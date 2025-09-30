Când se mută plantele în casă toamna? Sfaturi pentru o tranziție fără probleme
Click.ro, 30 septembrie 2025 07:50
Când soarele își pierde avântul estival, iar serile devin mai răcoroase, apare inevitabil întrebarea: când trebuie mutate plantele de apartament în casă toamna?
• • •
Octombrie aduce schimbări puternice în viața multor nativi, însă pentru două zodii în mod special, astrele pregătesc provocări dificile.
Cu ce probleme de sănătate se confruntă seismologul Gheorghe Mărmureanu, la 85 de ani: „Mă ajută soția”. Femeia vieții lui e Aristița Richter # Click.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă seismologul Gheorghe Mărmureanu, la 85 de ani: „Mă ajută soția”. Incredibil, care e numele ei: „O chema Aristița Richter”
Rețeta delicioasă de gogoși cu iaurt, gata în numai câteva minute. De ce ingrediente este nevoie # Click.ro
Este o rețetă simplă, delicioasă și care va fi gata în numai câteva minute! Gogoșile cu iaurt nu au nevoie decât de câteva ingrediente simple și vor avea un gust de-a dreptul divin atunci când sunt gata!
Vecina Ioanei Popescu a făcut o serie de mărturisiri legate de starea de sănătate a jurnalistei. Femeia susține că a fost la curent cu majoritatea problemelor cu care s-a confruntat Ioana Popescu, inclusiv refuzul acesteia de a mânca în ultimele perioade.
Un detaliu pe care îl știu toți șoferii din țara noastră este faptul că există nenumărate detalii la care trebuie să fie atenți atunci când vine vorba despre întreținerea unei mașini.
Cezara Dafinescu, cea mai frumoasă actriță a României în anii ’80. Florin Piersic i-a cerut să divorțeze pentru el: „Oamenii întorceau capul după mine” # Click.ro
Născută pe 4 august 1948, Cezara Dafinescu a fost dintotdeauna o prezență care atrage atenția. Ochii ei albaștri, pătrunzători, farmecul greu de egalat și talentul actoricesc au făcut-o să fie una dintre cele mai remarcabile figuri ale cinematografiei românești. În anii ’80, mulți considerau că este
Un vlogger român a pus la cale un plan demn de un film de acțiune: „Aș putea evada din Coreea de Nord” # Click.ro
Ionuț Lenghel a pornit din nou în călătorii pentru reportaje culinare și materiale care se viralizează pe YouTube. Printre destinațiile sale se numără și o oprire la granița dintre China și Coreea de Nord, unde imaginile lăsate de sărăcia locuințelor și de prezența militară au șocat. Pe scurt, ceea
Un bărbat a găsit un bilet câștigător la Loto în buzunarul unei jachete. Cât a câștigat: „Am auzit la radio” # Click.ro
Un bărbat din Germania a avut parte de o surpriză care i-a schimbat complet cursul vieții, după ce a făcut o descoperire incredibilă în buzunarul uneia dintre jachetele sale. El a descoperit un vechi bilet la Loto pe care îl cumpărase cu șase luni în urmă și care i-a adus acum o sumă incredibilă.
Ce reprezintă marcajul în zig-zag? Puțini șoferi îl recunosc atunci când se află la volan # Click.ro
Atunci când ne urcăm la volan, este foarte important să cunoaștem cât mai bine semnificația tuturor semnelor de circulație pe care le vom întâlni. Iar în timp ce multe dintre acestea sunt foarte comune, altele sunt atât de rare încțt nu foarte mulți oameni le știu.
Ce meserie are soția lui Serghei Mizil. Cu ce se ocupă, de fapt, Cora, femeia care îl susține de o viață # Click.ro
De când Serghei Mizil a acceptat să participe la „Asia Express – Drumul Eroilor”, atenția publicului s-a îndreptat din nou către el. Veteran al aparițiilor publice, Serghei este deja cunoscut pentru carisma și umorul său, însă, viața lui personală rămâne în mare parte în umbră. Puțini știu cine este
Mara Bănică locuiește într-un apartament impresionant din centrul Bucureștiului, într-o casă boierească. După ce a trăit într-un penthouse modern, cu pereți de sticlă, prezentatoarea a ales un cămin cu farmec aparte, potrivit pentru viața de familie și pentru pasiunea sa pentru obiectele vintage.
Poți rezolva acest test de inteligență într-un singur minut? Mută un băț de chibrit pentru ca egalitatea să fie corectă # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea a fi unul destul de simplu. La urma urmei, tot ce trebuie să facem este să rezolvăm o ecuație simplă în cel mult un minut.
Oana Roman a izbucnit pe Instagram după ce a dat peste un videoclip în care un bărbat, care se pretinde doctor, susținea că femeile sunt menite doar să stea acasă și să aibă grijă de gospodărie. Deranjată de un asemenea discurs, vedeta nu s-a abținut și a lansat un mesaj extrem de dur, în care a dem
Chiftelele sunt îndrăgite de-a lungul întregii țări și sunt și foarte ușor de pregătit. Însă, dacă vreți să transformați această rețetă într-una cu totul specială, puteți folosi ingredientele speciale utilizate mereu de către gospodinele din Turcia.
