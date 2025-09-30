Experții ONU condamnă „amploarea uluitoare” a execuțiilor din Iran. Peste o mie de oameni au fost executați de la începutul anului
Gândul, 30 septembrie 2025 12:30
Experții ONU în drepturile omului s-au declarat consternați de „escaladarea dramatică” a numărului de execuții din Iran, peste o mie de persoane fiind executate în primele nouă luni ale anului 2025. „Amploarea execuțiilor din Iran este uluitoare și reprezintă o încălcare gravă a dreptului la viață”, au avertizat cei cinci raportori speciali ai Națiunilor Unite […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
12:50
Mark Rutte spune că statele NATO „trebuie să-și protejeze cerul” după incursiunile dronelor și avioanelor ruse în spațiul aerian al Alianței # Gândul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut marți eforturi suplimentare pentru a proteja mai bine spațiul aerian al membrilor Alianței, după ce mai multe state au raportat încălcări ale spațiului lor aerian de către drone ruse. Prezent la o conferință de presă comună cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Rutte a atras […]
12:50
Cine este bărbatul mai bogat instant cu 15 milioane de euro: „Cât de prost poți să fii să nu te duci…” # Gândul
Noroc nesperat pentru un german care a găsit un bilet de loterie pe care îl jucase acum șase luni și care era și câștigător de 15 milioane euro în buzunarul unei jachete. Bărbatul a verificat tichetul după șase luni, mai exact după ce loteria a publicat anunțuri pentru a-l descoperi pe marele câștigător. Loteria a […]
12:50
S-au livrat toate trenurile din Brazilia pentru București. Doisprezece garnituri Alstom Metropolis sunt în depourile Metrorex # Gândul
Trenul de metrou Alstom cu numărul 12 a ajuns în depoul Metrorex. Teoretic, aceasta ar fi ultima garnitură din cele 13 câte trebuie livrate din Brazilia. Trenul cu numărul 9 se află în teste în Franța de mai bine de 6 luni, iar compania franceză nu a mai comunicat care este starea acestui tren, sau […]
Acum 10 minute
12:40
FOTO / Câți BANI a luat Andreea Antonescu ca să pozeze în ”Playboy”. ”La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere” # Gândul
Cântăreața Andreea Antonescu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre pictorialul pe care l-a realizat cu ani în urmă pentru revista ”Playboy”. Cu ani în urmă, Andreea Antonescu a realizat un pictorial nud pentru celebra revistă pentru adulți ”Playboy”. Artista a fost recompensată pentru pictorialul respectiv cu o sumă uriașă, respectiv 30.000 de […]
12:40
Nicușor Dan îi dă tag lui Trump pe X / Președintele român „salută” eforturile de pace ale liderului de la Casa Albă # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, spune planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza, este „o oportunitate reală” de a opri războiul și de a facilita eliberarea ostaticilor și acordarea de ajutor umanitar populației din regiune. Șeful statului îi dă tag președintelui american într-o postare pe rețeaua X, în care „salută” eforturile de pace ale […]
12:40
Povestea japonezului care a trăit în sărăcie toată viața, ca să economisească bani. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 de dolari în cont, regretă tot # Gândul
Un japonez ajuns la vârsta de 67 de ani a trăit toată viața în sărăcie, în ideea de a economisi bani. El nu a folosit niciodată aerul condiționat, îndurând căldura verii, nu a mers la restaurant, ci doar pe jos sau cu bicicleta, reușind să pună deoparte 440.000 de dolari. Dar acum, după ce soția […]
12:40
„EXCLUSIV RAPID” cu Lucian Ionescu și Robert Ilyes începe la 18:00, în direct pe YouTube – ProSport! # Gândul
Rapid e la doua puncte de lider după 11 etape, iar băieții lui Costel Gâlcă țintesc o noua victorie, sâmbăta, în meciul cu Farul, din Giulești. Discutăm cu Lucian Ionescu despre cele mai interesante subiecte din ultimii ani și așteptăm întrebările voastre pentru omul care a trăit cu Rapidul în inima de aproape o jumătate […]
Acum 30 minute
12:30
