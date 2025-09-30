Americanii se plâng de corupția din România
IasiTV Life, 30 septembrie 2025 10:50
Investitorii americani s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România, menționând cel mai frecvent serviciul vamal, funcționarii municipali și autoritățile financiare locale, se arată într-un raport publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA privind privind climatul investițional din România. Vedeți și România așteaptă primele ninsori. [...] The post Americanii se plâng de corupția din România first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 30 minute
10:50
Investitorii americani s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România, menționând cel mai frecvent serviciul vamal, funcționarii municipali și autoritățile financiare locale, se arată într-un raport publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA privind privind climatul investițional din România. Vedeți și România așteaptă primele ninsori. [...] The post Americanii se plâng de corupția din România first appeared on IasiTV Life.
Acum 6 ore
07:00
Polițiștii de frontieră au reținut, pe 28 septembrie, un autoturism în valoare de 50.000 de lei care figura ca fiind furat din Lituania. La volanul mașinii se afla un bărbat de 47 de ani, cu cetățenie română și moldoveană. În urma verificărilor suplimentare, s-a confirmat că vehiculul avea o alertă de furt în bazele de [...] The post Mașină furată din Lituania, confiscată de Poliția de Frontieră first appeared on IasiTV Life.
06:50
Aproximativ 30 de profesori navetiști din comuna Țibana au organizat un protest în fața Primăriei, nemulțumiți de restanțele la decontul de transport, care se întind pe aproape nouă luni. Valoarea navetei neplătite se ridică la circa 800 de lei lunar pentru fiecare cadru didactic. Laviniu Lăcustă, președintele USLIP Iași, a acuzat administrația locală de blocarea [...] The post Scandal la Țibana: Profesorii NU și-au primit banii de navetă de 9 luni first appeared on IasiTV Life.
06:50
Vânzări ilegale: Societăți comerciale din Bacău, închise după ce au vândut tutun către minori # IasiTV Life
Două societăți comerciale din Bacău și-au suspendat activitatea și au fost sancționate drastic, după ce au încălcat flagrant legea care interzice vânzarea de produse din tutun către minori. Acțiunile au fost rezultatul controalelor constante desfășurate de Poliția Locală. Doar în ultimele zile, un magazin de pe strada Energiei și unul de pe strada Mioriței au [...] The post Vânzări ilegale: Societăți comerciale din Bacău, închise după ce au vândut tutun către minori first appeared on IasiTV Life.
06:40
Mobilizare rapidă în Copou: O fetiță de 8 ani, găsită de poliție după ce s-a pierdut de grup # IasiTV Life
O elevă de 8 ani dintr-o unitate de învățământ din Copou a fost declarată dispărută luni, declanșând o alertă la nivelul Inspectoratului de Poliție Iași. Minora s-a îndepărtat de grupa de copii în timp ce se afla în curtea grădiniței. Polițiștii au intervenit imediat după sesizare și, în scurt timp, au reușit să o depisteze [...] The post Mobilizare rapidă în Copou: O fetiță de 8 ani, găsită de poliție după ce s-a pierdut de grup first appeared on IasiTV Life.
06:40
Aproximativ 30 de profesori navetiști din comuna Țibana au organizat un protest în fața Primăriei, nemulțumiți de restanțele la decontul de transport, care se întind pe aproape nouă luni. Valoarea navetei neplătite se ridică la circa 800 de lei lunar pentru fiecare cadru didactic. Laviniu Lăcustă, președintele USLIP Iași, a acuzat administrația locală de blocarea [...] The post Scandal la Țibana: Profesorii navetiști NU și-au primit banii de navetă de 9 luni first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
20:40
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, considerră că, în urma morții copiilor de la Spitalul ”Sf.Maria, președintele Consiliului Județean Iași, în a cărui subordine este unitatea medicală, ar trebui să își dea demisia. Vedeți și Doliu în filiala PSD Iași. Primarul comunei Vânători, reales din 2008, s-a stins din viață „Situația de la Spitalul Clinic [...] The post Președintele PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe first appeared on IasiTV Life.
17:20
În perioada 24 septembrie – 4 octombrie 2025, Casa Auto Iași invită publicul larg să participe la cea de-a patra ediție a evenimentului „Back to School”, un program dedicat pasionaților de automobile și tehnologie, desfășurat simultan în toate locațiile dealerului. Publicul va avea ocazia să efectueze test drive-uri cu cele mai noi modele din portofoliul [...] The post Casa Auto Iași dă startul evenimentului „Back to School” – Ediția a V-a first appeared on IasiTV Life.
