Un nou tip de „blocator” de parcare, promovat prin Brașov. Primăria avertizează că orice formă de blocare a locurilor de parcare de reședință este ilegală
BizBrasov.ro, 30 septembrie 2025 05:50
Odată cu demontarea în masă a blocatoarelor din parcările de reședință, care nu mai sunt legale de mai bine de 10 ani, dar au fost tolerate, pe lângă metodele „ingenioase” de rezervare a locurilor găsite de unii, dar tot ilegale, au apărut și noi tipuri de blocatoare mai „profesionale”. Stâlpișorii de oțel pe soclu de [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
05:50
Un nou tip de „blocator” de parcare, promovat prin Brașov. Primăria avertizează că orice formă de blocare a locurilor de parcare de reședință este ilegală # BizBrasov.ro
Odată cu demontarea în masă a blocatoarelor din parcările de reședință, care nu mai sunt legale de mai bine de 10 ani, dar au fost tolerate, pe lângă metodele „ingenioase” de rezervare a locurilor găsite de unii, dar tot ilegale, au apărut și noi tipuri de blocatoare mai „profesionale”. Stâlpișorii de oțel pe soclu de [...]
Acum 2 ore
05:40
Drumarii brașoveni trebuie să investească de urgență 3,7 milioane de lei pentru a nu se trezi cu o „gaură” în locul unui podeț de pe DN 13 # BizBrasov.ro
Drumarii brașoveni vor trebui să demareze lucrări în regim de urgență pentru refacerea unui podeț de pe DN 13, din zona Pădurea Bogății. În urma expertizei tehnice, ținând cont de starea de degradare, s-a optat pentru construcția unui nou podeț din prefabricate de beton, costul investiției fiind estimat la suma de 3.773.957,79 lei cu TVA, [...]
05:40
Autorizație pentru reabilitarea „bulevardului-uliță” din noua zonă rezidențială Tractorul # BizBrasov.ro
Deși aveau obligația, conform certificatului de urbanism sau/și avizului Comisiei de circulație, de a amenaja trama stradală, o serie de dezvoltatori imobiliari din zona Tractorul nu au făcut acest lucru, deși primiseră și autorizație, astfel că în vară au primit un ultimatum de la primarul Brașovului George Scripcaru. Obiectivul este ca brașovenii care locuiesc deja [...]
05:20
Bolile pe care le evită copiii prin simpla spălare a mâinilor. Medic: „Înainte de fiecare masă sau gustare, după folosirea toaletei, după joacă afară sau contact cu animale” # BizBrasov.ro
Odată cu întoarcerea copiilor în colectivități și venirea toamnei, crește semnificativ numărul de îmbolnăviri în rândul celor mici. Există obiceiuri simple, aproape banale, care fac însă diferența între sănătate și boală. Spălatul mâinilor este unul dintre acestea. Gestul zilnic pe care îl facem în câteva zeci de secunde poate să prevină, potrivit Organizației Mondiale a [...]
05:10
Care e presiunea corectă în anvelope când temperatura scade brusc. Cum protejezi cauciucurile de uzura prematură # BizBrasov.ro
După un început de toamnă cu temperaturi chiar și de peste 28 de grade Celsius, vremea s-a modificat brusc. Temperaturile din toată țara au scăzut semnificativ, în unele zone ajungând noaptea sub limita înghețului. Acest prim episod de vreme rece produce modificări pe care șoferii nu le pot observa imediat, inclusiv modificarea presiunii în interiorul anvelopelor.
Acum 4 ore
04:20
La bulgari, stațiunile de pe litoralul Mării Negre au fost pline de români în luna august. La noi a bătut vântul… # BizBrasov.ro
Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane, cei mai mulți fiind din România, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (NIS), informează agenția BTA și site-ul seenews.com.
