Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața, strivit între mașini, în Pitești. Aștepta o cursă de ride-sharing când a fost lovit
StirileProtv.ro, 30 septembrie 2025 07:50
Tragedie azi-noapte, la Pitești. Un tânăr de 18 ani a murit strivit între două mașini, în cartierul Trivale. Băiatul tocmai comandase o cursă de ride-sharing. Coborâse de pe trotuar, când autoturismul pe care îl aștepta a fost lovit de un bolid.
• • •
Acum 5 minute
08:10
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: "Sunt imorale". Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban
Guvernul taliban din Afganistan a impus o întrerupere la nivel naţional a telecomunicaţiilor, la câteva săptămâni după ce a început să întrerupă conexiunile la internet prin fibră optică pentru a preveni ceea ce ei numesc imoralitate, anunţă BBC.
08:10
Un bărbat a câștigat 15,3 milioane de euro la loterie în Germania după ce a găsit un bilet uitat în jachetă
Un german a câștigat 15,3 milioane de euro (18 milioane de dolari) la loterie, după ce a descoperit un bilet uitat în buzunarul hainei la șase luni după ce îl cumpărase.
Acum 15 minute
08:00
Eficacitatea la nivel populaţional şi protecţia colectivă a vaccinurilor împotriva virusului papiloma uman (HPV) sunt robuste la 17 ani de la introducerea acestora, cu "dovezi clare ale imunităţii colective", transmite luni agenţia EFE.
08:00
Ilie Bolojan, despre tragedia de la spitalul din Iași: „Nu s-au respectat procedurile care ţin de igienă"
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în cazul Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit mai mulţi copii internaţi, nu au fost respectate procedurile de igienă şi curăţenie.
Acum 30 minute
07:50
07:50
Gogonelele în saramură – murătura unică în Europa și o sursă naturală de vitamina C. Cum ne ajută la creștere imunității
În sezonul rece putem lua cel mai ușor vitamina C din murături în sare. Întrebați în toată Europa, nicăieri nu se comercializează și nu se consumă gogonele, nimeni nu știe că roșiile verzi și necoapte sunt comestibile.
07:50
Ilie Bolojan: „Până în luna octombrie se va realiza o analiză a instituţiilor centrale care necesită reforme"
Premierul Ilie Bolojan declară că până în luna octombrie urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal.
07:50
Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere
Accident șocant la Dorohoi, în județul Botoșani. Două eleve au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.
Acum o oră
07:40
Călin Georgescu: "Am fost trădat de oameni foarte apropiați". Dar a rămas cu "o mână de viteji": "Ne înțelegem din priviri"
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a declarat, luni seară, că a fost trădat de oameni foarte apropiaţi din jurul său, dar faptul că a tăcut în ultima perioadă nu înseamnă că s-a retras.
07:40
Dezastrul de la salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă"
La aproape cinci luni de când Salina Praid a fost inundată de pârâul Corund, sunt încă localități fără apă potabilă.
07:30
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului
YouTube va plăti 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul intentat de Donald Trump, după ce platforma i-a suspendat contul în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.
07:20
Val de reacții internaționale la planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza. Liderii europeni și arabi salută demersul
Mai multe țări din întreaga lume, inclusiv state arabe și musulmane, au salutat planul de pace prezentat luni de președintele american Donald Trump, menit să pună capăt conflictului din Fâșia Gaza, potrivit AFP.
07:20
Eşec la Casa Albă al negocierilor cu democraţii. JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară
JD Vance a afirmat luni că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal, după eşecul negocierilor cu opoziţia democrată şi în timp ce termenul limită - marţi la miezul nopţii - se apropie inexorabil, relatează AFP.
07:20
Sprijin de 500 de lei pentru achiziționarea de ochelari copiilor din București, pe ordinea de zi a Consiliului General
Acordarea unui sprijin de până la 500 de lei pentru achiziţionarea ochelarilor, dar şi conferirea titlului de cetăţean de onoare dirijorului Cristian Măcelaru se numără printre proiectele dezbătute în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei.
Acum 2 ore
07:10
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după aproape 20 de ani împreună, a declarat o sursă pentru BBC.
Acum 12 ore
23:20
Andrew Tate scapă de urmărirea penală în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie
Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat luni că nu există suficiente dovezi pentru a-l urmări penal pe Andrew Tate în cazul acuzațiilor aduse de patru femei, aflate acum într-un proces civil la Înalta Curte din Londra.