Unde e președintele? Aici e președintele! Nicușor Dan s-a pierdut în spațiu, la propriu, chiar în fața militarilor din Garda de Onoare. Șeful statului s-a învârtit pe loc, până i-a sărit un ofițer în ajutor # Gândul
Scenă ireală la Timișoara cu președintele României. Nicușor Dan s-a pierdut complet în timp și spațiu, chiar în timp ce trecea în revistă Garda de Onoare. S-a învârtit în loc speriat și nedumerit, până când un ofițer a venit să-l ajute și să-i arate ce are de făcut. Nicușor Dan nu reușește să intre în […]
12:30
Experții ONU condamnă „amploarea uluitoare” a execuțiilor din Iran. Peste o mie de oameni au fost executați de la începutul anului # Gândul
Experții ONU în drepturile omului s-au declarat consternați de „escaladarea dramatică” a numărului de execuții din Iran, peste o mie de persoane fiind executate în primele nouă luni ale anului 2025. „Amploarea execuțiilor din Iran este uluitoare și reprezintă o încălcare gravă a dreptului la viață”, au avertizat cei cinci raportori speciali ai Națiunilor Unite […]
12:20
După Nepal, protestele „Gen Z” dărâmă un nou guvern. Președintele Madagascarului anunță dizolvarea Executivului # Gândul
Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a anunțat că va dizolva Guvernul, în urma protestelor organizate de un număr mare de tineri din cauza întreruperilor repetate ale alimentării cu apă potabilă și energie electrică. Oficialul a recunoscut că Executivul nu și-a îndeplinit sarcinile pentru a evita aceste întreruperi, motiv pentru care a luat această decizie, scrie BBC. […]
12:20
Pământul a intrat oficial într-o epocă întunecată. Consecințele fenomenului amplificat din ultimii 25 de ani vor fi devastatoare # Gândul
Termenul de „Epoca Întunecată” a fost utilizat în istoriografie de către istorici pentru Europa în perioada secolelor 5-10 d.Hr., de după prăbușirea Imperiului Roman de Apus. Era o epocă caracterizată prin declin economic, cultural și intelectual la modul generalizat, în Europa vestică. Francesco Petrarca, un prozator și cărturar italian, caracterizase perioada post-romană ca fiind „întunecată”, […]
Acum o oră
12:10
100 de milioane de lei pentru programul FIV. Ministrul Muncii: 6.600 de familii pot primi bani pentru fertilizare in vitro # Gândul
Ministerul Muncii a cerut și a primit 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, astfel că 6.600 de familii pot primi banii, anunță Florin Manole. „La rectificarea bugetară am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste […]
12:00
Când va fi condusă pe ultimul drum Ioana Popescu și cine se ocupă, de fapt, de înmormântare # Gândul
Ioana Popescu, supranumită și „devoratoarea de fotbaliști”, a decedat la vârsta de 45 de ani, din cauza unor probleme de sănătate. S-a întâmplat în noaptea de 20 spre 21 septembrie, la Spitalul „Sfântul Ioan” din Capitală. Cum nicio rudă nu a apărut, inițial, s-a spus că înmormântarea va fi făcută de către stat în așa-zisa […]
Acum 2 ore
11:50
Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus: „Cine crede în ele are un nivel de inteligență redus” # Gândul
Frații Tristan și Andrew Tate s-au prezentat, marți, la sediul DIICOT, acolo unde procurorii le-au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile. La intrare, Tristan Tate le-a spus jurnaliștilor că cine crede în toate acuzațiile care i s-au adus de-a lungul timpului are un nivel de inteligență redus. Știre în curs de actualizare
11:50
Extrema-dreaptă înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului # Gândul
Franța se confruntă cu un val de incertitudine privind alegerile prezidențiale din 2027, în contextul în care extrema-dreaptă câștigă teren în ultimele sondaje, propulsând-o pe lidera partidului Mobilizarea Națională (RN), Marine le Pen, pe primul loc. Marine le Pen și fostul premier al Franței, Édouard Philippe, și-au anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale […]
11:50
Un incendiu de proporții a ibucnit marți dimineața la școala gimnazială din satul Prunaru, comuna Bujoreni, județul Teleorman. Toți elevii și profesorii aflați în clădire au fost evacuați în siguranță. Potrivit ISU Teleorman, înainte de sosirea pompierilor, din unitatea de învățământ s-au autoevacuat 28 de copii și trei cadre didactice. Din sălile de clasă au […]
