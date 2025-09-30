Reformă în MAI! Discuții despre comasări și creșterea vârstei de pensionare

16:50

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că îşi doreşte să adere la Uniunea Europeană cu Transnistria, dar dacă nu există această posibilitate deoarece Federaţia Rusă îşi menţine ilegal trupele pe teritoriul Republicii Moldova atunci există şi al doilea scenariu care înseamnă aderarea la UE în doi paşi. Maia Sandu a fost întrebată, luni, într-o […] Articolul Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu apare prima dată în PS News.