03:40
Pornirea centralei nu ar trebui să fie un gest grăbit, dar nici amânat excesiv. Când și cum pornim încălzirea? Trucuri pentru a ține factura sub control # BizBrasov.ro
Pornirea centralei nu ar trebui să fie un gest grăbit, dar nici amânat excesiv. Când și cum pornim încălzirea? Trucuri pentru a ține factura sub control
Acum 12 ore
18:30
Kürtőskalács record, de 21 de metri, la Sfântu Gheorghe: Performanța depășește cu jumătate de metru recordul stabilit în ediția precedentă a festivalului # BizBrasov.ro
În weekend, Piața Centrală din Sfântu Gheorghe a găzduit o nouă ediție a Festivalului Kürtőskalács, transformând orașul într-o veritabilă capitală a dulciurilor secuiești și a tradițiilor maghiare. Un Kürtőskalács record, de 21 de metri lungime, a fost vedeta festivalului, preparat de echipa Borbély Kurtoskalacs din Armășeni, cu sprijinul Asociației Szekely Gazdaszervezetek. Performanța depășește cu jumătate de [...]
17:50
„Promenada inimilor”, concurs de alergare dedicat elevilor, la Brașov: Cei mai rapizi alergători se vor bucura de premii atractive # BizBrasov.ro
„Promenada Inimilor”, proiectul ajuns la ediția a 12-a, este dedicat promovării unui stil de viață sănătos și prevenirii bolilor cardiovasculare. La evenimentul tradițional, organizat de Rotary Club Brasov, se adună anual aproape 500 de elevi din clasele I-VIII, alături de peste 100 de participanți adulți, părinți, profesori și susținători. În acest an, evenimentul va avea loc în [...]
Acum 24 ore
17:20
Suntem în perioada boncănitului, când în păduri răsună mugetele puternice ale cerbilor și zgomotul coarnelor încleștate în luptele pentru supremație asupra ciutelor. Un astfel de moment frumos, pe care îl împărtășim cu dumneavoastră, a fost surprins de către rangera Alexandra Staicu, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Brașov din cadrul Direcției Silvice Brașov.
16:40
A murit unul dintre muncitorii răniți în explozia produsă la Kronospan Sebeș. Bărbatul din Sri Lanka a stat în spital mai multe săptămâni # BizBrasov.ro
Muncitorul srilankez, rănit în urma exploziei produse la Kronospan Sebeș, a murit.
16:40
VIDEO Celebrul Orient Express a traversat astăzi Brașovul, pentru a doua oară în acest an # BizBrasov.ro
Pentru a doua oară în acest an, celebrul Venice Simplon Orient Express a traversat România, oferind brașovenilor ocazia de a vedea din nou faimoasa garnitură de lux. Trenul a intrat în țară duminică seara prin punctul de frontieră Curtici, cu zece minute mai devreme decât ora programată (21:28). La Arad a sosit la 22:36, iar [...]
16:00
Sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 18.30, în Sala Operei, este programat spectacolul cu opera „Carmen” de Georges Bizet, o premieră de dată recentă, cu mare impact la public. Inspirată de un caz de crimă din 1830 din Spania, nuvela lui Prosper Mérimée, „Carmen”, a fost scrisă în stilul unei adevărate povești de viață. [...]
16:00
DOCUMENT Dovada ipocriziei oamenilor lui Coliban: În martie, consilierii USR aprobau în unanimitate costuri mai mari pentru restaurarea troițelor, dar acum acestea li se par umflate și le miroase a jaf # BizBrasov.ro
DOCUMENT Dovada ipocriziei oamenilor lui Coliban: În martie, consilierii USR aprobau în unanimitate costuri mai mari pentru restaurarea troițelor, dar acum acestea li se par umflate și le miroase a jaf
15:50
Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică al populației la acest moment, menține aceeași ofertă și în luna octombrie. Hidroelectrica a publicat oferta pentru populație pentru luna octombrie, iar prețul energiei active a rămas același, respectiv 0,45 lei/kWh, așadar cine vrea să treacă la acest furnizor luna viitoare o poate face la același preț ca [...]
15:20
„Regața Ghimbășel”, concurs distractiv de bărcuțe fabricate manual: „Asigură-te că va pluti măcar 5 minute, intră în competiție și poate vei câștiga unul dintre premiile puse la bătaie # BizBrasov.ro
„Regața Ghimbășel”, un concurs distractiv de bărcuțe fabricate manual -primul eveniment nautic din istoria râului Ghimbășel, va avea loc la Râșnov, în 4 octombrie.
15:00
Condițiile de obținere a unui permis de ședere în Anglia, condiționate dramatic. Trebuie să ai un loc de muncă, evidență de voluntariat și trebuie să cunoști limba engleză # BizBrasov.ro
Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, va propune astăzi ca obţinerea unui permis de şedere permanent să fie condiţionată de mai multe criterii, printre care un nivel ridicat de cunoaştere a limbii engleze, un loc de muncă şi ore de voluntariat, o nouă măsură de înăsprire pentru a reduce imigraţia, relatează AFP.
