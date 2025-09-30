Cremă în stil Nutella, preparată în casă din ingrediente sănătoase/ Ideală pentru vegani, dar și pentru cei intoleranți la lactoză sau gluten

G4Media, 30 septembrie 2025 06:20

De unde ideea acestui experiment? Simplu, din dorința de a gusta uneori câte puțină cremă de ciocolată pe pâine, dar evitând din mai multe motive...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
06:20
Cremă în stil Nutella, preparată în casă din ingrediente sănătoase/ Ideală pentru vegani, dar și pentru cei intoleranți la lactoză sau gluten G4Media
De unde ideea acestui experiment? Simplu, din dorința de a gusta uneori câte puțină cremă de ciocolată pe pâine, dar evitând din mai multe motive...   © G4Media.ro.
06:20
Zi plină în Champions League: Cine transmite la tv meciurile în care joacă Interul lui Chivu, Real Madrid și Liverpool G4Media
Marți începe a doua etapă din grupa principală din Champions League, iar printre echipele care vor juca se numără Real Madrid, Interul pregătit de Cristi...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:00
Ilie Bolojan, despre tragedia de la Iași: Trebuie schimbate practici. În UPU sau în sala de operații trebuie să fie ca la armată / Până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilitățile, e bine ca cei care sunt vizați să facă un pas în lateral G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la Digi24, referindu-se la tragedia de la Iași, unde șapte copii au murit infectați cu o...   © G4Media.ro.
23:00
Un mort şi 79 de răniţi în urma prăbuşirii unei clădiri în Indonezia G4Media
O persoană şi-a pierdut viaţa şi alte 79 au fost rănite luni în urma prăbuşirii unei clădiri cu trei etaje pe insula indoneziană Java, au...   © G4Media.ro.
23:00
Andrew Tate nu va fi acuzat penal în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie G4Media
Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a declarat luni că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru urmărirea penală a lui Andrew Tate...   © G4Media.ro.
23:00
„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, spune Benjamin Netanyahu la Casa Albă / Premierul israelian anunţă că susţine planul lui Donald Trump pentru Gaza G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă alături de preşedintele SUA Donald Trump, că susţine planul de...   © G4Media.ro.
22:50
BERD a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România G4Media
Consiliul de Administraţie al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România, care va ghida investiţiile instituţiei...   © G4Media.ro.
22:50
RSPCA: Peste jumătate dintre stăpânii de animale nu știu cum vor plăti următoarea factură la veterinar G4Media
Stăpânii de animale din Marea Britanie resimt tot mai puternic presiunea financiară, pe măsură ce costul vieții continuă să crească. Conform RSPCA (Protecția Animalelor din UK),...   © G4Media.ro.
22:50
Ilie Bolojan, despre tragedia de la Iași: Trebuie schimbate practici. În UPU sau în salade operații trebuie să fie ca la armată / Până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilitățile, e bine ca cei care sunt vizați să facă un pas în lateral G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la Digi24, referindu-se la tragedia de la Iași, unde șapte copii au murit infectați cu o...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:30
Premierul Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor / Am minți să spunem că scădem facturile de pe o zi pe alta G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la Digi24, că facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului...   © G4Media.ro.
22:30
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, avertizează şeful AIEA G4Media
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a declarat luni Rafael Grossi, şeful agenţiei de supraveghere...   © G4Media.ro.
22:30
Bolojan: Alegerile pentru Primăria Generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pe primăvară / Cu cât se fac mai repede, cu atât mai bine G4Media
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a afirmat, luni seară, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la...   © G4Media.ro.
22:20
Considerat un superaliment, uleiul de cocos este pus sub semnul întrebării de cardiologi / Medicii avertizează asupra riscului cardiovascular G4Media
Mulți oameni consideră uleiul de cocos o opțiune sănătoasă în bucătărie. Are un nume exotic, provine dintr-un fruct și este adesea promovat ca „superaliment”. Totuși,...   © G4Media.ro.
22:20
Trump l-a primit pe Netanyahu la Casa Albă pentru a-l convinge de noul său plan de pace pentru Gaza G4Media
Preşedintele Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i prezenta noul său plan în 21 de puncte pentru...   © G4Media.ro.