17:10
Ultimul weekend al lunii septembrie a reunit la Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor LOCALE mai mulți producători dornici să-și împărtășească produsele autentice cu publicul prezent. De la brânzeturi fine, cărnuri afumate și vinuri rafinate până la legume, fructe, pâine și alte preparate tradiționale, participanții au avut ocazia să savureze gustul inconfundabil al [...] The post Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor LOCALE first appeared on IasiTV Life.
14:40
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, considerră că, în urma morții copiilor de la Spitalul ”Sf.Maria, președintele Consiliului Județean Iași, în a cărui subordine este unitatea medicală, ar trebui să își dea demisia. Vedeți și Doliu în filiala PSD Iași. Primarul comunei Vânători, reales din 2008, s-a stins din viață „Situația de la Spitalul Clinic [...] The post Președintele PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe first appeared on IasiTV Life.
Ieri
09:50
După ce au fost numărate voturile din 99,78% dintre secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate, cinci partide și alianțe electorale vor intra în Parlament. Vedeți și România așteaptă primele ninsori. Când vine zăpada Partidul sprijinit de președinta Maia Sandu, PAS, a obținut 50.14% (790.322). Coaliția partidelor proruse, „Blocul Patriotic” are 24.20% (381.469), [...] The post Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025 first appeared on IasiTV Life.
09:40
INVITAT / LAURENȚIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași The post DEZBATERTEA ZILEI / PREGĂTIRI PENTRU SĂRBĂTORILE IAȘULUI first appeared on IasiTV Life.
09:30
INVITAT / Dr. TEODOR BULIGA – Medic primar Chirurgie Generală The post EU SĂNĂTOS / Sănătate prin tehnologie – Chirurgie robotică la SANADOR first appeared on IasiTV Life.
06:10
Decizie dramatică a medicilor: Pilotului prăbușit i-au fost amputate picioarele. Detaliile șocante ale incendiului # IasiTV Life
Un accident aviatic grav a avut loc sâmbătă, la Iași, unde un avion ultraușor s-a prăbușit pe terenul unei unități militare la scurt timp după decolare. Pilotul, Marian Jan Chiriță (53 de ani), arhitect și consilier local AUR, este în stare critică, după ce medicii au fost nevoiți să-i amputeze ambele picioare din cauza arsurilor severe. [...] The post Decizie dramatică a medicilor: Pilotului prăbușit i-au fost amputate picioarele. Detaliile șocante ale incendiului first appeared on IasiTV Life.
06:00
Victoria Pro-Europeană: Partidul Maiei Sandu (PAS) domină alegerile din Moldova. „Patrioții”, la distanță # IasiTV Life
PAS vs. Patrioții: Scena politică din Republica Moldova este dominată de confruntarea dintre Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea președintei Maia Sandu, și Blocul Electoral Patriotic, o coaliție electorală de stânga ce reunește Socialiștii, Comuniștii și alte forțe. După numărarea a 98.9 % din secțiile votare rezultatele sunt: Cristian Preda: ”Le va fi bine și moldovenilor” [...] The post Victoria Pro-Europeană: Partidul Maiei Sandu (PAS) domină alegerile din Moldova. „Patrioții”, la distanță first appeared on IasiTV Life.
05:40
Afecțiunile cardiovasculare sunt des întâlnite și de multe ori sunt descoperite într-un stadiu avansat, când semnele și simptomele devin severe, afectând calitatea vieții și crescând riscul de complicații. Pentru o gestionare corectă a acestor afecțiuni, pacienții se pot adresa unui centru medical specializat, care poate asigura acces la metode avansate de diagnostic și la tratamente [...] The post De ce să alegi un centru medical performant pentru tratarea bolilor cardiace first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este mai mult decât un spațiu dedicat cunoașterii, este o comunitate academică ce promovează excelența, susține dezvoltarea personală și profesională a studenților și le pune la dispoziție, încă din prima zi, resursele necesare pentru a-și construi un parcurs academic și profesional de succes, bazat pe cunoaștere, experiență și [...] The post UAIC îi ajută pe boboci să se integreze ușor și să aibă un parcurs academic de succes first appeared on IasiTV Life.
16:20
INVITAT / TRAIAN DOBRE – Președinte AIPMM Iași The post DEZBATEREA ZILEI / CUM SCĂDEM DEFICITUL BUGETAR? first appeared on IasiTV Life.
16:20
INVITAT / Alexandru Lăzescu – jurnalist, analist politic The post POLITICA LA IAȘI / Despre ordine și dezordine politică first appeared on IasiTV Life.
