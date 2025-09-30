Înainte de întâlnirea cu oficialii europeni din peste 15 state, Nicușor Dan a mers la Monumentul „Crucificare”, de la Timișoara
Gândul, 30 septembrie 2025 09:20
Înainte de întâlnirea de la Timișoara Cities Summit, președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, ridicat în memoria celor căzuți în timpul Revoluției din 1989. Nicușor Dan s-a recules în fața monumentului, ridicat de timișoreni, și-a depus o coroană de flori întru cinstirea celor plecați dintre noi în urma evenimentelor […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
09:40
Zăpada continuă să cadă pe Transfăgărășan. Stratul de ninsoare atinge 12 cm și tot crește, avertizează Salvamont Argeș. Salvamontiștii îi avertizează pe turiștii care vor ajunge zilele acestea la munte că stratul de zăpadă continuă să crească. Imaginile filmate de aceștia au fost realizate în zona Capra-localitatea Arefu (Argeș), pe Transfăgărășan, acolo unde se află […]
Acum 30 minute
09:30
Se împlinesc 18 ani de când Preafericitului Părinte Daniel este Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Gândul
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Daniel, ales în funcția de Patriarh, în urma decesului Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007. Aniversarea, care are loc cu prilejul sfințiirii Catedralei Naționale, va fi marcată la Sfântul Sinod al Patriarhiei de toamnă. Între 29 și 30 septembrie, membri ai […]
09:30
Răcirea vremii aduce SCUMPIRI la gaze și electricitate. România are deja printre cele mai mari prețuri din UE la energie # Gândul
Răcirea vremii și creșterea cererii de gaze au dus la o explozie a prețurilor pe piețele spot de energie, atât la gaze, cât și la electricitate. România s-a situat luni pe locul al doilea în Uniunea Europeană la costul energiei electrice, după Ungaria. Pe piața pentru ziua următoare a Bursei Române de Mărfuri (BRM), prețul […]
09:20
CFR Cluj a deschis scorul în minutul 9 al meciului cu rivala U în minutul 9, dar gazdele au egalat în minutul 34 și au preluat conducerea repede, minutul 37. CFR a reușit remiza prin reușita din minutul 58. U Cluj – CFR s-a terminat cu scorul de 2-2 și Ioan Sabău, antrenorul „șepcilor roșii”, […]
09:20
Se fac 18 ani de când Preafericitului Părinte Daniel este Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Gândul
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Daniel, ales în funcția de Patriarh, în urma decesului Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007. Aniversarea, care are loc cu prilejul sfințiirii Catedralei Naționale, va fi marcată la Sfântul Sinod al Patriarhiei de toamnă. Între 29 și 30 septembrie, membri ai […]
09:20
Înainte de întâlnirea cu oficialii europeni din peste 15 state, Nicușor Dan a mers la Monumentul „Crucificare”, de la Timișoara # Gândul
Înainte de întâlnirea de la Timișoara Cities Summit, președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, ridicat în memoria celor căzuți în timpul Revoluției din 1989. Nicușor Dan s-a recules în fața monumentului, ridicat de timișoreni, și-a depus o coroană de flori întru cinstirea celor plecați dintre noi în urma evenimentelor […]
09:20
Când va avea loc următoarea eclipsă totală de soare. Fenomenul nu se va mai repeta până în anul 2114 # Gândul
Iată când va avea loc următoarea eclipse totală de soare. Eclipsa va dura mai mult de 6 minute, iar acest fenomen cosmic nu se va mai repeta până în anul 2114. La data de 2 august 2027, oamenii vor fi martori ai unei eclipse solare unice și istorice. Vreme de 6 minute, cerul se va […]
09:20
Un ministru israelian de extremă-dreapta cere „libertate totală de acțiune” în FÂȘIA GAZA/ Smotrich solicită sprijinul SUA în anexarea Cisiordaniei # Gândul
Un ministrul israelian de extremă-dreapta a cerut, luni, ca Armata israeliana să își păstreze „libertatea totală de acțiune” în Fâșia Gaza, în cazul semnării unui armistițiu. Bezalel Smotrich, ministrul Finanțelor și lider al Partidului Sionismului Religios, a avertizat asupra unei serii de „linii roșii” pe care a spus că le-a transmis premierului. Președintele SUA, Donald […]
Acum o oră
09:10
Controverse după moartea jurnalistei Ioanei Popescu. Cine va moșteni vila de 1.000.000 de euro # Gândul
