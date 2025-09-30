Ofensiva Rusiei în regiunea Sumî. O familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac cu dronă. „Nimeni nu a reuşit să scape”
Digi24.ro, 30 septembrie 2025 09:20
O familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, a anunţat marţi dimineaţă şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, relatează AFP, potrivit Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
09:30
„Zeița bogăției” din China a fost condamnată după șapte ani de la cea mai mare escrocherie cu Bitcoin din lume. Ce rol a avut ea # Digi24.ro
O femeie din China a fost condamnată pentru rolul central pe care l-a avut într-un caz de fraudă considerat cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari). Zhimin Qian era descrisă drept „zeița bogăției”, relatează BBC.
09:20
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic publicului larg. Construcția dintr-un canion din sud-vestul Chinei se ridică la 625 de metri deasupra unui râu.
09:20
Ofensiva Rusiei în regiunea Sumî. O familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac cu dronă. „Nimeni nu a reuşit să scape” # Digi24.ro
O familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, a anunţat marţi dimineaţă şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Acum o oră
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 30 septembrie
09:10
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA # Digi24.ro
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a anunțat luni Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.
09:00
Procesul lui Trump cu YouTube se încheie cu un acord de 24,5 milioane de dolari. Cum vor fi folosiți banii # Digi24.ro
YouTube a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a închide procesul cu Donald Trump, intentat după suspendarea contului său în urma evenimentelor din 6 ianuarie 2021. Cea mai mare parte a sumei va fi direcționată către un proiect de la Casa Albă, iar restul către alți reclamanți, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
08:40
Primele reacții internaționale la planul lui Trump de a opri războiul din Fâșia Gaza. „Această ocazie nu trebuie irosită” # Digi24.ro
Numeroase ţări din întreaga lume, inclusiv ţări arabe şi musulmane, au salutat planul de pace dezvăluit luni de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, scrie AFP, potrivit Agerpres.
08:40
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea. Estimările pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii spun că temperaturile din aceste zile sunt mult mai mici decât cele considerate normale, iar la munte au apărut și primele ninsori. De vină este un val de aer polar venit dinspre Rusia. Sorana Ișoiu, meteorolog ANM, a spus că avertizarea meteo de frig este valabilă până pe 2 octombrie. De săptămâna viitoare, însă, vrmea se încălzește ușor și se va situa în mediile perioadei.
08:30
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit, după aproape 20 de ani de căsnicie, a dezvăluit o sursă pentru BBC.
07:50
Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Viktor Orban și să grăbească aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE # Digi24.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, conduce o inițiativă de a avansa cererea Ucrainei de aderare la UE, în pofida opoziției Ungariei, în timp ce liderii europeni se pregătesc pentru un summit decisiv la Copenhaga, miercuri, relatează POLITICO.
07:50
Programul „Rabla” începe astăzi. Valoarea voucherelor pentru fiecare tip de mașină nouă cumpărată # Digi24.ro
Zi importantă pentru cei care vor să-și schimbe mașina cu una nouă: astăzi începe programul „Rabla”. După lungi discuții, amânări și modificări, Administrația Fondului pentru Mediu primește cereri începând cu ora 10.00.
Acum 4 ore
07:30
Zelenski: Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă # Digi24.ro
Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă, deoarece capacităţile de producţie ale ţării sunt departe de a fi utilizate pe deplin, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său video către popor.
07:10
Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Victor Orban și să grăbească aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE # Digi24.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, conduce o inițiativă de a avansa cererea Ucrainei de aderare la UE, în pofida opoziției Ungariei, în timp ce liderii europeni se pregătesc pentru un summit decisiv la Copenhaga, miercuri, relatează POLITICO.
