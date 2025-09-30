Preşedintele Nicuşor Dan participă la „Timişoara Cities Summit” / Dezbateri despre viitorul UE şi al oraşelor

G4Media, 30 septembrie 2025 07:50

Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii – primari şi oficiali europeni – vor discuta despre viitorul Uniunii...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
08:10
Pachete de instalare false pentru Microsoft Teams răspândesc malware periculos G4Media
Se recomanda o atenție mărită la instalarea platformei Microsoft Teams, la modul în care navigați pe pagina de descărcări, deoarece experții au avertizat cu privire...   © G4Media.ro.
08:10
În fiecare săptămână, o femeie este ucisă în România / Parlamentul marchează marți, în plen reunit, Ziua Internaţională a Nonviolenţei G4Media
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc marţi în şedinţă comună, pentru a marca Ziua internaţională a nonviolenţei, după cum au decis, săptămâna trecută, Birourile permanente...   © G4Media.ro.
08:10
Președintele Nicolas Maduro, pregătit să declare starea de urgenţă în Venezuela, în cazul unei „agresiuni” din partea SUA G4Media
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgenţă în întreaga ţară în caz de ‘agresiune’ din partea Statelor Unite care au desfăşurat...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:00
Preşedinta Federaţiei Norvegiene de Fotbal vrea suspendarea Israelului din competiţiile internaţionale / ”Din moment ce Rusia este exclusă, Israelul ar trebui să fie şi el exclus” G4Media
În ajunul votului aşteptat al UEFA din această săptămână privind participarea Israelului la competiţiile internaţionale, preşedinta Federaţiei Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, a cerut suspendarea...   © G4Media.ro.
08:00
Eşec la Casa Albă al negocierilor cu democraţii/ JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară / Termenul-limită pentru „shutdown” este marţi la miezul nopţii G4Media
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat luni că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal, după eşecul negocierilor cu opoziţia democrată şi...   © G4Media.ro.
08:00
China experimentează în laborator efectele unei lovituri nucleare triple asupra aceleiași ținte G4Media
Cercetători militari chinezi au anunțat dezvoltarea primului sistem de laborator care reproduce, la scară redusă, efectele a trei focoase nucleare care sunt detonate în succesiune...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:50
Ministrul german de externe: Incursiunile ruseşti i-au unit pe germani în a riposta / Ne-a adus împreună, ne-a adus în sprijinul aliaților noștri din Estonia, Polonia și România G4Media
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că recentele incursiuni ruseşti în spațiul aerian al NATO au galvanizat sprijinul în Germania pentru contramăsuri...   © G4Media.ro.
07:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă la „Timişoara Cities Summit” / Dezbateri despre viitorul UE şi al oraşelor G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii – primari şi oficiali europeni – vor discuta despre viitorul Uniunii...   © G4Media.ro.
07:50
Şeful fondului suveran al Franţei avertizează: Europa este ”dublu colonizată” de China şi SUA / ”Nu vorbim despre viitor, consecinţele se văd deja” G4Media
Nicolas Dufourcq, directorul general al Bpifrance, banca de investiţii de stat care gestionează circa 100 miliarde de euro, a lansat un avertisment sever la adresa...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:40
Primăria București ar putea acorda sprijin copiilor cu probleme de vedere pentru achiziționarea de ochelari G4Media
Acordarea unui sprijin de până la 500 de lei pentru achiziţionarea ochelarilor, dar şi conferirea titlului de cetăţean de onoare dirijorului Cristian Măcelaru se numără...   © G4Media.ro.
07:30
Proteine de miel cultivate în laborator: Alternativa inovatoare și sustenabilă pentru dieta câinilor G4Media
Proteina de miel cultivată în laborator este obținută folosind drojdii modificate genetic printr-un proces numit fermentație de precizie. Această metodă permite obținerea de țesut muscular fără...   © G4Media.ro.
07:30
Călin Georgescu spune despre George SImion că-i este un protejat, nu partener / ”Evident că AUR are nevoie de mai multă ordine şi mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent” G4Media
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, luni seară, că preşedintele AUR, George Simion, a fost protejatul său, nu partenerul său şi...   © G4Media.ro.
