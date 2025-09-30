Horoscop 1 octombrie 2025. Claritate, emoții intense și șanse neașteptate în relații și carieră
ObservatorNews, 30 septembrie 2025 07:50
Horoscop 1 octombrie 2025. Prima zi din octombrie vine cu provocări și revelații astrale pentru toate zodiile. Relațiile sunt puse la încercare, creativitatea atinge cote maxime, iar pragmatismul aduce oportunități financiare neașteptate.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
08:10
7 copii morți, puțini vinovați la Iaşi. Ministrul Sănătății: "Nu exclud alte demiteri, alte sancţiuni" # ObservatorNews
Tragedii în serie la spitalul Sfânta Maria din Iaşi! Al șaptelea copil infectat cu o bacterie periculoasă a murit. Este vorba de o fetiţă de trei luni, prima de altfel diagnosticată cu această infecţie. Copila fusese transferată între timp la Bucureşti şi suferea de o altă boală gravă, spun surse medicale. Managerul spitalului de copii a fost demis. Conducerea DSP, acuzată că a acţionat mult prea târziu, e în continuare de negăsit.
Acum 30 minute
07:50
Horoscop 1 octombrie 2025. Claritate, emoții intense și șanse neașteptate în relații și carieră # ObservatorNews
Horoscop 1 octombrie 2025. Prima zi din octombrie vine cu provocări și revelații astrale pentru toate zodiile. Relațiile sunt puse la încercare, creativitatea atinge cote maxime, iar pragmatismul aduce oportunități financiare neașteptate.
Acum o oră
07:40
Spania, lider al creşterii în zona euro: "Imigranţii au sprijinit creşterea economică totală" # ObservatorNews
Spania a obţinut o victorie rară pe pieţele financiare, după ce Fitch şi Moody’s au urmat exemplul S&P şi au îmbunătăţit evaluările ţării, pe fondul unei economii care continuă să depăşească performanţele vecinilor europeni.
07:40
Premierul Ilie Bolojan anunţă facturi la energie mai mici din a doua jumătate a anului 2026 # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026. El a explicat că acest lucru se va întâmpla datorită unităţilor de stocare a energiei fotovoltaice, potrivit Agerpres.
07:40
Un ambulanțier a fost înjunghiat chiar de pacientul pe care îl transporta la Psihiatrie, în Maramureş # ObservatorNews
Scene de groază în Maramureș! Un ambulanțier a fost înjunghiat cu un cuțit chiar de pacientul pe care îl transporta la Psihiatrie, însă polițiștii care l-au escortat nu l-au percheziționat înainte să urce în autospecială. Acum, oamenii legii sunt la rândul lor anchetați de superiori.
07:30
După aproape 20 de ani împreună, Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit. Cei doi erau căsătoriți din 2006.
Acum 2 ore
07:00
Rusia neagă interferenţele în alegerile parlamentare din Republica Moldova: "Nu există" # ObservatorNews
Ministerul rus de Externe a denunțat într-un comunicat emis marți "insinuările despre o «amenințare rusească» care nu există".
06:40
YouTube îi va plăti 22 de milioane de dolari lui Donald Trump, după ce i-a suspendat contul # ObservatorNews
Site-ul de videoclipuri online este cea mai recentă platformă care a ajuns la un acord cu președintele american pentru a soluționa o dispută care a început în iulie 2021.
06:30
Guvernul federal american, în pericol de blocaj. JD Vance: "Ne îndreptăm spre o închidere a economiei" # ObservatorNews
Vicepreședintele JD Vance a anunțat luni că guvernul SUA "se îndreaptă spre o închidere a activității sale", dacă nu se ajunge la un acord între republicani și democrați din Congres.
Acum 12 ore
23:40
Lege anticămătărie, promulgată de Nicușor Dan: toate sumele și dobânzile vor fi confiscate # ObservatorNews
Prin semnarea decretului de promulgare a modificării Codului penal, președintele Nicușor Dan consolidează lupta împotriva cămătăriei, asigurând confiscarea totală a banilor și dobânzilor obținute ilegal, transmite MEDIAFAX.
22:30
Președintele american Donald Trump a prezentat un plan complex pentru încetarea conflictului din Fâșia Gaza, ce include supravegherea tranziției de către un comitet prezidat chiar de el. Inițiativa a fost lansată înaintea unei conferințe comune cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.
