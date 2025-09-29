The Telegraph: Marea Britanie va produce drone interceptor, în colaborare cu Ucraina, ca parte a strategiei de creare a unui zid anti-dronă pe flancul de est al NATO. Dronele, eficiente și ieftine, vor descuraja incursiunile militare rusești.
Biziday.ro, 29 septembrie 2025 23:50
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat, în cadrul unui interviu acordat pentru The Telegraph, că prin acest program – cunoscut sub denumirea de “Octopus” (“Caracatiță”) – manevrele “imprudente și periculoase” rusești vor primi un răspuns adecvat din partea statelor alianței. Miniștrii Apărării din cadrul alianței s-au reunit, vineri, pentru a discuta despre conceptul de […]
• • •
Acum o oră
23:50
Acum 2 ore
23:20
Compania aeriană Lufthansa va concedia, în următorii cinci ani, 4.000 de angajați – majoritatea din Germania – și, în schimb, va integra inteligența artificială pentru eficientizarea proceselor. Astfel, se alătură altor mari companii, precum Accenture, care folosesc AI pentru reducerea costurilor.
Reducerea vizează, în principiu, posturile administrative – cele mai multe urmând să fie la sediul central din Germania – în cadrul unei strategii mai ample de restructurare. “Grupul Lufthansa analizează care activități nu vor mai fi necesare în viitor, de exemplu din cauza suprapunerii de sarcini. În special, schimbările profunde generate de digitalizare și utilizarea […]
23:10
Raport. Schimbările climatice pun în pericol economia și modul în care trăiesc europenii, inclusiv prosperitatea, competitivitatea și calitatea vieții. Efectele pe care încălzirea globală le produce provoacă reducerea sau chiar dispariția anumitor specii.
Cercetătorii arată că, deși europenii au făcut progrese importante în reducerea poluării – cauza principală a încălzirii planetei – acestea nu au fost suficient de consistente și nici atât de rapide pe cât ar fi trebuit, potrivit Agenției Europene de Mediu. Moartea faunei sălbatice și deteriorarea climei distrug ecosistemele care stau la baza economiei, se […]
22:40
Președintele american Trump anunță că a convenit un plan de pace în Gaza, alături de premierul israelian Netanyahu și că, în cazul în care Hamas se opune, "Israelul se va ocupa de asta". Printre altele, planul prevede suspendarea tuturor operațiunilor militare și exclude anexarea Gaza de către Israel.
Donald Trump a confirmat, astăzi, în cadrul unei conferințe alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, că negocierile pentru un acord de încetare a focului în Gaza “au ajuns într-un punct decisiv, sunt dincolo de foarte aproape de a fi aprobate”. Conform planului prezentat, state arabe și musulmane se angajează să demilitarizeze Fâșia […]
Acum 4 ore
22:10
Premierul Bolojan asigură că nu vor mai fi majorate taxe, dar atrage atenția că este necesară încasarea celor existente. Despre impactul în buget al majorării TVA a explicat că va putea fi vizibil abia în octombrie.
Ilie Bolojan s-a aflat luni seara la postul de televiziune Digi 24, unde a răspuns la o serie de întrebări. Despre rectificarea bugetară și posibilitatea majorării unor taxe, premierul a declarat că, în acest moment, România este într-o etapă a stabilizării și că nu se pune problema altor creșteri de taxe ci a colectării celor […]
21:10
IMM-urile, sufocate de scumpiri și lipsă de personal. Investiția care le poate da o gură de aer – de la 35 lei pe lună. (P)
Costurile în creștere, scăderea vânzărilor, dar și lipsa resurselor financiare pentru investiții sunt principalele probleme care afectează companiile mici și mijlocii din România în acest an, arăta un sondaj realizat în luna mai în rândul a peste 1.600 de IMM-uri[1]. Mai mult decât atât, tuturor acestor provocări financiare li se adaugă, pe locul al patrulea, […]
Acum 6 ore
20:10
Marile companii de tehnologie își intensifică eforturile pentru dezvoltarea așa-numitelor "world models", sisteme AI capabile să înțeleagă și să interacționeze cu mediul fizic. Sunt antrenate pe imagini, videoclipuri sau jocuri, nu pe texte, ca să înțeleagă mai bine consecințele acțiunilor din lumea reală.
