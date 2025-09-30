Indicele Ipotecare.ro: Ratele ipotecare s-au majorat în 2025, rata medie din Bucureşti urmând să ajungă la 49% din salariul mediu la nivel naţional, similar cu 2021 şi 2024, dar sub nivelul din 2023

00:15

Redport mizează pe estul Capitalei pentru noul val de creştere al pieţei reziden­ţiale şi a început lucrările la Vitality Est, un ansamblu de circa 500 de unităţi, completat de o com­ponentă de retail şi amplasat lângă Parcul Pantelimon. „E un proiect preponderent rezidenţial amplasat într-o zonă cu un potenţial enorm de dezvoltare în viziunea noastră, zona de est, zona Pantelimon“, spune Cosmin Savu-Cristescu, CEO al Redport. El indică accesul la in­frastructură – A2, inelul DNCB şi A0, Bulevardul Gării Căţelu – şi proximitatea faţă de şcoli şi mari parcuri ca elemente care pot repoziţiona estul pe harta investiţiilor.