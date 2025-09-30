Ion Cristoiu: De ce-l surclasează Călin Georgescu pe Nicușor Dan la audiență
Gândul, 30 septembrie 2025 10:50
Publicistul Ion Cristoiu spune, în cel mai nou jurnal al său, de ce anume în surclasează Călin Georgescu pe Nicușor Dan la audiență. Scriitorul își începe jurnalul astfel: „Luni seara, pe site-ul Gândul, s-a transmis în direct, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, ediție specială, de la 20:00 la 21:00, un interviu cu Călin Georgescu. […]
• • •
„Să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul”, a spus Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, duminică, 28 septembrie, după ce a ieșit din secția de votare. Hoții și trădătorii erau și sunt toți cei care nu sunt membri ai partidului prezidențial, PAS, toți cei care nu votau partidul Maiei Sandu. Asta înseamnă […]
Ciclonul mediteranean schimbă total VREMEA în România. Directorul ANM spune ce temperaturi ne așteaptă în următoarea perioadă / Când vom reveni la 20 de grade în termometre # Gândul
Florinela Georgescu, director ANM, a precizat, într-o intervenție pentru Gândul, că temperaturile din următoarea perioadă vor aduce un val de aer rece peste România și puține grade în termometre. În plus, specialistul ANM a mai precizat că joi și vineri vor fi precipitații importante cantitativ în jumătatea de Sud a țării, toate aceste schimbări sub […]
SUA s-ar putea confrunta cu un BLOCAJ INSTITUȚIONAL/ Administrația Trump negociază cu democrații pentru a depăși impasul bugetar # Gândul
SUA se poate confrunta cu un blocaj instituțional, în contextul în care întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și liderii democrați din Congres nu a înregistrat progrese majore privind situația bugetară. „Cred că ne îndreptăm spre un blocaj instituțional, pentru că democrații nu vor face ceea ce trebuie. Nu pui o armă o armă la […]
Partenera de viață a lui Nicușor Dan intră în rolul de primă doamnă. Merge la un eveniment organizat la Cotroceni, în semn de „empatie și sprijin” # Gândul
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, va participa, marți, la un eveniment organizat de Adrministrația Prezidențială. Cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân, Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare a importanței prevenției și depistării precoce a cancerului la femei, informează instituția. Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz […]
Parlamentul adoptă declarația „România fără violență domestică”. Sorin Grindeanu: „Putem stopa acest flagel dacă investim în educația copiilor noștri” # Gândul
Camera Deputaților a adoptat marți, cu 320 de voturi „pentru” și cinci abțineri, o declarație prin care condamnă toate formele de violență domestică. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj de conștientizare în plen, subliniind că statul trebuie să facă mai mult pentru a proteja victimele și pentru a pedepsi agresorii. „Declarația asumată […]
Senatul aprobă proiectul USR care interzice majorarea salariilor șefilor de companii cu datorii la stat. Camera Deputaților este for decizional # Gândul
USR a depus un proiect legislativ prin care sunt blocate majorarea salariilor managerilor companiilor cu datorii la stat. Propunerea a fost aprobată, luni, de Senat. Camera Deputaților, ca for decizional, urmează să decidă dacă textul propus de USR va deveni lege. Prin aceasta, ar urma să se interzică majorarea indemnizațiilor pentru conducerea companiilor de stat aflate […]
Călin Georgescu: „Un PSD reformat ar putea ajuta mult această țară. Asistăm la tăieri de cheltuilei fără a discuta nimic de venituri” # Gândul
Călin Georgescu vorbește în emisiunea Marius Tucă din 29 septembrie 2025 despre situația politică și economică a României, exprimând o viziune critică, dar și cu speranțe pentru viitor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Călin Georgescu consideră că Partidul AUR va crește semnificativ în sondaje, poate chiar la 50%, în contextul posibilității unor alegeri […]
Talibanii au ÎNTRERUPT accesul la internet și telefonie în Afganistan. Regimul de la Kabul spune că vrea să oprească „activitățile imorale” # Gândul
Guvernul din Afganistan, condus de talibani, a impus o întrerupere a telecomunicațiilor la nivel național, la câteva săptămâni după ce a început să întrerupă conexiunile de internet prin fibră optică. Țara se confruntă în prezent cu o „întrerupere totală a accesului la internet”, relatează Netblocks, citat de BBC. De asemenea, și serviciile de telefonie mobilă […]