Google DeepMind, Meta și Nvidia se numără printre actorii importanți care mizează pe această direcție de obținere a “superinteligenței” mașinăriilor, în condițiile în care progresul modelelor mari de limbaj (LLM), precum ChatGPT, începe să încetinească, în ciuda investițiilor uriașe. Spre deosebire de LLM, care se antrenează în special pe miliarde de fraze citite, noile modele […]
19:40
ASF interzice firmei bulgare DallBogg Life and Health AD să încheie noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie. În iunie, autoritățile române avertizau că societatea are întârzieri în soluționarea dosarelor de daună și încalcă prevederi contractuale.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis “să interzică societății de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025“. Activitatea firmei a fost suspendată temporar, pentru trei luni, la 1 iulie 2025, după o decizie similară a autorității de supraveghere din Bulgaria, în […]
19:20
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei felicită Republica Moldova pentru "angajamentul față de democrație, într-un moment de răscruce", într-un mesaj comun, după centralizarea voturilor la alegerile parlamentare.
Președintele Franței, cancelarul Germaniei și prim-ministrul Poloniei au publicat un mesaj comun, după anunțarea rezultatelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, în urma cărora partidul proeuropean PAS a obținut 50% din voturi. Textul integral: “Felicităm cetățenii moldoveni pentru angajamentul lor față de democrație într-un moment de răscruce. Conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, cetățenii moldoveni și-au […]
19:10
București. Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri, formată din aproximativ 30 de membri, inclusiv un agent al Serviciului Antidrog, care vindea informații despre anchetele DIICOT. 20 de persoane au fost reținute.
DIICOT detaliază, într-un comunicat de presă, că 20 de inculpați au fost reținuți și trei au fost plasați sub control judiciar. Ei sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, complicitate la trafic de droguri de risc și de mare risc […]
Acum 8 ore
17:00
Administrația Trump va impune tarife de 100% pentru toate filmele realizate în afara Statelor Unite. Nu a dat detalii despre modul în care va fi implementat tariful sau despre data intrării în vigoare.
“Industria cinematografică ne-a fost furată din Statele Unite ale Americii de către alte țări, la fel cum ai fura bomboane de la un copil”, a scris președintele american pe platforma sa, Truth Social. Donald Trump a mai afirmat că statul California “cu guvernatorul său slab (n.r. membru al Partidului Democrat), a fost lovit foarte puternic” […]
Acum 12 ore
16:30
Un al șaptelea copil a murit în urma infectării cu o bacterie, în secția ATI a spitalului "Sf. Maria" din Iași. Pacienta de trei luni fusese transferată la spitalul "Grigore Alexandrescu" din capitală, în urmă cu două săptămâni.
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din București confirmă, printr-un comunicat de presă citat de agenția Agerpres, că o fetiță în vârstă de trei luni, cu malformație de esofag, a decedat ca urmare a infectării. Ea fusese transferată la secția ATI a spitalului din capitală pe 13 septembrie, de la secția ATI a […]
16:00
Viktor Orban minimalizează presupusa încălcare a spațiului aerian ucrainean cu drone maghiare, într-o declarație dură în care pune la îndoială suveranitatea Ucrainei: "Și ce dacă câteva drone maghiare au trecut granița? Ucraina nu este un stat independent. Noi, Occidentul, o ținem pe linia de plutire".
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a respins luni acuzațiile lui Volodimir Zelenski, potrivit cărora drone maghiare ar fi încălcat spațiul aerian al Ucrainei, calificând incidentul drept “o șaradă fără semnificație”. Orban a insistat că “nimeni nu va ataca Ucraina dinspre Ungaria” și a afirmat că țara vecină “nu este un stat suveran”, întrucât supraviețuiește doar prin […]
15:30
Ministerul Apărării confirmă că au existat apeluri la 112 privind bucăți de dronă căzute în zona canalului Șontea Nouă (județul Tulcea). Autoritățile verifică zona și vor analiza fragmentele găsite.