16:20
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat PSD The post DEZBATEREA ZILEI / RĂMÂNE SAU NU PSD LA GUVERNARE? first appeared on IasiTV Life.
15:50
Imaginați-vă o dimineață în care, în loc de agitația orașului, privirea vă este întâmpinată de 20.000 de metri pătrați de verde crud. La Copou Garden Residence, această imagine devine realitatea de zi cu zi. Aici, căminul nu se termină la ușa apartamentului, ci se extinde în inima unei grădini spectaculoase. Am creat mai mult decât [...] The post Dimineți pline de energie într-o oază de verdeață first appeared on IasiTV Life.
15:40
Camera de Comerț și Industrie Iași salută rezultatele recentei analize realizate de Oxford Economics, citate de publicația Curs De Guvernare .ro, care plasează municipiul Iași în top 5 orașe majore din Europa cu cea mai rapidă dezvoltare în perioada 2010-2025. „Ne bucurăm să constatăm că și analiza realizată de Oxford Economics confirmă ceea ce Camera [...] The post Iași – în poziția de pol european de creștere, confirmat de analiza Oxford Economics first appeared on IasiTV Life.
14:50
După depistarea unui focar de infecție cu o bacterie la secția ATI a Spitalului ”Sfânta Maria” din Iași și moartea a șase copii cu vârste între câteva luni și 12 ani, ministrul Sănătății a dispus o sserie de măsuri, numulțumit mai ales de faptul că unitatea medicală a anunțat cu întârziere DSP de existența bacteriei. [...] The post A început să curgă cu amenzi la Spitalul ”Sfânta Maria” first appeared on IasiTV Life.
12:40
Astăzi s-au înregistrat încă două decese, ridicând la șase numărul morților înregistrate la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului ”Sf.Maria”, în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens. Decesele au survenit la copii nou născuți sau cu vârsta de până la opt ani, iar micuții sufereau și de alte boli și erau internați în [...] The post Șase copii au murit la „Sf. Maria” infectați cu o bacterie ucigașă first appeared on IasiTV Life.
10:40
La alegerile parlamentare de duminică vor ieși la vot peste 80% din respondenții Barometrului de Opinie Publică. Totodată, 27,8% încă nu au decis ce formațiune să susțină. Din cei hotărâți, 28,6% au declarat că ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, 13,9% – pentru Blocul Patriotic, 5,1% – pentru Partidul Nostru și 4,2% – pentru [...] The post Se anunță prezență ridicată la alegerile din Republica Moldova first appeared on IasiTV Life.
10:10
„Peste câteva zile, duminică 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare, iar importanța scrutinului este uriașă. Reprezentanții PSD Iași afirmă că un vot pro-european al Republicii Moldova înseamnă consolidarea statului de drept, transparență în actul de guvernare și luptă împotriva corupției. Vedeți și Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași:,,Autostrăzile A7 și A8, [...] The post „Patrioții de tastatură” din România alimentează propaganda pro-rusă first appeared on IasiTV Life.
06:50
Lucas, adolescentul de 17 ani din București care a trimis circa 1.000 de mailuri prin care amenința cu atacuri armate în școli, spitale și instituții publice din România, a fost reținut de DIICOT sub acuzația de amenințare în scop terorist. Conform procurorilor, scopul tânărului, care a acționat împreună cu o complice de 14 ani din [...] The post Teroare prin e-mail: Lucas, elevul care a trimis 1.000 de amenințări false, arestat first appeared on IasiTV Life.
06:40
Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de pe rafturile supermarketurilor Kaufland, în urma unei alerte sanitare. Motivul: există un risc serios de contaminare cu Listeria monocytogenes, o bacterie periculoasă pentru sănătate. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat informațiile conform cărora producătorul, SC Doripesco Prod SRL, a [...] The post Lot de salată cu icre contaminat, oprit de la comercializare în România first appeared on IasiTV Life.
06:30
Tânărul din Iași căutat de poliție, prins în Italia. Rareș Andrei Berihoi condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă # IasiTV Life
Autoritățile italiene au confirmat punerea în aplicare a mandatului european de arestare emis pe numele unui tânăr din Iași, urmărit la nivel național și internațional. Este vorba despre un bărbat de 23 de ani, din comuna Ciurea, care era căutat după ce Tribunalul Iași a emis pe numele său o sentință definitivă de 5 ani [...] The post Tânărul din Iași căutat de poliție, prins în Italia. Rareș Andrei Berihoi condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă first appeared on IasiTV Life.
