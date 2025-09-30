Adrian Sârbu propune mutarea capitalei la Brașov. Bine totuși că nu la Budapesta
Impact.ro, 30 septembrie 2025 01:20
Domnul Adrian Sârbu, fost mogul de presă, actualmente mogulaș de presă, a propus la televiziunea de știri pe care o deține mutarea capitalei României la Brașov. De ce propune asta? Ca să scape Bucureștiul de […] The post Adrian Sârbu propune mutarea capitalei la Brașov. Bine totuși că nu la Budapesta appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum o oră
01:20
Domnul Adrian Sârbu, fost mogul de presă, actualmente mogulaș de presă, a propus la televiziunea de știri pe care o deține mutarea capitalei României la Brașov. De ce propune asta? Ca să scape Bucureștiul de […] The post Adrian Sârbu propune mutarea capitalei la Brașov. Bine totuși că nu la Budapesta appeared first on IMPACT.ro.
Acum 2 ore
00:50
Călin Georgescu susține că, dacă nu făcea el apel la calm când s-au anulat alegerile, intervenea NATO. Ar fi fost primul conflict dintre NATO și un voievod # Impact.ro
Călin Georgescu, invitat la Marius Tucă Show, a emis următoarea teorie despre momentul în care el a îndemnat la calm imediat după ce s-au anulat alegerile: „Am convingerea că doar așa se poate crea o […] The post Călin Georgescu susține că, dacă nu făcea el apel la calm când s-au anulat alegerile, intervenea NATO. Ar fi fost primul conflict dintre NATO și un voievod appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
22:00
Călin Georgescu lasă industria calului și trece la nivelul următor: crede că poate face leul egal cu lira sterlină # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu, voievodul ales, a fost invitat la emisiunea online a iui Marius Tucă, iar de acolo a mai eliberat o idee: dacă ar fi la conducerea României, ar face leul la fel de […] The post Călin Georgescu lasă industria calului și trece la nivelul următor: crede că poate face leul egal cu lira sterlină appeared first on IMPACT.ro.
21:20
Maestrul Ion Cristoiu, inventatorul puilor de găină născuți vii, îl dă de gol pe Nicușor Dan: își face partid # Impact.ro
Maestrul Ion Cristoiu a dezvăluit la o foarte cunoscută emisiune din mediul online că președintele Nicușor Dan își face partid, numele formațiunii politice fiind Partidul România Onestă. Maestrul Cristoiu a mai susținut și că Partidul […] The post Maestrul Ion Cristoiu, inventatorul puilor de găină născuți vii, îl dă de gol pe Nicușor Dan: își face partid appeared first on IMPACT.ro.
Acum 8 ore
19:50
La începutul sezonului FCSB și CFR Cluj erau principalele favorite la titlu la ponturi pariuri. Acum, mulți ar miza pe Univ. Craiova pe Biletul Zilei, dar mai este drum lung până la stabilirea campioanei din […] The post Cel mai scump 11 din SuperLiga: Cum arată echipa de 50 de milioane € appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Victor Ponta, campion al chiulului din Parlament. Nu ar fi lipsit atât de mult dacă nu îl ținea Poroșenko la telefon # Impact.ro
Recordmeni de absențe în Parlamentul României! În luna iunie, lună grea, cu oferte greu de refuzat în Maldive, nouă deputați au acumulat, doar ei, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate, ceea ce îi […] The post Victor Ponta, campion al chiulului din Parlament. Nu ar fi lipsit atât de mult dacă nu îl ținea Poroșenko la telefon appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Industria jocurilor de noroc din România a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimii ani, stimulată de expansiunea platformelor online și de campaniile publicitare agresive. Mult timp, celebritățile și influencerii au fost un pilon central al […] The post Impactul „Legii Vedetelor” asupra industriei cazinourilor din România appeared first on IMPACT.ro.
