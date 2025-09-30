Ioan Sabău face un anunț după U Cluj – CFR. „Știu ce probleme avem”

21:10

În cadrul ediției speciale a emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a explicat cum factura la energie este un mod de a eficientiza taxele pentru români, dar și de ce nu se poate ca România să tindă către un TVA de 24%. Fostul prezidențiabil a pus accent pe domeniul energiei pe care l-a catalogat drept […]