07:10
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping # Digi24.ro
Oficiali americani și europeni au spus că Ministerul Securității Statului din China (MSS) a devenit principala forță din spatele celor mai sofisticate operațiuni cibernetice ale Beijingului, după ce liderul chinez Xi Jinping s-a implicat direct în restructurarea agenției civile de spionaj. Atât de îngrijorați au fost oficialii de la Washington de activitatea hackerilor chinezi, în special grupul Salt Typhoon, care ar fi furat informații despre aproape fiecare cetățean american, încât fostul director al CIA, William J. Burns, a făcut o vizită secretă în China pentru a-l avertiza personal pe omologul său de la Beijing.
07:10
Dezastrul operațiunilor militare ale Rusiei în Africa. De ce au eșuat planurile ambițioase ale lui Putin în regiunea Sahel # Digi24.ro
Rusia era până nu demult o forță militară în ascensiune în Africa. Acum, la doi ani după moartea șefului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, Moscova se chinuie să își mențină prezența pe continentul african, în timp ce mai multe țări, precum Mali, Niger sau Burkina Faso, au început să regrete că au alungat trupele din SUA și Franța în ultimii trei ani, acceptând ajutorul Rusiei în lupta contra insurgenților din al-Qaeda și Statul Islamic.
07:10
Un grup de hackeri a încercat să intre în serverele BBC cu ajutorul unui jurnalist: „Nu ar mai trebui să muncești nici măcar o zi” # Digi24.ro
Un jurnalist BBC a povestit cum un hacker i-a cerut să-l ajute să atace serverele trustului de presă la care lucrează. I-a promis în schimb suficient de mulți bani încât să nu mai aibă nevoie să muncească nicio zi din viața lui.
07:10
Plan pentru criza locuințelor din UE: Specula imobiliară și închirierile pe termen scurt, vizate de Bruxelles # Digi24.ro
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze primul său plan dedicat crizei locuințelor, care va include măsuri pentru limitarea speculei imobiliare și a creșterii explozive a chiriilor generate de închirierile pe termen scurt, a anunțat luni comisarul european pentru locuințe, Dan Jørgensen.
07:10
Majorarea TVA-ului la 21%, din 2026, ar crea haos în turismul românesc. Reacția patronilor: „Groaznic. Vom munci degeaba” # Digi24.ro
Vestea că TVA-ul ar urma să crească de la 11 la 21%, de anul viitor, a creat rumoare în industria ospitalității. Patronii de hoteluri și pensiuni din toată țara spun că, pe lângă scumpirile din ultimele luni, o majorare de alte 10 procente la Taxa pe Valoare Adăugată le-ar pune afacerile pe butuci. „Va fi groaznic! Voi veni să muncesc degeaba”, mărturisește administratorul unei pensiuni din Poiana Brașov.
07:10
Microplasticele pe care le consumi zilnic fără să știi: le găsești în ouă, carne și chiar în ceai. Cum poți reduce expunerea la ele # Digi24.ro
Microplasticele curg din robinetele noastre și se desprind din vasele de gătit. Ajung în gălbenușurile de ou, dar și adânc în carne și legume. Totuși, dacă luăm anumite măsuri, putem consuma mai puține în dieta noastră, scrie BBC.
07:10
Companiile care investesc miliarde de dolari ca să ajute oamenii să trăiască peste 100 de ani. Ce metode de întinerire au dat rezultate # Digi24.ro
Lansarea Altos Labs, care a alocat fonduri de 3 miliarde de dolari pentru cercetare în domeniul biotehnologiei longevității, a fost un punct de cotitură pentru industria terapiilor de prelungire a tinereții, însă acest sector este la început și nu a intrat încă în perioada sa de glorie, cu toate că studiul procesului de îmbătrânire a cunoscut progrese însemnate.
07:10
Studiu alarmant: Doi din 10 adolescenți nu citesc deloc. Reacția lor: „Mesaje citesc, cărțile nu mă atrag deloc” # Digi24.ro
Doar un adolescent din 10 citește zilnic, în timp ce doi elevi de liceu nu deschid niciodată altă carte în afara manualelor școlare. Pentru ceilalți, lectura e cel mult o activitate accidentală. Sunt datele celui mai nou studiu național, care reflectă tendința generalizată în România: mai bine de jumătate din populația țării nu a deschis vreo carte în ultimul an. „Mesaje citesc, cărțile nu mă atrag deloc”, recunoaște cu nonșalanță unul dintre tinerii intervievați.
