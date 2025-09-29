Controverse uriaşe după moartea Ioanei Popescu! Începe bătălia pentru moştenire. Miza este uriaşă: vila de 1 mil. € şi…
Cancan.ro, 29 septembrie 2025 23:50
Tot mai multe controverse apar după moartea jurnalistei Ioana Popescu! Decesul său a stârnit nu doar emoții puternice printre apropiați și foști colegi de breaslă, ci și întrebări cu privire la soarta trupului său neînsuflețit, […]
Acum o oră
00:00
Ilie Bolojan nu vrea să mai amâne reducerea personalului din primării: „Cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România” # Cancan.ro
Ilie Bolojan continuă cu măsurile de austeritate! Premierul României a punctat din nou problema personalului din primării. Șeful Guvernului a declarat că nu vrea să mai amâne concedierile din administrație. Potrivit spuselor sale, cu cât […]
29 septembrie 2025
23:50
23:50
Anda Adam şi soțul, „încolțiți”de executor: sechestru pe bunuri de 100.000 € şi… Concurenţii de la Asia Express, evacuaţi peste noapte! # Cancan.ro
Anda Adam și soțul ei, Joseph, credeau că vor da lovitura în afaceri când au deschis un club de fițe în Cluj. Dar visul s-a spulberat rapid: localul nu a atras publicul așteptat, iar în […]
23:50
Afacerista „prăduită” de 350.000 €, în mijlocul unui nou scandal! Cel mai cunoscut influencer (+70 de ani) a jignit-o ca la uşa cortului # Cancan.ro
„Deţinutul poet”, Dănuţ Udilă, care face ravagii pe TikTok în 2025 este protagonistul unui scandal de proporții! Bărbatul și-a înjurat chiriașii ca la ușa cortului și au ajuns în instanță! CANCAN.RO deține toate informațiile despre […]
23:50
Florin Salam își spală păcatele în fața soției! A dat un “buf” de 700.000 €, iar acum… „Regele manelelor” s-a “lepădat” de cazinou! # Cancan.ro
N-aduce anul ce aduce Florin Salam! Nu este un secret pentru nimeni că cel mai cunoscut cântăreț de la noi din țară este „omul surprizelor”, fie ele plăcute sau nu. După ce a avut o […]
Acum 2 ore
23:20
Motivul REAL pentru care Stelian Ogică s-a despărțit de soția cu 30 de ani mai tânără: ”Mi-am asumat riscul ăsta. E foarte greu!” # Cancan.ro
Stelian Ogică a confirmat divorțul de soția sa, Alexandra! Cei doi nu mai locuiesc împreună de aproximativ o lună. „Spaima loteriei” a vorbit deschis despre separarea de fosta parteneră, mai tânără decât el cu 30 […]
22:50
Cum a fost păcălit Dorin Cocoș de „Stelu-ANRP” să cumpere un teren de 3 milioane de euro, pe care nu se putea construi nimic: ”Am vrut să-l dau înapoi” # Cancan.ro
Continuă scandalul între Dorin Cocoș și milionarul Gheorghe Stelian, cunoscut sub numele de „Stelu-ANRP”! Fostul soț al Elenei Udrea a povestit cum a fost păcălit de actualul său „inamic” pentru a cumpăra un teren de […]
Acum 4 ore
22:20
Dorin Cocoş, ADEVĂRUL despre dosarul de corupție “ANPR”! Ce acuzaţii îi aduce lui Gheorghe Stelian: „Stă pe terenuri și construcții de peste 150 de milioane” # Cancan.ro
Dorin Cocoș a fost invitat în emisiunea Dan Diaconescu Direct,acolo unde a lămurit cele mai cunoscute scandaluri în care a fost implicat. Fostul soț al Elenei Udrea a vorbit despre dosarul de corupție în care […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 30 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Cancan.ro
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:40
Dorin Cocoș îl pulverizează pe Stelu-ANRP. Ce acuzații i-a adus în direct: ”Cum Dumnezeu din atâtea sechestre câte s-au pus, lui i s-a ridicat sechestrul?” # Cancan.ro
Dorin Cocoș, invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, a făcut declarații incendiare despre unul dintre cele mai răsunătoare dosare de corupție din România, cazul ANRP. Iată ce a spus! Scandalul […]
21:30
Dumitru Dumbravă ar fi fost omorât?! Dorin Cocoș face dezvăluiri uluitoare la Dan Diaconescu DIRECT: ”Când te rade, te rade cu totul!” # Cancan.ro
