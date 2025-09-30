Ministerul Mediului a semnat modificarea contractului colectiv de muncă la Romsilva: Bonusul de pensionare, redus drastic
MainNews.ro, 30 septembrie 2025 12:30
Modificări semnificative la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva vizează reducerea bonusurilor de pensionare și reechilibrarea sistemului de beneficii, conform anunțurilor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Aceste schimbări intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2025. Actul adițional la Contractul Colectiv de Muncă (CCM) a fost semnat în urma negocierilor dintre
Primăria Sectorului 3 vrea să cumpere 200 de tablete pentru polițiști, la un preț total de 2 milioane de lei # MainNews.ro
Primăria Sectorului 3 a inițiat o licitație publică pentru achiziționarea a 200 de tablete destinate Poliției Locale, o acțiune care a generat discuții aprinse în spațiul public din cauza costului unitar estimat. Valoarea totală a contractului se ridică la aproape 2 milioane de lei, fără TVA, ceea ce implică un preț de aproximativ 10.000 de
În primele opt luni ale anului 2025, România a înregistrat o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale, semnalând o dinamică pozitivă în sectorul imobiliar. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, au fost eliberate 24.821 de autorizații, marcând o majorare
Călin Georgescu a revenit asupra deciziei de retragere din viața politică. A anunțat că va face leul egal cu lira sterlină. Ce a declarat despre relația cu George Simion # MainNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a revenit asupra deciziei din luna mai de retragere din viața politică. El a susținut că va face leul egal cu lira sterlină și l-a numit pe George Simion „protejatul" său. Călin Georgescu indică o posibilă revenire în viața politică „Alegerile pentru funcția de Președinte al României din
Etapa de înscriere în Programul Rabla 2025 pentru persoanele fizice a început marți dimineață, cu peste 100 de zile mai târziu decât era programat inițial. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a raportat că, în doar 13 minute, peste 7.000 de persoane s-au înscris, epuizând bugetul destinat achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică. Bugetul
Traficul pe Transalpina (DN 67C) suspendat până miercuri din cauza viscolului și a poleiului # MainNews.ro
Circulaţia pe DN 67C, cunoscută drept Transalpina, este suspendată până miercuri dimineaţă între Rânca, judeţul Gorj, şi Obârşia Lotrului, judeţul Vâlcea, din cauza viscolului şi a poleiului care fac drumul periculos. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a transmis că măsura a fost luată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, cu zăpadă şi gheaţă pe carosabil.
Președintele Nicușor Dan ia parte, marți, la Timișoara Cities Summit, o reuniune în cadrul căreia participanții, primari și oficiali europeni, vor discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei. Participarea șefului statului a fost salutată de către primarul Timișoarei, Dominic Fritz. „Mă bucur enorm că președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația
Spania a înregistrat un succes remarcabil pe piețele financiare, după ce agențiile Fitch și Moody's au urmat exemplul S&P, revizuind în creștere evaluările țării, datorită performanțelor economice care depășesc constant media europeană, transmite CNBC. Fitch a anunțat vineri că a ridicat ratingul pe termen lung al Spaniei de la „A-" la „A", motivând decizia prin
Opt nou-născuți de la maternitatea din Târgu Mureș, infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Ancheta indică probleme la dezinfectarea cateterelor ombilicale # MainNews.ro
Opt nou-născuți de la maternitatea Spitalului Județean de Urgență Târgu Mureș au fost diagnosticați, la începutul lunii iunie, cu infecție în sânge (sepsis) provocată de bacteria Serratia Marcescens. Cazurile au apărut într-o secție cu cel mai înalt nivel de îngrijire din România, unde sunt tratați prematuri și copii cu patologii grave. Medicul Mihai Negrea, specialist
Ilie Bolojan nu vede cu ochi buni provizoratele pe termen lung în primării, dar susține importanța consensului în coaliție privind alegerile din București # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile anticipate pentru primăria București ar putea fi organizate fie în această toamnă, fie în primăvara anului 2026. El a subliniat importanța consensului în coaliție privind acest subiect, pentru a putea fi găsită cea mai bună formulă. Într-o emisiune la Digi24, liderul executivului a prezentat cele două căi pe
Tiradă a MAE rus împotriva Chişinăului. Moscova susţine că este acuzată „în mod cinic" de interferenţă în alegerile din Moldova, când de fapt Uniunea Europeană este cea care a intervenit # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a denunţat marţi, într-un amplu comunicat, „insinuările" privind o presupusă „ameninţare rusă", despre care susţine că „nu există", în legătură cu alegerile din Republica Moldova, aceste acuzaţii putând fi aduse, în schimb, Uniunii Europene, în viziunea Moscovei. Comunicatul MAE rus se încheie cu un avertisment voalat: direcţia prooccidentală a ţării,
Veste proastă pentru sute de mii de români cu credite legate de indicele IRCC, care urcă la un maxim istoric. Astfel, ratele creditelor ipotecare cresc semnificativ începând de la 1 octombrie 2025. Un număr de circa 300.000 de români au, cumulat, credite ipotecare standard şi credite Prima casă / Noua casă legate de indicele IRCC.