06:30
Accident incredibil: Un biciclist, împușcat accidental de un glonț tras dintr-un poligon # IasiTV Life
Un incident șocant a avut loc miercuri pe DN 29C, în județul Botoșani, când un biciclist a fost rănit de un glonț provenit, cel mai probabil, de la un poligon privat de tragere aflat în apropiere. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, se deplasa pe drumul național când a fost lovit de proiectil. Deși [...] The post Accident incredibil: Un biciclist, împușcat accidental de un glonț tras dintr-un poligon first appeared on IasiTV Life.
06:20
Copil lovit pe trecerea de pietoni în zona Selgros: Starea victimei, sub supravegherea medicilor # IasiTV Life
Un accident rutier grav a avut loc joi seară, în cartierul Nicolina, zona Selgros. Un minor a fost accidentat de un autoturism chiar în timp ce traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Din primele informații, se pare că impactul a fost unul serios, necesitând intervenția rapidă a autorităților. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță [...] The post Copil lovit pe trecerea de pietoni în zona Selgros: Starea victimei, sub supravegherea medicilor first appeared on IasiTV Life.
25 septembrie 2025
19:30
INVITAT / MARIAN NISTOR – Șef Serviciu Administrare Parcări The post DEZBATEREA ZILEI / MAI MULTE LOCURI DE PARCARE CU PLATĂ first appeared on IasiTV Life.
19:30
INVITAT / LUMINIȚA MUNTEANU – Director general DAS Iași The post DEZBATEREA ZILEI / MARATONUL ”TOAMNEI” first appeared on IasiTV Life.
15:00
Curg avertismentele despre pericolele prezentate de Paracetamol, după ce președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit că acesta poate cauza autism. Trump se referea la un medicament numit Tylenol, care li se administrează copiilor mici sau mamelor gravide, și care conține Paracetamol. Vedeți și Românii, mari amatori de animale de companie După Trump și unii medici [...] The post Trump și Ciuhodaru avertizează asupra Paracetamolului! first appeared on IasiTV Life.
12:50
Peste jumătate dintre români, 57,1%, dețin animale de companie, arată ultimul sondaj BAROMETRU Informat.ro – INSCOP Research, „Animale de companie. Câini vs. Pisici”. Vedeți și Vlad Plahotniuc, adus sub escortă în Republica Moldova! Conform datelor sondajului, câinii se află în topul preferințelor pentru români, urmați de pisici.Datele arată că peste jumătate dintre români au cel [...] The post Românii, mari amatori de animale de companie first appeared on IasiTV Life.
11:50
OFA susține curajul și creativitatea femeilor din business. Caravana She’s Next pornește de la Iași # IasiTV Life
Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) continuă să fie o voce puternică pentru femeile din business, susținând curajul, creativitatea și curiozitatea în orice domeniu. Prin inițiative, proiecte și programe dedicate dezvoltării, OFA creează oportunități concrete pentru femeile care își doresc să crească, să se conecteze și să aibă impact în comunitățile lor. Vedeți și OFA este partener [...] The post OFA susține curajul și creativitatea femeilor din business. Caravana She’s Next pornește de la Iași first appeared on IasiTV Life.
11:40
She’s Next revine în 2025 cu o nouă ediție, adusă de ING Bank România și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest – un program dedicat femeilor antreprenoare care vor să ducă businessul lor la nivelul următor. Mentorat personalizat, coaching de grup, granturi de 60.000 de euro, webinare gratuite și acces la o comunitate puternică [...] The post OFA este partener în cadrul programului She’s Next, powered by ING first appeared on IasiTV Life.
09:30
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, este adus joi în Repuvlica Moldova, sub paza mascaților. Aeronava pe cursa Atena-Chișinău, la bordul căreia se află oligarhul fugar, a decolat deja din Grecia. Reporterii Deschide.MD au obținut imagini în exclusivitate cu Plahotniuc, care este însoțit de forțe speciale. Așteptarea este ca avionul să aterizeze în scurt timp pe [...] The post FOTO. Vlad Plahotniuc, adus sub escortă în Republica Moldova! first appeared on IasiTV Life.
09:20
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund în spațiul aerian al României.Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi, 25 septembrie, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința va avea loc la Palatul Cotroceni, iar pe agendă se află, printre altele, și discuții despre cine cine poate [...] The post Doborârea dronelor, subiect de ședință CSAT first appeared on IasiTV Life.