22:00
Alegerile din Republica Moldova: Rusia neagă orice tentativă de interferență în alegeri, numind acuzațiile „cinice” G4Media
Rusia a negat luni orice tentativă de ingerinţă în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, câştigate de Partidul de Acţiune şi Solidaritate (PAS), partidul...   © G4Media.ro.
22:00
Sănătatea românească a avut parte de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei din 2022, a spus ministrul Sănătății G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, luni seară, că sănătatea românească a traversat în ultimii ani o schimbare importantă şi a precizat că este vorba...   © G4Media.ro.
21:30
Un medicament fabricat din marijuana a redus durerile de spate pentru sute de pacienți care au participat la un studiu G4Media
Un medicament experimental fabricat din marijuana a redus cu succes durerile de spate într-un nou studiu, oferind un sprijin suplimentar pentru potențialul medicamentului în tratarea...   © G4Media.ro.
21:30
China deschide „tabere de antrenament” uriașe pentru roboți umanoizi G4Media
China își intensifică eforturile de a depăși Statele Unite în dezvoltarea roboților umanoizi avansați. Cea mai nouă strategie implică trimiterea roboților în ceea ce ar...   © G4Media.ro.
21:30
LIVE Premierul Bolojan, interviu la Digi24: Lucrurile sunt stabile, dar nu e suficient ce am făcut pe reducerea de cheltuieli / Pe componenta de taxe nu mai trebuie să luăm măsuri, trebuie să le încasăm / Ne propunem pentru 2036 un deficit de sub 6,5% din PIB G4Media
Premierul Ilie Bolojan acordă, luni seara, un interviu la Digi24, după ce Guvernul a publicat proiectul de rectificare bugetară. G4Media transmite LIVE text cu principalele...   © G4Media.ro.
21:30
Ministrul Apărării, la Forumul de Securitate de la Varşovia: Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic G4Media
Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic, a fost mesajul transmis de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în cadrul Forumului de Securitate...   © G4Media.ro.
21:10
Nicuşor Dan, mesaj la ”Gala Inimii”: Astfel de evenimente evidenţiază importanţa adoptării, susţinerii şi promovării măsurilor de prevenţie / Tragedia teribilă de la Iaşi arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni seară, un mesaj la ”Gala Inimii”, în care a vorbit despre profesionalismul medicilor români, dar şi despre provocările pe...   © G4Media.ro.
21:10
LIVE Premierul Bolojan, interviu la Digi24 / Guvernul a publicat luni seara proiectul de rectificare bugetară G4Media
Premierul Ilie Bolojan acordă, luni seara, un interviu la Digi24, după ce Guvernul a publicat proiectul de rectificare bugetară. G4Media transmite LIVE text cu principalele...   © G4Media.ro.
21:10
Observatorii internaţionali, despre alegerile din Republica Moldova: Nivel ridicat de angajament faţă de democraţie, în contextul unor ameninţări hibride fără precedent venite din partea Rusiei G4Media
Misiunea observatorilor OSCE ai alegerilor legislative din Republica Moldova a constatat că scrutinul a avut loc pe fondul unor atacuri hibride fără precedent, dar autorităţile...   © G4Media.ro.
21:00
Europarlamentarii din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor se reunesc în Bulgaria / Invitați speciali, liderul, AUR George Simion, și fostul premier polonez Mateusz Morawiecki G4Media
Politicianul român și fostul candidat la președinție George Simion, împreună cu fostul prim-ministru al Poloniei (2017–2023) Mateusz Morawiecki, vor merge în Bulgaria ca invitați speciali...   © G4Media.ro.
20:50
Nazare, despre rectificarea bugetară: Este un act de responsabilitate, prin care ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp G4Media
Guvernul îşi propune prin proiectul de rectificare bugetară să protejeze cetăţenii, să asigure funcţionarea instituţiilor publice şi să menţină încrederea partenerilor europeni şi internaţionali, a...   © G4Media.ro.