07:10
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt # Digi24.ro
„Păstrați în casă bani cash, în bancnote de valoare mică”. Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză pare să fie aplicată deja de mulți dintre români. Fie că s-au lovit de situații în care bancomatele sau POS-urile nu au funcționat, fie că au învățat din experiența altor popoare, românii sunt de acord că e bine să ai bani puși deoparte, pentru orice situație neprevăzută. Și economiștii susțin ideea: „Numerarul este sfânt”, este de părere Cristian Păun, profesor universitar la ASE București.
07:10
Când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă. Șoferii riscă amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare dacă nu le montează # Digi24.ro
Șoferii din România sunt obligați să echipeze autovehiculele cu cauciucuri de iarnă ori de câte ori circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni și cu reținerea certificatului de înmatriculare.
Acum 6 ore
05:00
Ilie Bolojan, reacție după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Dacă nu e ca la armată, omul nu mai poate fi salvat” # Digi24.ro
Cu referire la ceea ce s-a întâmplat la spitalul Sfânta Maria din Iași, Ilie Bolojan a subliniat, în direct la Digi24, că până se verifică circumstanțele exacte în care au murit cei șase copii, este bine ca „cei care sunt vizați de responsabilitate să facă un pas în lateral”.
03:50
Ilie Bolojan: Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele creșterii TVA și accizelor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că încasările statului din cotele mărite la TVA și accize se vor vedea în lunile octombrie-noiembrie, măsurile fiind în vigoare din luna august, pentru reducerea deficitului bugetar.
Acum 12 ore
00:20
Scene de tot râsul în Chicago: 10 agenți de la Serviciul de Imigrări au alergat să prindă un tânăr pe bicicletă, dar au eșuat # Digi24.ro
Scene hilare în Chicago, unde 10 agenți de la Serviciul de Imigrări s-au făcut de râs încercând să prindă un bărbat. Porniți la vânătoare de imigranți, agenții au vrut să-l prindă pe individul care glumise pe seama lor, dar au eșuat.
29 septembrie 2025
23:50
Benjamin Netanyahu l-a sunat de la Casa Albă pe omologul său din Qatar și i-a transmis scuze pentru atacurile israeliene # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat luni scuze omologului său din Qatar pentru atacurile israeliene care au vizat Hamas în această ţară, într-o convorbire telefonică de la Casa Albă, a indicat un diplomat pentru Reuters. Oficialul, care s-a adresat sub rezerva anonimatului, a declarat că Netanyahu şi-a exprimat regretul pentru încălcarea suveranităţii Qatarului şi moartea unui agent de securitate qatarez în atacurile din septembrie.
23:50
Președintele, despre copiii morți la Iași: Avem urgentă nevoie de spitale noi, de investiţii majore și de protocoale ferme de prevenție # Digi24.ro
Tragedia teribilă de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii şi-au pierdut viaţa, arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol la adresa pacienţilor, a afirmat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis de către consilierul de stat Cătălina Galer la evenimentul „Gala Inimii”.
23:50
Moscova neagă orice ingerință în alegerile din R. Moldova. Maria Zaharova: „Autoritățile țării au acuzat cinic Rusia, și nu UE” # Digi24.ro
Rusia a negat, luni, orice tentativă de ingerinţă în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, câştigate de Partidul de Acţiune şi Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană de guvernământ, relatează AFP, citată de Agerpres.
