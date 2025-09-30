Horoscop 1 octombrie 2025. Claritate, emoții intense și șanse neașteptate în relații și carieră

22:00

Este foarte greu pentru orice mamă să îşi lase copilaşul la creşă sau la grădiniță, mai ales când cel mic nici nu poate vorbi încă, toate temerile i se adună în inimă. Iar o mamă din Arad ne spune că a trăit-o pe cea mai urâtă dintre ele. Femeia a povestit pe Fii Observator că băieţelul ei de doar 3 ani a fost victima unor abuzuri psihice şi fizice în locul în care ea îl credea în siguranță. Părinții au aflat ce se întâmplă abia după ce i-au cusut copilului un microfon de haine, îngrijorați de reacţiile celui mic, care NU mai voia să meargă la creşă. De vină ar fi fost educatoarea, îngrijitoarea şi chiar şi asistenta medicală, înregistrate rostind cuvinte greu de reprodus. Deşi părinţii au depus plângere la poliţie încă din iunie, niciuna dintre ele nu a dat până acum vreo explicaţie.