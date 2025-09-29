Derby cu rezultat corect. Ce lasă în urmă U Cluj - CFR 2-2

Sport.ro, 29 septembrie 2025 23:50

Universitatea și CFR au remizat, luni seară, în derby-ul Clujului, scor 2-2.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum o oră
00:00
Sabău, distrus: „Riscăm enorm!“. Pericolul care amenință U Cluj Sport.ro
Al treilea meci fără victorie în campionat l-a convins pe tehnicianul de 57 de ani că Universitatea Cluj a intrat în vrie.
00:00
Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!” Sport.ro
FCSB își poate pierde un jucător în iarnă. 
29 septembrie 2025
23:50
Damjan Djokovic, supărat pe Mandorlini după derby-ul Clujului: ”Next question!” Sport.ro
Derby-ul U Cluj – CFR Cluj s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 11-a din Superliga României.
23:50
Andrea Mandorlini, extrem de nervos la finalul derby-ului cu ”U” Cluj: „Este ceva halucinant” Sport.ro
CFR Cluj și ”U” Cluj au încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul din etapa a 11-a din Superliga.
23:50
Derby cu rezultat corect. Ce lasă în urmă U Cluj - CFR 2-2 Sport.ro
Universitatea și CFR au remizat, luni seară, în derby-ul Clujului, scor 2-2.
Acum 2 ore
23:20
Nervi întinși la maxim în derby-ul Clujului! Suporterii au aruncat cu scaune Sport.ro
CFR Cluj și ”U” Cluj au încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul din etapa a 11-a din Superliga.
23:20
Nistor, îngrozit de ce se întâmplă la U Cluj: „Îmi e frică. Sincer!“ Sport.ro
Veteranul de 37 de ani a tras un puternic semnal de alarmă, după derby-ul cu CFR Cluj, încheiat la egalitate: 2-2.
23:00
Fotbalistul, foarte aproape să semneze cu Barcelona: „Este cheia proiectului” Sport.ro
Barcelona este foarte aproape să convingă un jucător important să semneze.
22:50
”Să vedem dacă poate interveni Marijana!” Mihai Stoica anunță probleme mari la FCSB! Absență probabilă cu Young Boys Berna Sport.ro
După ce a obținut a doua victorie din campionat cu Oțelul Galați, scor 1-0, FCSB se pregătește deja pentru meciul din Europa League, cu Young Boys Berna.
22:40
Compagno, ce pierdere pentru FCSB: aruncat de Becali, e la un pas de o performanță majoră Sport.ro
Vârfului de 29 de ani, la care campioana României a renunțat pentru doar 120.000 de euro, îi merge excelent, după ce a părăsit Superliga noastră.
Acum 4 ore
22:10
Transferă FCSB de la revelația Superligii?! ”E foarte complicat!” Sport.ro
Mihai Stoica este de părere că FC Argeș și FC Botoșani sunt cele două revelații din acest sezon din Superliga României.
22:00
Surpriză! Decizia luată în cazul lui Stanciu Sport.ro
Genoa - Lazio va avea loc luni, de la ora 21:45.
22:00
Prima decizie a lui Reghecampf, în fața furiei fanilor: arabii, fără cuvinte! Sport.ro
Tehnicianul român pare că nu realizează gravitatea situației în care a ajuns, după nici două luni, la Al-Hilal Omdurman.
21:40
Atmosferă incendiară în derby-ul Clujului! Coregrafia „Șepcilor Roșii” Sport.ro
Derby-ul ”U” Cluj - CFR Cluj se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
21:30
Golgheterul uitat al României, pe val la 36 de ani: cifrele sale, remarcabile! Sport.ro
Liviu Antal, cel mai bun marcator al campionatului românesc, în sezonul 2013-2014, continuă să strălucească, însă departe de țară.
21:20
Prezență de gală la derby-ul Clujului! Un actor legendar e mare fan U Cluj Sport.ro
U Cluj se duelează cu CFR Cluj în derby-ul etapei cu numărul 11 din Superliga României.