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, în cursul zilei de astăzi (29 septembrie), în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă. “O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la […]
14:40
Maia Sandu, după alegerile parlamentare din Republica Moldova: "Este un vot puternic pentru aderarea la UE. Rusia a eșuat, în pofida banilor cheltuiți. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Parcursul nostru european este în siguranță".
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că rezultatul alegerilor de ieri ”este un vot puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Declarația vine după ce forțele pro-europene au obținut o victorie detașată în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Șefa statului a vorbit și despre încercările Rusiei de a influența scrutinul: ”Kremlinul a încercat să ne dezbine […]
13:50
București. Aproape 800 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6 nu vor avea apă caldă, în următoarea perioadă. Termoenergetica efectuează lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări: 1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Basarabia […]
13:30
Volodimir Zelenski acuză Rusia că folosește petroliere din "flota sa fantomă", pentru a lansa drone deasupra orașelor europene. Danemarca, unul dintre cele mai afectate state de astfel de incidente, interzice utilizarea dronelor, până vineri.
În discursul său de seară, președintele Ucrainei a spus, printre altele, că serviciile secrete au informații că rușii folosesc petroliere pentru a lansa și controla dronele pe care le lansează în țările europene. Volodimir Zelenski a adăugat, în acest context, că situația este o dovadă în plus că accesul petrolierelor rusești în Marea Baltică și […]
12:40
Președintele Nicușor Dan salută rezultatul alegerilor din Moldova și exprimă respectul pentru "votul care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum".
Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit… pic.twitter.com/nZM2KlDcFb — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 29, 2025 Președintele Nicușor Dan […]
12:40
Război Rusia – Ucraina. Trimisul special al SUA spune că ucrainenii pot folosi armament american pentru a atacat ținte din Rusia, dar că decizia finală îi aparține lui Donald Trump, de la caz la caz.
Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, că Washingtonul a autorizat cazuri specifice în care Ucraina a utilizat armament american pentru a efectua atacuri adânc în interiorul Rusiei. ”Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi adânc, nu există sanctuare”, a răspuns Kellogg atunci când a […]
Acum 24 ore
11:30
Meteorologii anunță ploi și temperaturi de până la 20 de grade, până joi dimineață, în cea mai mare parte a țării. La munte, la peste 1.700 de metri altitudine, va ninge și se va depune strat de zăpadă.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rece, valabilă până joi la ora 10. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, iar cele minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în […]
11:10
Republica Moldova. Poliția are informații că unor cetățeni li s-au promis bani pentru a participa la un protest, astăzi, în Chișinău.
Inspectoratul General de Poliție al Republicii Moldova deține informații că “pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală, oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin de la a ieși în stradă. Amintim repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate”. În informarea […]
09:40
Marea Britanie schimbă regulile privind acordarea permisului de ședere pe perioadă nedeterminată (ILR). Potrivit The Telegraph, ministrul de Interne va anunța azi prelungirea de la 5 ani la 10 ani a perioadei, concomitent cu o serie de condiții care îi exclud pe cei care solicită beneficii sociale, nu știu bine engleză sau comit infracțiuni.
Publicația britanică a aflat că Shabana Mahmood, proaspăt ministru de Interne, ea însăși provenind din părinți migranți din Kashmir, va anunța luni, la primul său discurs în fața congresului Partidului Laburist, demararea unei consultări publice privind schimbarea regulilor de acceptare a imigranților. Totuși, încă nu este clar dacă aceste prevederi s-ar aplica și cetățenilor europeni […]
08:50
Incendiu la un hotel de lângă Ploiești (Bărcănești), luni dimineață. Pompierii caută două persoane date dispărute, dintre cele cinci care se aflau în interior la momentul izbucnirii incendiului. A ars o suprafață de 500 mp.
