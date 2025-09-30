Parcul Național va fi superb după modernizare, promite dl. Hopincă. Va avea locuri de joacă, pistă de alergare, zone specială de dirtbiking, de fitness și parkour
B365.ro, 30 septembrie 2025 12:30
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 a anunțat bucureștenii că au început lucrările demodernizare la Parcul Național. Acesta nu va fi doar un loc de plimbare ci și un spațiu dedicat locuitorilor Capitalei indifernt de vârstă. […] Articolul Parcul Național va fi superb după modernizare, promite dl. Hopincă. Va avea locuri de joacă, pistă de alergare, zone specială de dirtbiking, de fitness și parkour apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
12:30
Parcul Național va fi superb după modernizare, promite dl. Hopincă. Va avea locuri de joacă, pistă de alergare, zone specială de dirtbiking, de fitness și parkour # B365.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 a anunțat bucureștenii că au început lucrările demodernizare la Parcul Național. Acesta nu va fi doar un loc de plimbare ci și un spațiu dedicat locuitorilor Capitalei indifernt de vârstă. […] Articolul Parcul Național va fi superb după modernizare, promite dl. Hopincă. Va avea locuri de joacă, pistă de alergare, zone specială de dirtbiking, de fitness și parkour apare prima dată în B365.
12:30
Dl. Bujduveanu ar vrea să ne dea termo-vești bune. Când se închid șantierele Termoenergetica și care va fi prețul gigacaloriei în această iarnă # B365.ro
Stelian Bujduveanu are vești despre șantierele pentru modernizarea rețelei de termoficare din București. Primarul general interimar al Capitalei a anunțat când ar urma să se finalizeze aceste lucrări, ținând cont că a venit frigul, iar […] Articolul Dl. Bujduveanu ar vrea să ne dea termo-vești bune. Când se închid șantierele Termoenergetica și care va fi prețul gigacaloriei în această iarnă apare prima dată în B365.
12:20
Programul SDS – „Școala după școala”, anul acesta în 25 de școli din S6. Sunt peste 4.800 de locuri disponibile, prioritate au elevii cu bursă socială # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat recent că programul „Școala după școală” (SDS) va fi reluat și în anul școlar 2025-2026. Programul beneficiază de un număr de peste 4.800 de locuri disponibile și se va desfășura […] Articolul Programul SDS – „Școala după școala”, anul acesta în 25 de școli din S6. Sunt peste 4.800 de locuri disponibile, prioritate au elevii cu bursă socială apare prima dată în B365.
12:20
ALERTĂ | Pieton spulberat de mașină pe DN1, în Otopeni, după ce a traversat sărind peste separatorul de beton dintre sensuri. Trafic restricționat din cauza accidentului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident grav pe DN1, Calea Bucureștilor, în Otopeni. Un pieton a fost lovit de o mașină. Acesta a traversat ilegal. Victima a fost transportată la spital. […] Articolul ALERTĂ | Pieton spulberat de mașină pe DN1, în Otopeni, după ce a traversat sărind peste separatorul de beton dintre sensuri. Trafic restricționat din cauza accidentului apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
11:10
Trenuri noi pentru Metroul spre Otopeni: Metrorex ar putea lansa licitația pentru cumpărarea lor până la sfârșitul anului. Ce se mai întâmplă pe Șantierul M6 # B365.ro
Metrorex intenționează să lanseze până la sfârșitul acestui an licitația pentru achiziția trenurilor destinate Magistralei 6 care va lega rețeaua de metrou de Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni. Procesul pentru achiziția trenurilor pentru metroul […] Articolul Trenuri noi pentru Metroul spre Otopeni: Metrorex ar putea lansa licitația pentru cumpărarea lor până la sfârșitul anului. Ce se mai întâmplă pe Șantierul M6 apare prima dată în B365.
