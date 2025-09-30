Ziua Porţilor Deschise la Staţia de Pompieri Ştei: vizitatorii pot vedea autospecialele şi participa la exerciţii demonstrative
Bihoreanul, 30 septembrie 2025 12:30
Pompierii din Ştei îşi deschid porţile pentru comunitate, cu ocazia aniversării a 73 de ani de la înfiinţarea subunităţii. Vizitatorii sunt invitaţi să participe miercuri, între orele 11 şi 15, la activităţi dedicate copiilor, părinţilor şi bunicilor, de la prezentări de autospeciale şi exerciţii demonstrative până la sesiuni de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.
„Gusturi și tradiții de Bihor”, prima ediție la Beiuș: Pancove, tăieței cu nucă, cici, toroș, plăcintă pe fer și muzică adusă de Ducu Bertzi și Emeric Imre # Bihoreanul
În acest sfârșit de săptămână, pe 4 și 5 octombrie, Beiușul va găzdui pentru prima oară o ediție a târgului „Gusturi și tradiții DE BIHOR”, care s-a mai ținut până acum în Oradea și în Ștei.
Orădean urmărit internațional pentru trafic de droguri, reținut de polițiști. Autorităţile judiciare din Belgia cer extrădarea lui # Bihoreanul
Un orădean dat în urmărire internaţională de autoritățile belgiene pentru trafic de droguri și substanțe psihoactive a fost prins şi reținut pentru 24 ore. Bărbatul care se numeşte Cornel Dumitrescu urmează să fie prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Oradea, pentru a fi arestat până la finalizarea procedurilor de extrădare.
Comunicat de presă: Finalizarea proiectului „Reabilitarea termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1, Beiuș“ # Bihoreanul
UAT Municipiul Beiuș, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1, Beiuș“, PNRR/2022/C5/2/B2.1/1.
Încep Zilele Filmului Maghiar 2025. Cele mai bune producții vor rula și la Partium, în Oradea # Bihoreanul
Cea de-a 25-a ediție a Zilelor Filmului Maghiar va avea loc în acest weekend în Oradea. La Universitatea Partium vor rula câteva dintre cele mai bune producții maghiare recente, filme-cult, artistice, documentare și de animație, printre care Muzica Apusenilor, comedia Diseară vom ucide sau Punctul negru. Intrarea este gratuită, iar filmele vor fi subtitrate în limba română.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din localitatea Cheriu faptul că în ziua de joi, 02.10.2025, între orele 9.00 şi 14.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unei noi rețele de alimentare cu apă derulate de către antreprenorul S.C. GAVELA COM S.R.L.
După ce n-au reușit să demonstreze că Bolojan a furat un TIR din Germania sau că are zeci de apartamente la Viena, șleahta de politruci dâmbovițeni, îngroziți că la cârma guvernului a ajuns un om care nu fură, au început să-l atace prin interpuși. Mai întâi l-au luat la țintă pe Mihai Jurca...
Piese jazz și clasice, atât la pian, cât și la țambal, vor fi interpretate de artistul Cătălin Răducanu, joi, la Filarmonica Oradea. Concertul va reuni lucrările: Tablouri dintr-o expoziție, de Modest Musorgski, On Green Dolphin Street, de Bronisław Kaper, It Could Happen to You, de Jimmy Van Heusen, și Fantezie românească, semnată de solistul serii.
Primărie cu șantaj: Pe lângă că sunt suprataxați cu apa, localnicii din Paleu sunt și amenințați de edili # Bihoreanul
Primăria Paleu ar putea deveni studiu de caz despre felul în care o problemă nerezolvată cu anii atrage scandaluri. De ani de zile, locuitorii cartierelor de case și blocuri Orizont, ridicate de afaceristul Călin Raita, primesc apă în regim de „organizare de șantier”, pentru că Primăria n-a fost capabilă să predea rețelele către Compania de Apă Oradea. Acum, Primăria a inventat o altă formă de a-i pune pe oameni la plată...