Pompierii militari din Prahova intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcănești, satul Tătărani. Conform Observatorului Prahovean, este vorba despre Hotel Daly. Au fost trimise la fața locului zece autospeciale ale pompierilor. Incendiul a distrus o suprafață de 500 de mp, înainte de a fi localizat. În acest moment, nu […]
08:20
Producătorul auto Jaguar Land Rover a fost salvat de guvernul britanic, cu un credit garantat în valoare de 1,72 miliarde de euro, pentru a putea reporni producția. Compania este de mai bine de o lună paralizată de un atac cibernetic.
Jaguar Land Rover (JLR) va rambursa împrumutul, acordat de o bancă și garantat de Departamentului pentru Afaceri și Comerț al UK, pe o perioadă de cinci ani. În cazul în care compania nu va reuși să înapoieze banii, guvernul va fi nevoit să acopere până la 1,4 miliarde de euro, dar și-a asumat acest risc […]
07:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. UPDATE. Partidul proeuropean PAS, al Maiei Sandu, a câștigat detașat și se apropie de pragul de 50% din voturi, în timp ce filorușii au doar 25%. Voturile din Diaspora, unde PAS are 75% (aproape 90%, în România), vor decide dacă va obține majoritatea absolută în parlamentul de la Chișinău.
După centralizarea tuturor voturilor exprimate în Republica Moldova și a 98% din voturile exprimate în Diaspora, partidul proeuropean al Maiei Sandu (PAS) are peste 49,95%, în timp ce filorușii (Blocul Patriotic) au strâns abia 24%. La voturile din străinătate, PAS a obținut 78% și, după redistribuirea procentelor nealocate, va avea 52-53 din cele 101 locuri […]
Ieri
22:10
București. O dronă civilă, de mici dimensiuni, a fost raportată, duminică după-amiaza, în spațiul aerian din apropierea uneia dintre pistele Aeroportului Otopeni. Traficul aerian a fost redirecționat pe cea de-a doua pistă, după o scurtă perioadă de suspendare a aterizărilor.
Compania Aeroporturi București arată că, duminică, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranță, dar ROMATSA și aeroportul au decis suspendarea temporară a aterizărilor, iar aeronavele […]
19:40
SUA. Atac armat la o biserică din Michigan. Mai multe persoane au fost împușcate, dar numărul exact al victimelor este necunoscut. Atacatorul a fost neutralizat.
BREAKING: Active shooter at a Mormon church in Grand Blanc, Michigan. There are reports of multiple victims. pic.twitter.com/YAIEkkXR4p — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 28, 2025 Incidentul a avut loc, duminică dimineața (ora SUA), la biserica mormonă Jesus Christ of Latter-day Saints, în orașul Grand Blanc, Michigan. Atacatorul a fost împușcat de polițiști, iar autoritățile […]
16:40
Reuters: OPEC+ plănuiește creșterea producției de țiței, începând din noiembrie. Decizia vine pe fondul scumpirii petrolului, pe măsură ce organizația elimină treptat reducerile anterioare de producție.
OPEC+ va aproba, cel mai probabil, o nouă majorare a producției de petrol de cel puțin 137 de mii de barili, în cadrul ședinței ce va avea loc duminica viitoare, au declarat oficiali familiarizați cu subiectul pentru Reuters. Măsura vine pe fondul scumpirii petrolului și a eforturilor alianței de a-și recâștiga cota de piață. Membrii […]
14:30
Prim-ministrul Keir Starmer critică dur planul Reform UK de a deporta persoanele care locuiesc deja legal în Marea Britanie – "este rasist și imoral și ar sfâșia societatea noastră!". În sondaje, deja partidul extremist al lui Nigel Farage i-a depășit pe laburiști.
Aflat la Liverpool, pentru conferința laburiștilor, prim-ministrul britanic a explicat la BBC că una este să vrei să îi deportezi pe cei care vin ilegal în Marea Britanie și cu totul altceva pe cei care au venit și au muncit legal, cu drept de ședere de cel puțin cinci ani, așa cum a promis în […]
13:00
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. UPDATE. Serviciul de securitate cibernetică informează că a neutralizat un atac masiv, menit să blocheze infrstructura electorală și să infecteze bazele de date. Totuși, a fost nevoit să oprească unul dintre serviciile de hosting, ceea ce a dus la restricționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri. La ora 13, prezența la vot a depășit 26%.