Omul de afaceri Dorin Cocoș aruncă bomba în legătură cu moartea Generalului SRI Dumitru Dumbravă! Fostul soț al Elenei Udrea a dat de înțeles că fostul șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii […]
21:00
Substanțele chimice fac parte din viața noastră cotidiană, dar puține au un impact atât de mare și controversat precum alcoolul etilic. Folosit de milenii în alimentație, ritualuri sociale și tratamente tradiționale, acest compus ocupă un […]
21:00
Balayage-ul blond este una dintre cele mai populare și elegante tehnici de colorare a părului. Cu un aspect natural, luminos și modern, balayage-ul oferă profunzime și strălucire oricărui tip de păr. Totuși, menținerea acestei culori […]
20:40
Cum arată C.C. Catch la 61 de ani. Regina muzicii pop din anii ’80 va susține un concert în București! # Cancan.ro
Surpriză pentru fanii cântăreței C.C. Catch! Celebra artistă va susține un concert în România, iar prețurile biletelor nu sunt deloc mari. Află, în articol, toate detaliile despre show-ul incendiar, dar și cum s-a transformat vedeta […]
Acum 6 ore
19:50
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți # Cancan.ro
Final tragic pentru un cuplu proaspăt căsătorit! Petrecerea lor de nuntă s-a transformat într-un adevărat coșmar. Mirele s-a stins din viață chiar la propriul eveniment. Bărbatul dansa și părea extrem de fericit alături de soția […]
19:40
Ultima conversație pe care Ioana Popescu a avut-o cu iubitul ei. Ce i-a cerut, cu puțin timp înainte să moară # Cancan.ro
Moartea Ioanei Popescu a provocat nu doar durere, dar și o întreagă controversă în jurul relației pe care jurnalista o avea cu partenerul ei. Cu toate că și-a strigat durerea pe internet și a lăsat […]
19:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Lulea # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Marius Lulea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:10
Ce alimente consumă medicul Virgil Stroescu la 77 de ani. Obiceiul de la care nu se abate # Cancan.ro
Faimosul medic Virgil Stroescu a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă la 77 de ani. Cu o carieră de peste 20 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți doctori în nutriție, endocrinologie […]
19:00
Ispita Cătălin a jucat la două capete. În timp ce încerca să o cucerească pe Maria, iubita lui îl aștepta acasă! ”Nu voiam să cred!” # Cancan.ro
La CANCAN pe Insulă, Maria și Marius vorbesc pentru prima dată după încheierea emisiunii de la Antena 1. Cei doi soți spun cum s-au împăcat, de ce a ajuns concurentul fix acasă la Oana Monea […]
Acum 8 ore
18:30
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit cu o româncă # Cancan.ro
Anda Adam și Joseph sunt unul dintre cuplurile care fac senzație în show-ul Asia Express. Povestea de dragoste dintre cei doi este binecunoscută de public, însă nu mulți știu că el a fost căsătorit cu […]
18:10
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața # Cancan.ro
Nu se mai oprește durerea pentru familia Semeniuc! Amalia, una dintre cele trei surori implicate în accidentul grav din Suceava, a murit la 21 de ani, după aproximativ două săptămâni petrecute în spital. În aceeași […]
17:40
Deși calendarul spune clar că abia am intrat în toamnă, natura are alte planuri. Finalul de septembrie 2025 a venit cu temperaturi de ianuarie și cu un tablou alb în mai multe zone din țară. […]
17:40
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de luni. Începutul de săptămână nu este niciodată ușor, însă această glumă o să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că sunteți la muncă, în autobuz sau acasă, […]
16:50
Motivul sfâșietor pentru care Ioana Popescu își îneca amarul în alcool. Care a fost ultima ei dorință: ”Din păcate, nu i s-a mai împlinit acest vis” # Cancan.ro
Ioana Popescu avea o energie debordantă și mereu îi făcea pe cei din jur să râdă. Totuși, în spatele glumelor sale, se ascundea și o tristețe despre care puțini știau. Se pare că jurnalista și-a […]
16:50
