poporul român că „trebuie iubit, nu condus”. Călin Georgescu este interesat de o Românie creatoare, în detrimentul celei „care cerșește, cum este acum”. Acesta a mai spus, în emisiunea lui Marius Tucă, de la Gândul, că românul „suferă mai mult […]
20:30
Florile au fost întotdeauna un simbol al iubirii, aprecierii și grijii, devenind astfel alegerea perfectă pentru o varietate de ocazii speciale. De la aniversări și până la zilele de naștere sau celebrarea unei noi etape în viață, acestea reușesc să transmită emoții și să creeze amintiri de neuitat. În plus, opțiunea de a le livra […]
20:20
Călin Georgescu își liniștește susținătorii și promite să continue lupta: „Nu te retragi, nu te predai! Vezi cum se așază lucrurile și ACȚIONEZI” # Gândul
După o perioadă în care a stat departe de scena publică, Călin Georgescu revine cu un mesaj neașteptat. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Georgescu a spus clar că tăcerea nu înseamnă retragere și că toate atacurile primite l-au făcut mai puternic. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai […]
19:50
Prognoza meteo actualizată arată că, în zilele următoare, temoeraturile vor fi mai coborâte decât normalul perioadei în toate regiunile țării. Vor fi ploi cu caracter torențial, iar la munte, ninsorile vor continua, depunându-se un strat consistent de zăpadă. Astfel, până miercuri, la ora 10:00, va fi în vigoare o informare meteo de temperaturi mai coborâte […]
19:50
Polițist antidrog, reținut într-un dosar DIICOT de trafic de DROGURI. 20 de persoane au ajuns în arest # Gândul
Un polițist care ar fi trebuit să lupte cu traficanții de droguri a ajuns să lucreze pentru ei. Este vorba despre un agent al Serviciului Antidrog din București, în vârstă de 57 de ani, acuzat că a oferit informații secrete unei rețele de criminalitate organizată, au transmis luni procurorii DIICOT. În același dosar, 20 de […]
19:30
Invazie de meduze albastre pe litoralul românesc. Plajele sunt acoperite de la Sulina până la Vama Veche # Gândul
Mii de meduze albastre au acoperit plajele de la Sulina până la Vama Veche pe zeci de kilometri și au transformat malul mării într-un loc straniu. Creaturile marine se află la capătul ciclului de viață și sunt aduse de curenți și valuri la mal, iar puținii turiști care mai sunt pe litoral au fost surprinși […]
19:20
Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani # Gândul
Pe fondul noilor tarife vamale aprobate de președintele american Donald Trump, exporturile din carne de vită și derivate ale Statelor Unite au scăzut vertiginos în China, una din principalele piețe de desfacere la nivel global. Carnea de vită australiană a înlocuit dominația SUA în China de când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă. […]
19:20
Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați # Gândul
Circa 230 de angajați ai unei fabrici din România, cu patron străin, urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității. Este vorba despre fabrica Fujikura din Dej. Acolo, concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, însă o parte din angajați au fost deja anunțați că vor rămâne fără loc de […]
19:10
După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată # Gândul
Ministerul Finanțelor a publicat luni seară proiectul primei rectificări bugetare din 2025, după ce publicarea inițială fusese amânată vineri. Noua țintă de deficit crește la 8,4% din PIB, cu 1,36 puncte procentuale mai mult decât prevedea bugetul inițial, deși rămâne sub nivelul de 9,3% din PIB de anul trecut. Veniturile bugetului general consolidat cresc cu […]
Acum 6 ore
19:00
Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani” # Gândul
Românii le-au devenit tot mai familiari italienilor, începând cu anii 2000, de când sunt cea mai importantă comunitate de străini din Italia. De altfel, mulți localnici remarcă asemănarea dintre cele două popoare. Cu toate acestea, oferă și argumente pentru a le diferenția. Mai mulți italieni au încercat, deci, să răspundă, cu argumente, la întrebarea pe […]
18:30
Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, va avea o discuție cu emirul Qatarului, Tamim Al Thani, înaintea întâlnirii de la Casa Albă cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pe fondul temerilor țărilor arabe că Trump își ajustează în funcție de cererile Israelului propunerea privind oprirea conflictului din Fâșia Gaza. Conform unor surse citate de site-ul Axios.com și de […]
18:30
Ce trebuie să știi dacă vezi ZTL pe indicatoarele rutiere. Amenzi uriașe pentru cine nu ține cont de interdicție # Gândul
În mai multe orașe europene, în special în Italia, șoferii văd adesea pe drumuri semne rutiere cu abrevierea ZTL. Acestea indică „Zona Trafiico Limitato”, mai exact, zone cu trafic restricționat, unde accesul este permis doar anumitor categorii limitate de vehicule, de regulă rezidenților sau vehiculelor autorizate. Ce înseamnă ZTL de pe indicatoarele rutiere ZLT-urile sunt […]
18:30
Societatea lnfrastructură S5 cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 continuă programul de modernizare a infrastructurii și de sprijinire a persoanelor cu mobilitate redusă. Recent, pe strada Iancu Jianu a fost construită o nouă rampă destinată locatarilor care întâmpină dificultăți de deplasare. Rampa se construiește cu prioritate la blocurile în care domiciliază persoane cu dizabilități sau mobilitate […]
18:20
