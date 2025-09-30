Deputatul PSD Mihai Fifor: „Brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda”
Adevarul.ro, 30 septembrie 2025 09:30
Deputatul PSD Mihai Fifor spune că, dacă la nivel central, „premierul pare să fi înțeles că nu există soluții magice”, la nivel local, lucrurile sunt „și mai delicate”. Fostul ministru subliniază că o reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
09:45
Problemele cu legea îl bântuie pe Ionel Ganea. Fostul internațioal a dispărut din spațiul public, după accidentul în care și-a pierdut viața fiul său # Adevarul.ro
Ionel Ganea (52 de ani) s-a retras momentan din viața publică.
09:45
Nicușor Dan a ajuns la Timișoara și a depus o coroană de flori la monumentul „Crucificare”, în memoria eroilor Revoluției # Adevarul.ro
Pe 30 septembrie, capitala Banatului găzduiește „Timișoara Cities Summit”, reuniune la care participă reprezentanți din 15 țări europene.
Acum 30 minute
09:30
Când am putea plăti facturi mai mici la energie, conform premierului Ilie Bolojan: „Vom putea stoca o parte din energia electrică foarte ieftină” # Adevarul.ro
Facturile la energie ar putea scădea din a doua jumătate a anului 2026, a anunțat luni seara premierul Ilie Bolojan.
09:30
Deputatul PSD Mihai Fifor: „Brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor spune că, dacă la nivel central, „premierul pare să fi înțeles că nu există soluții magice”, la nivel local, lucrurile sunt „și mai delicate”. Fostul ministru subliniază că o reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele.
Acum o oră
09:15
Ministerul Muncii analizează două variante de creștere a salariului minim, de anul viitor. Pe cine avantajează majorarea # Adevarul.ro
Pe masa Ministrului Muncii se află două variante de majorare a salariului minim brut, pe marginea cărora urmează să fie purtate discuții şi cu premierul Ilie Bolojan.
09:15
Apar noi detalii despre avionul prăbuşit la Iaşi. Aparatul a avut recent o defecţiune la motor. Ce spun specialiştii # Adevarul.ro
Apar noi ipoteze privind cauza prăbușirii avionului într-o unitate militară din Iași. Specialiștii consultați indică o posibilă defecțiune la motor și o manevră riscantă la altitudine joasă.
09:00
Nu bate pe nimeni, dar a venit să facă regulile în România. Mandorlini are același discurs cu al fostului antrenor al CFR-ului # Adevarul.ro
Andrea Mandorlini nu reușește s-o scoată pe CFR Cluj din subsolul clasamentului.
Acum 2 ore
08:45
Eleve izbite de o mașină, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Accidentul, surprins de camere # Adevarul.ro
Două eleve, în vârstă de 12, respectiv 13 ani, au fost lovite de o mașină, în timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni din Dorohoi, județul Botoșani.
08:45
Scene crâncene pe un câmp de lângă Vaslui. Aproape 20 de oi, sfâșiate de o haită de câini fără stăpân # Adevarul.ro
O haită de câini maidanezi a atacat, în noaptea de duminică spre luni, o turmă de oi, lăsând în urmă imagini greu de privit pe un câmp de la marginea municipiului Vaslui: leșuri de animale sfârtecate, răspândite pe zeci de metri.
08:30
Nu există țară a lumii care, în istoria sa de sânge, să nu fi apelat la unități de mercenari pentru a suplini performanțele armatelor locale.
08:30
„Hamas nu are altă opţiune”. Reacţii internaţionale la noul plan de pace pentru Gaza propus de Trump și Netanyahu # Adevarul.ro
Anunțul făcut de Donald Trump și Benjamin Netanyahu privind un nou plan de pace pentru Gaza a stârnit un val de reacții la nivel global.
Acum 4 ore
07:30
O școală s-a prăbușit în Indonezia. Un copil de 13 ani a murit, iar alte zeci de copii sunt încă sub dărâmături. „Doamne, fiul meu este încă îngropat” # Adevarul.ro
Tragedie în Indonezia, unde o şcoală s-a prăbușit peste elevi în timpul rugăciunii. Salvatorii luptă contra cronometru pentru a scoate supraviețuitorii de sub dărâmături, în timp ce familiile disperate așteaptă vești despre copiii lor.