22:30
Bolojan, despre rectificarea de buget: Asigură fluxurile de plăţi pentru achitarea pensiilor şi salariilor # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că rectificarea de buget propusă ar asigura fluxurile de plăţi pentru ca pensiile şi salariile să poată fi achitate până la sfârşitul anului. Premierul a precizat că tot la rectificare au fost alocate sume pentru cofinanţarea de proiecte europene, scrie News.ro.
22:20
Premierul Ilie Bolojan susține că restructurarea administrațiilor locale trebuie aplicată imediat, întrucât cheltuielile salariale sufocă bugetele majorității localităților. El afirmă că noile măsuri vor întări autonomia locală și vor responsabiliza primarii în gestionarea fondurilor publice, transmite MEDIAFAX.
22:20
Asia Express 29 septembrie 2025. Concurenții, față în față cu misiuni extreme în nordul Vietnamului # ObservatorNews
Concurenții Asia Express au avut parte de o nouă serie de provocări neașteptate în cursa pentru imunitate din Vietnam.
22:00
Rezerviștii danezi, chemați de urgență. Sute de soldați ar fi fost mobilizați pe fondul amenințărilor cu drone # ObservatorNews
Un număr de soldați danezi au fost chemați de urgență duminică în serviciu, într-un scenariu care ar avea legătură cu incursiunile dronelor în spaţiul aerian al ţării. Informația reiese dintr-o convocare confidențială, susţine TV 2 Nyheder.
22:00
"Mănânci ciocolată maro". Înregistrări șocante de la creșa din Arad, unde copiii erau terorizați de educatoare # ObservatorNews
Este foarte greu pentru orice mamă să îşi lase copilaşul la creşă sau la grădiniță, mai ales când cel mic nici nu poate vorbi încă, toate temerile i se adună în inimă. Iar o mamă din Arad ne spune că a trăit-o pe cea mai urâtă dintre ele. Femeia a povestit pe Fii Observator că băieţelul ei de doar 3 ani a fost victima unor abuzuri psihice şi fizice în locul în care ea îl credea în siguranță. Părinții au aflat ce se întâmplă abia după ce i-au cusut copilului un microfon de haine, îngrijorați de reacţiile celui mic, care NU mai voia să meargă la creşă. De vină ar fi fost educatoarea, îngrijitoarea şi chiar şi asistenta medicală, înregistrate rostind cuvinte greu de reprodus. Deşi părinţii au depus plângere la poliţie încă din iunie, niciuna dintre ele nu a dat până acum vreo explicaţie.
21:30
Orban: Ucraina nu este o ţară independentă şi suverană, noi suntem cei care o menţinem pe linia de plutire # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a stârnit noi tensiuni cu Kievul, după ce a minimalizat acuzațiile privind pătrunderea unor drone ungare în spațiul aerian al Ucrainei. Liderul de la Budapesta a declarat că "nu este o problemă" dacă aparatele au trecut granița și a afirmat că Ucraina "nu este o țară suverană", fiind menținută pe linia de plutire de Occident, potrivit France Presse, citat de Agerpres.
21:30
Primul Pop-Up cu Stea Michelin ajunge în România. Richard Abou Zaki aduce "Retroscena" la Domeniul Știrbei # ObservatorNews
Românii descoperă rafinamentul fine dining-ului la cel mai înalt nivel. În premieră absolută, România va găzdui un pop-up restaurant cu stea Michelin: "Retroscena", conceptul creat de celebrul chef Richard Abou Zaki, jurat la emisiunea "Chefi la cuțite".
21:20
Aproape 9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service. O defecțiune poate pune vieți în pericol # ObservatorNews
Una dintre cele mai populare mărci de mașini are probleme serioase de siguranță. Aproape nouă mii de BMW-uri vor fi chemate în service, în România, după ce constructorul a descoperit o defecțiune de la care autoturismul poate lua foc. Oficialii BMW recomandă șoferilor să nu lase mașinile în parcări subterane.
21:10
Dezastru în estul Spaniei. Furtuna Gabriela devastează Valencia, Aragon și Catalonia # ObservatorNews
Dezastru în estul Spaniei, unde o furtună violentă a inundat zeci de drumuri şi a forţat autorităţile să închidă sute de şcoli. Vijelia a adus sute de litri de apă pe metru pătrat, în doar 24 de ore, iar traficul rutier şi aerian a fost paralizat.
20:50
Senatul aprobă legea pensiilor private: 100% din Pilonul II pentru bolnavii de cancer # ObservatorNews
Proiectul care reglementează pensiile private şi limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3 a trecut de Senat. Bolnavii de cancer vor putea primi, la cerere, toţi banii din contul privat de pensie. Este singura excepţie agreată de senatori.