14:40
Câștigătorii „Romanian International Music Competition” din Japonia ajung la Brașov, în cadrul unui turneu prin țară # BizBrasov.ro
Câștigătorii „Romanian International Music Competition” din Japonia ajung la Brașov, în cadrul unui turneu prin țară
14:30
Program inedit la Brașov: pastă de dinți și absorbante gratuite pentru elevi, fără bani de la bugetul local # BizBrasov.ro
Pentru a îmbunătății condițiile de sănătate și igienă ale elevilor brașoveni, prin asigurarea echipamentelor și produselor de igienă personală, primarul George Scripcaru a prezentat la ultima ședință a Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui program în parteneriat cu societatea Catena Pharma SRL, pentru furnizarea gratuită a acestor produse către unitățile de învățământ preuniversitar din [...]
14:20
Dosarul penal în care fugarul Sebastian Ghiță este acuzat că a primit comisioane de peste 30 de milioane de lei, trimis înapoi la DNA. Și Consiliul Județean Brașov a avut un contract de furnizare de echipamente IT # BizBrasov.ro
Curtea de Apel Ploiești a restituit la DNA dosarul „Taxă pentru contracte IT” în care fostul deputat PSD și ex-secretar al Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, fugarul Sebastian Ghiță, a fost trimis în judecată în octombrie 2022, potrivit portalului CA Ploiești. Decizia instanței este definitivă.
13:30
După ce s-a „cinstit” toată noaptea, un tânăr șofer din Săcele n-a mai nimerit drumul și s-a răsturnat pe Calea București # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectuează acte de cercetare penală în cadrul unui dosar penal, pe care l-au întocmit, după ce conducătorul unui autoturism, ce se afla sub influența alcoolului, a fost implicat într-un accident rutier soldat cu avarii. Duminică dimineața, în jurul orei 06.20, conducătorul unui autoturism, care circula pe [...]
13:30
Controale ale polițiștilor brașoveni la festivalul Oktoberfest
12:40
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, accesibil doar „bogătașilor”. Cât costă un sejur de Ziua României # BizBrasov.ro
Ziua Națională a României îi atrage pe mulți către stațiunile montane, însă puțini își permit să se orienteze spre unitățile exclusiviste. Un exemplu este chiar hotelul de cinci stele din Poiana Brașov deținut de Simona Halep, unde prețurile pentru 1 decembrie sunt extrem de ridicate. După ce s-a retras din tenis, fosta mare campioană a [...]
12:40
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European: „Europa este Moldova. Moldova este Europa” # BizBrasov.ro
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat luni rezultatul votului din Moldova, unde partidul Maiei Sandu este creditat cu o victorie categorică la alegerile parlamentare, afirmând că „poporul moldovean a ales calea democrației, a speranței și a oportunităților”.
12:30
Noaptea Albă a Galeriilor, la Brașov: Trei seri de artă contemporană în spații alternative, ateliere și galerii locale # BizBrasov.ro
Noaptea Albă a Galeriilor, la Brașov: Trei seri de artă contemporană în spații alternative, ateliere și galerii locale
12:20
Ca în România: Până acum, posesorii Cărților de Identitate Electronice trebuiau să vină cu adeverință de domiciliu pe hârtie, în relația cu autoritățile. De astăzi, aplicația care permite citirea adresei de domiciliu de pe CIP este disponibilă # BizBrasov.ro
Până acum, aproape 645.000 de români au obținut de la Evidența Populației cardurile de identitate de tip nou, electronice (cu CIP în care sunt înscrise datele de identificare). Problema celor 645.000 de oameni a fost, în ultimul an, lipsa adresei de domiciliu de pe actul de identitate.
12:00
Oktoberfest Brașov: Seară dedicată iubitorilor de muzică grecească
11:40
FOTO Chef cu o stea Michelin, la „Azuga Under the Stars”: Evenimentul de fine dining reunește patru maeștri ai artei culinare # BizBrasov.ro
Chef cu o stea Michelin, la „Azuga Under the Stars”: Evenimentul de fine dining reunește patru maeștri ai artei culinare
11:10
Turiști în Brașov, cu veleități de „artiști” plastici. „I love Gogu”, cu markerul, pe strada Sforii-dar au dat nas în nas cu polițiștii locali # BizBrasov.ro
Strada Sforii – atmosferă unică, poveste și istorie fascinantă care datează din secolul XVII, magnet pentru cei îndrăgostiți de Brașov, de istorie, de frumos sau, pur și simplu, îndrăgostiți. Strada Sforii reușește cu succes, de peste trei secole, să își spună singură povestea.