11:00
Un nou magazin Atac by Auchan se deschide în București. Va fi în Drumul Taberei, unde era Carrefour (ex-Billa), dintre cele mai vechi supermarketuri din oraș # B365.ro
În locul faimosului Billa, fost Carrefour, din Drumul Taberei, Auchan România deschide un nou magazin Atac. Inaugurarea are loc în toamna aceasta. Auchan deschide un magazin Atac în Drumul Taberei, unde era fostul Carrefour (ex-Billa) […] Articolul Un nou magazin Atac by Auchan se deschide în București. Va fi în Drumul Taberei, unde era Carrefour (ex-Billa), dintre cele mai vechi supermarketuri din oraș apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
10:50
FOTO | Marea noutate de pe Șantierul de la Unirii. Se toarnă „cușca de beton”, cofrajul uriaș peste care se va construi noul planșeu # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei a anunțat bucureștenii în ce stadiu se află lucrările de la Planșeul Unirii. Astăzi, constructorii au început realizarea corașului. Această structură este baza pe care va fi turnată […] Articolul FOTO | Marea noutate de pe Șantierul de la Unirii. Se toarnă „cușca de beton”, cofrajul uriaș peste care se va construi noul planșeu apare prima dată în B365.
10:20
Ghidul curățeniei de toamnă în Sectorul 1. Când se adună televizoarele stricate și dulapurile vechi și când trebuie să-și mute bucureștenii mașinile din parcare # B365.ro
Primăria Sectorului 1 al Capitalei a anuțat bucureștenii că de mâine, 1 octombrie va începe curățenia de toamnă. Vor fi 8 săptămâni de activități de curățenie, iar operatorul de salubrizare va colecta gratuit deșeurile vegetale, […] Articolul Ghidul curățeniei de toamnă în Sectorul 1. Când se adună televizoarele stricate și dulapurile vechi și când trebuie să-și mute bucureștenii mașinile din parcare apare prima dată în B365.
10:00
Tur ghidat prin Dezastrul IOR, pe la retrocedările care au transformat cartierul Titan. E gratuit, e duminică și e nevoie de rezervare online # B365.ro
Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan anunță că organizează Turul retrocedărilor din Titan, duminică, 5 octombrie, în cadrul evenimentului One World Romania în cartierele Titan și Pallady. Participarea este gratuită, însă cei care vor […] Articolul Tur ghidat prin Dezastrul IOR, pe la retrocedările care au transformat cartierul Titan. E gratuit, e duminică și e nevoie de rezervare online apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
08:50
Accident cu trotinetă, în această dimineață, pe Calea Dorobanți, în colțul cu ASE. Trotinetistul, căzut pe trecerea de pietoni # B365.ro
Un accident cu trotinetă a avut loc în urmă cu scurt timp, 30 septembrie, la intersecția dintre Calea Dorobanți și Strada Mihai Eminescu. Traficul în zonă este îngreunat, potrivit informațiilor din Google Maps: Accident cu […] Articolul Accident cu trotinetă, în această dimineață, pe Calea Dorobanți, în colțul cu ASE. Trotinetistul, căzut pe trecerea de pietoni apare prima dată în B365.
08:30
VIDEO | Cum arată azi Podul peste Cernica de pe A0, cel mai dificil din Autostrada Bucureștiului „Spectaculos! Precizie chirurgicală au băieții de pe macarale care pun grinzi!” # B365.ro
Lotul 4 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului este cel mai dificil tronson al Centurii Moderne, însă prinde contur pe zi ce trece: Mai jos, informații și noi imagini cu Podul peste Cernica. Este cel […] Articolul VIDEO | Cum arată azi Podul peste Cernica de pe A0, cel mai dificil din Autostrada Bucureștiului „Spectaculos! Precizie chirurgicală au băieții de pe macarale care pun grinzi!” apare prima dată în B365.
