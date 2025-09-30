Reacţii la anunţul lui Trump şi Netanyahu privind noul plan de pace pentru Gaza. Macron: Hamas nu are de ales / Starmer: Hamas ar trebui să „pună capăt suferinţei” / Autoritatea Palestiniană şi-a reiterat angajamentul de a colabora cu SUA
News.ro, 30 septembrie 2025 06:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au declarat că au convenit asupra unui nou plan de pace pentru Gaza, avertizând Hamas să îl accepte. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a salutat eforturile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza cu un nou plan. De asemenea, Autoritatea Palestiniană şi-a reiterat angajamentul de a colabora cu SUA şi partenerii ei. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat Hamas că „această oportunitate nu trebuie irosită”, relatează Reuters.
• • •
Acum 30 minute
06:20
Zelenski: Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă # News.ro
Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă, deoarece capacităţile de producţie ale ţării sunt departe de a fi utilizate pe deplin, a transmis preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său video către popor, relatează Ukrinform.
06:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că impune tarife de 10% asupra lemnului şi cherestelei importate şi taxe de 25% asupra dulapurilor de bucătărie, mobilierului de baie şi mobilierului tapiţat importat, continuând astfel atacul său tarifar asupra partenerilor comerciali globali, relatează Reuters.
06:20
Lufthansa taie 4.000 de locuri de muncă şi mizează pe inteligenţa artificială pentru eficienţă # News.ro
Compania aeriană Lufthansa a anunţat luni că va elimina 4.000 de posturi la nivel global până în 2030, în special din zona administrativă, în cadrul unei ample strategii de restructurare, într-o mişcare menită să crească profitabilitatea şi să se bazeze pe inteligenţa artificială pentru a spori eficienţa, transmite CNBC.
Acum o oră
06:10
Dronele din Turcia survolează flota de ajutor umanitar pentru Gaza, în timp ce navele se îndreaptă spre est # News.ro
Turcia s-a alăturat Spaniei, Italiei şi Greciei în monitorizarea flotei internaţionale care transportă ajutoare pentru Gaza şi care, luni, se îndrepta spre est, traversând Marea Mediterană, în ciuda avertismentelor Israelului de a opri misiunea, arată datele de zbor, potrivit Reuters.
06:10
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după aproape 20 de ani împreună, a declarat o sursă pentru BBC.
06:00
05:50
Şeful fondului suveran al Franţei avertizează: Europa este ”dublu colonizată” de China şi SUA # News.ro
Nicolas Dufourcq, directorul general al Bpifrance, banca de investiţii de stat care gestionează circa 100 miliarde de euro, a lansat un avertisment sever la adresa Europei, spunând că continentul este prins între China şi Statele Unite şi nu reuşeşte să-şi finanţeze industriile critice pentru viitor, trransmite CNBC.
Acum 2 ore
05:30
Guvernul taliban din Afganistan a impus o întrerupere la nivel naţional a telecomunicaţiilor, la câteva săptămâni după ce a început să întrerupă conexiunile la internet prin fibră optică pentru a preveni ceea ce ei numesc imoralitate, anunţă BBC. De la preluarea puterii în 2021, talibanii au impus numeroase restricţii în conformitate cu interpretarea lor a legii islamice Sharia.
05:20
Electronic Arts iese de pe bursă printr-o tranzacţie de 55 miliarde dolari, în cea mai mare achiziţie cu efect de levier din istoria Wall Street # News.ro
Electronic Arts, producătorul unor francize celebre precum Battlefield, The Sims şi seria Madden NFL, a anunţat luni că va fi preluat într-un acord integral în numerar de către Fondul Public de Investiţii al Arabiei Saudite (PIF), Silver Lake şi Affinity Partners, într-o tranzacţie evaluată la 55 de miliarde de dolari, transmite CNBC.
Acum 4 ore
04:00
Eşec la Casa Albă al negocierilor cu democraţii. Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară, anunţă vicepreşedintele JD Vance. Termenul-limită pentru „shutdown” este marţi la miezul nopţii # News.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat luni că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal, după eşecul negocierilor cu opoziţia democrată şi în timp ce termenul limită - marţi la miezul nopţii - se apropie inexorabil, relatează AFP.
03:10
YouTube acceptă să plătească 24,5 de milioane de dolari pentru a soluţiona un litigiu cu Donald Trump. Banii vor fi folosiţi pentru a construi noua sală de bal de la Casa Albă # News.ro
YouTube va plăti 24,5 de milioane de dolari pentru a pune capăt procesului intentat de Donald Trump după suspendarea contului său de către filiala Google, în urma atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit unui document judiciar publicat luni, relatează Reuters.