Afaceri secrete: Investițiile mari derulate în Oradea în ultimii 5 ani au fost mai scumpe cu zeci de milioane de euro decât prețurile licitate (FOTO) # Bihoreanul
Dezvoltarea Oradiei se ține cu portofelul gros: toate investițiile publice mari derulate în oraș în ultimii 5 ani au fost mult mai scumpe decât prețurile licitate. O analiză făcută de BIHOREANUL pe o listă de 40 de lucrări mari și importante, de la refacerea bulevardelor Nufărul și Cantemir, modernizarea rețelelor de termoficare ori construcția de pasaje, dezvăluie că acestea au costat cu peste 40 milioane de euro mai mult decât prețurile la care Primăria a atribuit contractele, scumpiri negociate discret între firmele de construcții „abonate” la acest gen de contracte și municipalitate.
Consiliul Județean Bihor vrea să facă o tabără pentru copii lângă Vașcău, pe bani europeni # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor au aprobat, în unanimitate, propunerea conducerii administrației administrației județene de realizare a unei tabere pentru copii și tineret în satul Câmp, lângă Vașcău, pe amplasamentul unei școli părăginite. Facilitatea ar urma să coste circa 5 milioane euro, iar finanțarea să fie obținută din fondurile UE.
Tânărul portar al echipei FC Bihor Arsenie Mocan a fost convocat la lotul naţional U18, pentru puternicul turneu din Turcia # Bihoreanul
Evoluţiile bune din începutul actualului sezon competiţional, când a devenit titular incontestabil în poarta echipei de seniori de la clubul FC Bihor, i-au adus tânărului goalkeeper orădean Arsenie Mocan convocarea la lotul naţional. Astfel, el va participa cu echipa naţională U18 a României la un turneu în Turcia, în perioada 6 - 14 octombrie, unde tinerii tricolori vor susţine trei jocuri, în compania selecţionatelor similare ale Turciei, Portugaliei şi Spaniei.
Filarmonica de Stat din Oradea va avea, de luna viitoare, cu un angajat mai mult decât în prezent, după ce Consiliul Județean a aprobat modificarea organigramei. Schema de personal va avea 122 posturi, deoarece aleșii bihorenilor au aprobat înființarea unui post cu normă întreagă – dirijor al corului de copii.
În ciuda austerității, Consiliul Județean s-a „scobit” de 1 milion de lei pentru FC Bihor # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor și-au dat acordul pentru alocarea sumei de 1 milion de lei din bugetul Consiliului Județean în scopul finanțării activității FC Bihor în Liga a II-a a campionatului național de fotbal. Dată fiind austeritatea bugetară, suma este totuși mai mică decât cea cu care județul a contribuit anul trecut la susținerea echipei.
Care sunt cele mai profitabile firme din Bihor și cine sunt marii perdanți. AFB Bihor a radiografiat economia județului (FOTO) # Bihoreanul
Asociația Firmelor Bihorene a făcut radiografia județului Bihor în anul 2024, folosind „Atlasul interactiv al business-ului românesc”, un instrument dezvoltat de SMARTreport pe baza datelor ANAF și Registrului Comerțului. Economia județului se bazează, în funcție de cifra de afaceri, pe transporturi rutiere, fabricarea de piese pentru autovehicule și construcții. Află care au fost companiile cu cel mai mare profit și cele mai mari pierderi.
Tir cu arcul: Alexandru Koteles, de la Menumorut Biharia, bronz la Cupa Europei Centrale de la Budapesta # Bihoreanul
Sportivul Clubului Menumorut Biharia Alexandru Koteles a avut evoluţii foarte bune la întrecerile Cupei Europei Centrale la tir cu arcul, competiţie care s-a desfăşurat la Budapesta. Bihoreanul a concurat la categoria Barebow - Seniori şi a demonstrat că se află într-o formă sportivă foarte bună, după ce a avut un parcurs care l-a propulsat pe locul al III-lea, ceea ce i-a adus medalia de bronz.