Au divorțat imediat după ce s-au căsătorit: Bărbatul își acuză soția că PISICA ei i-ar fi atacat câinele # Gândul
Doi tineri din India, abia căsătoriți, au divorțat dintr-un motiv aparent absurd. Căsătoria a avut loc în decembrie 2024, iar acum au mers în instanță pentru a depune cererea pentru separare legală. Soțul, un rezident în Bhopal, lucrător în IT care lucrează de acasă, și soția sa, originară din statul Uttar Pradesh din nord, s-au […]
Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate # Gândul
Salariul minim brut pe economie ar putea crește anul viitor până la 4.752 de lei. Potrivit informațiilor Gândul, Ministerul Muncii analizează în prezent două scenarii de majorare, care urmează să fie discutate cu premierul Ilie Bolojan. În primul scenariu, venitul minim ar urca de la 4.050 de lei brut (2.574 de lei net), la 4.315 […]
Trump și Netanyahu au convenit asupra unui nou plan de pace pentru Gaza. Hamas, presat de Macron și Starmer să îl accepte # Gândul
Donald Trump și Benjamin Netanyahu au convenit asupra unui nou plan de pace pentru Fâșia Gaza. Președintele american și premierul israelian au avertizat mișcarea teroristă pro-palestiniană Hamas să îl accepte. De altfel, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și președintele Franței, Emmanuel Macron, presează Hamas să accepte planul de pace. Oficialii din țările care au […]
Cu ce se ocupă și câți bani câștigă iubita premierului Ilie Bolojan. Cum au afectat-o măsurile de austeritate ale iubitului său # Gândul
De când a divorțat, din 2013, premierul Ilie Bolojan o are alături pe Ioana, care este asistentă medicală în spitalul CFR din Oradea. Conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu net din sănătate și asistență medicală a fost de 5.500 de lei în iulie 2025, cele mai recente date. Pare că […]
Coreea de Sud și JAPONIA fac front comun împotriva amenințărilor regionale/ Cele două state își intensifică cooperarea în materie de securitate # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, se va întâlni, marți, cu prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, pentru a-și reitera angajamentul de a îmbunătăți relațiile dintre cele două state și a consolida cooperarea în domeniile securității și comerțului. Lee a reluat discuțiile cu Japonia pe teme de securitate și comerț, continuând politica predecesorului său de apropiere de Japonia, în […]
Călin Georgescu: „Este evident amatorismul și vedetismul celor de la putere mai ales prin îndepărtarea de AMERICA” # Gândul
Călin Georgescu, în emisiunea Marius Tucă din 29 septembrie 2025, a avut o poziție clară privind situația politică și geopolitică actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Călin Georgescu a subliniat diferențele majore dintre administrațiile Trump și Biden, remarcând că în cei 8 ani ai președintelui Biden au fost investiți în America aproximativ 1 […]
Anda Adam şi soțul, „încolțiți” de executor: sechestru pe bunuri în valoare de 100.000 de euro și evacuați peste noapte # Gândul
Anda Adam și soțul ei, Joseph, concurenți la Asia Express 2025, credeau că vor da lovitura în afaceri când au deschis un club de fițe în Cluj. Însă visul s-a spulberat rapid: localul nu a atras publicul așteptat, iar în spatele ușilor închise s-a creat un adevărat război cu cei care le închiriaseră spațiul. Toată […]
În timp ce Bolojan promite reformă în administrația locală, Nicușor Dan avertizează: Orașele aduc dezvoltare, însă nu primesc resursele necesare # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a adresat un mesaj în deschiderea Timișoara Cities Summit, acolo unde primari și lideri europeni din 15 țări discută despre viitorul comunităților urbane. Șeful statului a atras atenția asupra dezechilibrului dintre marile orașe și autoritățile naționale, subliniind că tocmai centrele care generează dezvoltarea economică nu primesc resursele necesare pentru a-și valorifica […]
Ghidul Kremlinului. Rusia vs. NATO, în noua etapă a provocărilor. „Moscova, escaladare calculată” / „Alianța a înlocuit ambiguitatea cu claritatea” # Gândul
Rusia sondează spațiul aerian NATO pentru a testa unitatea și timpii de răspuns ai Alianței. Având în vedere că Trump îi îndeamnă pe europeni să doboare aeronavele și dronele care încalcă spațiul aerian NATO, descurajarea se bazează acum pe praguri clare, semnalizare consecventă și apărare aeriană eficientă din punct de vedere al costurilor. Incursiunile în […]
