Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim: Cârnații Grătărescu au devenit cei mai vânduți cârnați la nivel național. Avem planuri mari de expansiune, vom deveni un jucător foarte relevant și în private label. Am reușit să pătrundem pe piața americană

Deficitul bugetar pentru primele opt luni din acest an s-a situat la 86,36 miliarde de lei, respectiv 4,54% din PIB, față de 80,87 miliarde lei, respectiv de 4,59% din PIB, aferent celor opt luni ale anului 2024, a anunțat Ministerul Finanțelor. Pentru primele șapte luni din an, Finanțele au anunțat anterior un deficit de 76,44 miliarde lei, astfel că doar pentru august, cheltuielile au depășit cu aproape 10 miliarde de lei veniturile statului.