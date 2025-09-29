Derby cu rezultat corect. Ce lasă în urmă U Cluj - CFR 2-2
Sport.ro, 29 septembrie 2025 23:50
Universitatea și CFR au remizat, luni seară, în derby-ul Clujului, scor 2-2.
• • •
Al treilea meci fără victorie în campionat l-a convins pe tehnicianul de 57 de ani că Universitatea Cluj a intrat în vrie.
FCSB își poate pierde un jucător în iarnă.
Derby-ul U Cluj – CFR Cluj s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 11-a din Superliga României.
Andrea Mandorlini, extrem de nervos la finalul derby-ului cu ”U” Cluj: „Este ceva halucinant” # Sport.ro
Veteranul de 37 de ani a tras un puternic semnal de alarmă, după derby-ul cu CFR Cluj, încheiat la egalitate: 2-2.
Barcelona este foarte aproape să convingă un jucător important să semneze.
”Să vedem dacă poate interveni Marijana!” Mihai Stoica anunță probleme mari la FCSB! Absență probabilă cu Young Boys Berna # Sport.ro
După ce a obținut a doua victorie din campionat cu Oțelul Galați, scor 1-0, FCSB se pregătește deja pentru meciul din Europa League, cu Young Boys Berna.
Compagno, ce pierdere pentru FCSB: aruncat de Becali, e la un pas de o performanță majoră # Sport.ro
Vârfului de 29 de ani, la care campioana României a renunțat pentru doar 120.000 de euro, îi merge excelent, după ce a părăsit Superliga noastră.
Mihai Stoica este de părere că FC Argeș și FC Botoșani sunt cele două revelații din acest sezon din Superliga României.
Genoa - Lazio va avea loc luni, de la ora 21:45.
Tehnicianul român pare că nu realizează gravitatea situației în care a ajuns, după nici două luni, la Al-Hilal Omdurman.
Derby-ul ”U” Cluj - CFR Cluj se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Liviu Antal, cel mai bun marcator al campionatului românesc, în sezonul 2013-2014, continuă să strălucească, însă departe de țară.
U Cluj se duelează cu CFR Cluj în derby-ul etapei cu numărul 11 din Superliga României.
Florinel Coman continuă să-și irosească cariera la un nivel scăzut la care, în mod șocant, nici nu face față.
Mihai Teja, resemnat după înfrângerea clară cu FC Botoșani: „Mai mult de atât ce pot să fac” # Sport.ro
FC Botoșani s-a impus cu 2-0 în meciul cu Metaloglobus, într-un meci din etapa a 11-a din Superliga.
Număr incredibil de suporteri! Meciul din Superliga a bătut orice record negativ din acest sezon # Sport.ro
FC Botoșani s-a impus cu 2-0 în meciul cu Metaloglobus, într-un meci din etapa a 11-a din Superliga.
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun decât Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul # Sport.ro
FCSB s-a impus la limită în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, și a obținut a doua victorie din campionat în acest sezon.
Un caz tragic a apărut după un meci din liga a 5-a, făcând înconjurul lumii din motive nedorite.
O partidă aparent liniștită a creat o situație tare neplăcută pentru Leo Grozavu, tehnicianul formației moldave.
Românul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: „Pleacă favoriți” # Sport.ro
FCSB va juca joi împotriva lui Young Boys în runda a doua din faza ligii din Europa League.
Doi jucători de la FCSB, luați la rost după victoria cu Oțelul: ”Duceți-vă, bă, și dați gol!” # Sport.ro
FCSB a învins-o la limită pe Oțelul Galați, scor 1-0, și a obținut a doua victorie din campionat în acest sezon.
Latifundiarul din Pipera a asistat la o situație incredibilă, în weekend.
Atleta Andrea Miklos, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism, s-a căsătorit în acest weekend.
Formația i-a anunțat revenirea! Jucătorul cu aproape 120 de meciuri în Superliga a semnat # Sport.ro
FC Argeș a oficializat mutarea unui jucător cu experiență în Superliga.