20:50
Ucraina ar putea primi rachete americane Tomahawk pentru a lovi inclusiv obiective de la Moscova. Este un scenariu tot mai discutat la Washington, după ce Vladimir Putin a refuzat să se aşeze la masa negocierilor de pace. O decizie ar putea fi luată cel mai probabil mâine, după ce preşedintele Trump se va consulta cu liderii militari convocaţi de şeful Pentagonului. Kremlinul transmite că nicio rachetă americană nu poate schimba soarta războiului şi ameniţă din nou NATO cu un conflict militar direct.
20:50
Rabla revine. De mâine, cine vrea un voucher de la stat pentru a-şi cumpăra o maşină nouă, se va putea înscrie pe platforma pusă la dispoziţie de Administraţia Fondului de Mediu. Programul începe mai târziu ca niciodată şi cu un buget de trei ori mai mic decât s-a anunţat iniţial.
20:30
A venit iarna cu două luni mai devreme la munte. A căzut prima ninsoare serioasă din acest sezon în Suceava, Harghita, Maramureş, Gorj şi Sibiu. În multe zone s-a depus deja un strat consistent de zăpadă şi continuă să ningă.
20:30
Moldova a ales Europa. Victorie zdrobitoare pentru partidul pro-european al Maiei Sandu la alegerile parlamentare. PAS a primit peste 50% din voturile moldovenilor, dublu faţă de blocul socialiştilor pro-ruşi condus de Igor Dodon. Moldova se gândeşte deja la aderarea la UE, chiar şi fără Transnistria. Liderii europeni au felicitat de altfel alegătorii pentru că au decis să se rupă de Moscova.
20:30
O călătorie fascinantă pe cinci continente: colecția de monede și bancnote autentice pentru toată familia # ObservatorNews
Ce poate fi mai fascinant decât să ții în mână o bancnotă care a circulat odinioară pe străzile din Lima sau o monedă care a trecut prin mâinile unui pescar din Irlanda? Nu este doar hârtie sau metal, ci o bucată de istorie, un simbol al culturii și al tradițiilor unei țări.
20:00
Merele românești dispar de pe rafturi. De ce importăm masiv, deși avem climă și tradiție # ObservatorNews
Fructul de pe masa oricărui român, mărul, vine în cantităţi tot mai mari de peste graniţă. Deşi avem tradiţie în producţia de mere, nu am găsit strategia de a reduce importurile şi de a duce merele româneşti în magazine şi în extrasezon, nu doar toamna.
20:00
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final # ObservatorNews
CSAT a dat undă verde pentru Legea Apărării Nationale şi Legea care va pregăti românii pentru apărarea ţării în caz de război. Armata caută tineri între 18 si 35 de ani care să devină militari voluntari în termen si să facă instructie timp de patru luni. În plus, MApN a cerut azi acordul Parlamentului pentru a cumpăra peste 200 de tancuri din Statele Unite, un contract care se ridică la 6,5 miliarde de euro.
20:00
Studenţii cer înapoi bursele şi transportul gratuit. "Cariera lor educaţională e periclitată" # ObservatorNews
Anul universitar a început cu nemulțumiri. Marile centre universitare și-au deschis azi porțile cu festivități și discursuri, dar mulți studenți au lăsat în urmă ceremoniile și au ieșit în stradă. Sunt revoltați de măsurile de austeritate care îi vizează - reducerea burselor şi limitarea transportului. Proteste au avut loc astăzi în mai multe orașe din țară.
19:30
Emil Gânj, pe lista "Most Wanted" a Europol. Criminalul din Mureş, dispărut de mai bine de două luni # ObservatorNews
Criminalul din Mureş, Emil Gânj, a fost inclus pe lista celor mai căutaţi fugari ai Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol). Potrivit site-ului instituţiei, Gânj este căutat pentru omor şi vătămare corporală gravă, după ce şi-a răpit fosta parteneră în februarie şi a ucis-o cu cruzime în iulie 2025. Autorităţile îl caută de peste două luni şi oferă o recompensă de 5.000 de euro.
19:30
Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal # ObservatorNews
Alertă pe Aeroportul Otopeni! O dronă civilă, ridicată ilegal, a fost la un pas să lovească un avion care se pregătea să aterizeze. Piloţii au informat imediat turnul de control. Alte aeronave au fost deviate în următoarea oră şi au ajuns la sol pe altă pistă decât cea programată. Este a doua oară în ultimele zece zile când un aparat de zbor fără pilot intră în perimetrul de securitate al aeroportului Henri Coandă.
