AUDIO. Cum au fost tratați de avocatul din oficiu minorii abuzați din documentarul Recorder: „Vorbește, mă, cu subiect și predicat! Se vede că n-ai fost la școală!”
Recorder.ro, 30 septembrie 2025 10:50
Documentarul pe care l-am publicat săptămâna trecută arată felul în care statul român a eșuat, decenii la rând, să-i protejeze pe copiii abandonați. Dar statul nu e o entitate abstractă, Articolul AUDIO. Cum au fost tratați de avocatul din oficiu minorii abuzați din documentarul Recorder: „Vorbește, mă, cu subiect și predicat! Se vede că n-ai fost la școală!” apare prima dată în Recorder.
• • •
Alte ştiri de Recorder.ro
Acum 30 minute
10:50
AUDIO. Cum au fost tratați de avocatul din oficiu minorii abuzați din documentarul Recorder: „Vorbește, mă, cu subiect și predicat! Se vede că n-ai fost la școală!” # Recorder.ro
Documentarul pe care l-am publicat săptămâna trecută arată felul în care statul român a eșuat, decenii la rând, să-i protejeze pe copiii abandonați. Dar statul nu e o entitate abstractă, Articolul AUDIO. Cum au fost tratați de avocatul din oficiu minorii abuzați din documentarul Recorder: „Vorbește, mă, cu subiect și predicat! Se vede că n-ai fost la școală!” apare prima dată în Recorder.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
În acest episod, Mihai Radu își optimizează fiscal familia înainte să meargă la oficiul care se uită prin geamul mașinii de spălat bani. Schimbă programul pe unul american, unde rulează Articolul Ce ne enervează #40 – Pâine și Kirk apare prima dată în Recorder.
25 septembrie 2025
19:00
Ne place să ne credem un popor special. De la manualele de istorie până la doctrinele unor partide politice, suntem îndemnați să credem în mitul excepționalismului românesc: un popor ospitalier, Articolul DOCUMENTAR RECORDER: Singuri. Coșmarul fără sfârșit al copiilor abandonați apare prima dată în Recorder.
16:10
Alegeri cu miză enormă în Republica Moldova. Va urma țara vecină parcursul spre Europa sau va intra în sfera de influență rusă după votul din 28 septembrie? Articolul INTERVIU. Republica Moldova își alege direcția: Est sau Vest apare prima dată în Recorder.
22 septembrie 2025
15:00
Modul de operare Să pornim de la cazul pe care l-am prezentat în investigația de la începutul acestei luni. RICHRBT, firma fantomă care declara cifre de afaceri fictive de sute Articolul Noi dezvăluiri despre haosul din ANAF și Registrul Comerțului apare prima dată în Recorder.
12 septembrie 2025
18:40
O ediție în care încercăm să înțelegem de ce naiba nu mai înțelegem nimic. Aflăm de la Bolojan că banii tăiați din Educație vor fi investiți în Educație, Educație care, apropo, Articolul Ce ne enervează #39 – Înapoi la școala vieții apare prima dată în Recorder.
4 septembrie 2025
11:10
Sub presiunea unui deficit bugetar uriaș, Guvernul recurge la măsuri de austeritate și încearcă să îndulcească tăierile promițându-le românilor că va acoperi gaura din buget și prin alte metode. Cele Articolul Investigație Recorder: Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF apare prima dată în Recorder.
3 septembrie 2025
13:30
Au mai rămas doar câteva zile până la debutul noului an școlar și ziua de 8 septembrie rămâne încă o necunoscută pentru elevi și profesori deopotrivă. Planul de reorganizare și Articolul INTERVIU. Haos la-nceput de an școlar: „Un nou an de sacrificiu” apare prima dată în Recorder.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.