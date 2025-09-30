Un nou tip de „blocator” de parcare, promovat prin Brașov. Primăria avertizează că orice formă de blocare a locurilor de parcare de reședință este ilegală

Odată cu demontarea în masă a blocatoarelor din parcările de reședință, care nu mai sunt legale de mai bine de 10 ani, dar au fost tolerate, pe lângă metodele „ingenioase” de rezervare a locurilor găsite de unii, dar tot ilegale, au apărut și noi tipuri de blocatoare mai „profesionale”. Stâlpișorii de oțel pe soclu de [...]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BizBrasov.ro