Moartea jurnalistei Ioana Popescu, la doar 45 de ani, continuă să provoace controverse nu doar cu privire la funeralii, ci și în legătură cu averea pe care a lăsat-o în urmă, scrie Cancan.ro. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, aceasta s-a stins în noaptea de 20 spre 21 septembrie, pe un pat al Spitalului Sfântul Ioan din […]
09:00
Elena Udrea a făcut senzație cu o geantă de lux. Cum a apărut în public și cât costă accesoriul exotic # Gândul
Elena Udrea a purtat o geantă de lux care a atras atenția tuturor. Prețul acestei piese de brand este de-a dreptul uriaș. Elena Udrea continuă să surprindă cu aparițiile sale în public, la scurt timp după ce a fost eliberată din penitenciar. Fostul ministru al Turismului atrage toate privirile, de altfel, indiferent unde merge. Acum, […]
09:00
U Cluj și CFR au terminat la egalitate în derby-ul Clujului, 2-2, în ultimul meci din etapa a 11-a a Superligii. Au marcat în U Cluj – CFR, 2-2, Dino Mikanovic (34), Jovo Lukic (37), respectiv Damjan Djokovic (9), Lorenzo Biliboc (58). U Cluj nu a câștigat în acest sezon pe teren propriu și CFR […]
08:50
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu ajunge azi în fața magistraților, pentru primul termen în dosarul în care este trimis în judecată pentru propagandă legionară. El este aflat și sub control judiciar din luna februarie. Georgescu, care s-a plasat pe primul loc la primul tur al alegerile prezidențiale anulate din 2024, este acuzat de promovarea, în […]
Acum 2 ore
08:40
Una dintre cele mai mari companii aeriene CONCEDIAZĂ 4.000 de angajați. AI va prelua sarcina proceselor interne # Gândul
Compania aeriană Lufthansa, a anunțat luni că va elimina 4.000 de posturi la nivel global până în 2030, majoritatea din zona administrativă, în cadrul unei ample strategii de restructurare. Mișcarea are ca obiectiv creșterea profitabilității și adoptarea extinsă a inteligenței artificiale pentru a eficientiza procesele. Cele mai multe disponibilizări vor avea loc în Germania, unde […]
08:40
Într-un raport al Departamentului de Stat al SUA; investitorii americani se plâng de corupția vameșilor români, funcționarilor publici și fiscali # Gândul
Departamentul de Stat al SUA a realizat un raport în care consemnează că oamenii de afaceri americani s-au plâns de corupția de România. Cei mai amintiți sunt vameșii, funcționarii din cadrul municipiilor și orașelor și autoritățile fiscale. Este un raport mai puțin critic, față de ce s-a mai publicat și cu alte ocazii despre corupția […]
08:30
ANM anunță ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara, în ultima zi de septembrie. Vremea în București și la munte # Gândul
Conform prognozei emise de ANM, ultima zi din septembrie aduce temperaturi scăzute și ploi în aproape toată țara și chiar ninsori la munte. Marți, 30 septembrie, vremea devine tot mai rece și instabilă, iar temperaturile vor fi sub cele normale pentru această perioadă a anului. În cele mai multe regiuni, valorile termice vor rămâne scăzute, […]
08:30
Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe # Gândul
Nicolas Maduro, președinte al Venezuelei din 2013, a transmis în ultima sa conferință de presă că își pregătește țara pentru război în contextul amplificării tensiunilor cu Statele Unite ale Americii. Liderul de la Caracas, care conduce țara cu o mână de fier la fel ca predecesorul său, Hugo Chavez, a dezvăluit că ar putea anunța […]
08:20
DIVORȚUL anului la Hollywood. Nicole Kidman și Keith Urban s-au spus adio după două decenii de căsătorie # Gândul
Nicole Kidman și Keith Urban, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, s-au separat după aproape două decenii de mariaj. Divorțul anului la Hollywood. Starurile Nicole Kidman și Keith Urban au decis să pună capăt relației după 19 ani de căsătorie, scrie TMZ. Conform TZM, separarea a început discret la începutul verii, când […]
08:10
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filiala Sector 1 # Gândul
Fosta primăriță a Sectorului 1 este acuzată că ar încerca să îndepărteze oamenii vechi din filiala USR Sectorul 1, care este condusă de omul ei de bază, Andrei Nicolaescu. În prezent, Clotilde Armand este vicepreședinte al acestei filiale, iar, potrivit surselor Gândul, fostul edil ar fi început încă de pe acum „războiul” pentru o nouă […]
08:10