23:40
Bilet la loto de 15,3 milioane de euro, găsit după 6 luni. În timpul ăsta, posesorul se întreba cine e atât de prost să nu ridice banii # Digi24.ro
Un bărbat din Germania a găsit din întâmplare într-una dintre jachetele sale un bilet la loterie cumpărat îm urmă cu şase luni, ceea ce i-a permis să încaseze 15,3 milioane de euro, a anunţat luni Lotto Hessen, relatează AFP.
23:40
Guvernul trebuie să decidă până în octombrie reducerile de personal din instituțiile centrale. Bolojan: Cât mai repede posibil # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că până în luna octombrie urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal.
23:30
Ce a răspuns Călin Georgescu, întrebat dacă George Simion i-a fost „protejat sau partener”, și ce părere are acum despre PSD # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, luni seară, că preşedintele AUR, George Simion, a fost protejatul, nu partenerul său şi a adăugat că acesta s-a maturizat, dar mai are multe de făcut. În plus, Călin Georgescu crede că „un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”.
23:20
Donald Trump și-a anunțat planul în 20 de pași pentru pacea în Gaza. Benjamin Netanyahu: „Ne apropiem de sfârşitul războiului” # Digi24.ro
Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană, şi care prevede inclusiv ca preşedintele american să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian, relatează AFP.
23:10
Actualizările pentru Windows 10 se încheie la jumătatea lunii octombrie. Care sunt consecinţele și ce-i de făcut # Digi24.ro
Sfârşitul actualizărilor pentru Windows 10, sistemul de operare al Microsoft, la jumătatea lunii octombrie, a suscitat critici din partea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi îngrijorările multor utilizatori care se tem că vor fi nevoiţi să îşi schimbe computerele, transmite AFP, relatează Agerpres.
23:10
Călin Georgescu dă semne că revine în viața politică: „Nu există altă cale”. În mai spunea că vrea să fie un „observator pasiv” # Digi24.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a vorbit luni seară despre retragerea sa din viața publică, dând de înțeles că va continua să fie activ din punct de vedere politic. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras”, a spus Georgescu după ce, la 26 mai, a transmis într-un mesaj publicat pe rețelele e socializare că odată cu încheierea alegerilor prezidențiale din 24 mai 2025 a ales să încheie și implicarea sa activă în procesul politic.
23:00
Consiliul de Administraţie al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România, care va ghida investiţiile instituţiei şi politicile de cooperare în ţară în următorii cinci ani, informează banca într-un comunicat transmis luni Agerpres.
22:50
Ilie Bolojan, reacție după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Dacă nu e ca la armată, omul nu mai poate fi salvat” # Digi24.ro
Cu referire la ceea ce s-a întâmplat la spitalul Sfânta Maria din Iași, Ilie Bolojan a subliniat, în direct la Digi24, că până se verifică circumstanțele exacte în care au murit cei șase copii, este bine ca „cei care sunt vizați de responsabilitate să facă un pas în lateral”.
22:40
Cum a reușit Guvernul să convingă CE să accepte un deficit de 8,4% în 2025. Ilie Bolojan: „Asta aduce încredere şi predictibilitate” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, întrebat cum a convins Comisia Europeană să accepte o țintă de deficit de 8,4% în 2025 pentru România, că cel mai important lucru este să spui partenerilor adevărul, iar „odată ce ţi-ai asumat că faci nişte lucruri, să le şi faci”. „Asta aduce încredere şi predictibilitate”, mai precizează șeful Executivului.
22:40
Ilie Bolojan, despre alegerile din Capitală: Provizoratele pe termen lung nu asigură performanța # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a afirmat, luni seară, în exclusivitate la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pentru primăvară şi a precizat că, prin consens în cadrul coaliţiei, trebuie găsită cea mai bună formulă.
22:30
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie. „Avem câteva probleme de sistem” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că securitatea energetică este o prioritate a mandatului său în fruntea Guvernului, iar una dintre măsurile cruciale va fi valorificarea resurselor de gaz din Marea Neagră. În ceea ce privește costul energiei pentru români, prim-ministrul a dat asigurări că „de anul viitor, în a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă”.