Proiectul de rectificare bugetară a fost publicat. Ce ministere pierd cei mai mulți bani # MainNews.ro
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de rectificare bugetară pe anul 2025, document care prevede o majorare semnificativă a deficitului bugetar, de la 7,04% cât era estimat inițial, la 8,4% din PIB. Creșterea este echivalentă cu 24,57 miliarde de lei, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat urcă cu 3,23 miliarde de
Donald Trump l-a primit pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă pentru a discuta despre pacea în Fâșia Gaza # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre cel mai recent plan pentru pace în Fâșia Gaza, în contextul izolării crescânde a Israelului pe scena internațională din cauza înrăutățirii situației umanitare din enclava palestiniană, relatează Reuters. În a patra vizită a liderului guvernului israelian de
Cristian Popescu Piedone și-a lansat partid și o propune pe Anca Alexandrescu drept candidat la Primăria Capitalei # MainNews.ro
Cristian Popescu Piedone a lansat duminică Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), în cadrul unui congres organizat la Sala Palatului. La finalul evenimentului, fostul primar al Sectorului 5 a declarat că Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, ar putea fi o variantă de candidat independent la Primăria Bucureștiului. „Văd un independent, doamna Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu,
Diana Șoșoacă i-a făcut apologia lui Nicolae Ceaușescu în parlamentul Serbiei: „Ceaușescu ne-a pus pe harta lumii" # MainNews.ro
Diana Șoșoacă l-a lăudat pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu în cadrul unui discurs susținut în parlamentul Serbiei. Lidera SOS România a participat la prima conferință a BRICS organizată în legislativul de la Belgrad. Europarlamentara a susținut că ideea din spatele BRICS, un grup format inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, la
Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 86,36 miliarde lei, echivalent cu 4,54% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor. În aceeaşi perioadă a anului trecut, deficitul era de 80,87 miliarde lei, respectiv 4,59% din PIB. Veniturile bugetare au totalizat 420,11 miliarde lei, în
Ministerul Afacerilor Externe salută rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Reprezentanții instituției au reasigurat statul vecin de sprijinul țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025 și îi felicită pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară,
Lege promulgată de președintele Nicușor Dan: banii împrumutați de cămătari pot fi confiscați, nu doar dobânzile # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat luni legea adoptată de Parlament la inițiativa USR, care prevede că, în cazurile de camătă, autoritățile pot confisca nu doar dobânzile percepute ilegal, ci și sumele de bani împrumutate. Modificarea legislativă vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis recent că în astfel de cazuri pot fi
UE a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului după ce ONU a respins menținerea ridicării lor # MainNews.ro
Reprezentanții Uniunii Europene au confirmat reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului după ce Consiliul de Securitate al ONU a respins săptămâna trecută menținerea ridicării lor, relatează Reuters. „Astăzi, UE a reinstaurat sancțiunile împotriva Iranului ca răspuns la nerespectarea continuă a acordului nuclear. Ușa negocierilor diplomatice rămâne deschisă", se prec
O dronă civilă a fost raportată în zona aeroportului Otopeni. Poliția a deschis dosar penal # MainNews.ro
Autoritățile au anunțat că o dronă civilă a fost raportată duminică în apropierea uneia dintre pistele aeroportului Otopeni, fiind suspendate aterizările. Poliția a deschis un dosar penal, fiind căutat operatorul aparatului de zbor. Duminică, în jurul orei 14:30, echipajul unei aeronave care se pregătea să aterizeze a raportat prezența unei drone de mici dimensiuni în … Articolul O dronă civilă a fost raportată în zona aeroportului Otopeni. Poliția a deschis dosar penal apare prima dată în Main News.
Mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat la președinție Călin Georgescu, și fiul său au fost arestați în Emiratele Arabe Unite, la solicitarea statului român, a anunțat luni Minusterul Justiției. Cei doi, împreună cu o altă rudă, se află în prezent în custodia autorităților din Emirate, urmând să fie parcurse procedurile judiciare de extrădare. Pe … Articolul BREAKING Horațiu Potra și fiul său, arestați în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Main News.
Autoritățile au anunțat decesul încă unui bebeluș infectat cu bacteria Serratia Marcescens. Este vorba despre o fetiță de trei luni transferată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, relatează Agerpres. Alți șase bebeluși infectați cu această bacterie au murit Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Fetița decedată la unitatea medicală din capitală a fost internată acolo pe … Articolul Încă un bebeluș infectat cu bacteria Serratia Marcescens a murit apare prima dată în Main News.
INTERVIU Dan Barna, observator din partea Parlamentului European la alegerile din Republica Moldova: „Poziția de negociere a Maiei Sandu și a Guvernului este consolidată” / Care este orizontul de timp pentru aderarea la UE # MainNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea fondată de președinta Maia Sandu, a obținut majoritatea parlamentară în Republica Moldova, cu 55 de mandate, în urma alegerilor de duminică. Într-un interviu acordat MainNews, europarlamentarul USR Dan Barna, prezent în Găgăuzia ca observator din partea Parlamentului European, a declarat că victoria categorică obținută de PAS va consolida pozițiile de … Articolul INTERVIU Dan Barna, observator din partea Parlamentului European la alegerile din Republica Moldova: „Poziția de negociere a Maiei Sandu și a Guvernului este consolidată” / Care este orizontul de timp pentru aderarea la UE apare prima dată în Main News.
Nou episod al tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina cauzate de moartea unui soldat de etnie maghiară încorporat în armata ucraineană. Budapesta interzice intrarea pe teritoriul său unui general ucrainean # MainNews.ro
Ungaria a decis interzicerea intrării pe teritoriului său pentru trei ofițeri de rang înalt ai armatei ucrainene, printre care se află și un general. Măsura a fost adoptată în contextul tensiunilor bilaterale cauzate de moartea unui soldat de etnie maghiară încorporat în armata ucraineană. Cei trei militari vizați de interdicție sunt Vitalii Tkacenko, șeful Direcției … Articolul Nou episod al tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina cauzate de moartea unui soldat de etnie maghiară încorporat în armata ucraineană. Budapesta interzice intrarea pe teritoriul său unui general ucrainean apare prima dată în Main News.
Ministrul Transporturilor anunţă atribuirea contractului pentru Drumul Expres Focşani–Brăila: 73,5 km construiţi într-un singur lot, cel mai lung tronson de mare viteză realizat printr-o singură licitaţie în România # MainNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că proiectul Drumului Expres Focşani–Brăila a ajuns la etapa semnării contractului de execuţie. Tronsonul, cu o lungime totală de 73,5 kilometri, va fi construit integral într-un singur lot, ceea ce îl transformă în „cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România”. „Drumul … Articolul Ministrul Transporturilor anunţă atribuirea contractului pentru Drumul Expres Focşani–Brăila: 73,5 km construiţi într-un singur lot, cel mai lung tronson de mare viteză realizat printr-o singură licitaţie în România apare prima dată în Main News.