23:20
Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul
Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană
23:20
BERD aprobă o nouă strategie pentru România: „un răspuns activ la cele mai presante probleme economice"
Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de țară pentru România, care va ghida investițiile instituției și politicile de cooperare în țară în următorii cinci ani.
23:10
Bolojan: Nu sunt prevăzute noi creșteri de taxe pentru 2026, prioritatea este reducerea cheltuielilor
Premierul a anunțat că efectele cumulate ale măsurilor fiscale vor depăși 2% din PIB, iar deficitul ar urma să scadă sub 6,5%.
23:10
„Mesajul simplu" al ministrului Apărării după incursiunile dronelor rusești, la întrunirea de la Varșovia
Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic, a fost mesajul transmis de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în cadrul Forumului de Securitate de la Varşovia.
22:30
ASF interzice celui mai mare asigurător bulgar să subscrie noi contracte în România după 1 octombrie
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis societății de asigurări bulgare, DallBogg Life and Health AD, subscrierea de noi contractepe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.
22:30
Funcționari bulgari prinși că au luat mită de la șoferii care duceau echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams
Doi angajați ai Agenției pentru Administrarea Autovehiculelor din Bulgaria au cerut și au primit o sumă de bani de la șoferii de camioane din echipa lui Robbie Williams, pentru a nu le fi întocmite procese-verbale pentru contravenții.
22:10
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele care pierd bani
Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână.
22:00
Reformă la MAI. Schimbări în structură și în organizare, comasări și creşterea vârstei de pensionare
MAI a anunţat luni că a început un „amplu” proces de analiză şi consultare pentru reconfigurarea structurii instituţiei, în scopul creşterii siguranţei cetăţenilor.
21:50
Nazare despre rectificarea bugetară: „Protejăm cetățenii și asigurăm funcționarea instituțiilor"
Deficitul bugetar va crește la 8,4% din PIB, iar mai mulți ordonatori de credite, inclusiv MIPE și Sănătatea, vor avea bugete diminuate.
21:40
Horoscop 30 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un bonus financiar
Horoscop 30 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destinsă. O să fim de băgat de seamă, să facem treaba ca lumea, dar să evităm capcanele, încurcăturile, ca să ne putem atinge obiectivele.
21:30
Un studiu relevă indicii surprinzătoare despre originile vieţii. Unde s-ar putea ascunde secretele primelor forme de viaţă
Secretul primelor forme de viaţă care au declanşat oxigenarea atmosferei acum 2,3 - 2,4 miliarde de ani ar putea fi ascuns în izvoarele termale din Japonia, potrivit unui studiu publicat în Microbes and Environment, relatează Space.com.
21:30
Concluziile observatorilor străini, după alegerile din Moldova: „Tenacitatea democratică a naţiunii a prevalat"
Misiunea observatorilor OSCE ai alegerilor legislative din Republica Moldova a constatat că scrutinul a avut loc pe fondul unor atacuri hibride fără precedent, dar autorităţile electorale s-au pregătit în mod profesionist şi au fost transparente.
21:10
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii
Serviciul Român de Informații va primi 92,8 milioane de lei în plus, la rectificarea de buget. Proiectul rectificării arată și cum se poate cheltui această sumă.
21:00
Cresc din nou ratele în lei. Indicele IRCC a atins un nivel record - peste 6%. Avertismentul specialiștilor
Românii care au credite cu dobândă variabilă vor plăti mai mult de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă pentru prima dată peste pragul de 6% după ce în ultimele șase luni a fost de 5,55%.
20:40
De ce a eșuat campania agresivă a Rusiei în Republica Moldova. „Nu s-au așteptat deloc la așa ceva"
Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat în platoul Știrile PRO TV cum au reușit moldovenii să spună „PAS” Rusiei și au ales să rămână pe drumul european.
20:20
S-a schimbat clima în România, dar există și părți bune. Tot mai multe fructe exotice au fost aclimatizate aici. Facultatea de Horticultură din București a scos deja la vânzare: banana nordului, kiwi, și smochine.
20:20
Nemulțumirile studenților la începutul anului universitar: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse"
Studenții din toată țara au început de luni facultatea. Universitățile au organizat festivități de deschidere, iar bobocii s-au arătat plini de speranță.
20:10
Autoritățile au lansat o aplicație pentru citirea datelor de pe buletinele digitale, gratuit. Cum funcționează
Autoritățile au lansat o aplicație care vede direct de pe telefon datele celor care și-au făcut cartea electronică de identitate.