19:20
Hotelul în care două tinere nepaleze au murit, construit ilegal şi fără autorizaţie ISU # ObservatorNews
Incendiu violent la un hotel de lângă Ploieşti. Două tinere au murit carbonizate, iar alţi trei oameni s-au salvat la timp din flăcările uriaşe. Focul a pornit de la un cablu electric defect şi a distrus totul în scurt timp. Clădirea fusese închisă recent de ISU tocmai pentru că nu avea autorizaţie la incendiu. Victimele făceau parte din echipa care lucra la remedierea problemelor.
19:20
Mărturii dramatice ale părinţilor care şi-au pierdut copiii la spitalul din Iaşi: "Acolo, practic, se murea" # ObservatorNews
Tragedii în serie la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Al șaptelea copil infectat cu o bacterie periculoasă a murit. Este vorba de o fetiţă de trei luni, prima de altfel diagnosticată cu această infecţie. Copila fusese transferată între timp la Bucureşti şi suferea de o altă boală gravă, spun surse medicale. Managerul spitalului de copii a fost demis. Conducerea DSP, acuzată că a acţionat mult prea târziu, e în continuare de negăsit.
19:20
EXCLUSIV. Un martor povesteşte cum a început bătaia din Centrul Vechi. "Au sărit pur şi simplu peste ei" # ObservatorNews
Apar noi detalii în cazul bătăii din Centrul Vechi al Capitalei. Un martor a povestit, în exclusivitate pentru Observator, că cel care a pornit violenţele este chiar patronul firmei care asigura pază în localul unde s-a petrecut incidentul. Cei trei bodyguarzi care au lovit mai mulţi clienţi au fost duşi în faţa judecătorilor şi urmează să afle dacă vor sta după gratii pentru următoarele 30 de zile.
Acum 24 ore
19:10
Tony Blair ar putea conduce o autoritate internațională fără voce palestiniană în Gaza - The Guardian # ObservatorNews
Un document confidențial propune ca Tony Blair să conducă o autoritate internațională de tranziție în Gaza, cu o structură dominată de oficiali străini și o singură reprezentare palestiniană. Criticii avertizează că planul riscă să marginalizeze palestinienii și să rupă Gaza de Cisiordania.
18:30
Rețea de trafic de droguri din Bucureşti, destructurată: 20 rețineri, inclusiv un agent Antidrog # ObservatorNews
O grupare de trafic de droguri, cu structură piramidală și sprijin din interiorul Poliției, a fost destructurată de DIICOT. Printre cei reținuți se află și un agent Antidrog acuzat că oferea informații secrete contra mită.
18:10
MAE salută rezultatele alegerilor din Moldova şi reafirmă sprijinul pentru parcursul pro-european # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe a salutat victoria forțelor pro-europene în alegerile parlamentare din Republica Moldova, celebrând mobilizarea exemplară a cetățenilor și reafirmând sprijinul ferm al României pentru parcursul european al țării vecine.
18:10
POLITICO: UE, așa cum o știm, nu mai există. Liderii vor o superputere militară. Ce se va decide la Copenhaga # ObservatorNews
Liderii europeni fac presiuni pentru a transforma UE într-o superputere militară. Primul pas ar urma să aibă loc miercuri la summitul de la Copenhaga, dezvăluie Politico.
18:00
Au muncit o viață în sănătate. Ce pensie au Cici şi Bogdan, doi bătrâni din Bucureşti # ObservatorNews
"Ne-am obişnuit atât de tare cu răul încât, pentru noi, a devenit normalitate". Cam aşa s-ar rezuma, într-o frază, viaţa unora dintre pensionarii din România. Cu bune şi cu rele. Ce e "bun" e că oamenii şi-au păstrat simţul umorului şi privesc spre viitor cu speranţă. Relele intervin atunci cand nişte oameni, vremelnic în funcţii înalte ale statului, dau peste cap orice așteptări de mai bine. Şi atunci pensionarii sunt cei care simt cel mai dureros, pe pielea lor, ce înseamnă o ţară în criză. Unii sunt singuri, bolnavi, nu au alte variante pe lângă pensie. Iar banii se duc toţi pe medicamente, mâncare și facturi. Noi vă arătăm acum doar o familie de pensionari. Dar sigur o să se regăsească mulţi în acest reportaj.