18:30
A început sezonul luărilor prin surprindere: a nins pe Transalpina, zăpadă luând autoritățile prin surprindere # Impact.ro
Prima ninsoare în avans la iarna care va veni nu peste mult timp s-a arătat astăzi la Rânca și pe o parte din Transalpina. Autoritățile desigur că au fost luate prin surprindere – dar noroc […] The post A început sezonul luărilor prin surprindere: a nins pe Transalpina, zăpadă luând autoritățile prin surprindere appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
17:40
Igor Dodon, liderul filo-rușilor care au pierdut alegerile din Moldova, a organizat un protest cu prezență de parastas # Impact.ro
Opoziția filo-rusă din Republica Moldova nu recunoaște victoria categorică a partidului Maiei Sandu și cheamă lumea la protest, ceea ce era previzibil. Total invizibile erau însă scorul modest al filo-rușilor la alegeri și prezența de […] The post Igor Dodon, liderul filo-rușilor care au pierdut alegerile din Moldova, a organizat un protest cu prezență de parastas appeared first on IMPACT.ro.
15:20
După 10 ani de procese, Agenția Națională de Integritate a câștigat în instanță procesul cu Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, județul Maramureș. Azi, Curtea de Apel Cluj, prin sentința civilă nr.399 din […] The post Exclusiv!l Cherecheș a pierdut procesul cu ANI și are de dat 500.000 euro appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
10:00
U Cluj – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, luni, 29 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: U Cluj vs CFR Cluj – Derby local sub Feleac appeared first on IMPACT.ro.
10:00
După ce fiul său, înotătorul David Popovici, a devenit cel mai bun sportiv al României, cu titluri de campion olimpic și campion mondial în palmares, tatăl său, Mihai, a primit sarcina să obțină rezultate ca […] The post La Dinamo, în curtea Internelor, își face de cap noul „Vișinescu” appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Metaloglobus – Botoşani, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, luni, 29 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs Botoşani – Moldovenii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
01:50
Rusia pleacă acasă: PAS a câștigat alegerile din Republica Moldova și poate forma singur viitorul guvern # Impact.ro
PAS, formațiunea Maiei Sandu, a câștigat detașat alegerile din Republica Moldova, după o campanie electorală în care principalul lucru care s-a făcut a fost să se aplice legea. După cum se vede, atunci când se […] The post Rusia pleacă acasă: PAS a câștigat alegerile din Republica Moldova și poate forma singur viitorul guvern appeared first on IMPACT.ro.
00:20
Igor Dodon, pierzător în alegeri, cheamă la protest. Simion nu poate ajunge, are interdicție # Impact.ro
Igor Dodon, co-președintele Blocului Electoral „Patriotic”, alianța pro-rusă care spera să câștige alegerile din Moldova și le-a pierdut la scor, cheamă cetățenii la protest. Acuză că formațiunea Maiei Sandu, PAS, a furat alegerile, drept care […] The post Igor Dodon, pierzător în alegeri, cheamă la protest. Simion nu poate ajunge, are interdicție appeared first on IMPACT.ro.
00:10
AUR Moldova a obținut 0,1% la alegerile parlamentare, ceea ce reprezintă nici măcar marja de eroare a marjei de eroare # Impact.ro
AUR Moldova se pare că a candidat până la urmă la alegerile parlamentare din Republica Moldova, deși AUR România anunțase că se retrage, iar George Simion a susținut o altă formațiune politică, PPDA. Însă scorul […] The post AUR Moldova a obținut 0,1% la alegerile parlamentare, ceea ce reprezintă nici măcar marja de eroare a marjei de eroare appeared first on IMPACT.ro.
28 septembrie 2025
23:50
Deși pachetul 2 încă nu și-a rezolvat problema de constituționalitate, oar probabilitatea să fie respins pachețelul privind pensiile speciale ale magistraților e destul de mare, Guvernul merge înainte și pregătește să pună pe masă pachetul […] The post Guvernul pregătește pachetul 3, despre care se speră să nu semene a copârșeu appeared first on IMPACT.ro.
22:00
Viticultorii se plâng că nu au cu cine să își culeagă viile. O soluție: reintroducerea stagiului militar obligatoriu # Impact.ro
S-au copt strugurii, dar viticultorii spun că nu găsesc zilieri să îi plătească pentru a merge la cules. Se găsesc foarte puțini zilieri, și aceia vârstnici. Tineretul lipsește cu desăvârșire. (Video – aici) Dar există […] The post Viticultorii se plâng că nu au cu cine să își culeagă viile. O soluție: reintroducerea stagiului militar obligatoriu appeared first on IMPACT.ro.