Societatea Infrastructura S5, cu sprijinul Primăriei, a finalizat lucrările de reabilitare din zona Năsăud – Șoseaua Progresului, o intervenție mult așteptată de locuitorii din cartier. Infrastructura rutieră era deteriorată, provocând atât disconfort zilnic pentru cetățeni, cât și probleme serioase de siguranță în trafic. Conform autorităților, lucrările au vizat refacerea carosabilului și a trotuarelor, zone care […]
18:10
Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani # Gândul
Care este zodia care primește recunoaștere la locul de muncă, precum și un bonus consistent, în această săptămână. Pur și simplu, se va umple de bani. Ultima săptămână din septembrie și primele zile din octombrue aduc o energie schimbătoare în plan financiar pentru toate zodiile. Astfel, unii nativi primesc vești bune despre bani, alții se […]
18:10
Reprezentanții Salubrizare 5 vin cu recomandări pentru locuitori privind colectarea deșeurilor biodegradabile, în cadrul programului de reciclare. FOLOSEȘTE UN RECIPIENT SEPARAT Păstrează deșeurile biodegradabile într- un container cu capac. Evită plasticul alege ambalaje din hârtie sau pungi compostabile. AI GRIJĂ CE ARUNCI ORGANIC Se colectează: resturi alimentare, coji de fructe şi legume, zat de cafea. […]
18:00
Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar # Gândul
Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, ar putea cumpăra combinatul siderurgic Liberty Galați. Tranzacția a fost confirmată de Remus Borza, cel care administrează planul de restructurare financiară pentru combinatul aflat în pragul colapsului. Luni, toți cei 3.000 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic. Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai mare grup […]
17:40
Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă # Gândul
Magistrații Curții de Apel Cluj au decis că fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, trebuie să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere, în urma solicitărilor Agenției Naționale de Integritate (ANI). Fostul edil ispășește, la acest moment, o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru luare de mită. Fostul edil din Baia Mare, […]
17:40
Cum poți pregăti acasă vinete exact ca în Grecia. Șase rețete direct de la chefii din Atena # Gândul
Mâncarea de vinete în stil grecesc a cucerit toți românii care au vizitat Grecia. Rețeta îmbină gustul bogat al vinetei coapte cu arome mediteraneene. Rețetele tradiționale sunt simple și pun în valoare textura legumei, astfel o face vedeta bucătăriilor grecești. Dacă în România vinetele apar cel mai des în salate sau zacuscă, în Grecia ele […]
17:40
Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern” # Gândul
Ambasada SUA cu sediul la Chișinău a publicat pe X prima reacție în urma victoriei partidului prezidențial. Anericanii o felicită pe Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) pentru victoria în alegeri. We commend the Moldovan people for their participation in parliamentary elections. Congratulations to the Party of Action and Solidarity and all parties that […]
17:40
Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni legea care consolidează sancțiunile pentru cămătărie. Conform noii reglementări, toate sumele împrumutate cu dobândă ilegală, precum și dobânzile percepute de cămătari, vor fi confiscate integral, închizând astfel portițele legale care permiteau până acum infractorilor să păstreze profitul obținut ilegal. Modificarea articolului 351 din Codul penal are scopul de […]
17:30
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce # Gândul
Adrian Sârbu susține că adevărata reformă administrativă a României ar trebui să înceapă prin mutarea capitalei de la București într-un alt oraș. Propunerea a fost făcută la Aleph News, relatează Mediafax. Sârbu argumentează că Bucureștiul este supraîncărcat de administrația centrală și de birocrație, iar o nouă capitală ar putea stimula descentralizarea și dezvoltarea regională. Conform […]
17:30
Serghei Mizil a reușit întotdeauna să atragă atenția prin stilul său nonconformist și este unul dintre puținele personaje care are mereu declarații directe fără menajamente. Fiul fostului lider comunist Paul Niculescu – Mizil, Serghei a reușit să își creeze o imagine, bazată pe excentricitate, ironie, dar și sinceritate fără filtre. De-a lungul timpului a tot […]
17:20
Luni, 29 septembrie, președintele Vladimir Putin a semnat legea prin care Federația Rusă se retrage oficial din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii, anterior Parlamentul aprobase ieșirea din tratat. Decretul a fost redactat încă din 23 august de către premierul rus, Mihail Mișustin, acesta prevedere retragerea din Convenție și a propus dezbaterea acesteia în parlament, iar […]
17:20
SALUBRIZARE Sector 5 încurajează educația ecologică. „Respectul față de natură este o investiție directă în sănătatea comunităţii” (P) # Gândul
Reprezentanții Salubrizare 5 lansează o inițiativă de conștientizare a importanței salubrizării și reciclării, îndreptată către locuitorii sectorului. Compania Salubrizare Sector 5 derulează un program de conștientizare ecologică ce urmărește implicarea cetățenilor în protejarea mediului. INFORMARE Învățăm despre protecţia mediului prin campanii şi cursuri, ca fiecare să ştie paşii simpli pentru un oraș curat. Respectul față […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.