21:10
Coman, praf și pulbere la arabi: ce i s-a întâmplat acum, încă o „palmă“ Sport.ro
Florinel Coman continuă să-și irosească cariera la un nivel scăzut la care, în mod șocant, nici nu face față.
21:10
Mihai Teja, resemnat după înfrângerea clară cu FC Botoșani: „Mai mult de atât ce pot să fac” Sport.ro
FC Botoșani s-a impus cu 2-0 în meciul cu Metaloglobus, într-un meci din etapa a 11-a din Superliga.
21:00
Număr incredibil de suporteri! Meciul din Superliga a bătut orice record negativ din acest sezon Sport.ro
FC Botoșani s-a impus cu 2-0 în meciul cu Metaloglobus, într-un meci din etapa a 11-a din Superliga.
20:50
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun decât Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul Sport.ro
FCSB s-a impus la limită în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, și a obținut a doua victorie din campionat în acest sezon. 
20:50
Doliu în Spania: portarul Raul Ramirez s-a prăpădit la doar 19 ani Sport.ro
Un caz tragic a apărut după un meci din liga a 5-a, făcând înconjurul lumii din motive nedorite.
20:40
Probleme grave, la Metaloglobus – FC Botoșani: „Asta mi-au zis jucătorii“ Sport.ro
O partidă aparent liniștită a creat o situație tare neplăcută pentru Leo Grozavu, tehnicianul formației moldave.
Acum 6 ore
20:20
Românul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: „Pleacă favoriți” Sport.ro
FCSB va juca joi împotriva lui Young Boys în runda a doua din faza ligii din Europa League.
20:10
Doi jucători de la FCSB, luați la rost după victoria cu Oțelul: ”Duceți-vă, bă, și dați gol!” Sport.ro
FCSB a învins-o la limită pe Oțelul Galați, scor 1-0, și a obținut a doua victorie din campionat în acest sezon. 
20:00
Becali a aflat decizia: amenda luată de bărbatul care i-a vandalizat palatul Sport.ro
Latifundiarul din Pipera a asistat la o situație incredibilă, în weekend.
19:50
S-a căsătorit Andrea Mikloș, una dintre cele mai valoroase atlete ale României Sport.ro
Atleta Andrea Miklos, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism, s-a căsătorit în acest weekend.
19:50
Formația i-a anunțat revenirea! Jucătorul cu aproape 120 de meciuri în Superliga a semnat Sport.ro
FC Argeș a oficializat mutarea unui jucător cu experiență în Superliga.
19:30
Veste proastă pentru Dennis Man! Ce se întâmplă după ce românul a fost decisiv la ultimul meci al lui PSV Sport.ro
Miercuri, PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, joacă împotriva lui Bayer Leverkusen, în al doilea meci din faza principală Champions League.
19:30
George Ogăraru: „Bănel e un exemplu pentru toată lumea”. Fotbal la peste 40 de ani Sport.ro
Sport.ro a stat de vorbă cu George Ogăraru, fostul fundaș dreapta al Stelei și al lui Ajax Amsterdam.
19:30
Dezastru pe Ngezana și ai săi: decizia FIFA, devastatoare pentru Africa de Sud Sport.ro
Fundașul FCSB-ului speră să joace la Mondialul din 2026 cu naționala țării sale. Din păcate pentru el, o gafă monumentală a declanșat o decizie firească din partea forului mondial.
19:20
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV Sport.ro
Partida de la Clinceni s-a desfășurat într-o atmosferă dezolantă, la care s-au adăugat și problemele create de VAR.
19:00
Florinel Coman „fierbe“ în Qatar: decizia antrenorului îi prelungește agonia Sport.ro
Fostul golgheter al FCSB-ului a ajuns într-o situație incredibilă, în zona arabă: a devenit un fotbalist „de umplutură“.
19:00
Formația din La Liga, cu ochii pe Cîrjan! Decizia luată de spanioli Sport.ro
Cătălin Cîrjan este urmărit de mai multe echipei din afară în urma evoluțiilor bune în tricoul lui Dinamo.