Administrația Domeniului Public Oradea, prin serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, împreună cu Poliția Locală, a desfășurat recent o acțiune de capturare a animalelor lăsate nesupravegheate în zona blocurilor de pe strada Gutenberg.
Sezonul estival a ajuns la final la Aquaparkul Nymphaea și Ștrandul Ioșia din Oradea. Astfel, începând din 1 octombrie 2025, zona exterioară a Aquaparkului se închide, complexul urmând a fi deschis, pe toată durata sezonului rece, doar în partea interioară.
Lucrările pentru noul stadion al Oradiei, cel mai devreme în a doua jumătate a anului viitor și cu co-finanțare de la Primărie # Bihoreanul
Primarul Oradiei, Florin Birta, crede că lucrările pentru construirea noului stadion municipal - a căror licitare de către Compania Națională de Investiții este în curs - ar putea începe cel mai curând doar în a doua parte a anului următor. În condițiile în care mai toate orașele își doresc stadioane, chiar dacă nu au echipe de fotbal performante, edilul i-a dat dreptate premierului Ilie Bolojan, care a atenționat că astfel de construcții vor trebui co-finanțate de autoritățile locale.
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea valorilor termice și precipitațiilor pentru perioada 29 septembrie - 12 octombrie. Potrivit prognozei, în primele zile ale lunii octombrie, vremea în Crișana, inclusiv în județul Bihor, se va răci semnificativ, iar probabilitatea de ploi va fi ridicată.
HORNBACH investește peste 44 milioane de euro în al doilea magazin din Timișoara (FOTO) # Bihoreanul
HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și grădinărit, anunță inaugurarea celui de-al doilea magazin din Timișoara, situat pe Calea Buziașului 152, pe 1 octombrie 2025. Deschiderea marchează un nou pas în strategia de extindere a companiei și răspunde cererii crescute din partea locuitorilor din sudul și sud-estul orașului, precum și din localitățile învecinate.
MAI a lansat aplicația RoCEIReader pentru cărțile electronice de identitate: datele de domiciliu, accesibile direct din telefon # Bihoreanul
Cetățenii români pot folosi, începând de luni, o aplicație mobilă care accesează datele de domiciliu stocate în cipul noii Cărți Electronice de Identitate (CEI). Aplicația, numită RoCEIReader, răspunde noilor reguli de afișare a adresei și promite să simplifice anumite demersuri birocratice.
Urmărire pe autostrada A3, lângă Oradea: Tânăr de 18 ani, fără permis și băut la volan, prins de polițiști într-o mașină furată # Bihoreanul
Scene de pomină pe autostrada A3, lângă Oradea. Un tânăr de 18 ani a fost prins de polițiști, după ce a furat o mașină, a condus haotic, a refuzat să oprească la semnalele poliției și a circulat pe contrasens, punând în pericol traficul. Testat cu etilotestul, aparatul a indicat că avea 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.
De ce nu încep lucrările la Drumul Expres Oradea – Arad? Mălan: „Ar fi fost logic să continuăm un lucru care a funcționat” # Bihoreanul
Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a explicat de ce a amânat CNAIR începerea construirii DX 16 Oradea - Arad, proiect revitalizat la inițiativa predecesorului său, Ilie Bolojan, după ce fosta CNADNR îl ținuse uitat mai bine de un deceniu. Ar fi fost normal, spune Mălan, ca proiectul să fie dus la bun sfârșit de autoritățile locale, dar după ce l-a preluat CNAIR se constată că mai trebuie făcute exproprieri pentru așa numite gropi de pământ.
Romi Neguș, arestat preventiv la Arad, alături de doi apropiați: Titi Remus și Dudoma Sándor, zis Tito # Bihoreanul
Judecătoria Arad a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei dintre cele cinci persoane reținute în weekend în dosarul vandalizărilor din municipiu. Printre cei trimiși după gratii se numără liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, zis Romi Neguș, dar și doi dintre apropiații săi: Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito.