LEGE nouă pentru hoteluri și instituții publice. Administratorii, obligați să afișeze anumite mesaje de avertizare. Se dau amenzi grele # Gândul
Senatul a adoptat un proiect de lege cu impact major în lupta împotriva traficului de persoane. Astfel, hotelierii, dar și instituțiile publice Potrivit noilor reguli, hotelurile, agențiile de turism, firmele de transport și instituțiile publice cu expunere la acest risc vor fi obligate să afișeze mesaje standardizate, prin care cetățenii sunt informați cum pot sesiza […]
Locuiești la casă? Modificările acoperișului pot aduce amenzi uriașe. Când e nevoie de autorizație # Gândul
Românii care dețin o casă trebuie să fie atenți dacă au în plan să–și modifice acoperișul sau podul. Legislația prevede în mod clar situațiile în care intervențiile necesită autorizație de construcție, precum și consecințele nerespectării regulilor. De altfel, respectarea acestor norme este esențială pentru a evita amenzi sau răspundere penală. Orice modificare semnificativă a acoperișului, […]
Igor Dodon, reacție scandaloasă la adresa jurnaliștilor români. Liderul socialiștilor și-a vărsat nervii după alegeri: „Să învețe rusă, le va trebui” # Gândul
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a avut o ieșire ireală la conferința de presă organizată duminică seara, după închiderea secțiilor de votare. Acesta a răbufnit la adresa jurnaliștilor români, cărora le-a spus tranșant „să învețe limba rusă, că vor avea nevoie.” Reamintim că cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea […]
IARNĂ în toată regula pe Transfăgărășan la final de septembrie. Temperaturile au scăzut sub pragul înghețului. S-a depus strat de zăpadă # Gândul
Finalul lunii septembrie a adus iarnă în toată regula la munte. Pe Transfăgărășan, în zona Capra, ninge abundent încă de luni, iar stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Ninge abundent pe Transfăgărășan. Temperaturile au coborât până la minus 3 grade Celsius, transformând șoseaua spectaculoasă într-o zonă periculoasă pentru turiști și șoferi. Zăpada s-a depus […]
Zăpada continuă să cadă pe Transfăgărășan. Stratul de ninsoare atinge 12 cm și tot crește, avertizează Salvamont Argeș. Salvamontiștii îi avertizează pe turiștii care vor ajunge zilele acestea la munte că stratul de zăpadă continuă să crească. Imaginile filmate de aceștia au fost realizate în zona Capra-localitatea Arefu (Argeș), pe Transfăgărășan, acolo unde se află […]
Se împlinesc 18 ani de când Preafericitului Părinte Daniel este Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Gândul
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Daniel, ales în funcția de Patriarh, în urma decesului Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007. Aniversarea, care are loc cu prilejul sfințiirii Catedralei Naționale, va fi marcată la Sfântul Sinod al Patriarhiei de toamnă. Între 29 și 30 septembrie, membri ai […]
Răcirea vremii aduce SCUMPIRI la gaze și electricitate. România are deja printre cele mai mari prețuri din UE la energie # Gândul
Răcirea vremii și creșterea cererii de gaze au dus la o explozie a prețurilor pe piețele spot de energie, atât la gaze, cât și la electricitate. România s-a situat luni pe locul al doilea în Uniunea Europeană la costul energiei electrice, după Ungaria. Pe piața pentru ziua următoare a Bursei Române de Mărfuri (BRM), prețul […]
CFR Cluj a deschis scorul în minutul 9 al meciului cu rivala U în minutul 9, dar gazdele au egalat în minutul 34 și au preluat conducerea repede, minutul 37. CFR a reușit remiza prin reușita din minutul 58. U Cluj – CFR s-a terminat cu scorul de 2-2 și Ioan Sabău, antrenorul „șepcilor roșii”, […]
Se fac 18 ani de când Preafericitului Părinte Daniel este Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Gândul
Înainte de întâlnirea cu oficialii europeni din peste 15 state, Nicușor Dan a mers la Monumentul „Crucificare”, de la Timișoara # Gândul
Înainte de întâlnirea de la Timișoara Cities Summit, președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, ridicat în memoria celor căzuți în timpul Revoluției din 1989. Nicușor Dan s-a recules în fața monumentului, ridicat de timișoreni, și-a depus o coroană de flori întru cinstirea celor plecați dintre noi în urma evenimentelor […]
Când va avea loc următoarea eclipsă totală de soare. Fenomenul nu se va mai repeta până în anul 2114 # Gândul
