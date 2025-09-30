Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Viktor Orban și să grăbească aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE
Digi24.ro, 30 septembrie 2025 07:50
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, conduce o inițiativă de a avansa cererea Ucrainei de aderare la UE, în pofida opoziției Ungariei, în timp ce liderii europeni se pregătesc pentru un summit decisiv la Copenhaga, miercuri, relatează POLITICO.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
07:50
Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Viktor Orban și să grăbească aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE # Digi24.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, conduce o inițiativă de a avansa cererea Ucrainei de aderare la UE, în pofida opoziției Ungariei, în timp ce liderii europeni se pregătesc pentru un summit decisiv la Copenhaga, miercuri, relatează POLITICO.
07:50
Programul „Rabla” începe astăzi. Valoarea voucherelor pentru fiecare tip de mașină nouă cumpărată # Digi24.ro
Zi importantă pentru cei care vor să-și schimbe mașina cu una nouă: astăzi începe programul „Rabla”. După lungi discuții, amânări și modificări, Administrația Fondului pentru Mediu primește cereri începând cu ora 10.00.
Acum o oră
07:30
Zelenski: Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă # Digi24.ro
Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă, deoarece capacităţile de producţie ale ţării sunt departe de a fi utilizate pe deplin, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său video către popor.
Acum 2 ore
07:10
Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Victor Orban și să grăbească aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE # Digi24.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, conduce o inițiativă de a avansa cererea Ucrainei de aderare la UE, în pofida opoziției Ungariei, în timp ce liderii europeni se pregătesc pentru un summit decisiv la Copenhaga, miercuri, relatează POLITICO.
07:10
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping # Digi24.ro
Oficiali americani și europeni au spus că Ministerul Securității Statului din China (MSS) a devenit principala forță din spatele celor mai sofisticate operațiuni cibernetice ale Beijingului, după ce liderul chinez Xi Jinping s-a implicat direct în restructurarea agenției civile de spionaj. Atât de îngrijorați au fost oficialii de la Washington de activitatea hackerilor chinezi, în special grupul Salt Typhoon, care ar fi furat informații despre aproape fiecare cetățean american, încât fostul director al CIA, William J. Burns, a făcut o vizită secretă în China pentru a-l avertiza personal pe omologul său de la Beijing.
07:10
Dezastrul operațiunilor militare ale Rusiei în Africa. De ce au eșuat planurile ambițioase ale lui Putin în regiunea Sahel # Digi24.ro
Rusia era până nu demult o forță militară în ascensiune în Africa. Acum, la doi ani după moartea șefului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, Moscova se chinuie să își mențină prezența pe continentul african, în timp ce mai multe țări, precum Mali, Niger sau Burkina Faso, au început să regrete că au alungat trupele din SUA și Franța în ultimii trei ani, acceptând ajutorul Rusiei în lupta contra insurgenților din al-Qaeda și Statul Islamic.
07:10
Un grup de hackeri a încercat să intre în serverele BBC cu ajutorul unui jurnalist: „Nu ar mai trebui să muncești nici măcar o zi” # Digi24.ro
Un jurnalist BBC a povestit cum un hacker i-a cerut să-l ajute să atace serverele trustului de presă la care lucrează. I-a promis în schimb suficient de mulți bani încât să nu mai aibă nevoie să muncească nicio zi din viața lui.
07:10
Plan pentru criza locuințelor din UE: Specula imobiliară și închirierile pe termen scurt, vizate de Bruxelles # Digi24.ro
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze primul său plan dedicat crizei locuințelor, care va include măsuri pentru limitarea speculei imobiliare și a creșterii explozive a chiriilor generate de închirierile pe termen scurt, a anunțat luni comisarul european pentru locuințe, Dan Jørgensen.
07:10
Majorarea TVA-ului la 21%, din 2026, ar crea haos în turismul românesc. Reacția patronilor: „Groaznic. Vom munci degeaba” # Digi24.ro
Vestea că TVA-ul ar urma să crească de la 11 la 21%, de anul viitor, a creat rumoare în industria ospitalității. Patronii de hoteluri și pensiuni din toată țara spun că, pe lângă scumpirile din ultimele luni, o majorare de alte 10 procente la Taxa pe Valoare Adăugată le-ar pune afacerile pe butuci. „Va fi groaznic! Voi veni să muncesc degeaba”, mărturisește administratorul unei pensiuni din Poiana Brașov.
