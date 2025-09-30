Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară, anunță JD Vance VIDEO
Profit.ro, 30 septembrie 2025 09:20
Vicepreședintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
09:40
YouTube plătește 24,5 de milioane de dolari pentru a stinge un proces cu Trump. Banii, direcționați pentru noua sală de bal de la Casa Albă # Profit.ro
YouTube va plăti 24,5 de milioane de dolari pentru soluționa procesul intentat de Donald Trump după suspendarea contului său.
Acum 30 minute
09:20
Vicepreședintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal.
09:20
Țintind cumpărătorii cu venituri ridicate, zona a devenit în ultimii ani centrul de creștere al pieței rezidențiale din Capitală.
Acum o oră
09:10
Vinul zilei: un vin roșu intens, catifelat și echilibrat, cu arome de fructe de pădure, ciocolată și tutun, cu taninuri moi și o structură elegantă, ideale pentru empanadas, carne roșie, vânat, dar și pentru preparate exotice din bucătăria indiană sau tha # Profit.ro
Recomandarea zilei, Trumpeter Syrah 2022 - Rutini Wines, este un vin roșu sec, obținut exclusiv din struguri Syrah, proveniți din vii de 18 ani aflate la 1100 m altitudine, în zona Tupungato.
09:10
START Rabla 2025 - Persoanele fizice se pot înscrie de astăzi în program. Noile valori ale tichetelor # Profit.ro
AFM a reușit să programeze deschiderea sesiunii Programului Rabla în ultima zi de septembrie, pentru a se ține de promisiunea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a spus inițial că începe la 1 septembrie și apoi că va începe în cursul lunii septembrie.
09:00
La câteva luni după lansarea în alte regiuni, cel mai nou abonament YouTube, Premium Lite, este acum disponibil și în țara noastră.
08:50
Avertisment sever la adresa Europei: Suntem dublu colonizați. Industrial de către chinezi, digital de către americani # Profit.ro
Directorul general al Bpifrance a lansat un avertisment sever la adresa Europei.
Acum 2 ore
08:40
Rezervele de aur ale Trezoreriei SUA au depășit valoarea de 1.000 de miliarde de dolari, de peste 90 de ori mai mult decât valoarea lor contabilă.
08:30
Valentin-Florin Ciocan, Președinte, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Valentin-Florin Ciocan, Președinte, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:20
Adina Guțiu, Counsel, Head of Energy and Natural Resources, D&B David și Baias, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
Adina Guțiu, Counsel, Head of Energy and Natural Resources, D&B David și Baias, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
08:00
Tesla a intrat oficial pe a treia cea mai mare piață auto a lumii, dar cu prețuri uriașe # Profit.ro
Producătorul american de automobile electrice Tesla începe procesul de cucerire a unei noi piețe uriașe, cu care ar putea să-și recupereze vânzările pierdute în ultimul an. Marca a livrat primele vehicule în India, care a depășit Japonia și a devenit a treia piață auto a lumii.
08:00
Concurența jucătorilor asiatici, Soluții concrete de creștere a vânzărilor prin intermediul plăților digitale, Pregătiri de Black Friday, Provocări pe piața curieratului, Problema retururilor, Cum îți faci strategia de pricing a produsului, Provocări pentru start-up-uri în atragerea de investitori instituționali sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 09.30, la Profit E-commerce Ediția a VI-a.
07:50
Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim: Cârnații Grătărescu au devenit cei mai vânduți cârnați la nivel național. Avem planuri mari de expansiune, vom deveni un jucător foarte relevant și în private label. Am reușit să pătrundem pe piața americană # Profit.ro
Cris-Tim, unul dintre cei mai mari jucători din industria alimentară din România, intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Grupul pregătește un amplu program investițional, urmărește consolidarea pieței prin fuziuni și achiziții, are planuri de expansiune regională și își propune să devină un reper la nivel internațional, păstrând însă controlul în familie.
