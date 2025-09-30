Târgu-Neamț: bărbat condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, escortat la penitenciar
Monitorul de Neamț , 30 septembrie 2025 12:30
Polițiștii au pus în executare mandatul emis de Judecătoria Târgu-Neamț pe numele unui bărbat de 54 de ani, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor. Un bărbat din Târgu-Neamț, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, a fost preluat de polițiști și escortat pentru executarea pedepsei. Mandatul, pus în executare la […]
• • •
Acum 30 minute
12:30
Polițiștii au pus în executare mandatul emis de Judecătoria Târgu-Neamț pe numele unui bărbat de 54 de ani, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor. Un bărbat din Târgu-Neamț, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, a fost preluat de polițiști și escortat pentru executarea pedepsei. Mandatul, pus în executare la […]
Acum 2 ore
11:30
Coloana 06-C2, coloană de înaltă presiune realizată de COMES, a fost finalizată și livrată cu succes către Rafinăria Petrolet, pentru instalația de Hidrofinare Petrol Motorină. Funcționalitate esențială în procesul HPM Coloana 06-C2 are rolul de a asigura absorbția soluției MEA, proces vital pentru funcționarea optimă a instalației de Hidrofinare Petrol Motorină (HPM). Execuție completă și […]
Acum 4 ore
10:20
Pieton pe trecere și copil de 3 ani, victime în două accidente la Roman în mai puțin de 24 de ore # Monitorul de Neamț
Două accidente la Roman în mai puțin de 24 de ore au dus la rănirea unui pieton pe zebră și a unui copil de 3 ani, pasager într-un autoturism. Bărbat lovit pe trecerea pentru pietoni Evenimentul s-a produs în dimineața zilei de 30 septembrie, în jurul orei 05:50, pe bulevardul Republicii din municipiul Roman.„În timp […]
Acum 6 ore
08:40
Consiliul Județean Neamț discută reorganizarea centrelor sociale pentru economii # Monitorul de Neamț
Reorganizarea centrelor sociale a fost tema principală a ședințelor de lucru desfășurate luni la Consiliul Județean Neamț. Discuții la nivelul conducerii CJ Neamț Luni, președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a avut două ședințe de lucru cu șefii centrelor sociale pentru copii și pentru adulți, aflate în subordinea / coordonarea DGASPC. Principala temă de discuție […]
07:30
Noul spital: 80% şanse să prindă finanţare pe Sănătate. Cine a făcut pronosticul # Monitorul de Neamț
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a prognozat că sunt 80% ca noul spital să prindă finanţare pe Programul Sănătate. Şi a afirmat că are asigurări în acest sens de la premier şi ministrul Sănătăţii. Care ar urma, în câteva zile, să ajungă le Neamţ pentru discuţii privind atât noul spital, câşi vechiul. Revenind la […]
Acum 24 ore
20:40
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a promis că în 2026 CSM Ceahlăul va primi finanţare. Pe Legea Sportului, modificată, conform căreia, a mai spus el, e mai simplu iar finanţarea poate fi mai consistentă. Decât pe Legea 350. Daniel Harpa a admis că şi alte cluburi de fotbal sunt finanţate astfel şi a afirmat […]
19:40
TECH ASSIST- un program adresat persoanelor cu dizabilităţi. Câţi bani pot fi primiţi # Monitorul de Neamț
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț aduce la cunoștința persoanelor cu dizabilități faptul că în data de 1 octombrie 2025 începe etapa de preînscriere în cadrul programului TECH ASSIST – Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces, lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități […]
18:10
Doi şoferi care au consumat alcool înainte de urca la volan, ba mai mult nu aveau nici permis de conducere, au căzut în plasa poliţiştilor nemţeni, la sfârşitul trecut de săptămână. Astfel, pe 27 septembrie, la ora 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au oprit pentru control, în localitatea Luțca, un autoturism […]
17:40
Pompierii nemţeni au intervenit, zilele acestea, pentru a stinge două incendii produse la gospodării din Neamţ. Din păcate într-unul din cazuri a fost înregistrat decesul unui bărbat în vârstă de 57 de ani. Pe 27 septembrie, la ora 10:55, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în orașul Bicaz pentru stingerea unui […]
16:30
Sfârşitul de săptămână trecut a fost, din păcate, marcat de numeroase accidente rutiere produse pe şoselele din Neamţ. Seria neagră a debutat încă din dimineaţa zilei de sâmbătă. În jurul orei 07.00 polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, […]
16:10