08:30
FOTO | În vreme ce dl. Negoiță țipă la oameni să nu amestece Umedu’ cu Uscatu’, noi forme de relief din gunoaie apar în Sectorul 3. În jurul noilor pubele fantastice, desigur # B365.ro
Străzile din Capitală s-au umplut de gunoaie. De la un sector la altul situația este tot mai șocantă. Stau sacii răspândiți aiurea pe alei ca și cum ar fi parte din ele. Primăriile încearcă să […] Articolul FOTO | În vreme ce dl. Negoiță țipă la oameni să nu amestece Umedu’ cu Uscatu’, noi forme de relief din gunoaie apar în Sectorul 3. În jurul noilor pubele fantastice, desigur apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
05:00
Comportament nou și șocant pe DN1 și ceva mult mai rău decât restricțiile pentru Șantierul M6, care au transformat Șoseaua București-Ploiești în “Infama intrare în oraș” # B365.ro
În traficul de pe DN1, care n-a fost niciodată în ultimii 20 de ani vreo superbitate relaxantă, există, de aproape un an, o mare bornă, care împarte situația rutieră în două epoci distincte: Înainte de […] Articolul Comportament nou și șocant pe DN1 și ceva mult mai rău decât restricțiile pentru Șantierul M6, care au transformat Șoseaua București-Ploiești în “Infama intrare în oraș” apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
03:00
Motivul secret pentru care nu se vorbește despre cele 3 soluții care ar rezolva problema traficului din București # B365.ro
Acum, că s-au întors și studenții, suntem toți, dragi tovarăși și prieteni. Toți cei care ne înghesuim în fiecare zi prin traficul din București. Și înjurăm orașul pe toate vocile, ca și cum e vina […] Articolul Motivul secret pentru care nu se vorbește despre cele 3 soluții care ar rezolva problema traficului din București apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:40
FOTO | Surpriza unui călător care a nimerit într-un vagon bar-bistro, introdus de CFR Călători pe ruta București-Brașov: „Cina servită și serviciile angajaților au fost top” # B365.ro
CFR Călători a introdus în circulație primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR, în compunerea unei perechi de trenuri Intercity. Compania nu a anunțat inauguarea acestui vagon, o imagine realizată de un călător care dezvăluie cum […] Articolul FOTO | Surpriza unui călător care a nimerit într-un vagon bar-bistro, introdus de CFR Călători pe ruta București-Brașov: „Cina servită și serviciile angajaților au fost top” apare prima dată în B365.
19:10
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate # B365.ro
Rețele Electrice transmite clienților că va avea loc o nouă serie de întruperi de curent săptămâna aceasta, de pe 30 septembrie până pe 3 octombrie. Noile întreruperi de curent vor fi în București, Ilfov și […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate apare prima dată în B365.
18:30
Vrei să parchezi pe un loc nominal în S3? Acum trebuie să plătești 5 lei/oră și să eliberezi locul imediat cum ești sunat de proprietar. PS3 a schimbat regulamentul # B365.ro
Primăria Sectorului 3 anunță modificări privind utilizarea locurilor de parcare nominale. Noile reguli au intrat în vigoare ieri, 28 septembrie 2025 și permit parcarea pe locurile nominale, doar că prin plata unei noi taxe, achitate […] Articolul Vrei să parchezi pe un loc nominal în S3? Acum trebuie să plătești 5 lei/oră și să eliberezi locul imediat cum ești sunat de proprietar. PS3 a schimbat regulamentul apare prima dată în B365.
18:20
FOTO | Stadiul lucrărilor de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” de pe Calea Șerban Vodă: Se montează fațada noii clădiri # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a informat bucureștenii că se montează fațada spitalului de pneumoftiziologie de pe Calea Șerban Vodă. Acest spital va fi un centru pentru tratarea tuberculozei și se va numi Institutul de […] Articolul FOTO | Stadiul lucrărilor de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” de pe Calea Șerban Vodă: Se montează fațada noii clădiri apare prima dată în B365.
18:00
Trafic ALERT | Ziua în care Bucureștiul s-a blocat total. Orașul e paralizat de la nord la vest, bară la bară pe DN1 și-n Pipera # B365.ro
O seară de luni în care a plouat puțintel a paralizat traficul din București. De la nord la vest, șoferii își petrec zeci de minute în trafic, întrucât orașul este aproape paralizat. Trafic paralizat în […] Articolul Trafic ALERT | Ziua în care Bucureștiul s-a blocat total. Orașul e paralizat de la nord la vest, bară la bară pe DN1 și-n Pipera apare prima dată în B365.
17:10
Romanian Creative Week va fi organizat și la București, între 3 și 9 octombrie. Expoziții, competiții de dans și prezentări de modă, la ediția de toamnă a evenimentului # B365.ro
Romanian Creative Week se mută la București. Mult prea îndagitul festival pionier în caăpitala Moldovei va veni în Capitala României. Evenimentul se va desfășura în perioada 3–9 octombrie 2025. Romanian Creative Week are loc pentru […] Articolul Romanian Creative Week va fi organizat și la București, între 3 și 9 octombrie. Expoziții, competiții de dans și prezentări de modă, la ediția de toamnă a evenimentului apare prima dată în B365.