20:40
Danemarca este noua țară vizitată de drone militare neasumate de vreo armată anume – adică de drone militare rusești, acesta fiind stilul Rusiei de a testa rezistențele. În acest context, merită reamintite vorbele lui Călin […] The post Drone rusești deasupra Danemarcei, care până la 1500 cică s-a numit Dacia appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Numărul nașterilor din România a scăzut cu o treime în ultimii 20 de ani. Curând, nu o să mai aibă cine emigra # Impact.ro
De la 216.000 de nașteri în 2004 la 149.000 de nașteri în 2024, aceasta este scăderea în termeni absoluți. E mare, dar e vorba de nuanțe: sunt nașteri „din România”, nu de români. Români s-au […] The post Numărul nașterilor din România a scăzut cu o treime în ultimii 20 de ani. Curând, nu o să mai aibă cine emigra appeared first on IMPACT.ro.
15:30
Fashion din Occident: rochia cu urme de arsură care se vinde cu 200.000 de dolari. La noi există de mult… # Impact.ro
… și apare când doamna își face de treabă pe lângă cazanul de țuică, prea aproape de acesta. Nu se vinde cu 200.000 de dolari, ca acea rochie capitalistă creată de un designer londonez, însă poate […] The post Fashion din Occident: rochia cu urme de arsură care se vinde cu 200.000 de dolari. La noi există de mult… appeared first on IMPACT.ro.
06:20
FCSB – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: FCSB vs Oţelul Galaţi – Campioana, sub presiune appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Farul Constanţa – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Unirea Slobozia – Test dificil pentru „marinari” appeared first on IMPACT.ro.
03:00
Proiect de lege: ne vom putea negocia cu angajatorul programul de lucru. Revine la modă pauză de masă # Impact.ro
Un proiect de lege deschis dezbaterii publice aduce mici inovații la legislația muncii, cea mai importantă dintre ele fiind obligarea angajatorilor să negocieze programul de lucru cu angajații, la cererea acestora. Măsura este de salutat, […] The post Proiect de lege: ne vom putea negocia cu angajatorul programul de lucru. Revine la modă pauză de masă appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:50
De când s-a scumpit curentul electric, premierul Bolojan nu mai bagă fierul de călcat în priză # Impact.ro
Domnul Bolojan a efectuat o vizită de lucru în județul Alba, la Transvia, unde s-a lăsat imortalizat putând o haină care cu siguranță nu a văzut fierul de călcat. Dar e explicabil, având în vedere […] The post De când s-a scumpit curentul electric, premierul Bolojan nu mai bagă fierul de călcat în priză appeared first on IMPACT.ro.
27 septembrie 2025
23:30
2.400 de militari francezi intră în România pentru exercițiul Dacian Fall 2025. Și abia ce se reumpluse Vidraru… # Impact.ro
Ministerul Apărării Naţionale a comunicat că 2.400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară în următoarele 3 zile: „Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la […] The post 2.400 de militari francezi intră în România pentru exercițiul Dacian Fall 2025. Și abia ce se reumpluse Vidraru… appeared first on IMPACT.ro.
22:10
Prima apariție publică a premierului Bolojan alături de frumoasa sa parteneră de viață. Măcar de aici nu a tăiat nimic! # Impact.ro
Domnul Ilie Bolojan ne-a făcut azi o surpriză: a scos-o în public pe frumoasa sa parteneră de viață, Ioana. La un eveniment trist, o înmormântare, însă surpriză rămâne surpriză. Cu atât mai mult cu cât, […] The post Prima apariție publică a premierului Bolojan alături de frumoasa sa parteneră de viață. Măcar de aici nu a tăiat nimic! appeared first on IMPACT.ro.
21:00
Rusia e Rusia, cum ar spune Gică Hagi. Iată aici cum arată în Rusia un atac de rs la turist. La un turist norocos. Prin comparație, Transfăgărășanul e Disneyland. Ar trebui să se rupă bilet […] The post Transfăgărășanul e Disneyland. Cum atacă ursul turiștii în Rusia appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Pentru fiecare tânăr absolvent de facultate care emigrează, România pierde 50.000 de dolari, costul cu școlarizarea lui. Dar… # Impact.ro
Dar există și reversul acestei medalii. Sunt mulți adulți români care preferă să fugă în Grecia sau în Italia ca să nu îi ia la „facultate” în România. Pe undeva, ne compensăm. The post Pentru fiecare tânăr absolvent de facultate care emigrează, România pierde 50.000 de dolari, costul cu școlarizarea lui. Dar… appeared first on IMPACT.ro.