07:50
Amenințările de la școli și spitale, anchetate de DIICOT. Un minor de 17 ani este suspect # IasiTV Life
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri deschiderea unui dosar penal în urma valului de mesaje de amenințare trimise pe e-mail-urile oficiale ale mai multor școli și spitale din țară. Activitățile de urmărire penală sunt desfășurate în colaborare cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. În cursul zilei [...] The post Amenințările de la școli și spitale, anchetate de DIICOT. Un minor de 17 ani este suspect first appeared on IasiTV Life.
07:10
Horațiu Potra, liderul de mercenari căutat internațional de la finalul lunii februarie și trimis în judecată pentru tentativă la comiterea de acțiuni contra ordinii constituționale, a fost capturat în Dubai. Potrivit surselor din Ministerele Justiției și Afacerilor Externe, operațiunea a fost una extrem de bine coordonată, implicând autoritățile din Emirate și agenții internaționale. Alături de [...] The post Potra, localizat și prins în Dubai. Se pregătește extrădarea complicele lui Georgescu first appeared on IasiTV Life.
07:10
„Mi-ați dat 100 de lei în plus”. Apelul public al unei vânzătoare din Roman pentru a găsi o clientă # IasiTV Life
O vânzătoare din orașul Roman a lansat un apel neobișnuit pe rețelele sociale: încearcă să localizeze o clientă pentru a-i înapoia o sumă de bani plătită în exces la o tranzacție. Femeia a observat că a primit 100 de lei în plus față de prețul produsului și a decis să apeleze la ajutorul internetului. ”Bună [...] The post „Mi-ați dat 100 de lei în plus”. Apelul public al unei vânzătoare din Roman pentru a găsi o clientă first appeared on IasiTV Life.
06:40
EXCLUSIV. Mihai Chirica a anunțat artiștii de la Sărbătorile Iașului: Ștefan Bănică Jr., The URS și soprana Irina Baianț, printre vedete # IasiTV Life
Primarul Mihai Chirica a dezvăluit, în exclusivitate la emisiunea „În Audiență” de la Iași TV Life, lista capetelor de afiș pentru Sărbătorile Iașului. Publicul se va bucura de prezența unor nume mari, precum Ștefan Bănică Jr. și renumita soprană Irina Baianț. Programul include, de asemenea, trupa The URS, alături de 3 tenori ieșeni și o [...] The post EXCLUSIV. Mihai Chirica a anunțat artiștii de la Sărbătorile Iașului: Ștefan Bănică Jr., The URS și soprana Irina Baianț, printre vedete first appeared on IasiTV Life.
24 septembrie 2025
19:50
O veste istorică pentru Iași și întreaga Moldovă! Segmentul de autostradă A8 Ungheni – Iași – Pașcani va fi finanțat prin programul european SAFE, o premieră salutată de autoritățile locale. Finanțarea marchează un moment de cotitură pentru infrastructura regiunii, aducând la realitate un proiect de zeci de ani. Anunțul a fost făcut public de către [...] The post Un pas istoric pentru Moldova: Autostrada A8 primește finanțare europeană first appeared on IasiTV Life.
17:30
INVITAT / Conf.Univ. Dr. ing. MARCOIE NICOLAE – Decan al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi The post DEZBATEREA ZILEI / NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI first appeared on IasiTV Life.
17:30
INVITAT / GABRIEL MARDARASEVICI – Om de afaceri The post BUSINESS ROMÂNESC / Este AI Viitorul Afacerilor? first appeared on IasiTV Life.
17:30
INVITAȚI / Sensei PETRONEL LUCA – Președinte ACS Olympic IașiDRAGOȘ BĂLĂIASA – Multiplu campion mondial karate tradițional The post DEZBATEREA ZILEI / Medalii strălucitoare pentru karate-ul tradițional ieșean first appeared on IasiTV Life.
10:20
Putere off-road de excepție: noul BAIC BJ40 PRO, lider în clasamentul de calitate, a sosit în România cu garanție de 6 ani prin rețeaua SUVCARS! # IasiTV Life
NEW BAIC BJ40 PRO, cu performanța sa excepțională și calitatea sa solidă, și-a asigurat locul de top pe lista clasamentului de calitate a vehiculelor off-road 2025 în China. BJ40 putere și performanță fără compromis BAIC BJ40 PRO este disponibil cu motorizări turbo de 2.0 litri, dezvoltând până la 234 CP și un cuplu maxim de [...] The post Putere off-road de excepție: noul BAIC BJ40 PRO, lider în clasamentul de calitate, a sosit în România cu garanție de 6 ani prin rețeaua SUVCARS! first appeared on IasiTV Life.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.