07:30
Nicole Kidman și Keith Urban au divorțat după aproape 20 de ani de căsătorie G4Media
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după aproape 20 de ani împreună, a declarat o sursă pentru BBC, transmite News.ro. Cuplul de top are...   © G4Media.ro.
07:30
Un nou „Plan Marshall”? Cea mai recentă idee a lui Donald Trump pentru „a reconstrui și revitaliza” Gaza G4Media
De la „Riviera Orientului Mijlociu” la „Planul Marshall”, Donald Trump are multe idei pentru a încerca să reconstruiască Fâșia Gaza, potrivit Rador Radio România. În...   © G4Media.ro.
07:30
Aproape 100 de monumente istorice din Harghita și Covasna au dispărut sau sunt foarte degradate / „La foarte mulți e o povară să ai un monument istoric, pentru că costă foarte mult proiectările, avizele” G4Media
Zeci de monumente istorice din Harghita și Covasna au dispărut sau sunt foarte degradate, cele mai multe probleme înregistrându-se acolo unde proprietarul nu este cunoscut,...   © G4Media.ro.
07:30
Țările arabe, Autoritatea Palestiniană, Europa, dar și Forumul familiilor ostaticilor salută planul Trump pentru pace în Gaza / Ce prevede documentul în 20 de puncte G4Media
Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:10
Lufthansa taie 4.000 de locuri de muncă şi mizează pe inteligenţa artificială pentru eficienţă / Compania a traversat un 2024 dificil, marcat de greve ale angajaţilor, întârzieri în livrarea aeronavelor şi presiunii concurenței G4Media
Compania aeriană Lufthansa a anunţat luni că va elimina 4.000 de posturi la nivel global până în 2030, în special din zona administrativă, în cadrul...   © G4Media.ro.
07:00
VIDEO Povestea celui mai mare stadion din lume, acum pustiu: „Sportul, arma propagandei” G4Media
Cel mai mare stadion din lume nu se găsește în SUA, China, Brazilia sau pe Bătrânul Continent. Este localizat în Pyongyang, Coreea de Nord, și...   © G4Media.ro.
06:20
Cremă în stil Nutella, preparată în casă din ingrediente sănătoase/ Ideală pentru vegani, dar și pentru cei intoleranți la lactoză sau gluten G4Media
De unde ideea acestui experiment? Simplu, din dorința de a gusta uneori câte puțină cremă de ciocolată pe pâine, dar evitând din mai multe motive...   © G4Media.ro.
06:20
Zi plină în Champions League: Cine transmite la tv meciurile în care joacă Interul lui Chivu, Real Madrid și Liverpool G4Media
Marți începe a doua etapă din grupa principală din Champions League, iar printre echipele care vor juca se numără Real Madrid, Interul pregătit de Cristi...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Ilie Bolojan, despre tragedia de la Iași: Trebuie schimbate practici. În UPU sau în sala de operații trebuie să fie ca la armată / Până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilitățile, e bine ca cei care sunt vizați să facă un pas în lateral G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la Digi24, referindu-se la tragedia de la Iași, unde șapte copii au murit infectați cu o...   © G4Media.ro.
23:00
Un mort şi 79 de răniţi în urma prăbuşirii unei clădiri în Indonezia G4Media
O persoană şi-a pierdut viaţa şi alte 79 au fost rănite luni în urma prăbuşirii unei clădiri cu trei etaje pe insula indoneziană Java, au...   © G4Media.ro.
23:00
Andrew Tate nu va fi acuzat penal în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie G4Media
Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a declarat luni că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru urmărirea penală a lui Andrew Tate...   © G4Media.ro.
23:00
„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, spune Benjamin Netanyahu la Casa Albă / Premierul israelian anunţă că susţine planul lui Donald Trump pentru Gaza G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă alături de preşedintele SUA Donald Trump, că susţine planul de...   © G4Media.ro.