Acum 4 ore
07:40
Răcirea vremii și, implicit, majorarea cererii de gaze au ridicat prețurile și volumele de pe piața spot de gaze la niveluri record ale acestei luni. Condițiile meteorologice, în special absența soarelu,i s-au făcut simțite și pe piața spot de electricitate, România înregistrând luni un preț mediu zilnic de 142 euro/MWh, al doilea din UE, după cel din Ungaria, de 145 euro/MWh, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:30
DOCUMENT Armata României semnează alte achiziții de tancuri americane Abrams: vehicule, arme, muniții, echipamente și instruire în valoare de peste 8 miliarde de dolari # Profit.ro
Armata României continuă achizițiile de tancuri americane Abrams, următoarele etape ale programului de înzestrare țintind vehicule, arme, muniții, echipamente, simulatoare și instruire în valoare totală de peste 8 miliarde dolari.
07:30
Am ezitat mult să trag niște concluzii după seria anterioară de articole, și pe bună dreptate. Istoria ne spune că sfârșitul lumii a fost anunțat cu încăpățânare, de cel puțin de două ori pe an, cu surle și tobe.
07:20
GRAFICE Răcirea vremii majorează la nivel record consumul intern de gaze: o pătrime din importuri alocată acoperii cererii de pe piața autohtonă # Profit.ro
Răcirea vremii, dar și apropierea cu pași rapizi a sezonului de iarnă și a termenului limită până la care se pot injecta gaze în depozite au majorat cererea internă la un nivel record al acestei perioade, mai mult de o pătrime din gazul importat luni urmând a fi alocat pieței interne și nu reexportat, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:10
România, tot mai aproape de scenariul unguresc. Dobânzile la datoria de stat aduc de departe cea mai mare creștere de cheltuială la rectificare # Profit.ro
Cheltuielile cu dobânzile au fost subestimate puternic în proiectul de buget pe 2025 și rectificarea propusă acum de Guvern aduce o recunoaștere a situației înregistrate în primele 8 luni ale anului. Aceste cheltuieli au fost majorate cu 12,1 miliarde de lei, fiind de departe cea mai mare creștere de cheltuială din rectificare și peste jumătate din total. Ponderea în PIB a dobânzilor urcă cu mult peste proiecțiile de la început de an și se apropie de scenariul unguresc.
07:00
Un stil de viață premium începe cu siguranța în construcție - Factorii de importanță maximă în crearea unui mediu sigur pentru locuire la Corallis # Profit.ro
Într-un peisaj urban tot mai dens, într-o țară aflată în topul riscurilor seismice din Europa, ideea de „acasă” înseamnă mai mult decât metri pătrați și design modern.
06:40
Casa Albă a publicat o propunere de pace în 20 de puncte pentru Gaza, care ar pune capăt războiului dintre Israel și militanții Hamas.
06:00
Orange și Vodafone semnează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
02:30
ULTIMA ORĂ GRAFICE Cel mai prost trimestru de la pandemie. Încrederea în economia românească își continuă declinul # Profit.ro
Încrederea în economia României a scăzut pentru a cincea lună la rând în septembrie și a înregistrat cel mai slab trimestru de la pandemia Covid-19, cu date ce indică o contracție economică.
Acum 12 ore
00:40
Asahi Group Holdings, cel mai mare producător de bere din Japonia și proprietarul Ursus, printre alte companii europene, a suspendat mai multe transporturi de băuturi, în urma unui atac cibernetic care a afectat, parțial, operațiunile de pe piața niponă.
00:30
SURPRIZĂ Una dintre cele mai vechi companii românești, retrasă în ultimul moment de la dispariție # Profit.ro
Compania Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, revine asupra deciziei de a lansa procedurile de dizolvare și lichidare, pentru declanșarea cărora a semnat deja, argumentând că diminuarea activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social a fost avansat eronat.
