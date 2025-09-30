Cetățeni din Kenya, traficați pentru a lupta în Ucraina. Cât trebuiau să plătească pentru o presupusă călătorie în Rusia

Peste 20 de persoane din Kenya au fost salvate din mâinile unor traficanți de persoane care le-au ademenit cu oferte de muncă în Rusia, dar care urmau să le trimită pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit autorităților, relatează BBC.