17:50
Taximetrist din Iași, bătut cu coada toporului de un client. Agresorul a fost trimis în judecată # ObservatorNews
Un bărbat din județul Iași a fost arestat și trimis în judecată pentru tentativă de omor, după ce a atacat cu bestialitate un taximetrist care îl luase de acasă. Incidentul a avut loc la doar 50 de metri de locuința agresorului.
17:40
Putin ordonă cel mai mare val de recrutări de toamnă din ultimii 9 ani: 135.000 de tineri chemați în armată # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni cel mai mare val de recrutări de toamnă din ultimii nouă ani. Peste 135.000 de recruţi cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani urmează să efectueze serviciul militar obligatoriu. Campania se va desfăşura din 1 octombrie până în 31 decembrie 2025, scriu AFP şi Kommersant.
17:30
Lege anticămătărie, promulgată de Nicușor Dan: toate sumele și dobânzile vor fi confiscate # ObservatorNews
Prin semnarea decretului de promulgare a modificării Codului penal, președintele Nicușor Dan consolidează lupta împotriva cămătăriei, asigurând confiscarea totală a banilor și dobânzilor obținute ilegal, transmite MEDIAFAX.
17:20
Nouă irakieni, ascunşi în rezervoarele unor camioane, prinşi la Giurgiu. Şoferul a încercat să dea mită # ObservatorNews
Nouă cetățeni irakieni au fost descoperiți ascunși în rezervoarele modificate ale unor camioane care încercau să intre ilegal în România, prin Vama Giurgiu, potrivit Mediafax. Șoferii, cetățeni turci, sunt cercetați pentru trafic de migranți, iar unul dintre ei a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră pentru a permite trecerea frauduloasă a frontierei.
17:20
Rusia denunță Convenția împotriva torturii. Nu mai permite accesul inspectorilor internaționali # ObservatorNews
Rusia s-a retras oficial din Convenţia europeană pentru prevenirea torturii, după ce Vladimir Putin a semnat legea de denunţare a tratatului. Decizia închide uşa de acces internaţional în locurile de detenţie din Rusia, în plin val de acuzaţii privind tratamente inumane aplicate prizonierilor ucraineni.
17:10
Horațiu Potra, fiul său Dorian și nepotul Alexandru au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite, la solicitarea României. Cei trei se află în custodia autorităților locale, în așteptarea procedurilor judiciare pentru extrădare.
17:10
Kremlinul acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de cetăţeni să voteze în Rusia # ObservatorNews
Rusia a acuzat luni autorităţile din Republica Moldova că ar fi împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să voteze la alegerile parlamentare. În Federaţia Rusă au fost puse la dispoziţie doar două secţii de votare pentru alegători, scrie Reuters, citat de News.ro.
17:10
Rolul sistemelor de umbrire în protecția termică și estetica locuinței este tot mai des discutat, pe măsură ce confortul interior și designul exterior devin priorități pentru proprietari. O locuință expusă direct la soare riscă să acumuleze căldură excesivă, ceea ce duce la consum ridicat de energie pentru climatizare și la un disconfort resimțit zilnic.
17:00
MApN vrea 216 tancuri Abrams, de ultimă generaţie. Contractul este estimat la 6,5 miliarde de euro # ObservatorNews
Ministerul Apărării Naționale a trimis Parlamentului o solicitare de aprobare pentru achiziția a 216 tancuri Abrams și echipamente aferente, într-un contract estimat la 6,5 miliarde de euro. Memorandumul a fost înaintat Comisiilor de Apărare ale celor două Camere care urmează să dea avizul. Primele 54 de tancuri au costat aproximativ 1 miliard de dolari, la care se adaugă 450 de milioane de dolari pentru armament, mentenanță și simulatoare.
16:50
Senatul României aplaudă victoria proeuropeană de peste Prut: "Felicitări, Moldova! Mergem înainte!" # ObservatorNews
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova a fost primit cu aplauze în Senatul României, unde oficialii au lăudat determinarea cetățenilor de a urma un parcurs democratic și european.
16:40
TikTok, armă electorală: conturi anonime pro-Rusia răspândesc propagandă înainte de alegeri în Cehia # ObservatorNews
Un val de conturi anonime pe TikTok promovează mesaje radicale și anti-occidentale, susținând partide care cer ieșirea Cehiei din NATO și UE. Fenomenul stârnește îngrijorare în rândul autorităților și analiștilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.