Mai scump ca niciodată. Prețul aurului urcă la un nou record 3.800 $/uncie pe fondul tensiunilor geopolitice # Monitorul de Neamț
Investitorii se îndreaptă spre aur, pe fondul riscului de închidere a guvernului SUA și al escaladării conflictului din Ucraina. Nou record istoric, prețul aurului urcă la 3.800 $/uncie susținut de așteptările privind reduceri ale dobânzilor în SUA și de tensiunile geopolitice accentuate. Aurul sparge pragul psihologic Prețurile aurului au depășit pentru prima dată pragul de […]
15:20
Poliţiştii au ieşit pe străzi: amenzi, lemn confiscat şi permise şi plăcuţe reţinute # Monitorul de Neamț
Poliţiştii din mai multe localităţi din Neamţ au efectuat acţiuni de control, la sfârşitul săptămânii trecute, soldat cu amenzi, confiscarea de material lemnos, permise şi plăcuţe de înmatriculare reţinute. Astfel, pe 27 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat acțiunipe raza de acțiune a Secțiilor de Poliție Rurală Borlești și Săvinești. […]
13:40
„Debandadă", acesta este termenul folosit de şeful CJ Neamţ pentru a descrie ce se întâmplă la Spitalul Judeţean. Debandadă şi la ATI şi la Pediatrie, ba chiar şi în parcarea unităţii sanitare. Motiv pentru care a opinat că îşi doreşte un manager care să dea (un pic! sic) cu barda. O mână de fier. Daniel […]
13:10
Corpul neînsufleţit al unui bărbat de 34 de ani a fost găsit într-un şanţ din apropierea locuinţei, pe 28 septembrie, în localitatea Urecheni. Descoperirea a fost făcută de o soră a victimei. „La data de 28 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați de către o femeie cu privire […]
Ieri
12:00
Meteorologii avertizează că în Moldova, în intervalul 29 septembrie – 02 octombrie, vremea va fi rece şi se vor înregistra ploi şi chiar ninsori. „Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 9 și 18 grade și minime între 2 și 9 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua […]
07:30
România, o ţară europeană în care loviturile de stat se pot da cu petarde şi bricege # Monitorul de Neamț
În istoria sa din ultimii 80 de ani, România a trecut prin trei lovituri de stat şi mai multe tentative. Prima lovitură de stat, luată în calcul, a fost cea de la 23 august 1944, când Regele Mihai a reuşit să pună la dispoziţia sovieticilor o ţară gata eliberată, cu armele întoarse şi cu Antonescu […]
28 septembrie 2025
14:50
Egal preţios pentru Ceahlăul, în meciul disputat acasă, duminică, 28 septembrie, în compania celor de la Chindia, terminat 0-0. Chiar dacă poate părea un semi-eşec în condiţiile în care au jucat acasă, acest egal este cu atât mai preţios pentru galben-negrii cu cât întrerupe o serie de rezultate negative şi a fost obţinut în compania […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
CSM Ceahlăul întâlneşte Chindia Târgovişte, pe teren propriu, duminică, 28 septembrie, de la ora 12.30. Va fi momentul în care Cristian Pustai va debuta din nou la cârma galben-negrilor, după ce joi, 25 septembrie, a semnat un contract cu gruparea din Piatra Neamţ, valabil până la finalul sezonului. Profesorul a opinat că formaţia pietreană are […]
19:30
Proiectul noului spital judeţean pare a fi intrat în faza „înlâlnirile lungi şi dese, cheia marilor succese". Aşa că, fără a spune în continuare nimeni nimic despre sursa de finanţare, recent s-a mai consumat o întâlnire. Cu titlul, era să spunem sub egida, „Se analizează soluțiile privind noul Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț". Şi aflăm […]
18:20
Şedinţă pentru Piaţa Dărmăneşti, închirierea unor spaţii şi parafarea unor parteneriate # Monitorul de Neamț
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă ordinară, pe 29 septembrie, de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt anunţate 27 de proiecte de hotărâre, în marea lor majoritate vizând încheierea unor parteneriate sau înregistrarea în patrimoniul municipiului a unor investiţii. Atrag atenţia şi proiectele privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al […]
17:40
O şoferiţă în vârstă de 50 de ani a fost depistată de poliţişti în timp ce conducea un autoturism în Piatra Neamţ, deşi înainte de a se urca la volan consumase alcool. „În noaptea de 25 spre 26 septembrie a.c., ora 00.15, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au oprit pentru control, pe strada Bistriței, […]
16:40
O coliziune între două autoturisme, soldată cu victimă transportată la spital, s-a produs pe 25 septembrie, pe un drum judeţean din Neamţ. „La data de 25 septembrie, ora 19.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, […]
15:30