11:00
Furnizorul de echipamente încorporabile pentru bucătărie, Franke România, showroom-uri noi la Brașov și Iași # BizBrasov.ro
Furnizorul de echipamente încorporabile pentru bucătărie, Franke România, showroom-uri noi la Brașov și Iași
10:40
CFR repunde pe șine vagoane-restaurant, modernizate. Cât costă un sandvici, o cafea sau o bere # BizBrasov.ro
Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație de CFR Călători în compunerea unei perechi de trenuri Intercity. Astfel, operatorul feroviar de stat readuce în legalitate un tren al său. Nu vor fi însă suficiente vagoane de acest fel pentru ca ele să fie introduse în compunerea tuturor trenurilor Intercity, așa cum [...]
10:30
VIDEO Ninge la Bâlea Lac. Drumarii intervin pentru prima dată în acest sezon pe Transfăgărășan # BizBrasov.ro
În zona Bâlea Lac a nins în această dimineață.
10:10
75% din acțiunile companiei brașovene Euro Strada, preluate oficial de o companie din Ungaria # BizBrasov.ro
Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al fimei românești Euro Strada, cu sediul în Brașov, specializată în construcția de drumuri și poduri. Informația privind această tranzacție a fost anunțată în februarie de către BizBrașov. Duna Aszfalt a preluat un pachet de 75% din acțiuni de la proprietara Angela Țibre. Restul de 25% [...]
09:50
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat peste 50 la sută din voturi şi va deţine majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică, ceea ce îi va permite să guverneze singur, având la redistribuire cel puţin 55 de mandate în parlamentul cu 101 locuri, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din aproape toate secţiile de vot.
09:20
Patru case și 3 grajduri s-au făcut scrum azi-noapte în Tărlungeni. Pompierii încă nu știu de la ce a pornit incendiul # BizBrasov.ro
Azi-noapte în jurul orei 01:00, pompierii ISU Brașov au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la mai multe locuințe din localitatea Tărlungeni.
Ieri
06:20
La doar 25 de ani, Mălina Ion a reușit să transforme o decizie luată din instinct într-o afacere de succes: „Mi-am dat seama că în Braşov nu sunt suficiente cafenele 5 to go” # BizBrasov.ro
Mălina Ion a reuşit să facă ceea ce mulţi antreprenori visează: să transforme o decizie luată din instinct într-o afacere de succes. Originară din Buzău, ea s-a mutat la Braşov după terminarea liceului, pentru a-şi continua studiile. Iniţial s-a înscris la Facultatea de Litere, dar şi-a dat repede seama că nu i se potriveşte, aşa [...]
05:40
Colegiul Tehnic Transilvania din Brașov se va extinde, după „evacuarea” IȘJ dintr-unul dintre corpurile de clădire care fuseseră administrate în trecut tot de liceu # BizBrasov.ro
Consilierii locali brașoveni au aprobat în ședința de vineri un proiect de hotărâre prin care ar urma să suplimenteze spațiile de activitate educațională pentru Colegiul Tehnic Transilvania. Este vorba de vechiul corp D, care nu mai era utilizat în vremea vechiului Liceu Hidromecanica, din cauză că rămăsese cu puțini elevi, astfel că fusese dat în [...]
05:40
Sânpetru investește 1,7 milioane de lei într-un parc fotovoltaic. Energie verde pentru utilitățile publice ale comunei # BizBrasov.ro
Comuna Sânpetru face un pas important spre independența energetică și protejarea mediului. Autoritățile locale au lansat procedura de licitație pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren de 3.852 mp aflat pe strada Cetinii nr. 55, investiție estimată la 1.794.063,49 lei fără TVA. Noul parc va fi realizat în baza unui proiect finanțat prin Fondul [...]
