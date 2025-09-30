Transporturile pierd bani la rectificarea bugetară, dar recuperează din „economii”

13:40

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită un control de urgență la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), acuzând că „protectia pe care vicepreședintele ASF responsabil cu sectorul Asigurări o oferă companiilor care au grave abateri ne pune în pericol pe toți". Totodată, reprezentanții COTAR reclamă că tarifele RCA continuă să crească. Ei spun […]