UPDATE, ora 13. Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova informează că a blocat un val de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale. Au vizat în special platforma Comisiei Electorale (CEC.md), sistemele guvernamentale de servicii de cloud, precum și unele stații de la secțiile de vot din diaspora. Unul dintre atacuri a […]
11:40
Canotaj. România a obținut medalia de aur, la proba de 8+1 mixt, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai.
Federația Română de Canotaj trasmite că, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai, la proba de 8+1 mixt, echipa României a reușit să obțină medalia de argint. Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu au urcat pe podium alături de echipele din Italia […]
09:40
Analiză FT. După Germania și Ungaria, gigantul chinez CATL va construi o fabrică de baterii pentru Stellantis în Spania, la Zaragoza. Xi Jinping vrea să creeze o dependență a țărilor europene de tehnologiile moderne chinezești, pe care să le folosească apoi ca pe o sursă de influență geopolitică.
Investiția CATL în Spania va depăși 4 miliarde de euro, iar compania va aduce circa 2.000 de specialiști din China pentru realizarea fabricii de baterii de la Zaragoza. Stellantis – grupul auto care deținele mărcile Opel, Peugeot și Fiat, va beneficia de tehnologia chineză dar nu este clar cât va avea acces și la secretele […]
09:10
Război în Ucraina. Atac masiv al rușilor, duminică dimineața, asupra Kievului și a altor orașe. Un bloc de locuințe, cu cinci etaje, din capitala ucraineană, a fost parțial distrus. Sunt cel puțin doi morți și zece răniți. Polonia și-a ridicat aviația de vânătoare și a închis două aeroporturi din vecinătatea graniței.
Începând cu miezul nopții și până duminică dimineața, Rusia a lansat atacuri în valuri, de drone, rachete balistice și de croazieră, inclusiv rachete hipersonice Kinjal, potrivit BBC. Rușii au țintit inițial aerodromurile militare și infrastructura feroviară și pe cea energetică, dar spre dimineață atacul s-a concentrat asupra Kievului, unde sunt raportate explozii puternice. Primarul Kievului […]
08:10
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Scrutinul este considerat crucial – după ce țara a fost invitată să adere la Uniunea Europeană, moldovenii îi confirmă sau nu direcția. În sondaje, forțele proeuropene sunt la limita majorității, iar aceasta ar putea fi decisă de partide mai mici.
Urnele s-au deschis la ora 7 și peste trei milioane de moldoveni, din Moldova și din restul țărilor lumii, sunt așteptați să voteze până la 21, pe ora locală în fiecare țară în care se votează. Campania electorală a fost marcată de atacuri hibride (dezinformări care au urmărit să stârnească panica – de exemplu zvonuri […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
India. Cel puțin 31 de persoane au murit și peste 50 au fost grav rănite, sâmbătă, în urma unei busculade produse la un miting electoral din sudul țării.
BREAKING – At least 30 people, including children & Women, feared dead and more than 100 people are injured due to stampede-like situation in TVK’s heavily crowded rally in Karur! #TVKVijay #Karur #TVKCampaign pic.twitter.com/aWBN9t5jCC — Darshan Karnani (@Darshan9208) September 27, 2025 Incidentul a avut loc după ce mulțimi de oameni s-au adunat la mitingul electoral […]
19:10
Analiză BBC. Președintele american Trump ar putea duce și mai departe politica de represalii asupra adversarilor săi politici, afectând grav normele democratice, instituțiile independente și felul în care funcționează guvernul.
O analiză realizată de BBC relevă că, prin amplificarea campaniei de represalii asupra adversarilor săi politici, în toate domeniile – de la televiziune la instituții juridice (procurori, foști agenți FBI), pe care președintele Trump a inițiat-o încă de la începutul celui de-al doilea mandat al său, el își consolidează puterea executivă într-un mod fără precedent […]
18:10
Iași. Un avion de mici dimensiuni, cu doi pasageri, s-a prăbușit lângă unitatea militară de la Dancu. Două persoane aflate la bord au supraviețuit impactului și au fost transportate la spital, conștiente.
