Ofensiva Rusiei în regiunea Sumî. O familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac cu dronă. „Nimeni nu a reuşit să scape”

„Păstrați în casă bani cash, în bancnote de valoare mică”. Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză pare să fie aplicată deja de mulți dintre români. Fie că s-au lovit de situații în care bancomatele sau POS-urile nu au funcționat, fie că au învățat din experiența altor popoare, românii sunt de acord că e bine să ai bani puși deoparte, pentru orice situație neprevăzută. Și economiștii susțin ideea: „Numerarul este sfânt”, este de părere Cristian Păun, profesor universitar la ASE București.