17:00
Un spațiu abandonat din Militari se transformă într-un loc de joacă. Va avea un teren pentru fotbal și baschet, mese de ping pong și o zonă verde pentru relaxare # B365.ro
Locuitorii cartierului Militari se vor bucura de un nou loc de joacă. Un teren abandonat din Sectorul 6 este în plin proces de transformare într-un spațiu modern de joacă și relaxare, destinat tuturor vârstelor. „Un […] Articolul Un spațiu abandonat din Militari se transformă într-un loc de joacă. Va avea un teren pentru fotbal și baschet, mese de ping pong și o zonă verde pentru relaxare apare prima dată în B365.
16:20
FOTO | Lucrările la șinele de tramvai de pe Bd. Chișinău au ajuns la un stadiu de 25%. Bujduveanu: Vechea linie a fost scoasă complet, se avansează # B365.ro
Lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Chișinău au ajuns la un procent de finalizare de 25%, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Lucrările de pe Bd. Chișinău, unde se înlocuiesc […] Articolul FOTO | Lucrările la șinele de tramvai de pe Bd. Chișinău au ajuns la un stadiu de 25%. Bujduveanu: Vechea linie a fost scoasă complet, se avansează apare prima dată în B365.
16:00
Glovo-samaritieanul. Un livrator din București a sărit în ajutorul unui tânăr bătut măr pe lângă Parcul Teilor. Doi bărbați îl atacaseră cu bâte și baionetă # B365.ro
Un livrator bengalez Glovo a ajutat un tânăr după ce a fost bătut de alți doi bărbați din Sectorul 3 al Capitalei. Acesta a văzut că agresorii aveau o baionetă și o bâtă. Bengalezul s-a […] Articolul Glovo-samaritieanul. Un livrator din București a sărit în ajutorul unui tânăr bătut măr pe lângă Parcul Teilor. Doi bărbați îl atacaseră cu bâte și baionetă apare prima dată în B365.
15:50
Vrei să te relaxezi la un picnic alături de cei dragi, chiar la tine în oraș? Hai să afli cum planifici cel mai frumos picnic urban! Toamna este anotimpul perfect dacă vrei să te bucuri […] Articolul Picnic urban în familie: tot ce trebuie să știi pentru o zi de toamnă reușită (P) apare prima dată în B365.
15:30
VIDEO | China inaugurează cel mai înalt pod din lume, Huajing Grand Canyon Bridge, noi încă încercăm să trecem de Iuliu Maniu. La București, ar fi bun și-un pod mititel, dar util # B365.ro
În China se inaugurează cel mai înalt pod din lume, suspendat la peste 600 de metri deasupra unui canion – în București, șoferii încă încearcă să iasă din intersecția de la Piața Presei. Bucureștenii visează […] Articolul VIDEO | China inaugurează cel mai înalt pod din lume, Huajing Grand Canyon Bridge, noi încă încercăm să trecem de Iuliu Maniu. La București, ar fi bun și-un pod mititel, dar util apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Unboxing habar n-ai ce la ParkLake. Colete Amazon, pierdute sau neridicate, devin Mistery Boxes la 99 de lei kilogramul # B365.ro
Mystery Box-urile au prins avânt și în România, unde diferite site-uri sau chiar magazine vând cutii misterioase în care afli despre conținutul lor de abia după ce le deschizi. În cutii pot fi produse de […] Articolul VIDEO | Unboxing habar n-ai ce la ParkLake. Colete Amazon, pierdute sau neridicate, devin Mistery Boxes la 99 de lei kilogramul apare prima dată în B365.
14:10
Al șaptelea bebeluș infectat cu bacteria ucigașă într-un spital din Iași a murit la București, unde fusese transferat de urgență. Avea 3 luni # B365.ro
Un alt copil care a fost internat în secția de Terapie Intesivă a Spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iași, infectat cu bacteria Serratia marcescens și transferat ulterior la București, a murit luni dimineață. Al […] Articolul Al șaptelea bebeluș infectat cu bacteria ucigașă într-un spital din Iași a murit la București, unde fusese transferat de urgență. Avea 3 luni apare prima dată în B365.
13:20
FOTO | Accident cu tramvai vs auto, kilometri de coadă de tramvaie la Piața Râmnicu Sărat, intersecție cu Camil Ressu. STB: Liniile 23, 27 și 49, blocate # B365.ro
Un accident între un tramvai și o mașină a avut loc în urmă cu scurt timp, în intersecția Str. Liviu Rebreanu cu Bd. Camil Ressu. Societatea de Transport București (STB) anunță că liniile 23, 27 […] Articolul FOTO | Accident cu tramvai vs auto, kilometri de coadă de tramvaie la Piața Râmnicu Sărat, intersecție cu Camil Ressu. STB: Liniile 23, 27 și 49, blocate apare prima dată în B365.