11:50
Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare # Gândul
Toamna se numără bonurile de lux și lemnele de foc la Romsilva. Potrivit noului contract colectiv de muncă, angajații Romsilva, regia autonomă de stat care gestionează pădurile, vor primi în continuare bonus de pensionare, dar valoarea acestuia scade de la zece salarii la un salariu. Noua prevedere apare în actul adițional la Contractul Colectiv de […]
11:40
Beneficiile consumului de pâine congelată. Trucul care transformă pâinea albă într-un aliment sănătos # Gândul
Iată beneficiile consumului de pâine congelată și trucul care transformă pâinea albă într-un aliment sănătos. Cu un truc foarte simlu, poți să transformi pâinea albă într-un aliat al sănătății. Astfel, prin congelare și reîncălzire, acest aliment de bază poate să devină mai prietenos pentru digestie, glicemie și sănătate intestinală. Pâinea albă este un aliment de […]
11:40
Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca discută cu angajații Guvernului despre reorganizare. O treime dintre posturi ar putea fi desființate # Gândul
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, a convocat marți angajații din aparatul de lucru al Guvernului la Palatul Victoria pentru a discuta despre reorganizarea instituției. Inițial programată pentru ora 10:00, întâlnirea a fost amânată pentru ora 11:30. Potrivit informațiilor Gândul, Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să reducă posturile din aparatul central cu aproximativ o treime. […]
11:30
Prima zăpadă ÎNCHIDE unul dintre cele mai frumoase drumuri din România. Când se redeschide Transalpina # Gândul
Ninsoarea abundentă din ultimele ore a închis primul tronson al Transalpinei. Pe carosabil deja s-a depus un strat consistent de gheață, acoperit de zăpadă. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic, întrucât drumarii nu pot interveni în condiții de siguranță. Vremea rea a închis primul tronson al Transalpinei. Direcţia Regională de Drumuri […]
11:30
Scandal USR-AUR, izbucnit la Timișoara. USR acuză Consiliul Județean că a permis unui „putinist” să-și lanseze cartea comunistă în Sala Revoluției # Gândul
Timișoara devine scena unei confruntări politice. USR Timiș a publicat pe Facebook un mesaj în care acuză Consiliul Județean că a permis scriitorului și politicianului Mihail Neamțu să își lanseze cartea „comunistă” chiar în Sala Revoluției. „Este o palmă pe obrazul fiecărui timișorean și un gest de ostilitate la adresa libertăților și drepturilor câștigate cu […]
11:20
Mihai Stoica, oficial FCSB, a răbufnit la adresa celor de la Football Meets Data, o platformă de statistică a fotbalului. Football Meets Data face și simulări privind clasamentele finale în competiții europene sau campionate din toată lumea. FCSB joacă joi, 2 octombrie, cu Young Boys, în al doilea meci din grupa Europa League. În prima […]
11:20
Povestea singurei rețele de tramvai înființate după Revoluție, DEMOLATĂ după 35 de ani. Istorie acoperită de asfalt și vagoane vândute la fier vechi # Gândul
Povestea singurei rețele de tramvai inaugurată după Revoluție se demolează. Mai mult decât atât, vagoanele tramvaiului care a condus și a transportat călătorii și poveștile lor preț de 35 de ani, sunt deja vândute la fier vechi. Toate aceste lucruri se întâmplă în condiții în care autoritățile locale au început lucrările de desființare a liniilor […]
11:20
A început programul „Rabla 2025”, cu un buget sensibil diminuat față de edițiile anterioare. Bugetul pentru mașinile non electrice s-a epuizat în timp record, în doar 13 minute. Marți, 30 septembrie este o zi importantă pentru toți cei care vor să-și schimbe mașina cu un autoturism nou: astăzi a debutat oficial programul „Rabla”. Voucherele pentru […]
11:10
„Să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul”, a spus Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, duminică, 28 septembrie, după ce a ieșit din secția de votare. Hoții și trădătorii erau și sunt toți cei care nu sunt membri ai partidului prezidențial, PAS, toți cei care nu votau partidul Maiei Sandu. Asta înseamnă […]