06:30
Pregătiți umbrelele și hainele groase! Ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara în ultima zi de septembrie # Adevarul.ro
Potrivit prognozei emise de ANM, ultima zi a lunii septembrie aduce temperaturi scăzute şi ploi în mai toată ţara şi chiar şi ninsori la munte.
06:15
Cele mai valoroase rachete din istorie. Sumele uriașe cu care s-au vândut „armele” folosite de Nadal, Djokovic și de Federer # Adevarul.ro
În tenis, nu există un obiect mai prețios decât racheta folosită în timpul partidelor. Când este scoasă la licitație, nu mai este doar o ramă racordată, ci devine o moștenire de familie extrem de valoroasă pentru colecționari și pasionați, capabilă să atingă prețuri record.
06:15
Povestea stranie a baronului Franz Nopcsa. Savantul care a descoperit dinozaurii pitici, la un pas de a cuceri Albania # Adevarul.ro
Omul de știință Franz Nopcsa a rămas în istorie ca descoperitor al fosilelor de dinozauri pitici de la poalele Retezatului, însă pentru albanezi a devenit un erou la începutul secolului XX, când i-a sprijinit împotriva Imperiului Otoman. Nopcsa putea fi și primul paleontolog devenit rege.
Acum 6 ore
05:45
Schimbări în strategiile de apărare ale statelor NATO. Ce modificări face România: „Va ține cont de aceste elemente noi” # Adevarul.ro
O nouă Strategie Națională pentru Apărare urmează să fie transmisă Parlamentului pentru aprobare, iar documentul ar urma să menționeze Federația Rusă drept o amenințare.
05:15
Tancuri sau tractoare, dilema viitorului buget UE. Vicepreședinte român al PE: „Ce fac tractoarele dacă vin tancurile peste noi?” # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina și provocările de securitate cauzate de Rusia pun presiune pe viitorul buget al UE, una dintre sursele de finanțare a înarmării Europei fiind o parte din banii pentru agricultură. „Degeaba ai tractoare, dar nu ai siguranță”, susține Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al PE.
04:45
Șeful NASA dezvăluie planurile pentru construirea unui sat întreg pe Lună până în 2035 # Adevarul.ro
NASA intenționează să construiască un „sat” pe suprafața Lunii până în 2035, potrivit administratorului agenției spațiale americane, Sean Duffy.
04:15
Cum să nu fii păcălit pe piața criptomonedelor. Specialist: „Evitați luarea deciziilor pe baza zvonurilor” # Adevarul.ro
Când piața atinge maxime istorice, tentația de a intra „acum sau niciodată” poate costa scump. Experții avertizează că între hype, scheme piramidale și atacuri cibernetice, singura protecție reală rămâne educația și verificarea fiecărui pas.
Acum 8 ore
03:45
Minciunile lui Putin ascund slăbiciunea sistemului. „Semănați îndoiala și alții vor cultiva pentru noi” # Adevarul.ro
„Colosul cu picioare de lut” numit Rusia trebuie privit așa cum este: un imperiu al aparențelor, construit pe frică și minciună.
03:15
Vârful Boului, locul interzis al minelor de uraniu și fier din Munții Poiana Ruscă. Secretele fostelor mine părăsite # Adevarul.ro
Aflat în inima Munților Poiana Ruscă, Vârful Boului, locul celor mai mari zăcăminte de fier din România, dar și al unor mine de uraniu care au funcționat fără ca oamenii să le cunoască, a rămas ascuns în pădurile de la marginea fostelor așezări miniere Rusca și Rusca Montană.
03:00
Testul invizibil pentru creier: cei 6 pași simpli care îți pot reduce riscul de demență - scutul împotriva Alzheimer # Adevarul.ro
Descoperă cei 6 pași SHIELD pentru prevenția Alzheimerului: somn, protecția capului, stimulare intelectuală, mișcare, învățare și dietă – pași simpli pentru un creier sănătos și protecție împotriva demenței.
02:45
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în orașele suedeze # Adevarul.ro
Bande criminale suedeze recrutează adolescente pentru a comite crime brutale și a mutila rivalii în atacuri cu bombe „incendiare” în orașele suedeze devastate de bande.