22:50
BERD a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România G4Media
Consiliul de Administraţie al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România, care va ghida investiţiile instituţiei...   © G4Media.ro.
22:50
RSPCA: Peste jumătate dintre stăpânii de animale nu știu cum vor plăti următoarea factură la veterinar G4Media
Stăpânii de animale din Marea Britanie resimt tot mai puternic presiunea financiară, pe măsură ce costul vieții continuă să crească. Conform RSPCA (Protecția Animalelor din UK),...   © G4Media.ro.
22:50
Ilie Bolojan, despre tragedia de la Iași: Trebuie schimbate practici. În UPU sau în salade operații trebuie să fie ca la armată / Până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilitățile, e bine ca cei care sunt vizați să facă un pas în lateral G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la Digi24, referindu-se la tragedia de la Iași, unde șapte copii au murit infectați cu o...   © G4Media.ro.
22:30
Premierul Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor / Am minți să spunem că scădem facturile de pe o zi pe alta G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la Digi24, că facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului...   © G4Media.ro.
22:30
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, avertizează şeful AIEA G4Media
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a declarat luni Rafael Grossi, şeful agenţiei de supraveghere...   © G4Media.ro.
22:30
Bolojan: Alegerile pentru Primăria Generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pe primăvară / Cu cât se fac mai repede, cu atât mai bine G4Media
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a afirmat, luni seară, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la...   © G4Media.ro.
22:20
Considerat un superaliment, uleiul de cocos este pus sub semnul întrebării de cardiologi / Medicii avertizează asupra riscului cardiovascular G4Media
Mulți oameni consideră uleiul de cocos o opțiune sănătoasă în bucătărie. Are un nume exotic, provine dintr-un fruct și este adesea promovat ca „superaliment”. Totuși,...   © G4Media.ro.
22:20
Trump l-a primit pe Netanyahu la Casa Albă pentru a-l convinge de noul său plan de pace pentru Gaza G4Media
Preşedintele Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i prezenta noul său plan în 21 de puncte pentru...   © G4Media.ro.
22:00
Alegerile din Republica Moldova: Rusia neagă orice tentativă de interferență în alegeri, numind acuzațiile „cinice” G4Media
Rusia a negat luni orice tentativă de ingerinţă în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, câştigate de Partidul de Acţiune şi Solidaritate (PAS), partidul...   © G4Media.ro.
22:00
Sănătatea românească a avut parte de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei din 2022, a spus ministrul Sănătății G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, luni seară, că sănătatea românească a traversat în ultimii ani o schimbare importantă şi a precizat că este vorba...   © G4Media.ro.
21:30
Un medicament fabricat din marijuana a redus durerile de spate pentru sute de pacienți care au participat la un studiu G4Media
Un medicament experimental fabricat din marijuana a redus cu succes durerile de spate într-un nou studiu, oferind un sprijin suplimentar pentru potențialul medicamentului în tratarea...   © G4Media.ro.
21:30
China deschide „tabere de antrenament” uriașe pentru roboți umanoizi G4Media
China își intensifică eforturile de a depăși Statele Unite în dezvoltarea roboților umanoizi avansați. Cea mai nouă strategie implică trimiterea roboților în ceea ce ar...   © G4Media.ro.
21:30
LIVE Premierul Bolojan, interviu la Digi24: Lucrurile sunt stabile, dar nu e suficient ce am făcut pe reducerea de cheltuieli / Pe componenta de taxe nu mai trebuie să luăm măsuri, trebuie să le încasăm / Ne propunem pentru 2036 un deficit de sub 6,5% din PIB G4Media
Premierul Ilie Bolojan acordă, luni seara, un interviu la Digi24, după ce Guvernul a publicat proiectul de rectificare bugetară. G4Media transmite LIVE text cu principalele...   © G4Media.ro.
21:30
Ministrul Apărării, la Forumul de Securitate de la Varşovia: Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic G4Media
Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic, a fost mesajul transmis de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în cadrul Forumului de Securitate...   © G4Media.ro.