20:40
Ultimul vânător de mine din clasa Avenger, cu cocă din lemn, al Marinei Statelor Unite a ieșit din serviciul activ / La construcția navelor au fost utilizate stejar, brad Douglas și cedru din Alaska G4Media
Ultimul capitol pentru navele de luptă împotriva minelor din clasa Avenger ale Marinei SUA care operau în Orientul Mijlociu s-a încheiat. O ceremonie organizată pe...   © G4Media.ro.
20:30
Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său de a fi o putere nucleară, a declarat un ministru la ONU G4Media
Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său la dreptul său de a fi o putere nucleară, a afirmat luni ministrul adjunct de...   © G4Media.ro.
20:30
Toate statele UE se alătură coaliției olandeze pentru cipuri, în efortul de a obține o nouă strategie europeană G4Media
Toate statele membre ale Uniunii Europene s-au alăturat unei inițiative conduse de Olanda, menită să aducă modificări importante legislației europene în domeniul semiconductorilor. Așa-numita „Semicon...   © G4Media.ro.
20:20
AUR: Felicităm Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău. Nutrim aceleaşi sentimente unioniste şi facem parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, care a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR”, iar Vasile Costiuc etichetat „kagebist” G4Media
Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria...   © G4Media.ro.
20:10
Parchetul austriac a lansat o anchetă privind cazuri de maltratare într-un centru al organizaţiei SOS Satele Copiilor G4Media
Parchetul austriac a anunţat luni deschiderea unei anchete in rem pentru presupuse cazuri de maltratare într-un centru din Austria al organizaţiei internaţionale SOS Satele Copiilor...   © G4Media.ro.
20:10
UNESCO lansează un muzeu virtual al obiectelor de artă furate G4Media
O mască ritualică zambiană, un pandantiv din oraşul antic Palmyra, o pictură a artistului plastic suedez Anders Zorn se numără printre exponatele muzeului virtual al...   © G4Media.ro.
20:10
Reuters: Premierul israelian Netanyahu cere scuze Qatarului pentru atacul de la Doha  G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul Israelului de la Doha în timpul unei convorbiri telefonice de luni de...   © G4Media.ro.
19:50
China este la doar câteva „nanosecunde” în urma SUA în domeniul semiconductorilor, afirmă Jensen Huang, fondatorul Nvidia G4Media
China se află la doar câteva „nanosecunde” în urma Statelor Unite în competiția pentru supremația tehnologică în domeniul semiconductorilor, afirmă Jensen Huang, fondatorul și CEO-ul...   © G4Media.ro.
19:50
Cel puţin 25 de persoane au murit după ce au consumat alcool contaminat, în apropiere de Sankt Petersburg G4Media
Cel puţin 25 de persoane au murit după ce au consumat alcool contaminat, în apropiere de Sankt Petersburg, Rusia, transmite luni agenţia DPA, preluată de...   © G4Media.ro.
19:30
Comisia Europeană sprijină planul lui Antonio Costa de evitare a veto-ului Ungariei asupra candidaturilor Ucrainei și Moldovei la UE G4Media
Bruxellesul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli veto-ul Ungariei și de a merge mai departe cu cererile de aderare...   © G4Media.ro.
19:30
Bulgaria va pune capăt fluxurilor de gaze rusești către Ungaria și Slovacia, în 2027 G4Media
Bulgaria susține un plan al UE de a pune capăt exporturilor de gaze rusești către blocul comunitar până la sfârșitul anului 2027, a declarat principalul...   © G4Media.ro.
19:10
Un videoclip în care 10 agenți americani de frontieră nu reușesc să prindă un bărbat pe bicicletă s-a viralizat pe rețelele sociale G4Media
Un videoclip care arată agenții federali de imigrare încercând fără succes să prindă un bărbat pe bicicletă în centrul orașului Chicago a devenit viral pe...   © G4Media.ro.
19:10
Doi funcţionari bulgari, concediaţi pentru că au pretins mită de la convoiul cu echipamente de concert al lui Robbie Williams G4Media
Ghinion pentru doi funcţionari bulgari care au solicitat mită în timpul unei opriri în trafic, o practică obişnuită, notează AFP, însă cei doi au oprit...   © G4Media.ro.