22:20
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe și ce cheltuieli trebuie reduse „ca să nu ne ajungă din urmă” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre deficitul bugetar. Premierul a spus că pentru a se încadra în cel prognozat de 8,4% pentru anul acesta, măsurile luate până acum sunt suficiente, însă pentru a merge mai departe trebuie să fie scăzute cheltuielile de funcționare ale statului.
22:10
Ilie Bolojan, despre influența SRI în politică și numirea noilor șefi: Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema # Digi24.ro
Ilie Bolojan, despre influența SRI în politică și numirea noilor șefi: Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema
21:40
Ilie Bolojan: Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele creșterii TVA și accizelor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că încasările statului din cotele mărite la TVA și accize se vor vedea în lunile octombrie-noiembrie, măsurile fiind în vigoare din luna august, pentru reducerea deficitului bugetar.
21:00
AUR felicită partidul obscur intrat în Parlamentul R. Moldova și îndeamnă Chișinăul să voteze unirea cu România # Digi24.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău. Formațiunea politică condusă de Vasile Costiuc era cvasinecunoscută până de curând, dar s-a bucurat de o explozie de popularitate pe rețelele sociale. Totul a părut o mișcare care amintește de aceeași popularitate de care s-a bucurat Călin Georgescu. În același comunicat, formațiunea condusă de George Simion îndeamnă Republica Moldova să voteze în parlament unirea cu România.
20:50
Anchetă a polițiștilor la Constanța după ce un elev de clasa a III-a ar fi fost mușcat în zona genitală de un coleg # Digi24.ro
Poliţiştii fac verificări după ce au fost sesizaţi, luni, că un elev de clasa a treia de la o şcoală gimnazială din municipiul Constanţa a ajuns la spital după ce ar fi fost muşcat de către un coleg de zona genitală. Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, încă nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.
20:50
Ilie Bolojan, în direct la Digi24, de la ora 21:00. Date de ultimă oră despre pensii, salarii și reforma administrativă # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan vine în această seară, de la ora 21:00, în studioul Digi24, la Jurnalul de Seară, ediție specială în care vor fi abordate subiectele cruciale de pe agenda Guvernului, printre care reforma administrativă, planul Executivului de împărțire a banilor pentru ministere, ultimele date despre pensiile și salariile românilor, dar și soluția cu care vor veni cei din arcul guvernamental în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu primește girul CCR.
Acum 24 ore
20:40
Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă în Europa se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele # Digi24.ro
O tânără nepaleză care lucrează în Marea Britanie de doi ani s-a filmat în timp ce își face bagajul pentru a merge acasă. Videoclipul în care femeia umple o geantă de călătorii cu dulciuri și cadouri a stârnit emoțiile privitorilor, printre care s-au regăsit persoane cu experiențe similare, nevoite să plece din țările natale și să trimită înapoi câștigurile muncii lor.
20:30
Sinuciderea unui adolescent din California obligă OpenAI să introducă funcții de control parental în ChatGPT # Digi24.ro
OpenAI a anunţat luni lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa, transmite Reuters.
20:30
Alexandru Nazare, mesaj după publicarea proiectului de rectificare: „Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, după ce a fost publicat proiectul rectificării bugetare, că este „un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate”. „Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp”, a transmis demnitarul.
20:20
Benjamin Netanyahu, primit pentru a patra oară anul acesta la Casa Albă. Trump se declară „foarte încrezător” în privința păcii în Gaza # Digi24.ro
Donald Trump a declarat presei că este „ foarte încrezător” în instaurarea păcii în Gaza, în timp ce îl întâmpina pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. Se așteaptă ca președintele SUA să promoveze un nou plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Gaza în cadrul discuțiilor dintre cei doi, a anunțat The Guardian. Netanyahu afirmă însă că „nimic nu a fost încă finalizat”, în timp ce Hamas susține că nu a primit oficial propunerea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.