18:10
Ministrul Muncii bate apropouri despre pensionarea după 70 de ani. Cu popă și veșnică pomenire # Impact.ro
Florin Manole, domnul ministru al Muncii, o dă cu manta: spune că nu e adeptul măririi vârstei de pensionare, însă amintește că sunt oameni care muncesc și după ce împlinesc 70 de ani. Deci se […] The post Ministrul Muncii bate apropouri despre pensionarea după 70 de ani. Cu popă și veșnică pomenire appeared first on IMPACT.ro.
18:00
Emil Boc, un talent polivalent: dă azi cu toporul la fel de bine cum tăia pe vremuri salariile # Impact.ro
Domnul Emil Boc a postat un scurt video în care aruncă cu toporul într-un buștean – cu comentariul că și-a redescoperit o pasiune mai veche. Pasiunea mai veche fiind probabil tăiatul cu toporul. Tăiatul de […] The post Emil Boc, un talent polivalent: dă azi cu toporul la fel de bine cum tăia pe vremuri salariile appeared first on IMPACT.ro.
06:20
Petrolul Ploieşti – Rapid, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 15 septembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs Rapid – Situaţie disperată pentru „lupii galbeni” appeared first on IMPACT.ro.
06:10
UTA Arad – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 15:00, pe Stadionul Francisc Neuman din Arad, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: UTA Arad vs Csikszereda – Gazdele, mari favorite appeared first on IMPACT.ro.
02:00
Optimism de bancheri: Banca Centrală Europeană ne recomandă să avem cash acasă pentru 72 de ore # Impact.ro
Încep în sfârșit să vină și sfaturi utile de la învățații lumii. Elitele Băncii Centrale Europene ne sfătuiesc să avem în casă în banote mici care să ne asigure traiul pentru 72 de ore – […] The post Optimism de bancheri: Banca Centrală Europeană ne recomandă să avem cash acasă pentru 72 de ore appeared first on IMPACT.ro.
00:40
Nicușor Dan se uită la televizor doar în trecere și fără sonor. Se recomandă și fără curent, că s-a scumpit # Impact.ro
Domnul Nicușor Dan a declarat la Digi24 că nici în prezent nu se uită la televizor – chiar dacă acum e președinte și s-ar putea ca unele știri să se intereseze. Singurul moment în care […] The post Nicușor Dan se uită la televizor doar în trecere și fără sonor. Se recomandă și fără curent, că s-a scumpit appeared first on IMPACT.ro.
26 septembrie 2025
22:30
Bolojan vrea să reducă durata șomajului pentru că se huzurește prea mult cu 800 de lei pe lună # Impact.ro
Domnul Ilie Bolojan, Întâi Tăietorul, propune reducerea perioadei în care se acordă ajutorul de șomaj. Perioada este acum de un an de zile, dar doar pentru cei care au muncit și cotizat la șomaj cel […] The post Bolojan vrea să reducă durata șomajului pentru că se huzurește prea mult cu 800 de lei pe lună appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Gigi Becali, contele de Trei Puncteee, s-a umplut de bani după victoria din Țările de Jos, de la Satana # Impact.ro
Aflăm cu surprindere că FCSB va încasa 450.000 de euro premiu pentru cele „trei puncteee” câștigate ca urmare a posesiei de 30% din partida cu Go Ahead Eagles. Premiul ar putea avea și o semnificație […] The post Gigi Becali, contele de Trei Puncteee, s-a umplut de bani după victoria din Țările de Jos, de la Satana appeared first on IMPACT.ro.
16:30
Schimbările climatice impun acțiune: Asigurările agricole, discutate la cel mai înalt nivel la Viena. Cine a reprezentat România # Impact.ro
Compania Österreichische Hagelversicherung (ÖHV) a invitat la Viena, în cadrul primei Conferințe a Brokerilor „AgraSure” peste 100 de brokeri de asigurare din piețele sale din Europa de Est – Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia și România. […] The post Schimbările climatice impun acțiune: Asigurările agricole, discutate la cel mai înalt nivel la Viena. Cine a reprezentat România appeared first on IMPACT.ro.
15:40
In general, publicul vine la spectacole pentru a se încarca de energia și emoția transmisă de artiști. Dacă publicul vrea să se încarce de energie, îl invităm să meargă la spectacolele lui Jazebel. Înainte, vă […] The post Jazebel, un vulcan de energie creativă! appeared first on IMPACT.ro.