După aproape două săptămâni de pauză, restaurantul RIVO din Oradea îşi redeschide porţile cu un nou aspect, rezultat al unei renovări menite să aducă un aer proaspăt şi modern, inspirat din tendinţele internaţionale din domeniul HoReCa şi fashion.
Crișul Shopping Center aduce noutăți pentru orădeni: două deschideri în octombrie și noi surprize în această toamnă # Bihoreanul
Oradea se bucură de o toamnă plină de noutăți în centrul orașului: Crișul Shopping Center anunță deschiderea a două locații noi în luna octombrie, menite să completeze experiența de shopping și servicii pentru vizitatori.
8 pasaje în lucru în Oradea și Zona Metropolitană. Mălan și Birta le cer scuze bihorenilor pentru deranj # Bihoreanul
Cele patru pasaje supraterane și unul subteran a căror construire CJ Bihor și-a asumat-o peste și pe sub centura Oradiei vor avea în continuare finanțare prin PNRR, chiar dacă lucrările încă nici nu au început la ele, a anunțat șeful administrației județene, Mircea Mălan. La fel, vor continua și alte trei pasaje proiectate prin parteneriat cu Primăria, tot cu finanțare europeană, în interiorul orașului, motiv pentru care atât Mălan, cât și primarul Florin Birta spun că va fi „deranj”, dar altă posibilitate nu este, pentru că banii europeni sunt disponibili până anul viitor.
Pompierii orădeni au salvat o femeie de 70 de ani căzută în apartament. ISU: „Aveți grijă de părinții și bunicii dumneavoastră!” # Bihoreanul
O intervenție de salvare a avut loc luni dimineață pe strada Mareșal Alexandru Averescu din Oradea, unde pompierii au fost solicitați prin 112 pentru a ajuta o femeie de 70 de ani aflată în dificultate în propria locuință.
O nouă săptămână plină de evenimente îi așteaptă pe orădeni și turiști. De la OktoBersFest, cu bere artizanală, muzică și bunătăți locale, la Promenada inimilor, dedicată Zilei Mondiale a Inimii, agenda este variată și pentru toate gusturile. Tot zilele acestea se desfășoară și Zilele Filmului Maghiar, ediția a 25-a, dar și spectacole de teatru sau concerte.
Deși județul Bihor a făcut pași importanți în ultimii ani pentru a implementa un sistem modern de colectare separată a deșeurilor, încă există situații în care clienții nu respectă regulile simple de colectare.
Preţuri plafonate am avut, din 2022 până la 1 iulie anul acesta, şi pentru energia electrică, de s-a bucurat tot românul, şi nevoiaşul, şi milionarul. Dar s-a întrebat românul cum şi din banii cui a plătit statul diferenţa între preţul compensat şi cel real? Nu mai puţin de 6,3 miliarde euro a achitat Guvernul, şi încă mai are datorii de 1,2 miliarde pentru schema de compensare. Şi de unde credeţi că ia banii, dacă nu tot de la români, fie milionari, fie nevoiaşi?
La Fado Trade găsești tot ce contează: acumulatorul potrivit, garanția reală și prețul corect # Bihoreanul
Într-o lume în care mobilitatea, siguranța și eficiența sunt mai importante ca oricând, alegerea sursei potrivite de energie pentru vehicule și echipamente devine esențială. La Oradea, numele Fado Trade este sinonim cu stabilitatea și calitatea în domeniul acumulatorilor auto și industriali. Compania a fost fondată în 1994 de antreprenorul Begher Florian și de peste trei decenii este partener de încredere al ROMBAT, singurul producător autohton de baterii, prezent cu exporturi în peste 40 de țări.
Șantier... special: Vestiții soți Cioflan, lucrări fără autorizație în centrul istoric al Oradiei # Bihoreanul
Soții Adina și Aurel Cioflan - ea fostă judecătoare ajunsă pensionară specială la nici 50 de ani, el șeful Biroului Control Intern din Poliția Bihor -, pe care BIHOREANUL i-a prins că și-au tras ilegal un ponton de lux în albia Crișului Repede, lângă vila lor din strada Făcliei, au acum alte bătăi de cap imobiliare.