Un bărbat a fost amendat cu 1.500 de lei pentru că a depozitat necorespunzător deşeuri provenite din construcţii. „Încă avem printre noi persoane inconștiente care nu înțeleg că deșeurile se colectează și se depozitează separat, în funcție de natura lor. Un cetățean cu lipsă de respect față de mediul încojurător și față de semenii săi, […]
15:10
O tânără de 21 de ani a fost accidentată de un şofer neatent, vineri, 26 septembrie, pe un bulevard din Roman. „La data de 26 septembrie a.c., ora 07.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, […]
14:40
Ai pus prea multă sare? Cinci remedii la greșeli în bucătărie care îți salvează cina # Monitorul de Neamț
Cele cinci remedii la greșeli în bucătărie prezentate pot transforma un eșec culinar într-un preparat gustos. Prea multă sare Când o rețetă devine prea sărată, echilibrul se poate restabili adăugând un ingredient neutru. Servirea preparatului cu o garnitură de orez sau folosirea unui sos pe bază de iaurt ori smântână pot reduce excesul de sare. […]
13:20
COMUNA FARCAȘA cu sediul administrativ în județul Neamț, comuna Farcașa, satul Farcașa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, respectiv continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Amenajare torent Pârâul Bușmei", propus a se realiza în județul Neamț, comuna Farcașa, satul Bușmei. […]
12:40
Ghid util: care sunt alimentele ce își pierd calitatea în frigider și unde este corect să le depozitați. Cele 16 alimente care nu trebuie ținute în frigider pot părea surprinzătoare la prima vedere, însă experții atrag
10:40
„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8,34). Acest cuvânt al Mântuitorului reprezintă piatra de temelie a vieții creștine. Crucea nu este doar un obiect de venerare, ci o realitate existențială: chemarea de a trăi în adevăr, în iubire și în […] Articolul Asumarea Crucii – chemare pentru suflet și pentru Neam apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Nocturna Bibliotecilor la Biblioteca Județeană Neamț: programul complet al evenimentului # Monitorul de Neamț
Nocturna Bibliotecilor se desfășoară vineri, 26 septembrie, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, printr-o serie de evenimente culturale și educative dedicate copiilor, tinerilor și publicului larg. Ateliere pentru copii și adolescenți De la ora 14:00, la Secția de carte pentru copii & Ludoteca „Ion Creangă“ se va desfășura atelierul de lectură și desene „Personajele preferate […] Articolul Nocturna Bibliotecilor la Biblioteca Județeană Neamț: programul complet al evenimentului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Campanie de prevenire: sfaturi pentru bicicliști și pietoni la Girov și Ștefan cel Mare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Piatra-Neamț au oferit sfaturi pentru bicicliști și pietoni în cadrul unei acțiuni educativ-preventive desfășurate pe 24 septembrie în târgurile săptămânale din Girov și Ștefan cel Mare. Activități în târgurile săptămânale „Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au desfășurat în târgurile săptămânale organizate în localitățile Girov și Ștefan cel Mare, o serie de activități […] Articolul Campanie de prevenire: sfaturi pentru bicicliști și pietoni la Girov și Ștefan cel Mare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
25 septembrie 2025
19:10
EXCLUSIVITATE – Profesorul Pustai: „Ceahlăul se poate bate pentru a fi în plutonul fruntaş” # Monitorul de Neamț
Profesorul Cristian Pustai a semnat joi, 25 septembrie, un contract cu CSM Ceahlăul până la finalul campionatului. Acesta a acordat un interviu în exclusivitate Monitorului de Neamţ în care a vorbit despre ce l-a determinat să revină, ce calcule a făcut şi dacă rezultatul acelor calcule permite prezenţa în play-off, dar şi despre meciul de […] Articolul EXCLUSIVITATE – Profesorul Pustai: „Ceahlăul se poate bate pentru a fi în plutonul fruntaş” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
„Nu mai auzim nimic de drumul expres de care avem foarte mare nevoie”, a spus consilierul local Ciprian Enache, în contextul unei discuţii legate de stadiul proiectelor de infrastructură rutieră mare, în Neamţ. Dialogul a fost purtat în cadrul emisiunii Revista presei…altfel, la MonitorTV. „Zic asta pentru că plecăm până la Bacău, urcăm pe autostradă, […] Articolul Consilier local despre drumul expres: „Nu mai auzim nimic” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
”Împreună pentru siguranța vârstnicilor” – 20 de tragedii în opt luni, bilanțul ISU Neamț # Monitorul de Neamț