Acum 6 ore
02:20
Planul de pace al lui Trump prevede construirea „New Gaza” şi un „Consiliu de pace” condus de Trump din care va face parte şi fostul premier britanic Tony Blair # News.ro
Casa Albă a publicat luni o propunere de pace în 20 de puncte pentru Gaza, care ar pune capăt războiului dintre Israel şi militanţii Hamas şi ar impune reîntoarcerea tuturor ostaticilor, vii sau morţi, în termen de 72 de ore de la încetarea focului, relatează Reuters.
01:50
Campania de toamnă de recrutare militară în Rusia are ca obiectiv în acest an recrutarea a 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, potrivit unui decret semnat luni de preşedintele Vladimir Putin, relatează AFP.
01:00
Unsprezece persoane au fost arestate în Serbia în cazul capetelor de porc puse în faţa moscheilor din regiunea Parisului # News.ro
Unsprezece persoane au fost arestate în Serbia, fiind suspectate de participarea la mai multe operaţiuni în Franţa şi Germania cu scopul de a „incita la ură”, a anunţat luni poliţia, relatează AFP.
Acum 8 ore
00:00
Tiradă a MAE rus împotriva Chişinăului. Moscova susţine că este acuzată „în mod cinic” de interferenţă în alegerile din Moldova, când de fapt Uniunea Europeană este cea care a intervenit # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a denunţat marţi, într-un amplu comunicat, „insinuările” privind o presupusă „ameninţare rusă”, despre care susţine că „nu există”, în legătură cu alegerile din Republica Moldova, aceste acuzaţii putând fi aduse, în schimb, Uniunii Europene, în viziunea Moscovei. Comunicatul MAE rus se încheie cu un avertisment voalat: direcţia prooccidentală a ţării, ruperea legăturilor cu Moscova şi mai ales ajutarea Ucrainei „nu duc nicăieri”.
00:00
Preşedinta Federaţiei Norvegiene de Fotbal vrea suspendarea Israelului din competiţiile internaţionale # News.ro
În ajunul votului aşteptat al UEFA din această săptămână privind participarea Israelului la competiţiile internaţionale, preşedinta Federaţiei Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, a cerut suspendarea echipei, într-un podcast local, Pop and Politics.
29 septembrie 2025
23:50
Serie A: Genoa a pierdut la scor, acasă, cu Lazio, 0-3. Stanciu a intrat în minutul 69 la genovezi # News.ro
Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, în etapa a cincea din Serie A.
23:20
Arbitrii de linie vor continua să oficieze la turneul Roland-Garros în 2026, a anunţat luni Federaţia Franceză de Tenis (FFT), apărând „excelenţa arbitrajului francez”.
23:10
Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a 11-a din Superligă.
22:50
Inter Milano, vicecampioana Italiei şi a Europei în anul 2025, a generat, la sfârşitul sezonului 2024-25, primul profit în ultimii cincisprezece ani, a anunţat luni clubul lombard.
22:50
Andrew Tate nu va fi acuzat penal în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie # News.ro
Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a declarat luni că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru urmărirea penală a lui Andrew Tate în cazul acuzaţiilor formulate de patru femeie care l-au dat în judecată într-un proces civil la Înalta Curte din Londra, relatează The Guardian..
22:50
Călin Georgescu, întrebat dacă George Simion i-a fost protejat sau partener: Protejat / AUR are nevoie de mai multă ordine şi mai multă disciplină / George Simion categoric că s-a maturizat mult, mai are însă multe de făcut # News.ro
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, luni seară, că preşedintele AUR, George Simion, a fost protejatul său, nu partenerul său şi a adăugat că acesta s-a maturizat mult, dar mai are multe de făcut. În plus, Călon Georgescu crede că ”un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”.
Acum 12 ore
22:40
Călin Georgescu afirmă că a fost trădat de ”oameni foarte apropiaţi”: Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te retragi, nu te predai, vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenţie şi acţionezi # News.ro
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a declarat, luni seară, că a fost trădat de oameni foarte apropiaţi din jurul său, dar faptul că a tăcut în ultima perioadă nu însemană că s-a retras.
22:30
„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, spune Benjamin Netanyahu anunţând că susţine planul lui Donald Trump pentru Gaza # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă alături de preşedintele SUA Donald Trump, că susţine planul de pace pentru Gaza propus de acesta, preconizând că sfârşitul războiului este aproape, chiar dacă Hamas nu şi-a dat încă acordul.
22:30
Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Asta se întâmplă, din păcate, atunci când oamenii nu înţeleg că fiecare lucru care nu este făcut cu seriozitate şi cu responsabilitate poate să aibă nişte efecte distrugătoare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni seară, condoleanţe familiilor care şi-au pierdut copiii în tragedia de la spitalul din Iaşi şi a afirmat că astfel de lucruri se întâmplă când circuitele nu sunt respectate şi când lucrurile nu sunt verificate. ”În sistemele astea mari, dacă nu verifici, dacă nu ai pârghii directe, dacă nu tratezi lucrurile în serios, zi de zi, lucrurile scapă de sub control”, a transmis premierul.