07:10
Microplasticele pe care le consumi zilnic fără să știi: le găsești în ouă, carne și chiar în ceai. Cum poți reduce expunerea la ele # Digi24.ro
Microplasticele curg din robinetele noastre și se desprind din vasele de gătit. Ajung în gălbenușurile de ou, dar și adânc în carne și legume. Totuși, dacă luăm anumite măsuri, putem consuma mai puține în dieta noastră, scrie BBC.
07:10
Companiile care investesc miliarde de dolari ca să ajute oamenii să trăiască peste 100 de ani. Ce metode de întinerire au dat rezultate # Digi24.ro
Lansarea Altos Labs, care a alocat fonduri de 3 miliarde de dolari pentru cercetare în domeniul biotehnologiei longevității, a fost un punct de cotitură pentru industria terapiilor de prelungire a tinereții, însă acest sector este la început și nu a intrat încă în perioada sa de glorie, cu toate că studiul procesului de îmbătrânire a cunoscut progrese însemnate.
07:10
Studiu alarmant: Doi din 10 adolescenți nu citesc deloc. Reacția lor: „Mesaje citesc, cărțile nu mă atrag deloc” # Digi24.ro
Doar un adolescent din 10 citește zilnic, în timp ce doi elevi de liceu nu deschid niciodată altă carte în afara manualelor școlare. Pentru ceilalți, lectura e cel mult o activitate accidentală. Sunt datele celui mai nou studiu național, care reflectă tendința generalizată în România: mai bine de jumătate din populația țării nu a deschis vreo carte în ultimul an. „Mesaje citesc, cărțile nu mă atrag deloc”, recunoaște cu nonșalanță unul dintre tinerii intervievați.
07:10
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt # Digi24.ro
„Păstrați în casă bani cash, în bancnote de valoare mică”. Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză pare să fie aplicată deja de mulți dintre români. Fie că s-au lovit de situații în care bancomatele sau POS-urile nu au funcționat, fie că au învățat din experiența altor popoare, românii sunt de acord că e bine să ai bani puși deoparte, pentru orice situație neprevăzută. Și economiștii susțin ideea: „Numerarul este sfânt”, este de părere Cristian Păun, profesor universitar la ASE București.
07:10
Când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă. Șoferii riscă amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare dacă nu le montează # Digi24.ro
Șoferii din România sunt obligați să echipeze autovehiculele cu cauciucuri de iarnă ori de câte ori circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni și cu reținerea certificatului de înmatriculare.
Acum 4 ore
05:00
Ilie Bolojan, reacție după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Dacă nu e ca la armată, omul nu mai poate fi salvat” # Digi24.ro
Cu referire la ceea ce s-a întâmplat la spitalul Sfânta Maria din Iași, Ilie Bolojan a subliniat, în direct la Digi24, că până se verifică circumstanțele exacte în care au murit cei șase copii, este bine ca „cei care sunt vizați de responsabilitate să facă un pas în lateral”.
Acum 6 ore
03:50
Ilie Bolojan: Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele creșterii TVA și accizelor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că încasările statului din cotele mărite la TVA și accize se vor vedea în lunile octombrie-noiembrie, măsurile fiind în vigoare din luna august, pentru reducerea deficitului bugetar.
Acum 8 ore
00:20
Scene de tot râsul în Chicago: 10 agenți de la Serviciul de Imigrări au alergat să prindă un tânăr pe bicicletă, dar au eșuat # Digi24.ro
Scene hilare în Chicago, unde 10 agenți de la Serviciul de Imigrări s-au făcut de râs încercând să prindă un bărbat. Porniți la vânătoare de imigranți, agenții au vrut să-l prindă pe individul care glumise pe seama lor, dar au eșuat.
Acum 12 ore
23:50
Benjamin Netanyahu l-a sunat de la Casa Albă pe omologul său din Qatar și i-a transmis scuze pentru atacurile israeliene # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat luni scuze omologului său din Qatar pentru atacurile israeliene care au vizat Hamas în această ţară, într-o convorbire telefonică de la Casa Albă, a indicat un diplomat pentru Reuters. Oficialul, care s-a adresat sub rezerva anonimatului, a declarat că Netanyahu şi-a exprimat regretul pentru încălcarea suveranităţii Qatarului şi moartea unui agent de securitate qatarez în atacurile din septembrie.