11:10
Ciclonul mediteranean schimbă total VREMEA în România. Directorul ANM spune ce temperaturi ne așteaptă în următoarea perioadă / Când vom reveni la 20 de grade în termometre # Gândul
Florinela Georgescu, director ANM, a precizat, într-o intervenție pentru Gândul, că temperaturile din următoarea perioadă vor aduce un val de aer rece peste România și puține grade în termometre. În plus, specialistul ANM a mai precizat că joi și vineri vor fi precipitații importante cantitativ în jumătatea de Sud a țării, toate aceste schimbări sub […]
11:10
SUA s-ar putea confrunta cu un BLOCAJ INSTITUȚIONAL/ Administrația Trump negociază cu democrații pentru a depăși impasul bugetar # Gândul
SUA se poate confrunta cu un blocaj instituțional, în contextul în care întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și liderii democrați din Congres nu a înregistrat progrese majore privind situația bugetară. „Cred că ne îndreptăm spre un blocaj instituțional, pentru că democrații nu vor face ceea ce trebuie. Nu pui o armă o armă la […]
11:00
Partenera de viață a lui Nicușor Dan intră în rolul de primă doamnă. Merge la un eveniment organizat la Cotroceni, în semn de „empatie și sprijin” # Gândul
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, va participa, marți, la un eveniment organizat de Adrministrația Prezidențială. Cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân, Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare a importanței prevenției și depistării precoce a cancerului la femei, informează instituția. Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz […]
11:00
Parlamentul adoptă declarația „România fără violență domestică”. Sorin Grindeanu: „Putem stopa acest flagel dacă investim în educația copiilor noștri” # Gândul
Camera Deputaților a adoptat marți, cu 320 de voturi „pentru” și cinci abțineri, o declarație prin care condamnă toate formele de violență domestică. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj de conștientizare în plen, subliniind că statul trebuie să facă mai mult pentru a proteja victimele și pentru a pedepsi agresorii. „Declarația asumată […]
11:00
Senatul aprobă proiectul USR care interzice majorarea salariilor șefilor de companii cu datorii la stat. Camera Deputaților este for decizional # Gândul
USR a depus un proiect legislativ prin care sunt blocate majorarea salariilor managerilor companiilor cu datorii la stat. Propunerea a fost aprobată, luni, de Senat. Camera Deputaților, ca for decizional, urmează să decidă dacă textul propus de USR va deveni lege. Prin aceasta, ar urma să se interzică majorarea indemnizațiilor pentru conducerea companiilor de stat aflate […]
11:00
Călin Georgescu: „Un PSD reformat ar putea ajuta mult această țară. Asistăm la tăieri de cheltuilei fără a discuta nimic de venituri” # Gândul
Călin Georgescu vorbește în emisiunea Marius Tucă din 29 septembrie 2025 despre situația politică și economică a României, exprimând o viziune critică, dar și cu speranțe pentru viitor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Călin Georgescu consideră că Partidul AUR va crește semnificativ în sondaje, poate chiar la 50%, în contextul posibilității unor alegeri […]
11:00
Talibanii au ÎNTRERUPT accesul la internet și telefonie în Afganistan. Regimul de la Kabul spune că vrea să oprească „activitățile imorale” # Gândul
Guvernul din Afganistan, condus de talibani, a impus o întrerupere a telecomunicațiilor la nivel național, la câteva săptămâni după ce a început să întrerupă conexiunile de internet prin fibră optică. Țara se confruntă în prezent cu o „întrerupere totală a accesului la internet”, relatează Netblocks, citat de BBC. De asemenea, și serviciile de telefonie mobilă […]
Acum 4 ore
10:50
Publicistul Ion Cristoiu spune, în cel mai nou jurnal al său, de ce anume în surclasează Călin Georgescu pe Nicușor Dan la audiență. Scriitorul își începe jurnalul astfel: „Luni seara, pe site-ul Gândul, s-a transmis în direct, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, ediție specială, de la 20:00 la 21:00, un interviu cu Călin Georgescu. […]
10:50