13:20
Alte șanțuri, alte dușuri reci. Termoenergetica deschide noi șantiere, care lasă aproape 800 de blocuri din București fără apă caldă. Lista străzilor afectate # B365.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță deschiderea unor noi șantiere în București. În următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice. Aproape 800 de blocuri rămân fără […] Articolul Alte șanțuri, alte dușuri reci. Termoenergetica deschide noi șantiere, care lasă aproape 800 de blocuri din București fără apă caldă. Lista străzilor afectate apare prima dată în B365.
13:00
Zacusca de pește păstrează savoarea meselor de toamnă petrecute în familie, pe malul Dunării sau în propria bucătărie. Dacă vrei să pui la păstrare un preparat tradițional, bogat în arome și potrivit pentru proviziile de […] Articolul Rețeta tradițională de zacuscă de pește: cum să o prepari acasă pas cu pas (P) apare prima dată în B365.
13:00
Pavaj care înghite gălăgie în orașul care dă în toate gropile. PS1 anunță că va pune pavimente fonoabsorbante și bariere verzi antifonice în zonele dens populate # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță că va implementa un proiect pentru reducerea poluării fonice în zonele urbane intens circulate și populate. Administrația locală va instala mai multe instrumete pentru măsurarea și reducerea zgomotelor. Acesta face parte […] Articolul Pavaj care înghite gălăgie în orașul care dă în toate gropile. PS1 anunță că va pune pavimente fonoabsorbante și bariere verzi antifonice în zonele dens populate apare prima dată în B365.
13:00
Brazii ornamentali au devenit o alegere din ce în ce mai populară pentru grădini, curți și spații verzi, datorită aspectului lor elegant. Acești arbori nu sunt doar simboluri ale sărbătorilor de iarnă, ci și elemente […] Articolul Brazi ornamentali: tipuri populare și cum să-i alegi pentru grădina ta (P) apare prima dată în B365.
13:00
Infecțiile virale reprezintă unele dintre cele mai comune probleme de sănătate, afectând oameni de toate vârstele. Acestea sunt cauzate de virusuri care se răspândesc rapid și pot provoca o gamă largă de simptome, de la […] Articolul Afecțiuni virale frecvente și simptome asociate (P) apare prima dată în B365.
Ieri
12:40
FOTO | O colecție de gunoaie din fața Teatrului Masca te lasă mască. ”Clopotele de plastic și containerele insalubre îți mută nasul din loc”, descrie o bucureșteancă # B365.ro
În ulimul timp străzile și bulevardele din Capitală s-au umplut de gunoaie. De la Sectorul 1 până la Sectorul 6 găsim lăsate la voia întâmplării zeci de saci cu gunoaie abandonate pe te miri unde. […] Articolul FOTO | O colecție de gunoaie din fața Teatrului Masca te lasă mască. ”Clopotele de plastic și containerele insalubre îți mută nasul din loc”, descrie o bucureșteancă apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO | Hotelul din Prahova, care s-a făcut scrum azi-dimineață, era închis pentru că nu avea aviz de securitate la incendiu. Două tinere nepaleze au murit # B365.ro
Un incendiu a cuprins, în această dimineață, un hotel din satul Tătărani, din județul Prahova, în urma căruia două persoane au murit. IGSU precizează că, în urma unui control efectuat în data de 16 septembrie […] Articolul VIDEO | Hotelul din Prahova, care s-a făcut scrum azi-dimineață, era închis pentru că nu avea aviz de securitate la incendiu. Două tinere nepaleze au murit apare prima dată în B365.
12:20
„Ăsta e jaf!” Revolta câtorva sute de bucureșteni, furioși pe „taxarea abuzivă” a lui Negoiță. Buba s-a spart în parcare, pe locurile nominale, pe care le plătești până te sună cineva nervos # B365.ro
Un nou val de nemulțumiri cuprinde Sectorul 3 al Capitalei, după ce autoritățile locale au anunțat implementarea unor noi reguli și tarife de parcare. Bucureștenii consideră că sunt taxați abuziv pentru parcarea din Sectorul 3, […] Articolul „Ăsta e jaf!” Revolta câtorva sute de bucureșteni, furioși pe „taxarea abuzivă” a lui Negoiță. Buba s-a spart în parcare, pe locurile nominale, pe care le plătești până te sună cineva nervos apare prima dată în B365.