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu” # Click.ro
După o viață dedicată sănătății și îngrijirii celor din jur, mulți pensionari din România se confruntă cu dificultăți majore atunci când vine vorba de traiul zilnic. Este și cazul soților Cici și Bogdan Robacki din București, care, deși au muncit decenii întregi în spitale și au pus bazele unor serv
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, gospodinele din țara noastră vor începe să se ocupe tot mai serios de pregătitul murăturilor. Din fericire, atunci când vine vorba despre varza murată, tot ce trebuie să știm este cât de multă sare este, de fapt, necesară.
29 de ani de la moartea „Prințișorului” Nicu Ceaușescu. Aurel Pădureanu i-a cântat la petreceri: „Nu era arogant”. Cum s-a înrudit solistul cu familia Ceaușescu # Click.ro
29 de ani de moartea „Prințișorului” Nicu Ceaușescu. Aurel Pădureanu: „Era manierat, elegant și generos”. Ce grad de rudenie era solistul cu familia Ceaușescu?
Ce efecte are un pahar de vin roșu consumat în fiecare zi asupra organismului. Poate fi util împotriva unei boli grave # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că organismul nostru va avea de suferit din cauza consumului constant de alcool. Însă atât unele diete, cât și cercetătorii, spun că un pahar sau două de vin roșu pe zi pot avea anumite efecte benefice pentru sănătatea noastră.
Primele județe unde au intrat banii pe cardurile de alimente. Cine primește cei 125 de lei # Click.ro
Ajutorul de 125 de lei promis de guvern pe cardurile de alimente a început, în sfârșit, să fie virat către beneficiari. Suma este destinată pensionarilor și românilor cu venituri reduse, fiind gândită pentru achiziția de alimente de bază sau pentru plata meselor calde. Este o măsură pe care peste do
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi” # Click.ro
Dragoș Pătraru a analizat mai multe tipuri de pate disponibile în supermarketuri și a tras concluzii deloc măgulitoare pentru marii producători. Într-un episod din „Starea Sănătății”, jurnalistul a luat la rând cinci cutii de pate, punând accent pe diferența dintre ceea ce promite eticheta din față
O tânără de numai 24 de ani a aflat că suferă de o boală gravă. Care a fost simptomul pe care aproape că l-a ignorat: „M-am speriat prea tare” # Click.ro
O tânără de numai 24 de ani a aflat că suferă de o boală gravă, după ce a observat un simptom aparent banal pe care aproape că l-a ignorat. Povestea ei a devenit rapid virală pe TikTok, iar tânăra sfătuiește acum oamenii să nu ignore niciun fel de simptom neobișnuit, chiar dacă poate părea banal.
Planetele se aliniază pentru trei zodii. De vineri, 3 octombrie, norocul le surâde și li se deschide calea către o viață mai bună # Click.ro
Universul își face din nou simțită influența asupra vieții noastre, iar de vineri, 3 octombrie, trei zodii se vor afla sub o protecție astrală aparte.
Dan Negru, despre aurul Apusenilor și controversa Roșia Montană: „Munții noștri încă îl poartă!” # Click.ro
Dan Negru a vorbit despre una dintre cele mai mari controverse din România ultimelor decenii: Roșia Montană. Aflat în Apuseni, prezentatorul TV a împărtășit imagini și gânduri pe pagina sa de Instagram, amintind atât de valoarea uriașă a aurului, cât și de dilema dintre exploatare și conservare.
Cum a reușit un român să iasă la pensie cu 13 ani mai devreme. Cazul a ajuns în fața judecătorilor # Click.ro
După ce a dat în judecată Casa de Pensii, un român a reușit să câștige în instanță dreptul de a ieși la pensie cu 13 ani mai devreme.După recalcularea pensiilor ce a avut loc pee data de 1 septembrie 2024, mulți români au fost nemulțumiți de formula folosită pentru recalcularea pensiilor.
Secretele unei vieți lungi. Ce consumă o doctoriță care lucrează chiar și la 100 de ani: „Mănânc multe..” # Click.ro
Teru Kasamatsu este o doctoriță în vârstă de 100 de ani din Japonia care continuă să își trateze pacienții chiar și acum. Ea lucrează vreme de trei zile pe săptămână la un spital din prefectura Wakayama, iar printre secretele longevității ei se numără dieta bogată în legume și exercițiile de pian.
Un influencer american, aflat în vizită în București, a fost surprins să descopere cât de întunecate sunt unele străzi din capitala României, dar și din alte orașe ale țării. Chiar dacă Bucureștiul este un oraș mare, există zone unde iluminatul stradal lipsește complet, ceea ce i-a stârnit uimirea.
Shakira (48 de ani) a făcut din nou senzație la Global Citizen Festival din New York, unde a urcat pe scena din Central Park și a cucerit publicul cu energia ei debordantă.
