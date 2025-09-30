AUDIO. Cum au fost tratați de avocatul din oficiu minorii abuzați din documentarul Recorder: „Vorbește, mă, cu subiect și predicat! Se vede că n-ai fost la școală!”

Documentarul pe care l-am publicat săptămâna trecută arată felul în care statul român a eșuat, decenii la rând, să-i protejeze pe copiii abandonați. Dar statul nu e o entitate abstractă, Articolul AUDIO. Cum au fost tratați de avocatul din oficiu minorii abuzați din documentarul Recorder: „Vorbește, mă, cu subiect și predicat! Se vede că n-ai fost la școală!” apare prima dată în Recorder.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Recorder.ro