23:50
Președintele, despre copiii morți la Iași: Avem urgentă nevoie de spitale noi, de investiţii majore și de protocoale ferme de prevenție # Digi24.ro
Tragedia teribilă de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii şi-au pierdut viaţa, arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol la adresa pacienţilor, a afirmat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis de către consilierul de stat Cătălina Galer la evenimentul „Gala Inimii”.
23:50
Moscova neagă orice ingerință în alegerile din R. Moldova. Maria Zaharova: „Autoritățile țării au acuzat cinic Rusia, și nu UE” # Digi24.ro
Rusia a negat, luni, orice tentativă de ingerinţă în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, câştigate de Partidul de Acţiune şi Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană de guvernământ, relatează AFP, citată de Agerpres.
23:40
Bilet la loto de 15,3 milioane de euro, găsit după 6 luni. În timpul ăsta, posesorul se întreba cine e atât de prost să nu ridice banii # Digi24.ro
Un bărbat din Germania a găsit din întâmplare într-una dintre jachetele sale un bilet la loterie cumpărat îm urmă cu şase luni, ceea ce i-a permis să încaseze 15,3 milioane de euro, a anunţat luni Lotto Hessen, relatează AFP.
23:40
Guvernul trebuie să decidă până în octombrie reducerile de personal din instituțiile centrale. Bolojan: Cât mai repede posibil # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că până în luna octombrie urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal.
23:30
Ce a răspuns Călin Georgescu, întrebat dacă George Simion i-a fost „protejat sau partener”, și ce părere are acum despre PSD # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, luni seară, că preşedintele AUR, George Simion, a fost protejatul, nu partenerul său şi a adăugat că acesta s-a maturizat, dar mai are multe de făcut. În plus, Călin Georgescu crede că „un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”.
23:20
Donald Trump și-a anunțat planul în 20 de pași pentru pacea în Gaza. Benjamin Netanyahu: „Ne apropiem de sfârşitul războiului” # Digi24.ro
Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană, şi care prevede inclusiv ca preşedintele american să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian, relatează AFP.
23:10
Actualizările pentru Windows 10 se încheie la jumătatea lunii octombrie. Care sunt consecinţele și ce-i de făcut # Digi24.ro
Sfârşitul actualizărilor pentru Windows 10, sistemul de operare al Microsoft, la jumătatea lunii octombrie, a suscitat critici din partea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi îngrijorările multor utilizatori care se tem că vor fi nevoiţi să îşi schimbe computerele, transmite AFP, relatează Agerpres.
23:10
Călin Georgescu dă semne că revine în viața politică: „Nu există altă cale”. În mai spunea că vrea să fie un „observator pasiv” # Digi24.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a vorbit luni seară despre retragerea sa din viața publică, dând de înțeles că va continua să fie activ din punct de vedere politic. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras”, a spus Georgescu după ce, la 26 mai, a transmis într-un mesaj publicat pe rețelele e socializare că odată cu încheierea alegerilor prezidențiale din 24 mai 2025 a ales să încheie și implicarea sa activă în procesul politic.
23:00
Consiliul de Administraţie al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România, care va ghida investiţiile instituţiei şi politicile de cooperare în ţară în următorii cinci ani, informează banca într-un comunicat transmis luni Agerpres.
22:50
Ilie Bolojan, reacție după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Dacă nu e ca la armată, omul nu mai poate fi salvat” # Digi24.ro
Cu referire la ceea ce s-a întâmplat la spitalul Sfânta Maria din Iași, Ilie Bolojan a subliniat, în direct la Digi24, că până se verifică circumstanțele exacte în care au murit cei șase copii, este bine ca „cei care sunt vizați de responsabilitate să facă un pas în lateral”.
22:40
Cum a reușit Guvernul să convingă CE să accepte un deficit de 8,4% în 2025. Ilie Bolojan: „Asta aduce încredere şi predictibilitate” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, întrebat cum a convins Comisia Europeană să accepte o țintă de deficit de 8,4% în 2025 pentru România, că cel mai important lucru este să spui partenerilor adevărul, iar „odată ce ţi-ai asumat că faci nişte lucruri, să le şi faci”. „Asta aduce încredere şi predictibilitate”, mai precizează șeful Executivului.
22:40
Ilie Bolojan, despre alegerile din Capitală: Provizoratele pe termen lung nu asigură performanța # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a afirmat, luni seară, în exclusivitate la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pentru primăvară şi a precizat că, prin consens în cadrul coaliţiei, trebuie găsită cea mai bună formulă.