Doliu la Casa de Asigurări de Sănătate Constanța! Marinel Ciobanu, fostul director economic al CAS Constanța, s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani. Acesta activa în instituție încă de la înființarea acesteia. […]
16:50
Surpriză totală în cel mai nou show din Antenă! Are toate șansele să devină fenomenul toamnei. Ele sunt vedetele de la ”Te pui cu faimoșii”! # Cancan.ro
CANCAN.RO v-a dezvăluit recent că șefii din Antenă “reciclează” emisiunea cu care Dan Negru rupea audienţa în anii 2000! Conducerea trustului are planuri mari în ceea ce privește noul proiect. Dacă „Te pui cu blondele” […]
Acum 12 ore
16:30
Alimentul IEFTIN care a ajutat-o pe Maria să ajungă la vârsta de 117 ani. Se găsește în toate supermarketurile # Cancan.ro
Experții au analizat stilul de viață și obiceiurile Mariei Branyas, considerată la un moment dat cea mai bătrână femeie din lume. Aceștia au vrut să descopere ce a ajutat-o pe femeie să ajungă la vârsta […]
16:10
Un curier bengalez- eroul de la Glovo! A salvat un român agresat pe o stradă din București # Cancan.ro
Un curier bengalez a devenit erou după ce a salvat de la moarte un tânăr român. Livratorul este un exemplu demn de luat în considerare, mai ales după numărul ridicat de atacuri asupra muncitorilor din […]
15:20
Dobirceanu Roberta Elena, o adolescentă în vârstă de 17 ani din Cogealac, județul Constanța, este de negăsit. Minora a dispărut pe data de 22 septembrie 2025, iar familia o caută cu disperare. Cine o vede […]
15:10
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Sepsi Sf. Gheorghe, marți, 30 septembrie 2025, de la ora 17.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Sepsi Sf. Gheorghe, marți, 30 septembrie 2025, de la ora 17.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
15:00
Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul: ”Va fi depusă la capelă” # Cancan.ro
Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Moartea sa a fost un adevărat șoc pentru toți cei care au cunoscut-o. De […]
15:00
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor # Cancan.ro
Tragedie în lumea acrobațiilor! Marina B, o tânără acrobată în vârstă de 27 de ani, a murit în timp ce executa o cascadorie îndrăzneață într-un cort de circ. Iată ce s-a întâmplat! Totul s-a petrecut […]
14:20
Nu e o glumă! Câți euro a plătit Dorian Popa pentru o noapte de cazare într-un cort de lux, la Grand Canyon # Cancan.ro
Dorian Popa se află într-o escapadă în Statele Unite. După ce a vizitat Las Vegas, artistul a ajuns acum la Grand Canyon și le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online cazarea pentru care a optat […]
14:10
Marele regret al Roxanei Ciuhulescu după ce și-a mărit bustul. A fost extrem de complexată! ”I-am și zis medicului asta” # Cancan.ro
La mai bine de un an de când și-a făcut implant cu silicoane, Roxana Ciuhulescu are o dorință, ținută ascunsă până acum. Aflați în următoarele rânduri despre ce e vorba, dar și despre complexul pe […]
13:50
Cât costă să-ți schimbi anvelopele de vară cu cele de iarnă în 2025. Ce riscă șoferii dacă nu respectă regulile # Cancan.ro
Odată cu venirea temperaturilor scăzute, mulți șoferi se întreabă când își pot schimba, de fapt, anvelopele. Vulcanizările sunt luate cu asalt de români, iar șoferii stau la cozi uriașe pentru a trece de la cauciucurile […]
13:50
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Lucian Sănmărtean și Răzvan Stanca analizează la sânge campioana României: ce trebuie să facă Gigi Becali pentru un nou titlu # Cancan.ro
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Lucian Sănmărtean, Răzvan Stanca și Robert Panduru vin la EXCLUSIV […]
13:10
Theo Rose s-a distrat pe cinste în weekend-ul ce tocmai a trecut. Cântăreața și partenerul ei, Anghel Damian, au fost nași, iar distracția a fost la cote mari la nunta la care cei doi au […]
12:40
Meteorologii ANM au emis o avertizare valabilă pentru perioada 29 septembrie-2 octombrie, ce vizează o răcire accentuată a vremii cu ploi moderate și ninsori la munte. Conform ANM, temperaturile vor scădea semnificativ, cu maxime ce […]