Veste proastă pentru Dennis Man! Ce se întâmplă după ce românul a fost decisiv la ultimul meci al lui PSV # Sport.ro
Miercuri, PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, joacă împotriva lui Bayer Leverkusen, în al doilea meci din faza principală Champions League.
Sport.ro a stat de vorbă cu George Ogăraru, fostul fundaș dreapta al Stelei și al lui Ajax Amsterdam.
Fundașul FCSB-ului speră să joace la Mondialul din 2026 cu naționala țării sale. Din păcate pentru el, o gafă monumentală a declanșat o decizie firească din partea forului mondial.
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV # Sport.ro
Partida de la Clinceni s-a desfășurat într-o atmosferă dezolantă, la care s-au adăugat și problemele create de VAR.
Fostul golgheter al FCSB-ului a ajuns într-o situație incredibilă, în zona arabă: a devenit un fotbalist „de umplutură“.
Cătălin Cîrjan este urmărit de mai multe echipei din afară în urma evoluțiilor bune în tricoul lui Dinamo.
”E moldovean cu pașaport românesc, nu e surprinzător că e needucat!” Derapaj grav al unui agent ucrainean în cazul Blănuță # Sport.ro
Vladislav Blănuță este într-o situație ingrată în Ucraina, după transferul la Dinamo Kiev, după ce mai multe postări pro-ruse au ajuns în posesia suporterilor ucraineni.
National Football League (NFL) este cea mai importantă competiție sportivă din SUA și are cel mai mare număr mediu de spectatori pe meci din întreaga lume. VOYO transmite în exclusivitate următoarele două sezoane ale NFL.
Penultima partidă din runda cu numărul 11, găzduită de Clinceni, a șocat, atunci când a început transmisia directă, la televizor.
CFR Cluj va juca derby-ul cu ”U” Cluj, luni, de la 21:00, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Gigi Becali nu este genul de patron care să se autocenzureze atunci când vine vorba despre propriile opinii, chiar dacă acestea pot fi considerate controversate sau chiar jignitoare.
„Groparul“ Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din România: dezastrul său, „moștenit“ de un român # Sport.ro
În fotbalul nostru intern foarte slab ajung, periodic, și niște străini dubioși. Care cu greu își găsesc de lucru, după ce pleacă din România. Iar când prind un contract în afara țării, își demonstrează incompetența.
Barcelona a anunțat prelungirea de contact a unui jucător important.
Un cunoscut jurnalist l-a propus pe George Pușcaș la un club din Spania: ”Ar fi cel mai potrivit!” # Sport.ro
George Pușcaș este liber de contract după ce s-a despărțit de Bodrum FK din Turcia.
Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor # Sport.ro
În mai puțin de două luni, Laurențiu Reghecampf a devenit inamicul publicului numărul 1, la Al-Hilal Omdurman.
Verdict surprinzător al antrenorului! Unde le vede pe revelațiile din Superliga: „Eu cred că vor rezista” # Sport.ro
Antrenorul român a analizat acest start de sezon din Superliga.
Interul lui Cristi Chivu se pregătește pentru o nouă seară de Champions League.
Chivu, situație complicată la Inter! Ce își dorește antrenorul român: „Mă pun sub presiune” # Sport.ro
Cristi Chivu a vorbit despre concurența pe posturi de la Inter.
Golgheterul naționalei României a dezvăluit că fostul selecționer a încercat să-l aducă în Polonia.
FCSB nu are timp de odihnă, campioana României va primi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna, joi, în a doua etapă din UEFA Europa League.
Start dezastruos pentru Spania la Mondialul U20. "La Rojita" a pierdut clar meciul cu Maroc # Sport.ro
Cupa Mondială U20 se desfășoară în Chile, în perioada 27 septembrie - 19 octombrie 2025.
Wow! Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L'Equipe # Sport.ro
Jucătorul nsotru de tenis de masă a repurtat victoria carierei.
FCSB a primit o veste proastă!
