Lecția Basarabiei: Rusia poate fi învinsă!

10:50

Sesiunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată la New York, a avut parte de un dicurs magistral, rostit de ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, care este și vicepremier. Mesajul transmis de acesta Rusiei este clar, ferm și curajos. Sikorski ridiculizează Rusia nu doar pentru prezentul ei agresiv, ci și pentru […]