Acum 12 ore
01:45
De ce nu mai gătesc românii? Generația Glovo, bucătăriile-fantomă și obiceiul pierdut al mesei de acasă # Adevarul.ro
Platformele de food delivery au schimbat modul în care românii se raportează la masă. De la burgeri comandați în miez de noapte până la „bucătării-fantomă” ascunse prin subsoluri, obiceiul gătitului acasă pare să devină o excepție. Comoditatea vine însă cu un cost: bani, sănătate.
01:15
Cetățeni din Kenya, traficați pentru a lupta în Ucraina. Cât trebuiau să plătească pentru o presupusă călătorie în Rusia # Adevarul.ro
Peste 20 de persoane din Kenya au fost salvate din mâinile unor traficanți de persoane care le-au ademenit cu oferte de muncă în Rusia, dar care urmau să le trimită pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit autorităților, relatează BBC.
00:45
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război” # Adevarul.ro
Un fost ministru moldovean și un politolog de talie mondială, decorat de statul francez, explică, pentru „Adevărul”, care ar trebui să fie orizontul de așteptări în privința integrării europene a Republicii Moldova.
00:15
30 septembrie: Ziua în care s-a născut s-a născut Elie Wiesel, supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz și laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Legăturile lui cu România # Adevarul.ro
Ziua de 30 septembrie este legată de nașterea scriitorului și filosofului Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, dar și de alte momente importante din cultură și știință sau sport.
00:15
Andrew Tate scapă de urmărire penală în Marea Britanie, în procesul în care patru femei îl acuză de violență sexuală # Adevarul.ro
Andrew Tate nu va fi urmărit penal pentru acuzațiile aduse de patru femei care îl dau în judecată într-un proces civil la Curtea Superioară din Londra.
00:15
Războiul din Ucraina „nu afectează Statele Unite... nu vă afectează prea mult pe voi. Desigur, sunteți mult mai aproape de situație decât noi. Pe noi ne desparte un ocean”, spunea Donald Trump în cadrul vizitei recente în Marea Britanie, se arată într-un editorial Kyiv Post.
00:15
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și l-au făcut să plângă # Adevarul.ro
Cristian Chivu, 44 de ani, este antrenorul echipei de fotbal Inter Milano.
00:00
„Protejat, nu partener”. Georgescu îl pune la punct pe Simion: „S-a maturizat mult, dar mai are de lucru cu el însuși” # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat luni, 29 septembre, președintele AUR, George Simion, a fost „protejatul” său, nu partenerul său politic, și că acesta s-a maturizat, dar încă mai are multe de făcut.
29 septembrie 2025
23:45
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără” # Adevarul.ro
Explozia prețurilor îi ia prin surprindere pe români, iar banala ciocolată nu face excepție. Comercianții invocă diverse motive, dar internauții au descoperit cu surprindere că aceeași marfă este mai ieftină în țări ca Germania și Olanda.
23:30
Trump avertizează Hamas să accepte planul său de pace pentru Gaza. Dacă refuză acordul, Israelul va acționa cu sprijinul SUA # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a prezentat luni, 29 septembrie, un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza. . Israel a aprobat propunerea, însă Hamas nu a acceptat-o încă.
23:15
Controverse în online după tăierea copacilor din Parcul Circului: „Ceva usucă acești copaci” # Adevarul.ro
Tăierea copacilor dintr-un parc din Capitală a pornit o serie de dezbateri și previziuni sumbre pe rețelele de socializare.
23:00
Blestemul Macbeth a lovit iar. La peste 400 de ani după ce actorul din rolul eponim a murit brusc, fiind înlocuit pe scenă, zice-se, de însuși autorul piesei, William Shakespeare, la București, a doua reprezentație cu această tragedie montată de o echipă venită de la Comédie-Française s-a anulat.
23:00
Rusia monitorizează o posibilă livrare de rachete americane cu rază lungă de acțiune în Ucraina, spune Kremlinul # Adevarul.ro
Kremlinul a declarat luni că specialişti ai armatei ruse monitorizează posibila livrare de rachete americane cu rază lungă de acţiune Tomahawk către Ucraina, relatează Reuters.