SUA analizează solicitări privind trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, anunță J. D. Vance # MainNews.ro
Statele Unite analizează posibilitatea de a permite unor țări europene să achiziționeze rachete de croazieră Tomahawk, pe care acestea le-ar putea furniza ulterior Ucrainei, a declarat vicepreședintele american J. D. Vance, citat de Reuters. Aceste arme, cu rază lungă de acțiune, ar fi capabile să lovească inclusiv Moscova. Schimbarea de poziție vine după ce președintele … Articolul SUA analizează solicitări privind trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, anunță J. D. Vance apare prima dată în Main News.
Un incendiu de amploare a izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova, soldându-se cu decesul a două persoane. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările care au cuprins o clădire cu regim P+1, afectând o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. La momentul izbucnirii incendiului, în hotel se aflau cinci … Articolul Incendiu cu două victime într-un hotel din Tătărani. Clădirea funcționa ilegal apare prima dată în Main News.
Aproape 800 de blocuri din Capitală, fără apă caldă în această săptămână, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare # MainNews.ro
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Bucureştiului rămân fără apă caldă în această săptămână, întrucât se desfăşoară lucrări la reţeaua termică, anunţă compania municipală Termoenegetica. Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor … Articolul Aproape 800 de blocuri din Capitală, fără apă caldă în această săptămână, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare apare prima dată în Main News.
Pilot grav rănit într-un accident aviatic la Iași, transferat în străinătate din cauza arsurilor extinse și a stării critice # MainNews.ro
Pilotul grav rănit în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni la Iași urmează să fie transferat într-un centru medical specializat din străinătate, starea sa fiind în continuare critică. Bărbatul prezintă arsuri pe aproximativ o treime din suprafața corpului. Marian Jan Chirița, pilotul accidentat sâmbătă în apropierea unei unități militare ieșene, este internat în stare … Articolul Pilot grav rănit într-un accident aviatic la Iași, transferat în străinătate din cauza arsurilor extinse și a stării critice apare prima dată în Main News.
După victoria partidului de guvernământ PAS, condus de președinta Maia Sandu, în alegerile parlamentare din Republica Moldova, mai mulți oficiali europeni și români au transmis mesaje de felicitare și susținere pentru continuarea parcursului european al țării. Scrutinul, considerat crucial pentru viitorul Republicii Moldova, s-a desfășurat într-un context marcat de presiuni externe semnificative. Președintele Nicușor Dan … Articolul Liderii UE felicită victoria PAS: „Viitorul Republicii Moldova este în Europa” apare prima dată în Main News.
Ședință la Palatul Victoria: Liderii Coaliției discută ultimele detalii privind rectificarea bugetară # MainNews.ro
Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit în această dimineață, la Palatul Victoria, pentru a stabili detaliile finale ale primei rectificări bugetare din acest an. Discuțiile vizează realocarea fondurilor pentru a asigura plata pensiilor și salariilor, dar și pentru a acoperi alte cheltuieli esențiale. Proiectul de rectificare bugetară prevede transferuri semnificative de fonduri către anumite ministere, … Articolul Ședință la Palatul Victoria: Liderii Coaliției discută ultimele detalii privind rectificarea bugetară apare prima dată în Main News.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind o perioadă de vreme rece, însoțită de ploi moderate cantitativ și ninsori la altitudini înalte, valabilă de luni, ora 10:00, până joi, la aceeași oră. Fenomenele meteorologice vor afecta cea mai mare parte a țării, aducând temperaturi sub mediile specifice perioadei. Potrivit ANM, „vremea va … Articolul ANM: Vreme rece, ploi și ninsori la munte. Maxime între 11 și 20 de grade apare prima dată în Main News.
Autorităţile talibane au anunţat eliberarea unui cetăţean american, la o săptămână după ce au eliberat un cuplu britanic, o eliberare salutată de către secretarul de Stat american Marco Rubio drept ”o etapă importantă”, relatează AFP. ”Emiratul Islamic Afganistan a eliberat un cetăţean american, Amir Amiri”, a anunţat duminică pe X Ministerul afgan de Externe. El … Articolul Autorităţile talibane din Afganistan anunţă eliberarea unui deţinut american apare prima dată în Main News.