”Împreună pentru siguranța vârstnicilor” este mesajul campaniei prin care pompierii nemțeni atrag atenția că, doar în primele opt luni din 2025, au avut 113 misiuni pentru persoane blocate în locuințe, dintre care 20 au fost găsite decedate. Bilanț îngrijorător în Neamț ISU Neamț a anunțat că, în perioada ianuarie–august 2025, echipajele au intervenit la 113 […] Articolul ”Împreună pentru siguranța vârstnicilor” – 20 de tragedii în opt luni, bilanțul ISU Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
Președintele Consiliului Județean Neamț a semnat recent acordul de asociere între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Protecția Animalelor Neamț” și Colegiul Medicilor Veterinari – Filiala Neamț. „Prin acest parteneriat, în următorii 3 ani vor fi microcipați până la 15.000 de câini cu stăpân, fiecare primind gratuit și carnet de sănătate. În cadrul campaniei, costurile microcipurilor și […] Articolul Campanie gratuită de microcipare a câinilor cu stăpân în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Escrocii profită de interesul uriaș pentru Programul Rabla 2025 și promit, contra cost, înscrieri rapide care sunt, în realitate, fraude. Programul Rabla 2025 începe marți, 30 septembrie, însă Administrația Fondului pentru Mediu avertizează asupra unor oferte false care promit înscrierea rapidă în schimbul unor sume de bani. Înscrieri limitate și buget redus Programul Rabla 2025, […] Articolul Țepe pe internet cu Programul Rabla 2025. AFM a făcut plângere la DIICOT apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
O activitate preventiv-educativă la Răucești a fost organizată pe 24 septembrie de polițiști, la câteva zile după incidentul filmat în toaleta școlii. Polițiștii, față în față cu elevii Potrivit IPJ Neamț, „pe 24 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au desfășurat o activitate educativă cu caracter preventiv la Școala Profesională Oglinzi […] Articolul Activitate preventiv-educativă la Răucești, după incidentul filmat în școală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Profesorul Cristian Pustai a revenit la Piatra Neamţ, marţi, 23 septembrie pentru a perfecta acordul prin care să preia din nou frâiele tehnice ale formaţiei Ceahlăul. Contactat, „profesorul”, aşa cum este supranumit Pustai, a declarat că până nu îşi pune semnătura pe contract nu poate vorbi nici despre valoarea lotului, nici despre obiective, dar a […] Articolul Ceahlăul are din nou Profesor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Două accidente rutiere în Secuienii Noi, la câteva ore distanță. Trei persoane, la spital # Monitorul de Neamț
Două accidente rutiere în Secuienii Noi s-au produs pe DN2, în mai puțin de 12 ore: un biciclist a fost lovit de un autoturism, iar un alt vehicul s-a răsturnat după ce șoferul ar fi adormit la volan. Biciclist lovit pe șoseaua națională „La data de 24 septembrie a.c., ora 16.10, polițiștii din cadrul Poliției […] Articolul Două accidente rutiere în Secuienii Noi, la câteva ore distanță. Trei persoane, la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Sportivii nemţeni care au cucerit medalii la la Campionatele Mondiale de Arte Marțiale (full-contact) desfășurate la Tokyo au fost felicitaţi de primarul Adrian Niţă. Printre performeri, un poliţist local, Florin Solomon, din echipa de intervenție a Poliției Locale Piatra-Neamț, care a devenit campion mondial după ce a obţinut Locul I la Full-Contact Rules Master. Ceilalţi […] Articolul Sportivii nemţeni care au cucerit medalii la Tokyo, felicitaţi la primărie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
158 de artiști s-au înscris la Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel, ediția XIX, Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Ediția XIX a Bienalei aduce 158 de artiști, dar marchează absența Sculpturii. 158 de artiști s-au înscris la Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel, ediția XIX/2025, potrivit comunicatului transmis de Complexul Muzeal Național Neamț. 158 de artiști la ediția XIX a Bienalei „Complexul Muzeal Național Neamț anunță încheierea înscrierilor pentru Bienala Națională de Artă […] Articolul 158 de artiști s-au înscris la Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel, ediția XIX, Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Campania europeană pentru siguranța rutieră, derulată și în Neamț ROADPOL Safety Days Neamț s-a încheiat cu aproape 1.000 de sancțiuni aplicate, 69 de permise reținute și 28 de infracțiuni constatate de polițiști. Acțiuni desfășurate în trafic și în școli În perioada 16 – 22 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț […] Articolul ROADPOL Safety Days Neamț: peste 950 de sancțiuni și 69 de permise reținute apare prima dată în Monitorul de Neamț.