Au divorțat imediat după ce s-au căsătorit: Bărbatul își acuză soția că PISICA ei i-ar fi atacat câinele # Gândul
Doi tineri din India, abia căsătoriți, au divorțat dintr-un motiv aparent absurd. Căsătoria a avut loc în decembrie 2024, iar acum au mers în instanță pentru a depune cererea pentru separare legală. Soțul, un rezident în Bhopal, lucrător în IT care lucrează de acasă, și soția sa, originară din statul Uttar Pradesh din nord, s-au […]
10:40
Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate # Gândul
Salariul minim brut pe economie ar putea crește anul viitor până la 4.752 de lei. Potrivit informațiilor Gândul, Ministerul Muncii analizează în prezent două scenarii de majorare, care urmează să fie discutate cu premierul Ilie Bolojan. În primul scenariu, venitul minim ar urca de la 4.050 de lei brut (2.574 de lei net), la 4.315 […]
10:40
Trump și Netanyahu au convenit asupra unui nou plan de pace pentru Gaza. Hamas, presat de Macron și Starmer să îl accepte # Gândul
Donald Trump și Benjamin Netanyahu au convenit asupra unui nou plan de pace pentru Fâșia Gaza. Președintele american și premierul israelian au avertizat mișcarea teroristă pro-palestiniană Hamas să îl accepte. De altfel, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și președintele Franței, Emmanuel Macron, presează Hamas să accepte planul de pace. Oficialii din țările care au […]
10:30
Cu ce se ocupă și câți bani câștigă iubita premierului Ilie Bolojan. Cum au afectat-o măsurile de austeritate ale iubitului său # Gândul
De când a divorțat, din 2013, premierul Ilie Bolojan o are alături pe Ioana, care este asistentă medicală în spitalul CFR din Oradea. Conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu net din sănătate și asistență medicală a fost de 5.500 de lei în iulie 2025, cele mai recente date. Pare că […]
10:20
Coreea de Sud și JAPONIA fac front comun împotriva amenințărilor regionale/ Cele două state își intensifică cooperarea în materie de securitate # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, se va întâlni, marți, cu prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, pentru a-și reitera angajamentul de a îmbunătăți relațiile dintre cele două state și a consolida cooperarea în domeniile securității și comerțului. Lee a reluat discuțiile cu Japonia pe teme de securitate și comerț, continuând politica predecesorului său de apropiere de Japonia, în […]
10:20
Călin Georgescu: „Este evident amatorismul și vedetismul celor de la putere mai ales prin îndepărtarea de AMERICA” # Gândul
Călin Georgescu, în emisiunea Marius Tucă din 29 septembrie 2025, a avut o poziție clară privind situația politică și geopolitică actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Călin Georgescu a subliniat diferențele majore dintre administrațiile Trump și Biden, remarcând că în cei 8 ani ai președintelui Biden au fost investiți în America aproximativ 1 […]
10:20
Anda Adam şi soțul, „încolțiți” de executor: sechestru pe bunuri în valoare de 100.000 de euro și evacuați peste noapte # Gândul
Anda Adam și soțul ei, Joseph, concurenți la Asia Express 2025, credeau că vor da lovitura în afaceri când au deschis un club de fițe în Cluj. Însă visul s-a spulberat rapid: localul nu a atras publicul așteptat, iar în spatele ușilor închise s-a creat un adevărat război cu cei care le închiriaseră spațiul. Toată […]
10:20
În timp ce Bolojan promite reformă în administrația locală, Nicușor Dan avertizează: Orașele aduc dezvoltare, însă nu primesc resursele necesare # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a adresat un mesaj în deschiderea Timișoara Cities Summit, acolo unde primari și lideri europeni din 15 țări discută despre viitorul comunităților urbane. Șeful statului a atras atenția asupra dezechilibrului dintre marile orașe și autoritățile naționale, subliniind că tocmai centrele care generează dezvoltarea economică nu primesc resursele necesare pentru a-și valorifica […]
10:10
Ghidul Kremlinului. Rusia vs. NATO, în noua etapă a provocărilor. „Moscova, escaladare calculată” / „Alianța a înlocuit ambiguitatea cu claritatea” # Gândul