00:30
EXCLUSIV Una din ultimele fabrici de la Pipera, la vânzare. Transilvania Investments Alliance discută tranzacția. Devine afacere imobiliară # Profit.ro
Compania FEPER, fosta Întreprindere de Echipamente Periferice înființată în 1975 și controlată acum de Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), discută vânzarea fabricii de confecții metalice fine de pe platforma Pipera și așteaptă undă verde și pentru înstrăinarea componentei imobiliare, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
VIDEO&FOTO Ofertă de cumpărare de 75% din valoarea de piață a platformei industriale bucureștene a fostului lnstitut de Cercetare și Inginerie pentru Mașini Unelte # Profit.ro
Compania Simtex SA (Sisteme Industriale de Mașini, Tehnologii, Execuție, Experimentare, Export) din București, la care Ministerul Energiei deține 30,91% din acțiuni, fostul lnstitut de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini Unelte Titan, înființat ca centru de proiectare în domeniu în 1964, a primit o ofertă de cumpărare de 75% din valoarea de piață a platformei sale industriale din Capitală, de pe Bulevardul Basarabia, conform datelor Profit.ro.
00:20
Cris-Tim, la bursă cu evaluare record: Am pornit de la un chioșc, a fost o nebunie. Am pierdut tot inițial în afaceri, am reluat, iarăși am pierdut tot. A treia oară am început cu 700 de dolari, banii altuia. Primul român care a ajuns în China # Profit.ro
Fondat în 1992 de Radu și Cristina Timiș, Cris-Tim a pornit cu un chioșc mic în Piața Gorjului din București, iar astăzi este lider al pieței de mezeluri și ready meal din România, cu afaceri de peste 1 miliard de lei și 2.000 de angajați, cu planuri ambițioase de extindere regională și listare la Bursa de Valori.
29 septembrie 2025
23:30
Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a avizat o nouă strategie de țară pentru România.
23:30
Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor, anunță premierul Ilie Bolojan.
23:20
Compania germană de bunuri de larg consum Henkel a decis că va întrerupe producția de săpun Fa, după mai mult de 70 de ani
22:00
Slovenia pregătește construcția unei instalații solare plutitoare impresionante, ce va acoperi jumătate din suprafața unui lac și care va deveni cea mai mare centrală solară plutitoare din Europa la inaugurare, estimată pentru 2027.
21:50
Proprietarul Petrom construiește una dintre cele mai mari instalații de electroliză pentru hidrogen verde din Europa # Profit.ro
Grupul austriac OMV, proprietarul Petrom, construiește una dintre cele mai mari instalații de electroliză pentru hidrogen verde din Europa.
21:40
Xiaomi își deschide centru de cercetare și design în inima industriei auto germane, după ce a recrutat designerul mașinilor electrice BMW # Profit.ro
Producătorul chinez de telefoane și, mai nou, de automobile Xiaomi își urmează planul de expansiune în Europa cu un pas important, care ar trebui să conducă la dezvoltarea de modele adaptate clienților din regiune: deschiderea unui centru de cercetare și de design, în Munchen, acolo unde este sediul BMW și la doi pași de Audi.
21:30
După etape cu ghinion - Dacia, pe primul loc în Campionatul Mondial de Rally Raid, înainte de ultima etapă # Profit.ro
Dacia a reușit să prindă podiumul în Raliul Portugaliei, după mai multe etape cu ghinion, în care mașinile au fost implicate în diferite incidente. Ultimul raliul al anului în care va participa cu cele trei echipaje este Raliul Marocului, competiție în care Dacia merge cu un pilot aflat pe locul 1 iar echipa, pe locul al doilea.
20:50
Solariile de legume amplasate pe terenurile aferente casei de locuit, precum și în curți și grădini din jurul acesteia, nu vor avea nevoie de obținerea unei autorizații de construire sau desființare, conform unui proiect legislativ adoptat de Senat.