18:40
”E moldovean cu pașaport românesc, nu e surprinzător că e needucat!” Derapaj grav al unui agent ucrainean în cazul Blănuță Sport.ro
Vladislav Blănuță este într-o situație ingrată în Ucraina, după transferul la Dinamo Kiev, după ce mai multe postări pro-ruse au ajuns în posesia suporterilor ucraineni. 
Acum 8 ore
18:30
Rapperul Bad Bunny va cânta în pauza Super Bowl-ului din 2026, LIVE pe VOYO Sport.ro
National Football League (NFL) este cea mai importantă competiție sportivă din SUA și are cel mai mare număr mediu de spectatori pe meci din întreaga lume. VOYO transmite în exclusivitate următoarele două sezoane ale NFL.
18:30
Imagini uluitoare de pe stadion, la Metaloglobus – FC Botoșani: peisajul, deprimant! Sport.ro
Penultima partidă din runda cu numărul 11, găzduită de Clinceni, a șocat, atunci când a început transmisia directă, la televizor.
18:20
Ce a spus Nelu Varga înaintea derby-ului cu ”U” Cluj: „N-am nicio emoţie” Sport.ro
CFR Cluj va juca derby-ul cu ”U” Cluj, luni, de la 21:00, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
18:00
Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!” Sport.ro
Gigi Becali nu este genul de patron care să se autocenzureze atunci când vine vorba despre propriile opinii, chiar dacă acestea pot fi considerate controversate sau chiar jignitoare.
17:50
„Groparul“ Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din România: dezastrul său, „moștenit“ de un român Sport.ro
În fotbalul nostru intern foarte slab ajung, periodic, și niște străini dubioși. Care cu greu își găsesc de lucru, după ce pleacă din România. Iar când prind un contract în afara țării, își demonstrează incompetența. 
17:40
Jucătorul a semnat cu Barcelona până în 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro Sport.ro
Barcelona a anunțat prelungirea de contact a unui jucător important.
17:20
Un cunoscut jurnalist l-a propus pe George Pușcaș la un club din Spania: ”Ar fi cel mai potrivit!” Sport.ro
George Pușcaș este liber de contract după ce s-a despărțit de Bodrum FK din Turcia.
17:00
Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor Sport.ro
În mai puțin de două luni, Laurențiu Reghecampf a devenit inamicul publicului numărul 1, la Al-Hilal Omdurman.
17:00
Verdict surprinzător al antrenorului! Unde le vede pe revelațiile din Superliga: „Eu cred că vor rezista” Sport.ro
Antrenorul român a analizat acest start de sezon din Superliga.
16:40
Starul lui Inter l-a caracterizat pe Cristi Chivu: ”Nu trebuie să mai vorbim!” Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu se pregătește pentru o nouă seară de Champions League. 
16:40
Chivu, situație complicată la Inter! Ce își dorește antrenorul român: „Mă pun sub presiune” Sport.ro
Cristi Chivu a vorbit despre concurența pe posturi de la Inter.
Acum 12 ore
15:50
Ofertă din Polonia pentru Denis Drăguș! Sport.ro
Golgheterul naționalei României a dezvăluit că fostul selecționer a încercat să-l aducă în Polonia.
15:50
Vești proaste pentru FCSB! Elvețienii anunță că Young Boys are un nou cuplu de atacanți Sport.ro
FCSB nu are timp de odihnă, campioana României va primi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna, joi, în a doua etapă din UEFA Europa League.
15:50
Start dezastruos pentru Spania la Mondialul U20. "La Rojita" a pierdut clar meciul cu Maroc Sport.ro
Cupa Mondială U20 se desfășoară în Chile, în perioada 27 septembrie - 19 octombrie 2025. 
15:30
Wow! Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L'Equipe Sport.ro
Jucătorul nsotru de tenis de masă a repurtat victoria carierei.
15:30
OUT! FCSB pierde un om important înainte de meciul cu Young Boys Berna Sport.ro
FCSB a primit o veste proastă!
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.