22:20
Bolojan: Alegerile pentru Primăria Generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pe primăvară / Cu cât se fac mai repede, cu atât mai bine # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a afirmat, luni seară, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pentru primăvară şi a precizat că, prin consens în cadrul coaliţiei, trebuie găsită cea mai bună formulă.
22:20
Un nou derbI între Atlético şi Real Madrid programat în semifinalele Supercupei Spaniei, în ianuarie la Jeddah # News.ro
Supercupa Spaniei 2026 se va disputa în Arabia Saudită, la Jeddah. Loc de organizare de şase ani, cu excepţia anului 2021, ţara din Orientul Mijlociu va găzdui cele trei meciuri ale competiţiei, care se vor desfăşura între 7 şi 11 ianuarie.
22:10
Bolojan, întrebat cum a convins Comisia Europeană să accepte deficit de 8,4%: Încerci să fii credibil şi să le spui oamenilor adevărul / A trebuit să explicăm care sunt realităţile bugetare / Anul viitor ne propunem ca deficitul să fie sub 6,5% # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, luni seară, că cel mai important lucru este să spui partenerilor adevărul, fie ca că este vorba despre Comisia Europeană, de investitori, de agenţiile de rating sau de cetăţeni, iar odată ce ţi-ai asumat că faci nişte lucruri să le şi faci. Asta aduce încredere şi predictibilitate, crede premierul, precizând că aşa a reuşit să convingă Comisia Europeană să accepte un deficit de 8,4% în acest an.
22:10
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, avertizează şeful AIEA # News.ro
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a declarat luni Rafael Grossi, şeful agenţiei de supraveghere nucleară a ONU (AIEA), relatează Reuters.
22:00
FC Argeş a anunţat, luni seară, că şi-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, jucător în vârstă de 32 de ani.
21:50
Ministrul Sănătăţii: Sănătatea românească în ultimii ani zile a traversat o schimbare importantă. Discutăm de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei din 2022 # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, luni seară, că sănătatea românească a traversat în ultimii ani o schimbare importantă şi a precizat că este vorba de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei începând din 2022.
21:40
Echipa italiană Parma a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Torino, în etapa a cincea din Serie A.
21:40
Ilie Bolojan: Această rectificare de buget care a fost propusă astăzi asigură fluxurile de plăţi pentru ca salariile şi pensiile în România să fie achitate până la sfârşitul anului / Bani pentru continuarea proiectelor europene # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că rectificarea de buget asigură fluxurile de plăţi pentru ca pensiile şi salariile să poată fi achitate până la sfârşitul anului.
21:20
Doi membri ai conducerii clubului Ajax Amsterdam, directorul tehnic Alex Kroes şi directorul sportiv Marijn Beuker, au fost agresaţi în timpul meciului împotriva formaţiei PSV Eindhoven (2-2) din 21 septembrie.
21:20
Trump l-a primit pe Netanyahu la Casa Albă pentru a-l convinge de noul său plan de pace pentru Gaza # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i prezenta noul său plan în 21 de puncte pentru Gaza şi Orientul Mijlociu în general, relatează Reuters şi CNN. Hamas nu a văzut încă planul, potrivit unui oficial.
21:10
Ministrul Apărării, la Forumul de Securitate de la Varşovia: Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, la Forumul de Securitate de la Varşovia, că, ân faţa incursiunilor ruseşti tot mai dese cu drone şi avioane în spaţiul aerian al Europei, Flancul Estic trebuie să fie puternic şi este nevoie de consolidare de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
21:00
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice anunţă reluarea procedurii de selecţie pentru membrii CA ai Iprochim SA, după ce au fost identificate nereguli / Miruţă: Ceea ce am reclamat se confirmă pas cu pas # News.ro
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a decis reluarea procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie ai Iprochim SA, după ce Corpul de Control al Ministerului Economiei a descoperit nereguli în procedurile de numire.
21:00
MotoGP: „Acum sunt împăcat cu mine însumi”, spune Marc Marquez după al şaptelea titlu mondial # News.ro
Încoronat duminică, pentru a şaptea oară, campion mondial la MotoGP, pilotul spaniol Marc Marquez a reflectat asupra perioadei dificile din ultimii ani.
20:50
Nicuşor Dan, mesaj la ”Gala Inimii”: Medicina românească are multe poveşti de succes, exemple de oameni profesionişti şi dedicaţi / Tragedia teribilă de la Iaşi arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni seară, un mesaj la ”Gala Inimii”, în care a vorbit despre profesionalismul medicilor români, dar şi despre provocările pe care aceştia le întâlnesc în munca de zi cu zi. Tragedia de la Iaşi, unde mai mulţi copii au murit, arată, potrivit preşedintelui, ”că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol.