Moldova a învins Rusia, partidul Maiei Sandu a câștigat la pas. Cum a votat diaspora basarabeană în Oradea # Bihoreanul
Voința de libertate și de viață în Europa a învins, duminică, dezinformările, corupția electorală și planurile de violențe pregătite de agenții de influență ai Rusiei în Republica Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a câștigat detașat alegerile parlamentare și poate forma singur noul Guvern, care să avanseze negocierile de aderare la Uniunea Europeană. O dorință care a animat și majoritatea membrilor diasporei basarabene din Oradea.
Vinurile Dextra, pe Netflix: Charlie Ottley a descoperit crama boutique din inima Bihorului (FOTO) # Bihoreanul
Crama Dextra din Bihor și-a deschis porțile pentru un oaspete special: Charlie Ottley, jurnalistul britanic devenit ambasador neoficial al României prin documentarele sale difuzate pe Netflix.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful de la transport local îi critică pe cei care nu vor autobuze electrice # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Șeful OTL, despre noile autobuze electrice: „Mașinile arată bine și nu poluează”. „Dar de ce sunt cârcotași care nu dau șanse transportului în comun și mai ales celui electric?”. „Cred că respectivii fac parte din categoria celor care...
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Cât îi costă, cu adevărat, pe orădeni dezvoltarea orașului? # Bihoreanul
Luni, 29 septembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Marile investiții din ultimii ani au fost mult mai scumpe decât le-a prezentat Primăria orădenilor; La 70 de ani, Mihai Hanga se antrenează zilnic pe malul Crișului Repede, cu „băieții” săi de 50 de ani; Spitalul Județean și-a luat robot chirurgical după ce incidența bolilor oncologice a crescut cu 447%; Bugetul Oradiei era o provocare și pentru autoritățile locale interbelice...
Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Republica Moldova: PAS conduce cu peste 43% după centralizarea a peste 60% din voturi # Bihoreanul
Alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică s-au încheiat cu o prezență la urne de 52,07%, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. În total, peste 1,6 milioane de alegători au participat la scrutin, atât în țară, cât și în diaspora.
Aleea Rogerius și Aleea Posada din Oradea vor avea canalizare menajeră și pluvială nouă # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat în ședința de joi studiul de fezabilitate al lucrărilor de înlocuire a canalizării menajere și extindere a celei pluviale de pe străzile Aleea Rogerius și Aleea Posada. Investiția, estimată la 12,8 milioane lei, va fi scoasă la licitație cu termen de execuție de 12 luni.
Mircea Bravo vine la Oradea împreună cu echipa filmului „Vecina”. Printre actori se află și orădeanca Ioana Maria Repciuc (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Mircea Bravo porneşte într-un turneu prin ţară odată cu lansarea celei mai noi producţii, "Vecina". Filmul, care combină comedia cu acţiunea şi suspansul, va avea premiera în cinematografe pe 30 septembrie, iar sâmbătă va fi prezentat şi la Oradea, în prezenţa echipei.
Consiliul Local Oradea a aprobat în şedinţa de joi Studiul de Fezabilitate al lucrărilor de modernizare a străzii orădene Bémér Lászlo. În prezent, aceasta se află la stadiul de simplu drum pietruit, fără reţele de apă, canalizare menajeră şi pluvială.
Alegeri în Republica Moldova: flux constant la secţia din Oradea, peste 450 de votanţi până la ora 15 # Bihoreanul
La secţia de votare deschisă pentru cetăţenii Republicii Moldova la Colegiul Economic "Partenie Cosma" din Oradea, cu ocazia scrutinului parlamentar de duminică, 28 septembrie, s-a înregistrat un flux constant, cu alegători care au sosit pe rând sau în grupuri mici. Peste 450 de persoane au votat până la mijlocul zilei, toate pe liste suplimentare, iar atmosfera a fost calmă, fără incidente.