Bancul zilei: Un bărbat sună la recepția unui spital: -Alo, bună ziua! SPITALUL? Puteți să-mi spuneți cum se simte Prisecaru Adrian??? -Ce salon? -109! -Așteptați un moment (…). Asistenta spune că se simte bine, dvs sunteți rudă cu pacientul? -Eu sunt Prisecaru Adrian….De 5 zile nu a mai trecut nimeni pe la mine prin salon. […]
08:00
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. „Cel mai mare nume” de la Asia Express a devenit si mai mare! # Gândul
Anda Adam s-a enervat foarte rău în urma unui joc de la Asia Express 2025 și a anunțat că părăsește competiția. Vedeta a precizat că este „cel mai mare nume din emisiune” și nu dorește să iasă „terfelită”. Ulterior, cântăreața și soțul ei, Joseph, s-au răzgândit și au continuat probele, însă vorbele sale nu au […]
Acum 4 ore
07:40
Le Monde: NATO trebuie să reacționeze la incursiunile dronelor ruse, inclusiv la cele din ROMÂNIA /Danemarca, vizată în contextul reuniunilor UE # Gândul
Incursiunile aeriene ruse cu drone și avioane militare, produse în ultimele săptămâni în Polonia, România, Estonia și Danemarca, constituie teste ale Kremlinului asupra unității și determinării Alianței Nord-Atlantice, care trebuie să riposteze, comentează cotidianul Le Monde. Se configurează un raport de forță între NATO și Rusia. Vizează suveranitatea țărilor europene din cadrul Alianței Nord-Atlantice, unde […]
07:40
Călin Georgescu: „Poporul român este responsabil să înțeleagă că această corabie numită România se SCUFUNDĂ” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a discutat despre cum creșterea de taxe este cea care înrobește poporul român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: „Factura de energie este un mod de a eficientiza la maxim taxele pentru poporul român, pe […]
07:40
Iarna a venit deja în România. Încă de la finalul lunii septembrie, stratul de zăpadă măsoară mai bine de 10 centimetri la Suceava – Giumălău-Rarău. Imagini demne de luna decembrie au fost surprinse în mai multe zone montane, inclusiv la Transfăgărășan, unde s-a așternut un covor alb de fulgi de nea. Și în județul Harghita, […]
07:20
Bancul de marți: Doi oameni se rugau în biserică. Primul: -Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia. Al doilea: -Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia. După un timp, primul îi spune celui de0al doilea: -Auzi, ia de aici 100 de euro și du-te și lasă-l pe Dumnezeu […]
07:20
30 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Monica Bellucci împlinește 61 de ani, Marius Urzică și Marion Cotillard fac 50 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 30 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Monica Bellucci este una dintre cele mai emblematice actrițe italiene ale ultimelor decenii, recunoscută nu doar pentru frumusețea sa aparte, ci și pentru talentul actoricesc și carisma inconfundabilă. Născută pe 30 septembrie […]
07:10
Pistă surpriză în cazul tentativei de asasinat cu mână armată din Centrul Vechi al Capitalei. Victimele ar fi înșelat un mafiot turc cu afaceri la Dubai # Gândul
La o lună după ce un cetățean turc a trecut ilegal granița în România și a tras șase focuri de armă către agenții de pază ai unui club cunoscut din Centrul Vechi al Capitalei, în economia anchetei apar noi detalii care fac legătura între cei doi bărbați vizați de gloanțe și un om de afaceri […]
Acum 12 ore
00:10
Călin Georgescu: „Când ești PREȘEDINTELE unei țări, îl vezi pe ultimul din țara ta. Trebuie să îl ajuți în tăcere” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Georgescu vorbește despre responsabilitatea morală a liderilor politici față de cetățeni, făcând referire în special la datoria unui președinte față de cei care l-au ales. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: „Sistemul oligarhic-globalist-soroșist susține că omul este doar un animal cu aspecte primitive” Fostul candidat […]
29 septembrie 2025
23:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a discutat despre noul sistem financiar bancar pe care America vrea să îl creeze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: „Și să nu uităm că tot sistemul financiar și bancar al lumii America l-a creat, […]
23:20
Coreea de Nord nu este dispusă să renunțe la dreptul său de a fi o putere nucleară, susține ministrul adjunct de Externe, Kim Son Gyong, într-un discurs rar susținut în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU). În urmă cu doi ani, autoritățile de la Phenian au înscris în constituția țării statutul ireversibil de putere […]