În cursul zilei de sâmbătă, un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din municipiul Iași. La fața locului au fost direcționate, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean […]
16:50
Ministrul Sănătății anunță demiterea conducerii DSP Iași, precum și schimbarea conducerii Spitalului de pediatrie Sf. Maria, unde șase copii au murit din cauza unei infecții nosocomiale. Rogobete spune că s-a acționat cu o întârziere de zece zile. Totuși, alți trei copii, care erau infectați, au fost mutați, iar acum nu mai au bacteria care a provocat decesele.
Prezent la Iași, sâmbătă, odată cu demararea verificărilor făcute de Corpul de Control la Spitalul de Copii Sfânta Maria, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că va solicita schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi că va demite “fără nicio altă explicaţie” conducerea Direcției de Sănătăte Publică Iaşi. Rogobete spune că ceilalți trei copii, […]
15:20
Danemarca confirmă că drone neidentificate au survolat, din nou, vineri seara, cea mai mare bază aeriană, după o săptămână în care incidente similare au fost raportate sau chiar au disturbat traficul aerian și în Suedia, Germania, Norvegia și Lituania.
Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup, vineri seara, după ora 20, iar spațiul aerian din zonă a fost pentru scurt timp închis. Totuși, autoritățile daneze au evitat să le doboare, deși la baza aeriană respectivă sunt peste 3.500 de militari, aproape toate elicopterele Forțelor Armate Daneze, dar și părți ale Comandamentului Apărării Daneze. […]
12:30
FT: Electronic Arts (EA), una dintre cele mai valoroase companii independente de gaming din lume, cu peste 700 de milioane de utilizatori activi, va intra în proprietate privată, printr-o tranzacție majoră de 50 de miliarde de dolari. EA este cunoscută pentru jocuri precum NFS, FIFA și seria The Sims.
Compania americană de gaming Electronic Arts (EA), una dintre cele mai mari și mai cunoscute la nivel global, urmează să fie cumpărată, într-o tranzacție de aproape 50 de miliarde de dolari – una dintre cele mai mari preluări cu levier (cumpărătorii vor folosi și capital propriu, dar și împrumuturi masive) din istorie. Oficiali familiarizați cu […]
10:40
Cantotaj. România a obținut medalia de argint, la proba de 8+1 feminin, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai.
Federația Română de Canotaj trasmite că, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai, la proba de 8+1 feminin, echipa României a reușit să obțină medalia de argint. Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au urcat pe podium alături de echipajele din […]
09:50
Regele Charles a jucat un rol cheie în schimbarea de 180 de grade a lui Donald Trump față de Ucraina, arată presa britanică, citând chiar surse oficiale de la Kiev. Diplomația americană transmite acum răspicat Rusiei să se așeze la masa negocierilor, în contextul cererii lui Zelenski de rachete Tomahawk, capabile să lovească
The Telegraph citează atât surse diplomatice britanice, dar și pe Anrei Iermac, prinicpalul consilier al lui Volodimir Zelenski, care arată că vizita lui Donald Trump în Marea Britanie și discuțiile private cu Regele Charles au jucat un rol cheie, în răzgândirea lui Donald Trump. Deși în urmă cu doar câteva luni președintele american îi spunea […]
08:30
Marea Britanie. Fostul europarlamentar Nathan Gill, una dintre figurile importante ale Brexit, a recunoscut în fața instanței că a primit mită din Rusia, pentru a susține interesele acesteia în Parlamentul European și în politica internă. # Biziday.ro
Fost lider al Reform UK (anterior UKIP și Partidul Brexit) din Țara Galilor, Nathan Gill, acum în vârstă de 52 de ani, a pledat vinovat pentru toate cele opt capete de acuzare de luare de mită, între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019. El a recunoscut că a primit bani și a fost controlat […]
26 septembrie 2025
23:50
Drone au fost observate în Germania, în landul nordic Schleswig-Holstein, aflat la granița cu Danemarca. Nu este clar despre câte aparate de zbor este vorba, dar astfel de incidente devin tot mai frecvente. # Biziday.ro