20:10
Reacția oficială a Rusiei la posibilitatea ca Moscova să fie atacată cu rachete americane Tomahawk de Ucraina
Donald Trump este de acord ca ucrainenii să lovească în Rusia cu rachete americane cu rază lungă de acțiune. O spune emisarul său special pentru Ucraina.
20:00
Noi detalii din ancheta copiilor morți la spitalul din Iași. Fetița transferată în Capitală era infectată cu Serratia
Apar date noi în ancheta copiilor morți, la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași. O a șaptea victimă, o fetiță de trei luni, transferată la București în stare foarte gravă, a încetat din viață.
19:50
AUDIO. Reacția pilotului Turkish Airlines când a observat drona deasupra avionului, la Otopeni. Ce le-a spus controlorilor
O anchetă penală este în plină desfășurare după ce un pilot a raportat prezența unei drone în apropierea pistei de aterizare a Aeroportului „Henri Coandă", din București.
19:40
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.
19:30
Românii au fost luați prin surprindere de ninsorile de la munte. „A trebuit să împrumut geaca prietenului"
Anul acesta, iarna a venit la final de septembrie. În zona de munte a nins deja, în condițiile în care întreaga țară este de luni sub informare de vreme severă. S-a făcut frig în toate regiunile și, potrivit meteorologilor, așa o să fie toată săptămâna.
19:30
„Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră vă este deschisă". Liderii UE salută victoria partidului PAS
Viitorul Moldovei înseamnă aderarea la Uniunea Europeană, au spus-o liderii europeni, care nu au ezitat să-și arate entuziasmul pentru rezultatul alegerilor.
19:20
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus" merg direct la creditori
Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.
19:20
Lanțul de nereguli de la hotelul ars din Prahova, unde au murit două cameriste din Nepal. „Nu au reușit să ceară ajutor"
Un șir de nereguli a dus la moartea înfiorătoare a două tinere din Nepal, cameriste la un hotel de lângă Ploiești, mistuit luni de flăcări. Fetele dormeau la mansardă și nu au avut nicio șansă.
Acum 24 ore
19:00
Nouă migranți irakieni, descoperiți ascunși în rezervoarele a trei camioane, în Giurgiu. Ce i-a dat de gol. VIDEO
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetăţeni irakieni ascunşi în rezervoarele modificate ale trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în ţară.
18:30
Confiscarea parțială a averii, măsură dispusă în cazul lui Cătălin Cherecheș. Nu poate justifica aproape 2,7 milioane de lei
O parte din averea fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fot confiscată de instanțele judecătorești. Sunt 2,7 milioane de lei care nu pot fi justificați, au decis magistrații, în urma unor verificări ale ANI.
18:00
Grav accident, luni dimineață, în județul Vaslui. Un autoturism în care se aflau patru bărbați a fost lovit în plin de un tren Regio, la trecerea peste calea ferată.
18:00
Meduzele albastre au pus stăpânire pe litoralul românesc. Cum explică cercetătorii fenomenul
Mii de meduze albastre au acoperit plajele de la Sulina până la Vama Veche, pe zeci de kilometri, și au transformat malul mării într-un loc straniu.
18:00
Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele nemarcate și să se echipeze pentru condiții de iarnă. Recomandările salvamontiștilor
Salvamontiştii braşoveni transmit o serie de recomandări turiştilor care merg la munte în această perioadă, având în vedere precipitaţiile şi scăderea temperaturilor.
17:50
Incendiu la o școală din Cluj. Peste 600 de elevi au fost evacuați de urgență: „Am observat fumul negru"
Momente de panică pentru sute de elevi dintr-o școală gimnazială din Cluj. Profesorii au dat alarma din cauza unui incendiu, iar toate clasele au fost evacuate de urgență.
17:50
Vreme severă în toată țara. La munte au început deja ninsorile. Temperaturi minime sub 0 grade
Întreaga țară a intrat luni de dimineață sub o informare de vreme severă emisă de meteorologi. Temperaturile au scăzut în toate regiunile, iar în zonele de munte a început deja să ningă, deși suntem pe final de septembrie.
17:50
Cine a observat drona de la Aeroportul Otopeni. Traficul aerian a fost perturbat 40 de minute
Incident periculos pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Capitală. O dronă a fost observată de un pilot în zona pistei, chiar atunci când se afla în procedură de aterizare.