23:10
Ilie Bolojan: „România are nevoie să își asigure SECURITATEA ENERGETICĂ. „Nu avem suficientă capacitate de producție” # Gândul
Primul ministru a punctat că există o diferență majoră între sistemul energetic de astăzi și cel de acum 40-50 de ani. Bolojan s-a referit la industria agricolă pe care România o are, dar cu toate acestea importăm produse, ceea ce nu ar trebui să facem cu gazul prelucrat din Marea Neagră, ba din contră, acesta […]
23:10
Netanyahu CONFIRMĂ acceptarea planului propus de SUA și amenință grupul Hamas /”Gaza va avea o administrație civilă” # Gândul
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat că acceptă planul propus de Statele Unite în sensul opririi conflictului militar din Fâșia Gaza, dar a avertizat grupul Hamas că, dacă nu este favorabil acordului, va fi distrus militar. “Susțin planul președintelui Trump de oprire a războiului din Fâșia Gaza. Prin acest plan, ne sunt atinse obiectivele de […]
22:50
Ilie Bolojan: Nu avem în vedere alte majorări de taxe anul viitor, problema noastră este să ne reducem cheltuielile # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost invitat la postul de televiziune Digi24, unde a vorbit, printre altele de taxe. Acesta a spus că, dincolo de majorarea taxelor locale, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026, nu are în vedere alte majorări de taxe. „Dar în 2026, dincolo de majorarea taxelor locale, care intră în […]
22:40
De ce nu se resimte creșterea de TVA în încasările de la bugestul de stat. Explicația premierului Ilie Bolojan # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce după primele opt luni ale lui 202, încasările la bugetul de stat au crescut doar cu 6,9%, deși TVA-ul crescuse. Primul ministru a precizat că această creștere de TVA își va face simțită prezența mai târziu față de când a fost implementată. Deși TVA-ul a crescut din august, […]
22:30
Bolojan grăbește reducerea angajaților din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reducerea personalului angajaților din primării este necesară, trebuie făcută acum, „cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România”. Bolojan a spus că pachetul de reduceri conține foarte multe lucruri care întăresc autonomia locală. „Practic, măsurile mută decizii la nivel local, deci susțin descentralizarea […]
22:30
Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul # Gândul
Preotului italian Maurizio Patriciello, cunoscut pentru campaniile antimafie desfășurate în Peninsulă, a primit un cadou neobișnuit în timpul liturghiei de duminică. Maurizio Patriciello este unul dintre cei mai vocali contestatari ai mafiei italiene. În timpul slujbei de duminică, atunci când efectua împărtăşania enoriașilor, un bărbat în vârstă de 75 de ani i-a înmânat un glonț […]
22:20
Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni seară, că premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acceptat proiectul acordului de pace cu grupul militant palestinian Hamas, care însă nu a fost consultat încă la nivel oficial. În conferința de presă organizată după întrevederea de la Casa Albă, Donald Trump a anunțat că Benjamin Netanyahu a acceptat […]
22:10
După valul masiv de tăieri și scumpiri, Bolojan pune austeritatea în standby: „Nu mai trebuie să CREȘTEM taxe” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorările recente de taxe au adus venituri suplimentare la bugetul de stat, însă, în prezent, accentul trebuie pus pe colectarea eficientă a taxelor existente și pe disciplina cheltuielilor publice, și nu pe noi creșteri fiscale. Acesta a precizat că efectele reducerilor de cheltuieli nu se văd imediat. „Dar măsurile […]
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 30 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
„Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”. Ce spune premierul despre numirea șefilor serviciilor secrete # Gândul
Premierul Ilie Bolojan susține că procesul de numire a șefilor serviciilor secrete nu depinde doar de înțelegerile politice, ci și de calitățile oamenilor propuși. „Dacă e vorba de serviciile de informații, e nevoie de o propunere din partea președintelui, apoi să asigure partidele votul în parlament pentru această propunere. Trebuie să fie asigurată majoritatea ca […]