22:30
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie. „Avem câteva probleme de sistem” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că securitatea energetică este o prioritate a mandatului său în fruntea Guvernului, iar una dintre măsurile cruciale va fi valorificarea resurselor de gaz din Marea Neagră. În ceea ce privește costul energiei pentru români, prim-ministrul a dat asigurări că „de anul viitor, în a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă”.
22:20
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe și ce cheltuieli trebuie reduse „ca să nu ne ajungă din urmă” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre deficitul bugetar. Premierul a spus că pentru a se încadra în cel prognozat de 8,4% pentru anul acesta, măsurile luate până acum sunt suficiente, însă pentru a merge mai departe trebuie să fie scăzute cheltuielile de funcționare ale statului.
22:10
Ilie Bolojan, despre influența SRI în politică și numirea noilor șefi: Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema # Digi24.ro
Ilie Bolojan, despre influența SRI în politică și numirea noilor șefi: Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema
21:40
Ilie Bolojan: Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele creșterii TVA și accizelor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că încasările statului din cotele mărite la TVA și accize se vor vedea în lunile octombrie-noiembrie, măsurile fiind în vigoare din luna august, pentru reducerea deficitului bugetar.
21:00
AUR felicită partidul obscur intrat în Parlamentul R. Moldova și îndeamnă Chișinăul să voteze unirea cu România # Digi24.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău. Formațiunea politică condusă de Vasile Costiuc era cvasinecunoscută până de curând, dar s-a bucurat de o explozie de popularitate pe rețelele sociale. Totul a părut o mișcare care amintește de aceeași popularitate de care s-a bucurat Călin Georgescu. În același comunicat, formațiunea condusă de George Simion îndeamnă Republica Moldova să voteze în parlament unirea cu România.
20:50
Anchetă a polițiștilor la Constanța după ce un elev de clasa a III-a ar fi fost mușcat în zona genitală de un coleg # Digi24.ro
Poliţiştii fac verificări după ce au fost sesizaţi, luni, că un elev de clasa a treia de la o şcoală gimnazială din municipiul Constanţa a ajuns la spital după ce ar fi fost muşcat de către un coleg de zona genitală. Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, încă nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.
20:50
Ilie Bolojan, în direct la Digi24, de la ora 21:00. Date de ultimă oră despre pensii, salarii și reforma administrativă # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan vine în această seară, de la ora 21:00, în studioul Digi24, la Jurnalul de Seară, ediție specială în care vor fi abordate subiectele cruciale de pe agenda Guvernului, printre care reforma administrativă, planul Executivului de împărțire a banilor pentru ministere, ultimele date despre pensiile și salariile românilor, dar și soluția cu care vor veni cei din arcul guvernamental în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu primește girul CCR.
20:40
Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă în Europa se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele # Digi24.ro
O tânără nepaleză care lucrează în Marea Britanie de doi ani s-a filmat în timp ce își face bagajul pentru a merge acasă. Videoclipul în care femeia umple o geantă de călătorii cu dulciuri și cadouri a stârnit emoțiile privitorilor, printre care s-au regăsit persoane cu experiențe similare, nevoite să plece din țările natale și să trimită înapoi câștigurile muncii lor.
20:30
Sinuciderea unui adolescent din California obligă OpenAI să introducă funcții de control parental în ChatGPT # Digi24.ro
OpenAI a anunţat luni lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa, transmite Reuters.
20:30
Alexandru Nazare, mesaj după publicarea proiectului de rectificare: „Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, după ce a fost publicat proiectul rectificării bugetare, că este „un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate”. „Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp”, a transmis demnitarul.
20:20
Benjamin Netanyahu, primit pentru a patra oară anul acesta la Casa Albă. Trump se declară „foarte încrezător” în privința păcii în Gaza # Digi24.ro
Donald Trump a declarat presei că este „ foarte încrezător” în instaurarea păcii în Gaza, în timp ce îl întâmpina pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. Se așteaptă ca președintele SUA să promoveze un nou plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Gaza în cadrul discuțiilor dintre cei doi, a anunțat The Guardian. Netanyahu afirmă însă că „nimic nu a fost încă finalizat”, în timp ce Hamas susține că nu a primit oficial propunerea.