Domnul doctor Sorin Ianceu, chirurg la spitalul din Beiuș, e acuzat de malpraxis de o doamnă care i-a cerut un lifting mamar. Pacienta se plânge că operația s-a cangrenat și că efectul a fost departe de cel dorit. Doamna nu știe că la Beiuș noțiunea de lifting înseamnă a te plimba cu liftul și nicidecum de a-ți sălta pieptul.
Premierul Bolojan le-a mulțumit salvatorilor SMURD pentru că au intervenit într-un grav accident în care a fost implicat. „M-am făcut praf şi pulbere, cu fracturi de coaste, de claviculă, capul spart...” (VIDEO) # Bihoreanul
Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de SMURD, premierul Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească personal salvatorilor de la SMURD Târgu Mureș pentru că au intervenit într-un „accident serios” de circulație în care a fost implicat în urmă cu „peste 20 de ani” pe serpentinele din apropiere de Sighișoara. Episodul, unul mai puțin cunoscut publicului larg, s-a petrecut în 1998 și a mai fost relatat de BIHOREANUL.
Profesorii din Bihor pot participa la un atelier de dramaterapie, parte a unui turneu de teatru pe tema războiului din Ucraina # Bihoreanul
Casa Tineretului din Oradea va găzdui pe 19 octombrie un spectacol de teatru despre război şi solidaritate, iar o zi mai târziu un atelier gratuit pentru profesori, dedicat metodelor artistice aplicate în educaţie.
Pescuit curat: Pescarii sunt obligați prin lege să păstreze curățenia pe malurile râurilor și lacurilor # Bihoreanul
Pescuitul recreativ nu înseamnă doar undiță, relaxare și pește prins, ci și responsabilitate față de natură. Potrivit Legii pescuitului, 176/2024, pescarii sunt obligați să păstreze curățenia pe malurile râurilor și lacurilor și să adune deșeurile în saci menajeri.
Măști, lumânări și mister, la TIFF Oradea: Fostul Cinema Libertatea, transformat în ring de dans la balul „Eyes Wide Shut” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un bal inspirat din filmul-cult „Eyes Wide Shut” al lui Stanley Kubrick a umplut, sâmbătă seară, Palatul Vulturul Negru de eleganță și mister. Party-ul TIFF Oradea a început la ora 22, în fosta sală Cinema Libertatea, imediat după proiecția filmului de la Filarmonică, și a adus câteva sute de participanți costumați, mascați și dornici de distracție.
Goana pentru bine: O fostă campioană balcanică, ajunsă consilier local, îi provoacă pe orădeni să facă sport (FOTO) # Bihoreanul
Sportul schimbă destine, iar Karmen Chimerel este dovada. Președintă a unui club sportiv care pune copii în mișcare și consilier local al municipiului, orădeanca în vârstă de 53 de ani vrea să vadă întreaga comunitate că nu se lasă pradă sedentarismului, așa că organizează diferite evenimente sportive, accesibile cât mai multor oameni. În plus, aproape fiecare eveniment al ei are și o latură incluzivă sau caritabilă, astfel încât concurenții să învețe să se miște bine, dar și cu folos. Prin sport și-a găsit și Karmen sensul în viață, iar acum vrea ca și alții să aibă această șansă.
Cinci medalii pentru orădenii de la Școala de Lupte „Ștefan Rusu” la turneul internațional de greco-romane Memorial „Aurel Ciosa” de la Lugoj # Bihoreanul
Tinerii sportivi orădeni ai Şcolii de Lupte „Ștefan Rusu” s-au remarcat din plin la întrecerile turneului internaţional de lupte greco-romane „Aurel Ciosa”, care s-a desfăşurat sâmbătă la Lugoj. Orădenii şi-au adjudecat cinci medalii, dintre care două au fost de aur, una de argint şi două de bronz. Dominic Ghiuro şi Andrei Pelean au impresionat prin evoluţiile avute, cele care le-au adus locul I.