15:20
Fosta balerină Diana Șoșoacă refuză să meargă la Larchet pe poante și îi cheamă pe procurori să o ridice cu macaraua # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă i-a luat la mișto pe procurori după tentativă eșuată a acestora de a o aduce la Parchet printr-o simplă citare: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul la Parchet” […] The post Fosta balerină Diana Șoșoacă refuză să meargă la Larchet pe poante și îi cheamă pe procurori să o ridice cu macaraua appeared first on IMPACT.ro.
14:10
Domnul Ion Cristoiu a făcut o dezvăluire bombă la emisiunea lui Marius Tucă (aici): după logica și înțelegerea lui, UE vrea să desființeze NATO. Ca argument, maestrul aduce faptul că Danemarca se plânge că îi […] The post Ion Cristoiu anunță că UE vrea să desființeze NATO. Și să nască pui vii nu? appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Palatul lui Gigi Becali, contele de Trei Puncteee, a devenit obiectiv turistic pentru străini # Impact.ro
Un mic vehicul ce purta câțiva turiști străini prin București a fost surprins de presa sportivă (aici) oprind în fața palatului lui Gigi Becali, cu scopul ca oaspeții să își clătească și ei ochii cu […] The post Palatul lui Gigi Becali, contele de Trei Puncteee, a devenit obiectiv turistic pentru străini appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Hermannstadt – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, vineri, 26 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs FC Argeş – Duel echilibrat la Sibiu appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Universitatea Craiova – Dinamo, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, vineri, 26 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Universitatea Craiova vs Dinamo – Derby de play-off în Bănie appeared first on IMPACT.ro.
02:50
Serghei Lavrov spune că NATO și UE au declarat război Rusiei. Dar până mâine uită ce a spus # Impact.ro
Șeful diplomației ruse, domnul Lavrov, este suspectat că a descoperit locul unde ascunde tăria subalterna să, doamna Zakharova. Altfel sunt greu de explicat declarații precum aceasta: „Un alt exemplu clar este criza din Ucraina provocată […] The post Serghei Lavrov spune că NATO și UE au declarat război Rusiei. Dar până mâine uită ce a spus appeared first on IMPACT.ro.
01:30
În sfârșit, o veste economică bună: Nicușor Dan nu vă va trimite invitație la nuntă când se va însura # Impact.ro
Întrebat la Digi24 dacă și-a făcut planurile de nuntă, președintele Nicușor Dan a răspuns că acesta va fi un eveniment foarte personal și nu va ști nimeni când va avea loc. Vom afla de el […] The post În sfârșit, o veste economică bună: Nicușor Dan nu vă va trimite invitație la nuntă când se va însura appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Penuria de reguli care caracterizează țara noastră lovește de la o vreme și în domeniul circulației pe trotinete. Sau mai bine zis în domeniul circulației ca pieton printre trotinete. Ca pieton, ai trecere de pietoni, […] The post Cum te poate călca trotineta pe trecerea de trotinete printre pietoni appeared first on IMPACT.ro.
25 septembrie 2025
23:00
FCSB a învins în deplasare, cu 1-0, pe Go Ahead Eagles, în primul meci din grupele Europa League. Ceea ce i-a dat ocazia lui Darius Olaru să îl imite pe Gigi Becali, care profețea cu […] The post Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali după victoria cu Go Ahead Eagles: „3 puncteee!” appeared first on IMPACT.ro.
21:30
George Simion, celălalt președinte ales, a parcat neregulamentar, pe loc rezervat persoanelor cu handicap # Impact.ro
Domnul George Simion, care împreună cu domnul Călin Georgescu alcătuiește cuplul președinților aleși, a fost surprins la Timișoara parcând în afară regulamentului – pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități (aici). Dar se pare că […] The post George Simion, celălalt președinte ales, a parcat neregulamentar, pe loc rezervat persoanelor cu handicap appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Da, așa se ține corect și sănătos o grevă a foamei suveranistă: nu mănânci de la străini. De la noi, tradițional, mănânci. Practic, așa de obține o grevă a foamei românească, sănătoasă, pe termen nelimitat. […] The post Vești bune: s-a adus mâncare românească la greva foamei suveranistă de la Universitate appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.