12:10
FOTO ❄️ Iarna asta prinde o mare viteză! Primele imagini cu zăpadă la Bâlea Lac – Transfăgărășan. Ninge în mai multe locuri din țară, la altitudini mari, anunță ANM # B365.ro
Luna septembrie abia ajunge la final, dar vortexul polar a decis să arate ce poate: Deocamdată, nu ninge în București, însă ninge în alte zone din țară și au apărut primele imagini cu zăpadă la […] Articolul FOTO ❄️ Iarna asta prinde o mare viteză! Primele imagini cu zăpadă la Bâlea Lac – Transfăgărășan. Ninge în mai multe locuri din țară, la altitudini mari, anunță ANM apare prima dată în B365.
11:40
Trotuar complet distrus după niciun an de la „restimatizarea” din Piața Domenii. Și o întrebare de toți banii: „Oare există garanție și constructorul o fi obligat să repare?” # B365.ro
Chiar dacă se fac lucări de reparație în unele zone, trotuarele ajungă să arate mai rău decât înainte. Iar acest lucru aduce mai multe probleme pentru locuitorii care tranzitează pe acolo. Acesta este cazul unui […] Articolul Trotuar complet distrus după niciun an de la „restimatizarea” din Piața Domenii. Și o întrebare de toți banii: „Oare există garanție și constructorul o fi obligat să repare?” apare prima dată în B365.
10:40
Tărăboi la Dinamo, din cauza lui Mihai Popovici, tatăl lui David. E acuzat că obligă părinți să cumpere echipamente de la sponsorii fiului, mulți antrenori de înot ar fi plecat din cauza sa # B365.ro
Mai mulți părinți au semnalat o serie de probleme la Academia de înot Dinamo. Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici, conduce instituția și este acuzat că-i obligă pe părinți să cumpere echipamente pentru cei mici […] Articolul Tărăboi la Dinamo, din cauza lui Mihai Popovici, tatăl lui David. E acuzat că obligă părinți să cumpere echipamente de la sponsorii fiului, mulți antrenori de înot ar fi plecat din cauza sa apare prima dată în B365.
10:20
ESENȚIAL | E ziua când studenții ies în stradă, în Piața Victoriei. Furioși pe Guvernul Bolojan și tăierile lui, tinerii protestează și în alte mari centre universitare din țară # B365.ro
Studenții sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate luate de Guvern și protestează luni, 29 septembrie 2025, la începutul anului universitar, în Piața Victoriei din București, dar și în marile centre universitare din țară: Timișoara, Cluj-Napoca, […] Articolul ESENȚIAL | E ziua când studenții ies în stradă, în Piața Victoriei. Furioși pe Guvernul Bolojan și tăierile lui, tinerii protestează și în alte mari centre universitare din țară apare prima dată în B365.
09:10
Sute de bucureșteni și-au început ziua în stația unde tramvaiul nu mai vine. Un clasic „incident tehnic” a blocat dimineață linia 41, în stația Drumul Taberei # B365.ro
STB îi anunță pe călători că linia 41 este blocată pe Strada Brașov, în stația Drumul Taberei, pe sensul de mers spre Ghencea. Este anunțat un misterios „incident tehnic”. Știre în curs de actualizare. Revenim […] Articolul Sute de bucureșteni și-au început ziua în stația unde tramvaiul nu mai vine. Un clasic „incident tehnic” a blocat dimineață linia 41, în stația Drumul Taberei apare prima dată în B365.
08:50
5 zile de restricții de circulație pe Autostrada A1, sensul Pitești – București. Se decopertează asfaltul pe 7 kilometri de șosea, să sperăm că întru înlocuire mai trainică # B365.ro
Șoferii care tranzitează Autostrada A1 trebuie să știe că, începând de luni, 29 septembrie, sunt restricții de circulație pe sensul dinspre Pitești spre București. Se fac lucrări de frezare și acestea durează până vineri, 3 […] Articolul 5 zile de restricții de circulație pe Autostrada A1, sensul Pitești – București. Se decopertează asfaltul pe 7 kilometri de șosea, să sperăm că întru înlocuire mai trainică apare prima dată în B365.
