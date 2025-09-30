Nordul Bucureștiului, principalul motor al pieței rezidențiale

07:10

Cheltuielile cu dobânzile au fost subestimate puternic în proiectul de buget pe 2025 și rectificarea propusă acum de Guvern aduce o recunoaștere a situației înregistrate în primele 8 luni ale anului. Aceste cheltuieli au fost majorate cu 12,1 miliarde de lei, fiind de departe cea mai mare creștere de cheltuială din rectificare și peste jumătate din total. Ponderea în PIB a dobânzilor urcă cu mult peste proiecțiile de la început de an și se apropie de scenariul unguresc.