20:00
Un tribunal chinez a condamnat la moarte 11 membri ai unei cunoscute familii care deținea diverse afaceri ilegale în Myanmar, potrivit presei de stat chineze, relatează BBC.
19:50
Ratele creditelor cu dobânzi calculate în funcție de IRCC vor crește de la 1 octombrie. Indicele va atinge un record # Digi24.ro
Ratele împrumuturilor cu dobânzi calculate în funcție de IRCC cresc de la 1 octombrie. Indicele introdus în 2019 ajunge la cel mai înalt nivel din istorie și va rămâne așa până în 2026, când este așteptată o nouă schimbare.
19:40
Acum avem Trump vs Kimmel. Acum 25 de ani era Putin vs show-ul „Kukli”. Cum s-a răzbunat liderul rus pe păpușile satirice # Digi24.ro
Cu decenii înainte ca Stephen Colbert și Jimmy Kimmel să fie concediați pe fondul schimbărilor politice din Statele Unite, în Rusia a existat un spectacol de satiră politică care i-a ridiculizat pe liderii țării cu un efect atât de devastator încât doi președinți au încercat să-l închidă, scrie The Christian Science Monitor.
19:40
România și Polonia fac front comun contra agresiunii rusești: Apărarea Flancului Estic nu e o opțiune, ci o necesitate strategică # Digi24.ro
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, luni, cu omologul său din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, cu care a discutat despre întărirea Flancului Estic și cooperarea în domeniul achizițiilor finanțate prin instrumentul SAFE, potrivit unui comunicat de presă al MApN.
19:20
Deficitul bugetar a crescut. La ce procent din PIB se situează acum și cum arătau cifrele în urmă cu un an # Digi24.ro
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% la finele lunii iulie, şi a ajuns la 86,36 miliarde de lei, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanţelor. Anul trecut, deficitul bugetar era de 80,87 miliarde de lei în aceeaşi perioadă, respectiv 4,59% din PIB.
19:20
Polițist de la Antidrog, acuzat că furniza informații unei grupări de traficanți din Sectorul 5. DIICOT a reținut 20 de persoane # Digi24.ro
Douăzeci de persoane au fost reţinute şi alte trei sunt cercetate sub control judiciar de procurorii DIICOT în dosarul de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii secrete de serviciu sau nepublice în care au avut loc percheziţii duminică. Gruparea ar fi fost constituită, în aprilie anul trecut, în Sectorul 5 al Capitalei, de doi bărbaţi, rude, şi de un poliţist de la Serviciul Antidrog, care în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-ar fi divulgat informaţii privind anchetele DIICOT, metodele de investigare şi acţiunile programate.
Acum 24 ore
19:10
Inundații în regiunea Valencia din Spania: Mașini luate de torenți, oameni salvați în ultimul moment # Digi24.ro
O furtună puternică abătută asupra regiunii Valencia le-a amintit tuturor de tragedia de anul trecut din Spania, când inundațiile au ucis peste 230 de oameni. De data aceasta, scenariul nu s-a repetat, însă ploile torențiale au provocat o mulțime de probleme.
19:10
Viziunea pro-UE a câștigat alegerile din R. Moldova, dar obstacolele rămân. Cum a fost schimbată paradigma de invazia rusă în Ucraina # Digi24.ro
În cele din urmă, rezultatele au fost mai bune decât îndrăzniseră să spere aliaţii occidentali ai Moldovei. La alegerile parlamentare de duminică, partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu a obţinut o victorie convingătoare, confirmând orientarea spre Vest a acestei foste republici sovietice cu 2,4 milioane de locuitori, scrie The Guardian, citat de News.ro.
19:00
Se pregătește reforma MAI: Discuții despre comasări, creşterea vârstei de pensionare. Ce spune ministrul despre disponibilizări # Digi24.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI, pentru a discuta despre reforma instituţiei, care va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Tot luni, Cătălin Predoiu a discutat cu sindicaliştii din sistem, dar şi cu primarii din Asociaţia Municipiilor pentru a găsi cele mai multe soluţii privind organizarea şi eficientizarea serviciilor oferite cetăţenilor, în special în domeniul gestionării traficului şi al siguranţei publice. Oficialii ministerului vorbesc despre eficientizare, reorganizare, comasări de structuri şi creşterea vârstei de pensionare, între altele, dar ministrul Cătălin Predoiu a transmis că nu vor exista disponibilizări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.