Guvernul britanic propune noi reguli pentru migranții legali: ce condiții vor trebui să îndeplinească pentru a obține rezidența permanentă # MainNews.ro
Migranții din Marea Britanie, inclusiv cei care lucrează legal în țară, vor trebui să demonstreze că aduc o contribuție reală societății pentru a obține dreptul de ședere permanentă, a anunțat Partidul Laburist, potrivit BBC. Într-un discurs susținut la congresul anual al partidului, ministra Shabana Mahmood a prezentat noi criterii pentru migranți, menite să evalueze integrarea … Articolul Guvernul britanic propune noi reguli pentru migranții legali: ce condiții vor trebui să îndeplinească pentru a obține rezidența permanentă apare prima dată în Main News.
Studenții ies luni în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate din Educație # MainNews.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă pentru luni ample manifestaţii în mai multe oraşe ale ţării, ca reacţie la politicile de austeritate aplicate în domeniul educaţiei şi la modul în care acestea au fost decise, acuzând că „mesajele studenţilor au fost ignorate”. „Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima … Articolul Studenții ies luni în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate din Educație apare prima dată în Main News.
TASS: Partidul Maiei Sandu ar putea păstra controlul în parlament după redistribuirea mandatelor / Agenţia oficială rusă anunţase anterior victoria formaţiunilor de opoziţie # MainNews.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Moldovei, Maia Sandu, ar putea păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare, scrie TASS citând datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale comunicate după procesarea a 99,12% din procesele-verbale. Anterior, în cursul nopţii, agenţia de presă oficială a statului rus se … Articolul TASS: Partidul Maiei Sandu ar putea păstra controlul în parlament după redistribuirea mandatelor / Agenţia oficială rusă anunţase anterior victoria formaţiunilor de opoziţie apare prima dată în Main News.
Alegeri în R. Moldova – Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare – Partidul Maiei Sandu – 37,29%, Blocul Patriotic – 34,79% # MainNews.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al Maiei Sandu, a obţinut 37,29% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor, condus de Igor Dodon are un scor de 34,79%, după numărarea voturilor din 16,84% din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova. Conform datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, după … Articolul Alegeri în R. Moldova – Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare – Partidul Maiei Sandu – 37,29%, Blocul Patriotic – 34,79% apare prima dată în Main News.
Alexandru Rogobete: Echipa mea a luat peste 40 de probe microbiologice noi, din toată secţia ATI din spitalul din Iaşi, pentru a verifica dacă rezultatele pe care DSP Iaşi le-a realizat în trecut sunt valide sau nu # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă că specialiştii ministerului prezenţi al Spitalul Sfânta Maria din Iaşi au prelevat zeci de probe din secţia de anestezie-terapie intensivă, pentru a verifica dacă analizele făcute de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi pe probele ridicate din secţia unde mai mulţi copii au fost infectaţi cu o bacterie sunt corecte. „Astăzi, inspectorii mei, … Articolul Alexandru Rogobete: Echipa mea a luat peste 40 de probe microbiologice noi, din toată secţia ATI din spitalul din Iaşi, pentru a verifica dacă rezultatele pe care DSP Iaşi le-a realizat în trecut sunt valide sau nu apare prima dată în Main News.
Alegeri în Republica Moldova: Premierul Recean semnalează atac cibernetic, 4.000 de site-uri indisponibile # MainNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că aproximativ 4.000 de site-uri sunt indisponibile, ca urmare a măsurilor luate de Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie aflată subordonată Guvernului, care a fost nevoită să blocheze o platformă după un atac cibernetic de amploare. Oficialul a precizat că ținta atacului a fost infrastructura legată … Articolul Alegeri în Republica Moldova: Premierul Recean semnalează atac cibernetic, 4.000 de site-uri indisponibile apare prima dată în Main News.
Alegeri în R. Moldova – Nicuşor Dan: E o zi decisivă pentru Republica Moldova. Şi îi îndemn pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. ”E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova”, a adăugat preşedintele. ”De obicei, politicienii zic … Articolul Alegeri în R. Moldova – Nicuşor Dan: E o zi decisivă pentru Republica Moldova. Şi îi îndemn pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova apare prima dată în Main News.