22:30
Numirea șefilor SRI și SIE. Premierul Bolojan pune accent pe competență: „Nu partidele sunt problema, ci oamenii” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a comentat luni, 29 septembrie, pe tema numirii șefilor serviciilor secrete, subliniind că nu apartenența politică contează, ci profesionalismul și seriozitatea persoanei propuse.
22:15
Horoscop marți, 30 septembrie. Nativii unei zodii trec prin momente decisive în relație # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 30 septembrie.
22:15
Urmarile primului pachet de măsuri. Bolojan: „Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele creșterii TVA și accizelor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 29 septembrie, că impactul creșterii TVA și al accizelor asupra încasărilor bugetare va fi vizibil abia în lunile octombrie și noiembrie. Măsurile fac parte din primul pachet adoptat pentru reducerea deficitului bugetar și au intrat în vigoare în august.
22:00
Călin Georgescu: Dacă nu făceam apel la pace după alegeri, Trump ar fi fost pus într-o poziție delicată # Adevarul.ro
Fostul candidat extremis la președinție Călin Georgescu a explicat luni, 29 septembrie, de ce în ziua în care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale a făcut un apel la „pace” către susținătorii săi.
21:45
Serviciul militar voluntar în România: 4 luni de pregătire și până la 6.000 de euro pentru participanți # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale pregătește serviciul militar voluntar, un program prin care tinerii între 18 și 35 de ani pot urma patru luni de pregătire militară și pot pleca acasă cu aproximativ 6.000 de euro.
21:45
Româncă, găsită vinovată în Italia de maltratarea propriului fiu. Băiatul a vrut să își ia viața # Adevarul.ro
O mamă din România a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru abuz asupra fiului său de 13 ani, scrie Il Messaggero.
21:30
Premierul asigură plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului: „Nu am luat bani de la investiții” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 29 septembrie, că Guvernul asigură plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului.
21:15
Germania va furniza Ucrainei încă două sisteme de apărare aeriană Patriot până la sfârșitul anului 2025, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, luni, 29 septembrie, la Forumul de Securitate de la Varșovia.
21:00
Despre o lume în care teatrul nu va muri niciodată, cu atât mai puțin în lumea globalizată a noilor tehnologii, într-un podcast exclusiv cu Olga Delia Mateescu!
21:00
Ratele ipotecare devin un coșmar, după ce IRCC urcă la cel mai mare nivel din istorie. Cât veți plăti în plus din această toamnă # Adevarul.ro
Lovitură grea pentru românii cu credite ipotecare. De la 1 octombrie, ratele lunare la împrumuturile cu dobândă variabilă vor crește semnificativ.
Acum 24 ore
20:45
Ceaușescu, ridicat în slăvi de Șoșoacă. Discurs delirant la Belgrad: „L-au omorât pentru că a plătit datoriile!” # Adevarul.ro
Senatoarea Diana Șoșoacă, liderul SOS România, a susținut un discurs în Parlamentul Serbiei, unde a elogiat regimul lui Nicolae Ceaușescu și a pledat pentru apropierea României de blocul economic BRICS, dominat de Rusia și China.
20:30
Fructul minune care te ajută să ai un creier sănătos și o memorie de fier. Este supranumit „aurul negru” și este plin de vitamine și antioxidanți # Adevarul.ro
Consumul zilnic al unei cantități mici de afine poate avea efecte semnificative asupra memoriei și funcției cognitive, potrivit mai multor studii științifice recente.
20:30
O nepaleză din Marea Britanie a devenit virală după ce și-a umplut valiza cu dulciuri pentru cei de acasă. „Sunt din România și facem la fel” # Adevarul.ro
Mulți internauți s-au întrebat în comentarii dacă aceste dulciuri, obișnuite în Europa, se găsesc și în Nepal.
20:00
Detaliile cumplite descrise de o mamă care și-a pierdut fetița la spitalul din Iași: „Am ajuns pentru deshidratare, acum realizez că acolo se murea” # Adevarul.ro
Mama unei fetițe de trei luni care a murit la Spitalul Sfânta Maria din Iași a povestit că a ajuns pentru o simplă deshidratare și a plecat cu copilul pierdut, prima victimă a unei infecții care a ucis șapte copii și a infectat alți doi în doar trei săptămâni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.