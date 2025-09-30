Unde e președintele? Aici e președintele! Nicușor Dan s-a pierdut în spațiu, la propriu, chiar în fața militarilor din Garda de Onoare. Șeful statului s-a învârtit pe loc, până i-a sărit un ofițer în ajutor

09:50

Salariul minim brut pe economie ar putea crește anul viitor până la 4.752 de lei. Potrivit informațiilor Gândul, Ministerul Muncii analizează în prezent două scenarii de majorare, care urmează să fie discutate cu premierul Ilie Bolojan. În primul scenariu, venitul minim ar urca de la 4.050 de lei brut (2.574 de lei net), la 4.315 […]