Alegeri în R. Moldova – Mesajul preşedintei Maia Sandu pentru Europa: Rusia prezintă un pericol pentru democraţiile noastre. Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol # MainNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că Rusia prezintă un pericol pentru democraţie. ”Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol”, a avertizat Maia Sandu. ”Mesajul meu pentru Europa a fost despre pericolul pe … Articolul Alegeri în R. Moldova – Mesajul preşedintei Maia Sandu pentru Europa: Rusia prezintă un pericol pentru democraţiile noastre. Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol apare prima dată în Main News.
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag atenția internațională, deoarece soarta acestei mici țări este considerată crucială pentru viitorul Europei și simbolică în confruntarea dintre Occident și ambițiile Moscovei. În total, cetățenii vor alege cei 101 deputați ai Parlamentului, singurul organ legislativ al țării. Scrutinul va fi valid dacă la vot se prezintă cel … Articolul Alegeri parlamentare cruciale în Moldova: între influența Rusiei și drumul spre UE apare prima dată în Main News.
Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt: 50 de persoane vizate într-un dosar de droguri și corupție # MainNews.ro
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti de trupele speciale şi de la combaterea criminalităţii organizate, participă, duminică, la zeci de descinderi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Ancheta vizează de asemenea infracţiuni de luare de mită şi divulgare de informaţii … Articolul Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt: 50 de persoane vizate într-un dosar de droguri și corupție apare prima dată în Main News.
Grindeanu către alegătorii din Republica Moldova: Votul vostru este esențial pentru suveranitate și parcursul european al țării # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj alegătorilor din Republica Moldova cu ocazia scrutinului parlamentar de duminică, subliniind importanța votului pentru menținerea suveranității țării și susținerea parcursului european. Grindeanu avertizează că există forțe care încearcă să blocheze evoluția democratică a Republicii Moldova, vizând polarizarea societății, slăbirea instituțiilor și menținerea unui nivel scăzut … Articolul Grindeanu către alegătorii din Republica Moldova: Votul vostru este esențial pentru suveranitate și parcursul european al țării apare prima dată în Main News.
Medicul Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn # MainNews.ro
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume şi nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii dar ceea ce e important este să pot să previn. … Articolul Medicul Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn apare prima dată în Main News.
Alexandru Rogobete: Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului, voi demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi. Ministrul … Articolul Alexandru Rogobete: Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului, voi demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi apare prima dată în Main News.
Datoria globală atinge un nivel fără precedent, depășind de peste trei ori valoarea PIB-ului mondial # MainNews.ro
Datoria globală a urcat la un nivel record de 337.700 de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, susținută de condiții financiare mai favorabile, deprecierea dolarului și relaxarea politicilor monetare ale principalelor bănci centrale, conform unui raport trimestrial citat de Reuters. Institutul de Finanțe Internaționale (IIF), organizație reprezentativă pentru sectorul financiar global, a … Articolul Datoria globală atinge un nivel fără precedent, depășind de peste trei ori valoarea PIB-ului mondial apare prima dată în Main News.
Tragedia continuă la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Un nou-născut a murit după infectarea cu altă bacterie # MainNews.ro
Un nou-născut a decedat în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, după ce a contractat o altă bacterie, iar familia acuză unitatea medicală de neglijență. Incidentul survine după tragedia în care șase copii au murit din cauza unei infecții severe în secția ATI. Anchetele continuă, iar Corpul de Control al premierului efectuează verificări. … Articolul Tragedia continuă la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Un nou-născut a murit după infectarea cu altă bacterie apare prima dată în Main News.
Alegeri în Republica Moldova: măsuri speciale contra atacurilor cibernetice, violenței și fraudelor electorale # MainNews.ro
În ajunul alegerilor parlamentare de duminică, autoritățile de la Chișinău anunță că au pregătit măsuri speciale pentru a contracara o gamă largă de riscuri, de la pene de curent și alarme false cu bombă până la atacuri informatice, acte de vandalism și posibile violențe. „Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul … Articolul Alegeri în Republica Moldova: măsuri speciale contra atacurilor cibernetice, violenței și fraudelor electorale apare prima dată în Main News.