Iată când va avea loc următoarea eclipse totală de soare. Eclipsa va dura mai mult de 6 minute, iar acest fenomen cosmic nu se va mai repeta până în anul 2114. La data de 2 august 2027, oamenii vor fi martori ai unei eclipse solare unice și istorice. Vreme de 6 minute, cerul se va […]
Un ministru israelian de extremă-dreapta cere „libertate totală de acțiune” în FÂȘIA GAZA/ Smotrich solicită sprijinul SUA în anexarea Cisiordaniei # Gândul
Un ministrul israelian de extremă-dreapta a cerut, luni, ca Armata israeliana să își păstreze „libertatea totală de acțiune” în Fâșia Gaza, în cazul semnării unui armistițiu. Bezalel Smotrich, ministrul Finanțelor și lider al Partidului Sionismului Religios, a avertizat asupra unei serii de „linii roșii” pe care a spus că le-a transmis premierului. Președintele SUA, Donald […]
Controverse după moartea jurnalistei Ioanei Popescu. Cine va moșteni vila de 1.000.000 de euro # Gândul
Moartea jurnalistei Ioana Popescu, la doar 45 de ani, continuă să provoace controverse nu doar cu privire la funeralii, ci și în legătură cu averea pe care a lăsat-o în urmă, scrie Cancan.ro. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, aceasta s-a stins în noaptea de 20 spre 21 septembrie, pe un pat al Spitalului Sfântul Ioan din […]
Elena Udrea a făcut senzație cu o geantă de lux. Cum a apărut în public și cât costă accesoriul exotic # Gândul
Elena Udrea a purtat o geantă de lux care a atras atenția tuturor. Prețul acestei piese de brand este de-a dreptul uriaș. Elena Udrea continuă să surprindă cu aparițiile sale în public, la scurt timp după ce a fost eliberată din penitenciar. Fostul ministru al Turismului atrage toate privirile, de altfel, indiferent unde merge. Acum, […]
U Cluj și CFR au terminat la egalitate în derby-ul Clujului, 2-2, în ultimul meci din etapa a 11-a a Superligii. Au marcat în U Cluj – CFR, 2-2, Dino Mikanovic (34), Jovo Lukic (37), respectiv Damjan Djokovic (9), Lorenzo Biliboc (58). U Cluj nu a câștigat în acest sezon pe teren propriu și CFR […]
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu ajunge azi în fața magistraților, pentru primul termen în dosarul în care este trimis în judecată pentru propagandă legionară. El este aflat și sub control judiciar din luna februarie. Georgescu, care s-a plasat pe primul loc la primul tur al alegerile prezidențiale anulate din 2024, este acuzat de promovarea, în […]
Una dintre cele mai mari companii aeriene CONCEDIAZĂ 4.000 de angajați. AI va prelua sarcina proceselor interne # Gândul
Compania aeriană Lufthansa, a anunțat luni că va elimina 4.000 de posturi la nivel global până în 2030, majoritatea din zona administrativă, în cadrul unei ample strategii de restructurare. Mișcarea are ca obiectiv creșterea profitabilității și adoptarea extinsă a inteligenței artificiale pentru a eficientiza procesele. Cele mai multe disponibilizări vor avea loc în Germania, unde […]
Într-un raport al Departamentului de Stat al SUA; investitorii americani se plâng de corupția vameșilor români, funcționarilor publici și fiscali # Gândul
Departamentul de Stat al SUA a realizat un raport în care consemnează că oamenii de afaceri americani s-au plâns de corupția de România. Cei mai amintiți sunt vameșii, funcționarii din cadrul municipiilor și orașelor și autoritățile fiscale. Este un raport mai puțin critic, față de ce s-a mai publicat și cu alte ocazii despre corupția […]
ANM anunță ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara, în ultima zi de septembrie. Vremea în București și la munte # Gândul
Conform prognozei emise de ANM, ultima zi din septembrie aduce temperaturi scăzute și ploi în aproape toată țara și chiar ninsori la munte. Marți, 30 septembrie, vremea devine tot mai rece și instabilă, iar temperaturile vor fi sub cele normale pentru această perioadă a anului. În cele mai multe regiuni, valorile termice vor rămâne scăzute, […]
Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe # Gândul
Nicolas Maduro, președinte al Venezuelei din 2013, a transmis în ultima sa conferință de presă că își pregătește țara pentru război în contextul amplificării tensiunilor cu Statele Unite ale Americii. Liderul de la Caracas, care conduce țara cu o mână de fier la fel ca predecesorul său, Hugo Chavez, a dezvăluit că ar putea anunța […]
DIVORȚUL anului la Hollywood. Nicole Kidman și Keith Urban s-au spus adio după două decenii de căsătorie # Gândul