08:30
FOTO | “E inuman, 200 de m în jumătate de oră!” Pasajul Domnești, blocat total în sensul spre București. De fapt, e rău-roșu în trei din patru direcții # B365.ro
Dimineața de luni nu poate fi fără o circulație îngreunată. Un martor transmite că pasajul Domnești este blocat pe sensul spre București. Acesta adaugă că se fac 30 de minute pe o distanță de 200 […] Articolul FOTO | “E inuman, 200 de m în jumătate de oră!” Pasajul Domnești, blocat total în sensul spre București. De fapt, e rău-roșu în trei din patru direcții apare prima dată în B365.
05:00
Cristian Popescu Piedone, autodeclaratul „de meserie: om”. Portretul pestriț al celui care a condus două sectoare în București și care azi își lansează partid la Sala Palatului # B365.ro
Câți se pot lăuda că au fost aleși primari de trei ori în două sectoare diferite ale Bucureștiului? Dar că au obținut permisul auto la toate categoriile într-o zi? Sau că și-au deschis restaurant la […] Articolul Cristian Popescu Piedone, autodeclaratul „de meserie: om”. Portretul pestriț al celui care a condus două sectoare în București și care azi își lansează partid la Sala Palatului apare prima dată în B365.
02:10
Pe culmile nepăsării: se vede cerul prin acoperișul Casei cu Cavaler în Armură din Precupeții Vechi. Cine-a pus deasupra Bucureștiului misterioasa statuie cu ciocan ridicat amenințător # B365.ro
O imagine ireală te izbește cum intri pe strada Episcopul Radu, dinspre str. Eminescu, în ce-a mai rămas din mahalaua negustorească Precupeții Vechi, după sistematizarea Căii Moșilor. Pe măsură ce înaintezi pas cu pas, prin […] Articolul Pe culmile nepăsării: se vede cerul prin acoperișul Casei cu Cavaler în Armură din Precupeții Vechi. Cine-a pus deasupra Bucureștiului misterioasa statuie cu ciocan ridicat amenințător apare prima dată în B365.
28 septembrie 2025
17:30
Noi săpături vor fi pe secțiunea nordică a viitoarei Magistrale M6. Când vor porni „cârtițele” Sf. Ana și Sf. Maria pe această rută # B365.ro
„Cârtițele” Sfânta Ana și Sfânta Maria vor începe să sape la secțiunea nordică a Magistralei 6 de metrou anul viitor. Mai precis în luna februarie. „Cârtițele” Sfânta Ana și Sfânta Maria vor începe să sape […] Articolul Noi săpături vor fi pe secțiunea nordică a viitoarei Magistrale M6. Când vor porni „cârtițele” Sf. Ana și Sf. Maria pe această rută apare prima dată în B365.
16:40
VIDEO | Lucrările la liniile de tramvai de pe Expoziției, Chișinău, Basarabia și Pallady avansează conform graficului. Unele ar putea fi finalizate anul acesta # B365.ro
Lucrările pentru modernizarea liniilor de tramvai din Capitală au avansat semnificativ. Se lucrează pe bulevardele Expoziției, Chișinău, Basarabia și Theodor Pallady. Unele lucrări ar putea fi terminate anul acesta. Care este stadiul lucrărilor de modernizare […] Articolul VIDEO | Lucrările la liniile de tramvai de pe Expoziției, Chișinău, Basarabia și Pallady avansează conform graficului. Unele ar putea fi finalizate anul acesta apare prima dată în B365.
16:00
Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină # B365.ro
Astăzi, 29 septembrie, pe Șoseaua de Centură Jilava un bărbat se preface că este turc și spune că a rămas fără benzină. Iar pentru a putea face rost de banii de benzină scoate un inel […] Articolul Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină apare prima dată în B365.
15:20
Încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311 din Sectorul 6. Startul se dă pe 29 septembrie, la ora 10 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat bucureștenii că mâine, 29 septembrie, încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311. Înscrierile încep la ora 10:00. Încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311 […] Articolul Încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311 din Sectorul 6. Startul se dă pe 29 septembrie, la ora 10 apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Un frate Jder s-a rătăcit prin București. Animalul curios a explorat zona Unirii la o plimbare # B365.ro
În urmă cu câteva zile în Capitală a venit un vizitator dichisit și „exotic” zonei. S-a plimbat pe acoperișul unei case. A fost surprins în zona Unirii din Sectorul 3. Un jder a făcut o […] Articolul VIDEO | Un frate Jder s-a rătăcit prin București. Animalul curios a explorat zona Unirii la o plimbare apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.