20:50
Acţiunile au urcat, dolarul şi petrolul au scăzut, iar aurul a atins un nou record, luni, pe fondul riscului de blocaj guvernamental în SUA # News.ro
Pieţele globale au început săptămâna în creştere, în timp ce dolarul şi petrolul s-au depreciat şi aurul a urcat la un nou maxim istoric, investitorii pregătindu-se pentru un posibil blocaj al guvernului american. O închidere ar putea întârzia publicarea raportului privind piaţa muncii din septembrie şi a altor date esenţiale pentru economie, relatează Reuters.
20:50
Alegeri în R. Moldova - Misiunea observatorilor internaţionali: Scrutinul a demonstrat un nivel ridicat de angajament faţă de democraţie, în contextul unor ameninţări hibride fără precedent venite din partea Rusiei # News.ro
Misiunea observatorilor OSCE ai alegerilor legislative din Republica Moldova a constatat că scrutinul a avut loc pe fondul unor atacuri hibride fără precedent, dar autorităţile electorale s-au pregătit în mod profesionist şi au fost transparente în activitatea lor la toate nivelurile. Cu toate acestea, o serie de decizii luate pe criterii partizane cu privire la anumite probleme controversate au pus sub semnul întrebării imparţialitatea şi independenţa lor, spun observatorii, care au dat exemplul excluderii din cursa electorală, pe ultima sută de metri, a două formaţiuni politice.
20:30
ASF interzice DallBogg Life and Health AD să subscrie noi contracte de asigurare în România după 1 octombrie # News.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunţă că a decis să interzică societăţii de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.
20:20
Niciun „dezechilibru bugetar”: Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro din banii publici # News.ro
Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro din fonduri publice, potrivit unui raport publicat luni, de Curtea de Conturi, care subliniază „absenţa depăşirilor bugetare”, considerând în acelaşi timp că impactul economic al evenimentului este „modest în acest stadiu”.
20:10
Barna: Votul de ieri nu face decât să o reîncarce foarte puternic pe Maia Sandu şi Guvernul PAS, în negocierile viitoare privind aderarea / Decizia este acum la Consiliu, Comisia şi Parlamentul sunt deja aliniate şi susţin deschiderea negocierilor # News.ro
Europarlamentarul USR Dan Barna a declarat, luni, că votul din Republica Moldova, de la alegerile parlamentare, nu face decât să o reîncarce foarte puternic pe Maia Sandu şi Guvernul PAS, în negocierile viitoare privind aderarea la Uniunea Europeană, el precizând că decizia este acum la Consiliu, pentru că deja Comisia şi Parlamentul sunt aliniate şi susţin deschiderea negocierilor.
20:10
AUR: Felicităm Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău. Nutrim aceleaşi sentimente unioniste şi facem parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, care a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR” # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria obţinută şi a transmis că nutreşte aceleaşi sentimente unioniste şi face parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, arătând că acest partid a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR”, iar preşedintele partidului, Vasile Costiuc, etichetat „Kagebist” pentru că ar fi participat, în 2013, la o conferinţă despre ortodoxie la Moscova”. AUR mai arată că simplul fapt că a susţinut libertatea de exprimare şi dreptul moldovenilor de a avea o alternativă politică a fost transformat de propaganda de serviciu într-un „complot prorusesc”.
20:10
OpenAI introduce controale parentale în ChatGPT după cazul sinuciderii unui adolescent din California # News.ro
OpenAI a anunţat luni lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa, transmite Reuters.
20:00
20:00
Timiş: Bărbat surprins la volan cu permisul suspendat şi având 3,04 g/l alcool pur în sânge, trimis în judecată / El a oferit bani poliţiştilor care l-au oprit în trafic # News.ro
Un bărbat care a fost prins la volan, în judeţul Timiş, cu permisul suspendat şi având 3,04 g/l alcool pur în sânge a fost trimis în judecată de către procurori. El este acuzat şi de dare de mită, după ce a oferit bani poliţiştilor care l-au oprit în trafic.
20:00
Formaţia FC Botoşani a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metaloglobus, în etapa a 11-a a Superligii.
20:00
PROIECTUL rectificării bugetare: S-au tăiat bani de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, SGG şi STS. Ţinta de deficit: 8,4% din PIB # News.ro
Rectificarea bugetară publicată în dezbatere de Ministerul de Finanţe prevede că veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27,81 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat creşte cu 24,579 miliarde lei. Măsurile ar urma să genereze un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Au fost suplimentate creditele bugetare la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, SRI, Ministerul Justiţiei, arată proiectul de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025. De asemenea, s-au tăiat bani de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, SGG şi STS.