19:00
Poliţist de la Serviciul Antidrog, acuzat că furniza traficanţilor informaţii despre anchetele procurorilor G4Media
Un poliţist de la Serviciul Antidrog al Capitalei a fost reţinut de DIICOT, fiind acuzat că furniza traficanţilor de droguri informaţii confidenţiale despre anchetele derulate...   © G4Media.ro.
18:50
Proiectul privind pensiile private, adoptat în Senat / Bolnavii oncologici pot retrage întreaga sumă din Pilonul 2 într-o singură tranșă G4Media
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, iniţiat de Guvern, prin care bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi,...   © G4Media.ro.
18:40
O armată europeană a migrat complet de la Microsoft Office la LibreOffice / Motivul nu a fost reducerea de costuri G4Media
Armata austriacă a finalizat o revizie IT majoră, trecând aproximativ 16.000 de sisteme desktop de la Microsoft Office la suita LibreOffice open-source, fără costuri, transmite ZDNet. © G4Media.ro.
18:40
Pentagonul anunţă că 200 de militari ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi în Portland / Orașul a dat în judecată administrația Trump G4Media
Două sute de militari ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi în Portland, oraş din nord-vestul SUA, a anunţat luni Departamentul american al Apărării, în cadrul...   © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară. Noua țintă de deficit: 8,4% din PIB / Cine pierde bani și cine primește – DOCUMENT G4Media
Ministerul Finanțelor a publicat luni seară proiectul privind prima rectificare bugetară din acest an. Principala modificare o reprezintă o nouă țintă de deficit bugetar, care...   © G4Media.ro.
18:20
Cristian Popescu Piedone și-a lansat partid și spune că Anca Alexandrescu ar fi o variantă de candidat la Primăria Capitalei G4Media
Cristian Popescu Piedone și-a lansat, luni, propriul partid, după ce a demisionat din PUSL, partidul fostului turnător la Securitate Dan Voiculescu. Piedone a lansat Partidul...   © G4Media.ro.
18:20
Capete de porc în fața moscheilor din regiunea pariziană: 11 persoane arestate în Serbia G4Media
Poliția sârbă a anunțat luni, 29 septembrie, arestarea a 11 persoane în legătură cu capetele de porc depuse în fața moscheilor din regiunea pariziană la...   © G4Media.ro.
18:10
Nouă irakieni, descoperiţi ascunşi în rezervoarele modificate a trei camioane / Unul dintre şoferi a oferit mită unui poliţist de frontieră G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetăţeni irakieni ascunşi în rezervoarele modificate a trei camioane, cu scopul de...   © G4Media.ro.
18:10
Ample manifestaţii pentru pace sunt prevăzute la Berlin şi Stuttgart, pe fondul opoziţiei faţă de reintroducerea planificată a serviciului militar G4Media
O amplă coaliţie de peste 400 de organizaţii planifică manifestaţii majore pentru pace la Berlin şi Stuttgart, vineri, pe fondul opoziţiei faţă de reintroducerea planificată...   © G4Media.ro.
18:10
Plăcintă cu mere și dovleac copt/ Se face repede, este delicioasă și nu are nevoie de zahăr adăugat G4Media
Folosim aluatul de foietaj din comerț (cel din frigider de la supermarket). Este o combinație de umplutură de mere dulci și dovleac aromat, copt, la care...   © G4Media.ro.
18:00
Mesaj comun al Germaniei, Franţei şi Poloniei: Alegătorii moldoveni au votat pentru pace și libertate G4Media
Emmanuel Macron, președintele Republicii Franceze, Friedrich Merz, cancelarul Republicii Federale Germania, și Donald Tusk, prim-ministrul Republicii Polone, au transmis un mesaj comun privind alegerile parlamentare...   © G4Media.ro.
17:50
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu: „George Simion, mercenar politic cu steagul Kremlinului în suflet”. Lista momentelor în care AUR ar fi jucat dublu în alegerile din Republica Moldova G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu l-a acuzat dur pe liderul AUR, George Simion, într-o postare pe Facebook, că ar fi făcut jocurile Moscovei în contextul alegerilor...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.