21:10
Nicuşor Dan, mesaj la ”Gala Inimii”: Astfel de evenimente evidenţiază importanţa adoptării, susţinerii şi promovării măsurilor de prevenţie / Tragedia teribilă de la Iaşi arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni seară, un mesaj la ”Gala Inimii”, în care a vorbit despre profesionalismul medicilor români, dar şi despre provocările pe...   © G4Media.ro.
21:10
LIVE Premierul Bolojan, interviu la Digi24 / Guvernul a publicat luni seara proiectul de rectificare bugetară G4Media
Premierul Ilie Bolojan acordă, luni seara, un interviu la Digi24, după ce Guvernul a publicat proiectul de rectificare bugetară. G4Media transmite LIVE text cu principalele...   © G4Media.ro.
21:10
Observatorii internaţionali, despre alegerile din Republica Moldova: Nivel ridicat de angajament faţă de democraţie, în contextul unor ameninţări hibride fără precedent venite din partea Rusiei G4Media
Misiunea observatorilor OSCE ai alegerilor legislative din Republica Moldova a constatat că scrutinul a avut loc pe fondul unor atacuri hibride fără precedent, dar autorităţile...   © G4Media.ro.
21:00
Europarlamentarii din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor se reunesc în Bulgaria / Invitați speciali, liderul, AUR George Simion, și fostul premier polonez Mateusz Morawiecki G4Media
Politicianul român și fostul candidat la președinție George Simion, împreună cu fostul prim-ministru al Poloniei (2017–2023) Mateusz Morawiecki, vor merge în Bulgaria ca invitați speciali...   © G4Media.ro.
20:50
Nazare, despre rectificarea bugetară: Este un act de responsabilitate, prin care ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp G4Media
Guvernul îşi propune prin proiectul de rectificare bugetară să protejeze cetăţenii, să asigure funcţionarea instituţiilor publice şi să menţină încrederea partenerilor europeni şi internaţionali, a...   © G4Media.ro.
20:40
Ultimul vânător de mine din clasa Avenger, cu cocă din lemn, al Marinei Statelor Unite a ieșit din serviciul activ / La construcția navelor au fost utilizate stejar, brad Douglas și cedru din Alaska G4Media
Ultimul capitol pentru navele de luptă împotriva minelor din clasa Avenger ale Marinei SUA care operau în Orientul Mijlociu s-a încheiat. O ceremonie organizată pe...   © G4Media.ro.
20:30
Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său de a fi o putere nucleară, a declarat un ministru la ONU G4Media
Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său la dreptul său de a fi o putere nucleară, a afirmat luni ministrul adjunct de...   © G4Media.ro.
20:30
Toate statele UE se alătură coaliției olandeze pentru cipuri, în efortul de a obține o nouă strategie europeană G4Media
Toate statele membre ale Uniunii Europene s-au alăturat unei inițiative conduse de Olanda, menită să aducă modificări importante legislației europene în domeniul semiconductorilor. Așa-numita „Semicon...   © G4Media.ro.
20:20
AUR: Felicităm Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău. Nutrim aceleaşi sentimente unioniste şi facem parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, care a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR”, iar Vasile Costiuc etichetat „kagebist” G4Media
Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria...   © G4Media.ro.
20:10
Parchetul austriac a lansat o anchetă privind cazuri de maltratare într-un centru al organizaţiei SOS Satele Copiilor G4Media
Parchetul austriac a anunţat luni deschiderea unei anchete in rem pentru presupuse cazuri de maltratare într-un centru din Austria al organizaţiei internaţionale SOS Satele Copiilor...   © G4Media.ro.
20:10
UNESCO lansează un muzeu virtual al obiectelor de artă furate G4Media
O mască ritualică zambiană, un pandantiv din oraşul antic Palmyra, o pictură a artistului plastic suedez Anders Zorn se numără printre exponatele muzeului virtual al...   © G4Media.ro.
20:10
Reuters: Premierul israelian Netanyahu cere scuze Qatarului pentru atacul de la Doha  G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul Israelului de la Doha în timpul unei convorbiri telefonice de luni de...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.