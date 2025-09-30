La bulgari, stațiunile de pe litoralul Mării Negre au fost pline de români în luna august. La noi a bătut vântul…

09:40

Brâul Maicii Domnului va fi adus mâine din Grecia, de la Mănăstirea Kato Xenia, la Mănăstirea „Sfântul Efrem cel Nou” din Cristian, județul Brașov. Relicva va rămâne aici până miercuri, 1 octombrie, timp în care credincioșii se pot închina și participa la un program bogat de slujbe. Apoi, va rămâne spre închinare, în zilele de [...]