Nicole Kidman și Keith Urban, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, s-au separat după aproape două decenii de mariaj. Divorțul anului la Hollywood. Starurile Nicole Kidman și Keith Urban au decis să pună capăt relației după 19 ani de căsătorie, scrie TMZ. Conform TZM, separarea a început discret la începutul verii, când […]
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filiala Sector 1 # Gândul
Fosta primăriță a Sectorului 1 este acuzată că ar încerca să îndepărteze oamenii vechi din filiala USR Sectorul 1, care este condusă de omul ei de bază, Andrei Nicolaescu. În prezent, Clotilde Armand este vicepreședinte al acestei filiale, iar, potrivit surselor Gândul, fostul edil ar fi început încă de pe acum „războiul” pentru o nouă […]
Bancul zilei: Un bărbat sună la recepția unui spital: -Alo, bună ziua! SPITALUL? Puteți să-mi spuneți cum se simte Prisecaru Adrian??? -Ce salon? -109! -Așteptați un moment (…). Asistenta spune că se simte bine, dvs sunteți rudă cu pacientul? -Eu sunt Prisecaru Adrian….De 5 zile nu a mai trecut nimeni pe la mine prin salon. […]
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. „Cel mai mare nume” de la Asia Express a devenit si mai mare! # Gândul
Anda Adam s-a enervat foarte rău în urma unui joc de la Asia Express 2025 și a anunțat că părăsește competiția. Vedeta a precizat că este „cel mai mare nume din emisiune” și nu dorește să iasă „terfelită”. Ulterior, cântăreața și soțul ei, Joseph, s-au răzgândit și au continuat probele, însă vorbele sale nu au […]
Le Monde: NATO trebuie să reacționeze la incursiunile dronelor ruse, inclusiv la cele din ROMÂNIA /Danemarca, vizată în contextul reuniunilor UE # Gândul
Incursiunile aeriene ruse cu drone și avioane militare, produse în ultimele săptămâni în Polonia, România, Estonia și Danemarca, constituie teste ale Kremlinului asupra unității și determinării Alianței Nord-Atlantice, care trebuie să riposteze, comentează cotidianul Le Monde. Se configurează un raport de forță între NATO și Rusia. Vizează suveranitatea țărilor europene din cadrul Alianței Nord-Atlantice, unde […]
Călin Georgescu: „Poporul român este responsabil să înțeleagă că această corabie numită România se SCUFUNDĂ” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a discutat despre cum creșterea de taxe este cea care înrobește poporul român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: „Factura de energie este un mod de a eficientiza la maxim taxele pentru poporul român, pe […]
Iarna a venit deja în România. Încă de la finalul lunii septembrie, stratul de zăpadă măsoară mai bine de 10 centimetri la Suceava – Giumălău-Rarău. Imagini demne de luna decembrie au fost surprinse în mai multe zone montane, inclusiv la Transfăgărășan, unde s-a așternut un covor alb de fulgi de nea. Și în județul Harghita, […]
Bancul de marți: Doi oameni se rugau în biserică. Primul: -Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia. Al doilea: -Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia. După un timp, primul îi spune celui de0al doilea: -Auzi, ia de aici 100 de euro și du-te și lasă-l pe Dumnezeu […]
30 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Monica Bellucci împlinește 61 de ani, Marius Urzică și Marion Cotillard fac 50 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 30 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Monica Bellucci este una dintre cele mai emblematice actrițe italiene ale ultimelor decenii, recunoscută nu doar pentru frumusețea sa aparte, ci și pentru talentul actoricesc și carisma inconfundabilă. Născută pe 30 septembrie […]
Pistă surpriză în cazul tentativei de asasinat cu mână armată din Centrul Vechi al Capitalei. Victimele ar fi înșelat un mafiot turc cu afaceri la Dubai # Gândul
La o lună după ce un cetățean turc a trecut ilegal granița în România și a tras șase focuri de armă către agenții de pază ai unui club cunoscut din Centrul Vechi al Capitalei, în economia anchetei apar noi detalii care fac legătura între cei doi bărbați vizați de gloanțe și un om de afaceri […]
Călin Georgescu: „Când ești PREȘEDINTELE unei țări, îl vezi pe ultimul din țara ta. Trebuie să îl ajuți în tăcere” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Georgescu vorbește despre responsabilitatea morală a liderilor politici față de cetățeni, făcând referire în special la datoria unui președinte față de cei care l-au ales. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: „Sistemul oligarhic-globalist-soroșist susține că omul este doar un animal cu aspecte primitive” Fostul candidat […]