21:50
Luna octombrie este plină de surprize și vești bune pentru toate zodiile, fiecare nativ va avea parte de o zi în care astrele par că se vor alinia perfect. Fie că este vorba despre o veste bună, o reușită profesională sau un moment magic în iubire, ziua aceasta poate aduce energie pozitivă sau schimbări neașteptate. […]
21:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Lulea # Gândul
Invitatul emisiunii este Marius Lulea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
21:40
Bolojan, întrebat dacă ajung banii pentru pensii și salarii: Rectificarea propusă va fi aprobată miercuri sau joi # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a spus, luni seara, că România are posibilitatea să plătească pensii și salarii până la finalul anului, iar rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi și ea va asigura fluxurile de plăți. Bolojan a fost întrebat, luni seara, dacă sunt bani de pensii și salarii în România. „Sunt (bani de pensii […]
21:40
Jobul anului în România, primești 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Ce companie răsplătește dormitul la muncă # Gândul
Noutate absolută, este posibil că primești 1.000 de euro pentru opt ore de somn. O companie îi răsplătește pe cei care știu să doarmă bine. O renumită companie oferă 1.000 de euro celor care sunt dispuși să doarmă opt ore, sub supravegherea unui juriu. Jobul pare o farsă la prima vedere, însă este cât se […]
21:40
Bancul zilei. Este seară și este un moment numai bun pentru puțin umor. Bancul de luni seara este cât se poate de savuros. Spor la râs! – Ești foarte frumoasă, păpușică! Îmi place poza ta de profil! Dar de ce e alb-negru? – Așa se făceau pe vremea mea… Alte bancuri haioase Medicul iese de […]
21:30
Adevărul despre telefoanele TESLA. Când se vor lansa, ce funcții au și cât costă. Un rival nou pentru Apple se anunță la orizont # Gândul
În ultimele zile, în mediul online a circulat vestea că Tesla va lansa un smartphone revoluționar, intitulat „Tesla Pi Phone”, un adevărat competitor pentru Apple și iPhone. Noul telefon venea cu un preț de 789 dolari, conectivitate STARLINK, securitate biometrică și un sistem avansat de camere. „Este oficial. Telefonul Tesla Pi costă 789 de dolari […]
21:30
Călin Georgescu, invitatul lui Marius Tucă la emisiunea Marius Tucă Show, a spus ce ar face el, dacă ar avea țara în propriile mâini. „Ce faci cu o țară care are datorii și corupție. Ce ar face Călin Georgescu dacă ar lua această țară în mâini”, a fost întrebarea la care Călin Georgescu a răspuns: […]
21:20
Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat, iar moldovenii se întreabă ce urmează, într-o țară prinsă între promisiunea Europei și nostalgia trecutului sovietic. A doua zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova a început cu un protest scurt al opoziției. Membrii și simpatizanții „Blocului Electoral Patriotic” s-au adunat în fața Parlamentului de la Chișinău, spunând […]
21:10
Călin Georgescu a fost prezent în emisiunea lui Marius Tucă, Marius Tucă Show. El a vorbit și despre poziția președintelui Donald Trump în războiul din Ucraina. „Pacea este singurul mod prin care o țară se poate dezvolta. Tu nu te poți dezvolta în război. Este imposibil așa ceva. Nu ai cum, și atunci, acest aspect […]
21:10
Călin Georgescu despre TVA-ul de 24% și cum factura la energie eficientizează taxele poporului român # Gândul
În cadrul ediției speciale a emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a explicat cum factura la energie este un mod de a eficientiza taxele pentru români, dar și de ce nu se poate ca România să tindă către un TVA de 24%. Fostul prezidențiabil a pus accent pe domeniul energiei pe care l-a catalogat drept […]
21:00
Netanyahu a prezentat scuze Qatarului, de la Casa Albă, pentru atacul asupra liderilor Hamas /Israelul ar putea oferi COMPENSAȚII # Gândul
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a prezentat scuze omologului său din Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, pentru raidurile aeriene israeliene care i-au vizat pe 9 septembrie pe liderii Hamas aflați în exil la Doha. Conform postului Channel 12, Benjamin Netanyahu a discutat câteva minute cu Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.