Detaliul care a ieșit la iveală, la trei zile de la anunțul morții Ioanei Popescu. Mara Bănică se va ocupa de înmormântare: „Este complicat” # Click.ro
Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani, din cauza unor probleme de sănătate, în noaptea de 20 spre 21 septembrie, la Spitalul “Sfântul Ioan” din Capitală.
Horoscop marți, 30 septembrie. Berbecii primesc o veste proastă, probleme neașteptate pentru Gemeni, Racii și-ar putea schimba locul de muncă # Click.ro
Fiecare zodie are provocările și oportunitățile ei, iar astăzi este important să fii atent la nevoile tale și ale celor din jur. Vei afla cum să gestionezi relațiile, ce aspecte din sănătatea ta merită atenție și unde este cazul să fii precaut sau să profiți de ocazii financiare.
Selena Gomez (33 de ani) și producătorul muzical Benny Blanco (37 de ani) și-au unit destinele sâmbătă, 27 septembrie, într-o nuntă fastuoasă.
O singură țară din Europa deține un zăcământ de litiu enorm, aproape cât cel din Triunghiul Litiului # Click.ro
Compania petrolieră și gazieră Neptune Energy a confirmat prezența a 43 de milioane de tone de carbonat de litiu (LCE) în regiunea Altmark din Germania. Cu un potențial imens pentru extracție comercială,
Antrenorul român își impregnează stilul la Inter Milano.
Top criterii pentru a alege un cabinet stomatologic bun în București.
Ce spune Papa Leon despre o posibilă dublură digitală a sa: „Un papă artificial”. Va autoriza o astfel de inițiativă? # Click.ro
Într-o eră în care inteligența artificială pătrunde în aproape toate aspectele vieții noastre, Papa Leon al XIV-lea a fost surprins când i s-a propus crearea unei versiuni digitale a sa. Noul Suveran Pontif a anunțat că nu va autoriza sub nicio formă un astfel de proiect!
Adelina Pestrițu, complimentată mereu de fiica ei, Zeny: „Îi plac rochițele de prințesă și stilul cât mai confortabil!” # Click.ro
Zeny, fiica de 7 ani a Adelinei Pestrițu (38 de ani) și a lui Virgil Șteblea, își adoră mama.
Fotbalistul din țara noastră, lăudat pentru inspirația sa.
Trei adolescenți brașoveni au creat creionul „minune” care avertizează elevii când fac greșeli gramaticale. Ce funcții speciale are instrumentul # Click.ro
Trei adolescenți brașoveni au inventat un „creion inteligent”, menit să-i ajute pe oameni să scrie corect în limba română. Ce poate să facă acest instrument inovator?
Imaginile zilei. Luptătorii lui Trump, echipați ca pentru război, umiliți de un livrator de mâncare VIDEO # Click.ro
Imaginile momentului vin din Chicago, unde zece agenți federali ai lui Donald Trump, înarmați până în dinți, au fost făcuți de râs de un curier de mâncare. Fără cască, fără vestă antiglonț, doar cu o bicicletă șubredă
Prezentă la petrecerea Viva Influencers, Oana ne-a dezvăluit că se vede nevoită să cheme Salvarea pentru Viorel cam la trei săptămâni.
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri? # Click.ro
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? I se confesase lui Fabio Niță: „Avea datorii la bloc și suferea din dragoste”. Ce îl rugase, înainte de a muri?
Campioana României ocupă locul 11 în clasament.
Dana Săvuică a întinerit cu 5 ani după ultima intervenție estetică! Ce obicei are, însă, la prima oră: „Nu fac asta din vanitate” # Click.ro
Dana Săvuică, în mare formă după ce a suferit o blefaroplastie, un urmă cu o lună.
Singurele zodii cu noroc în dragoste până la finalul lui octombrie. Nativii care vor trece prin transformări emoționale benefice # Click.ro
Cinci zodii sunt favorizate în luna octombrie în plan amoros. Cine sunt nativii care vor primi, în sfârșit, iubirea pe care o așteptau? Descoperă în rândurile de mai jos!
Dan Bălan a ridicat Sala Palatului în picioare! Producția celor două concerte de la București s-a ridicat la peste 150.000 de euro # Click.ro
Dan Bălan (46 de ani) a venit cu un scop precis la București!
În acest articol, vei descoperi cum se desfășoară intervențiile moderne în stomatologie și care sunt beneficiile pe care le aduc acestea.
Energia regenerabilă devine tot mai prezentă în viața noastră, iar panourile solare termice reprezintă o soluție eficientă și sustenabilă pentru producerea apei calde menajere. Totuși, performanța lor depinde direct de condițiile meteorologice.
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev avertizează că un război al Europei împotriva Rusiei ar putea degenera într-un conflict nuclear. În paralel, Moscova critică organizarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova,
Celebrul medic Virgiliu Stroescu a dezvăluit ce alimente îl mențin sănătos la 77 de ani. Din ce își prepară ciocolata: „De 10 ori mai sănătos decât cacao” # Click.ro
Virgiliu Stroescu, unul dintre cei mai cunoscuți doctori în endocrinologie și boli metabolice, a spus ce alimente se află în meniul său. Află cum reușește să se mențină în formă celebrul specialist la vârsta de 77 ani!