05:40
Aproape 695.000 de lei pentru refacerea acoperișului fostei închisori centrale a Brașovului. Ce se întâmplă cu spațiile # BizBrasov.ro
Consiliului Județean Brașov vrea să demareze lucrări în regim de urgență la clădirea fostei închisori centrale a Brașovului de pe strada Nicolae Bălcescu unde în prezent sunt birouri ale unor servicii subordonate autorității județene. Lucrările vizează refacerea acoperișului, care s-a degradat și montarea de jgheaburi pentru a stopa producerea de noi deteriorăi cauzate de apă. [...]
05:10
Valoarea facturilor la electricitate s-ar putea schimba radical. Ce este tariful binom, sistemul de calcul care ar putea fi introdus în România # BizBrasov.ro
Autoritățile din domeniul energetic analizează implementarea unui nou mod de calcul al facturilor la energie electrică în România, inspirat de modelul folosit în majoritatea statelor europene.
02:40
Greșeli la spălarea mașinii în self-service. Manevre care pot provoca defecțiuni costisitoare # BizBrasov.ro
Spălarea mașinii la self-service poate părea o activitate de rutină, dar experții avertizează că neatenția îi poate costa scump pe șoferi.
02:10
Unul dintre cele mai agresive cancere poate fi influențat de igiena orală: „Periajul și folosirea aței dentare previn bolile” # BizBrasov.ro
Unul dintre cele mai agresive cancere poate fi influențat de igiena orală: „Periajul și folosirea aței dentare previn bolile”
28 septembrie 2025
16:10
Alerte cu bombă la București, Roma, Genova, Ashville, Alicante si Bruxelles, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Parte a asaltului Federaţiei Ruse asupra procesului electoral” # BizBrasov.ro
Ministerul de Externe de la Chişinău anunţă că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la București, Roma, Genova, Ashville, Alicante si Bruxelles.
15:30
2.400 de militari francezi intră, până marți, în România. O parte din ei vor ajunge la Cincu, în județul Brașov, pentru exercițiul Dacian Fall 2025 # BizBrasov.ro
Zilele acestea, în România au loc deplasări de tehnică militară și trupe, care vor participa la exercițiul NATO DACIAN FALL 2025. 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiu - în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu - vor intra în țară până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche.
15:10
-1 grad azi noapte la Brașov, -6,4 grade la Miercurea Ciuc. A fost o noapte foarte friguroasă pentru această perioadă a anului # BizBrasov.ro
Temperaturi foarte scăzute au fost înregistrate în centrul țării azi noapte. În județul Harghita, stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat duminică dimineață cea mai joasă temperatură la nivel național, de -6,4 grade Celsius
14:30
VIDEO Acțiune cu efective mărite de polițiști, azi-noapte, în Brașov. Printre „ținte” a fost și parcarea de la Sala Sporturilor, loc unde „șmecherii” își etalează „valorile” # BizBrasov.ro
Azi-noapte, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, cu sprijinul Secțiilor 1-5 Poliție și în colaborare cu reprezentanții R.A.R. Brașov, au desfășurat o acțiune de verificare în municipiul Brașov.
13:50
14 milioane de tentative de atac cibernetic asupra instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova, ieri și astăzi, în contextul alegerilor parlamentare # BizBrasov.ro
Site-uri guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de un mega-atac cibernetic, cu peste 14 milioane de tentative de acces în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit agenției de presă IPN.
12:30
Exercițiu complex de antrenare a Forțelor Aeriene Române, zilele acestea. „BUREBISTA 25” se desfășoară pe întreg teritoriul țării # BizBrasov.ro
Forţele Aeriene Române desfăşoară, până pe 10.10.2025, exerciţiul militar “BUREBISTA 25” pe întreg teritoriul naţional.
11:30
Reduceri de 90% la prețul biletelor de tren pentru studenți. Dacă aceștia au carte de identitate de tip nou, „ghinion”: trebuie să obțină dovada domiciliului de la evidența populației # BizBrasov.ro
Studenții beneficiază, în anul universitar 2025-2026, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern la clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, însă doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați, informează CFR Călători.
10:40
FOTO „Cascadorie” în această dimineață, pe Calea București. Un șofer a decis să circule pe scuar, nu pe drum # BizBrasov.ro
Un autovehicul a ajuns în această dimineață pe scuarul de la ieșirea din sensul giratoriu de la Jumbo/Selgros, în direcția de mers spre centrul orașului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.