Acum 24 ore
20:30
Pacienții asigurați în sistemul public vor avea dreptul la consultație decontată pentru ”a doua opinie” medicală. Noi obligații pentru medicii curanți # Profit.ro
Pacienții asigurați în sistemul public vor avea dreptul la o nouă consultație pentru ”a doua opinie” medicală, conform unui proiect legislativ adoptat prin vor de senatori. Totodată, medicul curant va avea obligația de a programa pacientul la următoarea consultație sau investigație necesară.
20:20
INEDIT Oficiali bulgari, demiși după ce au cerut mită oamenilor lui Robbie Williams. Au folosit chiar și Google Translate # Profit.ro
Doi angajați ai agenției care administrează transportul rutier în Bulgaria au fost demiși.
20:10
Companiile de stat cu datorii restante față de buget nu vor putea majora remunerațiile șefilor # Profit.ro
Companiile de stat care înregistrează datorii restante față de bugetul general consolidat la sfârșitul anului precedent nu vor putea programa, la elaborarea noului buget sau la o eventuală rectificare, majorarea remunerațiilor fixe ale conducerii față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli, conform unui proiect legislativ adoptat, prin vot în plen, de către senatori.
20:10
Piedone și-a lansat partid și o vrea pe Anca Alexandrescu primar al capitalei. „O recomandă vocea și talentul!" # Profit.ro
Cristian Popescu Piedone și-a lansat propriul partid.
20:00
Campionul olimpic la înot David Popovici este menționat în proiectul ordonanței de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2025, fiind asociat unui titlu bugetar distinct - transferuri între unități ale administrației publice, la Ministerul Afacerilor Interne.
20:00
Într-o piață cu aprecieri consistente pe acțiunile MedLife, FP și Transgaz, indicele BET a atins o valoare-record.
19:50
România, ocolită de “excelența Made in China”. Xpeng accelerează expansiunea în Europa și intră pe 5 noi piețe, inclusiv Ungaria # Profit.ro
Producătorul chinez de mașini electrice Xpeng Motors își crește prezența în Europa, cu lansări de modele și magazine pop-up pregătite pe cinci noi piețe în această toamnă, inclusiv în Ungaria și Slovenia, în cadrul unui plan global de extindere în peste 60 de țări, dar care până acum a ocolit România.
19:30
Hotelurile, firmele de transport, agențiile de forță de muncă și instituții - obligate la afișarea de informații privind traficul de persoane. MODELE de afișaj # Profit.ro
Unitățile de primire turistică, agențiile de turism, operatorii de transport, agenții de plasare a forței de muncă și unele entități publice vor avea obligația de a afișa informările publice privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot de către senatori.
19:20
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a transmis un mesaj Republicii Moldova
19:20
Președintele american, Donald Trump, anunță că va impune o taxă vamală de 100% pentru toate filmele produse în străinătate.
19:10
Cartonașul verde a fost folosit, pentru prima dată în istoria fotbalului.
19:10
ASF a luat decizia de a interzice societății DallBogg Life and Health AD, cel mai mare asigurător bulgar, să subscrie noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.
19:00
ULTIMA ORĂ Rectificarea bugetară: Guvernul alocă 2 miliarde de lei compensațiilor datorate furnizorilor de energie electrică și gaze naturale pentru plafonarea prețurilor # Profit.ro
Proiectul de rectificare a bugetului de stat prevede alocarea în total a 2 miliarde de lei pentru plata compensațiilor datorate de stat furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, aferente costurilor suportate de aceștia cu plafonarea prețurilor finale la consumatori.
19:00
Poliția a mai transmis avertismente privind acest fenomen.
18:50
Magazinele Teilor - efectul după ce au fost oprite operațiunile din Cehia, Polonia și Ungaria # Profit.ro
Compania care operează lanțul de magazine de bijuterii Teilor a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 157,2 milioane de lei, în creștere de 24% în comparație cu S1 2024, ca urmare a creșterii vânzărilor și a cererii pentru produsele sale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.