Ministra de Interne a landului, Sabine Sütterlin-Waack, a anunțat că dronele au fost observate în timpul nopții de joi spre vineri, iar acum sunt investigate suspiciunile de spionaj și sabotaj. Nu au fost oferite detalii despre câte drone au fost văzute și nici despre zona exactă din landul nordic Schleswig-Holstein unde au fost observate. Ministra […]
22:20
Germania. Volkswagen își va opri temporar sau va reduce producția la mai multe dintre fabricile sale, din cauza cererii slabe de vehicule electrice. Nu este singurul producător auto european care aplică această măsură. # Biziday.ro
Este vorba despre fabricile din Dresda și Zwickau, unde producția va fi oprită timp de o săptămână, la mijlocul lunii octombrie, arată The Guardian. De asemenea, producătorul auto german intenționează să scurteze săptămâna de lucru cu o zi la o a treia fabrică din Osnabrück, Saxonia, și să închidă pentru mai multe zile o a […]
20:40
Analiză. Ordinul executiv prin care Trump a relaxat regulile pentru lansările de rachete și sateliți va accelera programul comercial spațial. Constelații de sateliți și gunoi spațial vor aglomera cerul, crescând riscul coliziunilor în lanț, care pot complica misiunile spațiale. # Biziday.ro
Luna trecută, Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru eficientizarea lansării de sateliți, eliminând anumite evaluări de mediu și măsuri de siguranță. La momentul respectiv, industria spațială comercială a salutat demersul, dar oamenii de știință și astronomii s-au declarat îngrijorați. Măsura a accelerat drastic programul de lansări comerciale ceea ce, în practică, înseamnă că […]
20:00
România negociază cu Ucraina un parteneriat pentru producerea de drone, în cadrul programului SAFE de reînarmare al UE. Reuters: Vor trece cel puțin șapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană multistratificat. # Biziday.ro
Agenția de presă relatează că România lucrează la un program pentru construirea de drone în colaborare cu Ucraina, care să fie finanțat prin programul SAFE de reînarmare al UE, potrivit unei persoane din cadrul guvernului român, care a făcut declarații sub protecția anonimatului. Aceasta a mai afirmat că vor mai trece cel puțin șapte ani […]
19:00
Statele europene caută soluții după recentele incidente cu drone. Armata ucraineană înființează un compartiment dedicat, în timp ce UE propune un zid anti-dronă pe flancul de est al NATO. # Biziday.ro
Generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al armatei ucrainene, a anunțat că va fi creată o nouă ramură a Forțelor Aeriene care se va concentra pe apărarea aeriană împotriva dronelor rusești. Ea va avea în dotare drone interceptoare fabricate în țară și în străinătate. Potrivit generalului, acestea distrug dronele rusești cu o eficiență de 70% sau mai […]
18:30
ISW avertizează că Rusia ar putea plănui proteste violente în Moldova, după alegerile parlamentare, cu scopul de a o înlătura pe președinta Maia Sandu. Planul ar putea suferi modificări sau va fi abandonat, în funcție de evoluția situației. # Biziday.ro
Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) pornește de la recentele sondajele de opinie, în care niciun partid sau bloc electoral nu este favorit să formeze singur majoritatea parlamentară, cum a fost până acum cazul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu. Astfel, rezultatul votului va depinde în mare măsură de prezență, de votul celor indeciși […]
17:00
Volodimir Zelenski acuză că drone de recunoaștere, “cel mai probabil din Ungaria”, au intrat în spațiul aerian al Ucrainei și au survolat o zonă industrială de la frontiera dintre cele două țări. Incursiunea, în ziua în care trei oficiali militari maghiari au primit interdicție de a intra în Ucraina. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a participat vineri după-amiază la o ședință cu oficialii militari ucraineni, în cadrul căreia a fost informat despre “un incident recent cu drone, de-a lungul frontierei ucraineno-ungare”. Președintele ucrainean nu a oferit detalii despre momentul exact când acesta a avut loc sau despre câte drone ar fi vorba, dar a aformat că “forțele […]