24 septembrie 2025
20:30
Liderul USR Neamţ, Manuel Iacob, a declarat, răspunzând unei întrebări, că, mai în glumă, mai în serios cei din partidul său îl văd pe Bolojan „un pic userist”. „Are în ADN şi cum simţim noi cei de la la USR”, a completat Manuel Iacob. Declaraţia a fost făcută în emisiunea Revista presei… altfel, la MonitorTV. […] Articolul Lider USR din Neamţ: „Pe Bolojan îl vedem un pic userist” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Şedința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Metropolitan Gaz” Neamț a avut loc marţi, la CJ Neamţ. Au fost aprobate documente esențiale pentru implementarea proiectului de alimentare cu gaze naturale în județ. Pe ordinea de zi s-au aflat: înființarea serviciului de alimentare cu gaze naturale, aprobarea Regulamentului serviciului, aprobarea studiului de fundamentare privind concesionarea […] Articolul Şedinţă pentru proiectul METROPOLITAN GAZ, la CJ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Atenție, se oprește apa în Piatra-Neamț timp de 16 ore! Cartiere și localități vizate # Monitorul de Neamț
Atenție, se oprește apa în Piatra-Neamț pe 25 septembrie 2025, între orele 08:00 și 24:00, ca urmare a unor lucrări programate, a transmis Compania Județeană APA SERV S.A. Motivul opririi apei „Compania Județeană APA SERV S.A. anunță că, urmare a executării unor lucrări programate, va fi necesară oprirea funcționării Captării Bâtca Doamnei, astfel furnizarea serviciului […] Articolul Atenție, se oprește apa în Piatra-Neamț timp de 16 ore! Cartiere și localități vizate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Mai multe persoane care şi-au însuşit o cască pentru ciclism găsită pe o bancă din parc sunt „sfătuite” de poliţiştii locali din Piatra Neamţ să o predea. În termen de 10 zile, ca să nu intre în conflict cu legea. „S-a întâmplat din nou, de data aceasta în foișorul din Parcul Central. Într-un moment de […] Articolul Cască „găsită” şi însuşită. Ce recomandă Poliţia Locală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Asociația Suporterilor Nemțeni – GATE 7 scoate la licitație tricourile și șorturile din echipamentul original Nike de culoare galbenă purtat de jucători în sezonul 2024-2025, urmând ca banii rezultați să fie donați clubului. „Primul compleu (tricou + șort) va fi disponibil pe 24 septembrie 2025, într-o postare pe care o vom face până la finalul […] Articolul Licitaţie pentru echipamentul Ceahlăul din sezonul trecut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
O componentă esențială a unui boiler pentru o centrală energetică pe bază de biomasă din Ucraina a plecat în această după-amiază către destinație din curtea Comes SA. Caracteristici tehnice: – Material: oțel-carbon P265 GH – Diametru: 3.500 mm – Greutate: 50 tone Această lucrare demonstrează încă o dată capacitatea și expertiza COMES în realizarea de […] Articolul COMES finalizează o nouă livrare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Un localnic de 44 de ani a căzut de pe bicicletă la Ghindăoani – polițiștii fac cercetări # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 44 de ani a căzut de pe bicicletă la Ghindăoani, fiind transportat la spital după ce s-a dezechilibrat pe strada Vasile Conta. Evenimentul rutier din Ghindăoani „La data de 23 septembrie a.c., ora 18.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în […] Articolul Un localnic de 44 de ani a căzut de pe bicicletă la Ghindăoani – polițiștii fac cercetări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Un copil de 9 ani a ajuns la spital, miercuri, 24 septembrie, după ce a fost accidentat în timp ce traversa neregulamentar o stradă din Ţibucani. „La data de 24 septembrie a.c., ora 12.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate […] Articolul Copil accidentat după o traversare imprudentă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Pompierii și echipajele medicale au intervenit pentru trei femei aflate în dificultate Pompierii au desfășurat mai multe misiuni pentru asistența persoanelor blocate în locuințe, în Piatra-Neamț și Roman, reușind să acorde ajutor unor femei în vârstă aflate în situații critice. Femeie de 82 de ani, găsită căzută în casă „În data de 23.09.2025, la ora […] Articolul Vieți salvate prin misiuni pentru asistența persoanelor blocate în locuințe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