Rusia sondează spațiul aerian NATO pentru a testa unitatea și timpii de răspuns ai Alianței. Având în vedere că Trump îi îndeamnă pe europeni să doboare aeronavele și dronele care încalcă spațiul aerian NATO, descurajarea se bazează acum pe praguri clare, semnalizare consecventă și apărare aeriană eficientă din punct de vedere al costurilor. Incursiunile în […]
10:10
LEGE nouă pentru hoteluri și instituții publice. Administratorii, obligați să afișeze anumite mesaje de avertizare. Se dau amenzi grele # Gândul
Senatul a adoptat un proiect de lege cu impact major în lupta împotriva traficului de persoane. Astfel, hotelierii, dar și instituțiile publice Potrivit noilor reguli, hotelurile, agențiile de turism, firmele de transport și instituțiile publice cu expunere la acest risc vor fi obligate să afișeze mesaje standardizate, prin care cetățenii sunt informați cum pot sesiza […]
10:00
Locuiești la casă? Modificările acoperișului pot aduce amenzi uriașe. Când e nevoie de autorizație # Gândul
Românii care dețin o casă trebuie să fie atenți dacă au în plan să–și modifice acoperișul sau podul. Legislația prevede în mod clar situațiile în care intervențiile necesită autorizație de construcție, precum și consecințele nerespectării regulilor. De altfel, respectarea acestor norme este esențială pentru a evita amenzi sau răspundere penală. Orice modificare semnificativă a acoperișului, […]
10:00
Igor Dodon, reacție scandaloasă la adresa jurnaliștilor români. Liderul socialiștilor și-a vărsat nervii după alegeri: „Să învețe rusă, le va trebui” # Gândul
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a avut o ieșire ireală la conferința de presă organizată duminică seara, după închiderea secțiilor de votare. Acesta a răbufnit la adresa jurnaliștilor români, cărora le-a spus tranșant „să învețe limba rusă, că vor avea nevoie.” Reamintim că cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea […]
09:50
IARNĂ în toată regula pe Transfăgărășan la final de septembrie. Temperaturile au scăzut sub pragul înghețului. S-a depus strat de zăpadă # Gândul
Finalul lunii septembrie a adus iarnă în toată regula la munte. Pe Transfăgărășan, în zona Capra, ninge abundent încă de luni, iar stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Ninge abundent pe Transfăgărășan. Temperaturile au coborât până la minus 3 grade Celsius, transformând șoseaua spectaculoasă într-o zonă periculoasă pentru turiști și șoferi. Zăpada s-a depus […]
09:50
Salariul minim brut pe economie ar putea crește anul viitor până la 4.752 de lei. Potrivit informațiilor Gândul, Ministerul Muncii analizează în prezent două scenarii de majorare, care urmează să fie discutate cu premierul Ilie Bolojan. În primul scenariu, venitul minim ar urca de la 4.050 de lei brut (2.574 de lei net), la 4.315 […]
09:40
Zăpada continuă să cadă pe Transfăgărășan. Stratul de ninsoare atinge 12 cm și tot crește, avertizează Salvamont Argeș. Salvamontiștii îi avertizează pe turiștii care vor ajunge zilele acestea la munte că stratul de zăpadă continuă să crească. Imaginile filmate de aceștia au fost realizate în zona Capra-localitatea Arefu (Argeș), pe Transfăgărășan, acolo unde se află […]
09:30
Se împlinesc 18 ani de când Preafericitului Părinte Daniel este Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Gândul
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Daniel, ales în funcția de Patriarh, în urma decesului Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007. Aniversarea, care are loc cu prilejul sfințiirii Catedralei Naționale, va fi marcată la Sfântul Sinod al Patriarhiei de toamnă. Între 29 și 30 septembrie, membri ai […]
09:30
Răcirea vremii aduce SCUMPIRI la gaze și electricitate. România are deja printre cele mai mari prețuri din UE la energie # Gândul
Răcirea vremii și creșterea cererii de gaze au dus la o explozie a prețurilor pe piețele spot de energie, atât la gaze, cât și la electricitate. România s-a situat luni pe locul al doilea în Uniunea Europeană la costul energiei electrice, după Ungaria. Pe piața pentru ziua următoare a Bursei Române de Mărfuri (BRM), prețul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.