12:00
Cristina Ich, amenințată cu moartea! Influencerița a făcut totul PUBLIC: ”Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul” # Cancan.ro
Cristina Ich trece printr-o perioadă extrem de grea, după ce a devenit ținta unor amenințări grave cu moartea. Vedeta trăiește într-o stare de teamă constantă și a mărturisit că acest lucru a devenit parte din […]
Acum 24 ore
11:30
DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător de doar 23 de ani s-a prăbușit în vestiar, sub privirile neputincioase ale coechipierilor săi # Cancan.ro
Este doliu în lumea fotbalului francez. Un tânăr jucător promițător s-a stins din viață la doar 23 de ani, într-un mod tragic. Totul s-a petrecut imediat după încheierea unui meci, chiar sub ochii colegilor săi, […]
10:50
Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă: ”Eu am auzit și am văzut tot” # Cancan.ro
Igor Cuciuc, cunoscutul interpret de muzică populară, și soția sa trăiesc o durere de nedescris după pierderea fiicei lor, Andreea. Adolescenta a murit anul trecut, la doar 17 ani, lăsând un gol imens în sufletele […]
10:10
Incendiu devastator la un hotel din Prahova! 5 persoane se aflau în interior: o femeie a fost găsită carbonizată # Cancan.ro
Incendiu uriaș la un hotel din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, la un hotel din localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. În interiorul hotelului se aflau cinci persoane, în momentul declanșării […]
10:00
A divorțat după 20 de ani de căsnicie, iar acum s-a cuplat cu o tinerică de 26 de ani. Cum a fost surprins celebrul actor alături de noua iubită # Cancan.ro
După despărțirea de Isla Fisher, Sacha Baron Cohen pare că nu a rămas prea mult timp singur. Actorul cunoscut pentru rolul iconic din Borat are deja o nouă relație, iar femeia care i-a atras atenția […]
09:50
Deși nu se regăsește în mod obișnuit în rafturile din bucătăriile europene, uleiul de tărâțe de orez este un ingredient de bază în multe gospodării asiatice. Dar cât este de sănătos, de fapt? Uleiul de […]
09:40
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova. Au ales calea europeană: Partidul Maiei Sandu câștigă cu peste 50% # Cancan.ro
Moldovenii au ales direcția europeană. După alegerile decisive de ieri, văzute ca o confruntare între Est și Vest, cetățenii din Republica Moldova au optat pentru continuarea parcursului democratic. Ziua de ieri a fost urmărită cu […]
09:10
SINGURUL fruct de toamnă care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Porția corectă pentru ficat este de 150g” # Cancan.ro
A venit toamna și, odată cu ea, mesele românilor s-au umplut de legume și fructe de sezon. Pare momentul perfect să profităm de bogățiile naturii, însă specialiștii atrag atenția că nu tot ce este „natural” […]
09:00
Cele 2 ZODII care întorc banii cu lopata de la 1 octombrie 2025. Acești nativi vor scăpa de necazuri și ghinioane! # Cancan.ro
Începutul lunii octombrie 2025 aduce vești incredibile pentru două semne zodiacale. Acești nativi vor beneficia din plin de influențele astrale favorabile în plan financiar. Vor începe luna cu dreptul și vor avea parte de prosperitate, […]
08:30
Semnul DIVIN pe care Adriana Bahmuțeanu l-a primit de la mama ei, la scurt timp după ce Petruța Toma a murit: ”Am găsit pe geam” # Cancan.ro
După moartea mamei sale, Adriana Bahmuțeanu spune că simte prezența ei prin anumite semne și mesaje venite din lumea de dincolo. Vedeta a vorbit deschis despre aceste lucruri care îi oferă alinare în această perioadă […]
08:30
Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș. Ce scrie în buletinul concurentului de la Asia Express 2025 # Cancan.ro
Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar echipele de curajoși deja au făcut cunoștință cu provocările grele de pe Drumul Eroilor. Printre concurenții din acest an se numără și Gabi Tamaș, un nume cunoscut […]
08:00
Ziua bună se cunoaște de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de astăzi este o soție care […]
