„You Tube capitulează!” Donald Trump va primi 22 de milioane de dolari pentru a renunța la procesul împotriva platformei. Cum s-a ajuns aici

Blestemul Macbeth a lovit iar. La peste 400 de ani după ce actorul din rolul eponim a murit brusc, fiind înlocuit pe scenă, zice-se, de însuși autorul piesei, William Shakespeare, la București, a doua reprezentație cu această tragedie montată de o echipă venită de la Comédie-Française s-a anulat.