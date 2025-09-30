Sławomir Sierakowski, Impact CEE: “Vrem să unim lumea businessului cu psihologia, arta, mediul academic și lumea sportului”
HotNews.ro, 30 septembrie 2025 13:50
Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul a găzduit a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri, uniți de aceeași întrebare: cum putem lăsa un impact pozitiv…
Acum 15 minute
14:10
Pe culmile nepăsării față de patrimoniu. Casa cu Cavaler în Armură din București și acoperișul ei prin care se vede cerul # HotNews.ro
București, strada Episcopul Radu, fostă Birjarilor. Cum intri dinspre str. Eminescu, în ce-a mai rămas din mahalaua negustorească Precupeții Vechi, după sistematizarea Căii Moșilor, o imagine ireală te izbește. Pe măsură ce înaintezi, se distinge…
Acum 30 minute
14:00
Județele din România unde mai puțin de jumătate din copii sunt vaccinați. „Rujeola este una dintre cele mai contagioase boli infectocontagioase” – medic # HotNews.ro
Mișcarea antivaccin a ajuns în faza în care efectul atinge sănătatea publică. România are județe cu rată de vaccinare la rujeolă peste 95% ( județul Giurgiu – 97,5%), dar și județe unde mai puțin de…
14:00
Fizicienii au stabilit un nou record cu un câmp magnetic de 700.000 de ori mai puternic decât al Pământului # HotNews.ro
În condițiile potrivite, magneții supraconductori permit curentului electric să circule practic fără perturbări, generând câmpuri magnetice intense pentru o varietate de utilizări, inclusiv pentru experimente de fuziune nucleară. În mod firesc, un câmp magnetic mai…
Acum o oră
13:50
13:40
Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant”. „Sunt chiar uimit” # HotNews.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, în opinia sa, alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au fost manipulate în mod evident, informează presa de stat și Reuters. „Desigur, Maia Sandu…
13:30
Economia circulară este una dintre cele mai importante direcții pentru un viitor sustenabil. În centrul acestui model se află ideea de a folosi produsele cât mai mult timp posibil – prin reutilizare, reparare, iar abia…
Acum 2 ore
13:20
Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va prezida marți o reuniune extraordinară a celor mai importanți generali și amirali americani din întreaga lume, care au fost convocați săptămâna trecută la o bază a pușcașilor marini din…
13:00
Statele Unite intenționează să expulzeze aproximativ 400 de cetățeni iranieni, majoritatea intrați ilegal în țară, ca parte a campaniei mai ample a președintelui american Donald Trump de reducere a imigrației, a declarat marți un înalt…
12:50
Dilema unui polițist de la rutieră care a oprit o mașină fără șofer. Nu a știut ce să treacă în procesul verbal # HotNews.ro
Mașinile autonome, care odată păreau de domeniul SF, au devenit realitate, iar chemarea unui taxi fără șofer este o opțiune din ce în ce mai populară în SUA. Polițiștii rutieri din California aflați într-o misiune…
12:30
LIVE Conferința StartupCafe despre granturile PTJ de 50.000-300.000 EUR pentru microîntreprinderile din județul Prahova # HotNews.ro
Microîntreprinderile din județul Prahova pot obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR, finanțate din fondurile europene pentru tranziție justă. Antreprenori prahoveni, dar și din alte județe, au venit la conferința StartupCafe de la Ploiești, unde prezentăm…
12:30
Veste bună pentru fanii The Simpson. Filmul bazat pe desenele animate revine cu o continuare după două decenii # HotNews.ro
The Simpsons Movie revine la aproape 20 de ani de la lansarea primului film bazat pe îndrăgita serie de desene animate, potrivit unui anunț al 20th Century Studios, scrie The Guardian. Afişul filmului a fost…
Acum 4 ore
12:10
Putin afirmă că Rusia duce „o luptă dreaptă” pentru anexarea teritoriilor ucrainene și trimite un mesaj oamenilor din zonele ocupate # HotNews.ro
Mesajul a fost postat pe site-ul Kremlinului, la trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene, pe care Rusia nu le controlează în totalitate. Rusia duce o „luptă dreaptă” în Ucraina și apără…
12:10
„Mersul din timp la medic m-a salvat”. Operată la 40 de ani de cancer de colon, la Spitalul Euroclinic, prin chirurgie robotică, acum vindecată complet # HotNews.ro
Laura*, în vârstă de 40 de ani, este mamă a trei copii și își dedică mare parte din timp și energie familiei. Așa cum se întâmplă adesea, odată ce devii mamă, atenția se mută aproape…
12:00
Șeful Ford afirmă că producătorii chinezi de mașini au un avans uriaș față de restul lumii: „Nu există o competiție reală” # HotNews.ro
Jim Farley, directorul general al Ford, spune că avansul producătorilor auto chinezi pe segmentul de vehicule electrice este atât de mare încât abia mai există o competiție reală din partea companiilor americane, relatează Business Insider.…
12:00
Un portar de 19 ani a murit în timpul unui meci din Spania, după ce a fost lovit la cap # HotNews.ro
Raul Ramirez, portarul de 19 ani al unui club amator din liga a cincea din nordul Spaniei, a fost lovit de un atacant din echipa adeversă și și-a pierdut cunoştinţa pe teren, potrivit Reuters, citată…
12:00
Răcesc sau nu copiii mai repede din cauza frigului? Răspunsul și sfaturile medicului pediatru: „Copiii trebuie să stea zilnic afară, indiferent de temperatură” # HotNews.ro
Primele săptămâni reci pun la încercare rezistența organismului copiilor, mai ales când trec de mai multe ori pe zi din căldura din case în aerul rece de afară. „Frigul nu aduce virusul, ci îl ajută”…
11:50
Președintele Nicușor Dan participă marți la mai multe evenimente la Timișoara. Șeful statului a mers dimineață pentru a depune o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989, unde aparent a…
11:50
O firmă a unei membre PSD, abonată la contracte publice în mandatul lui Daniel David la Universitatea Babeș-Bolyai # HotNews.ro
În cei cinci ani în care Daniel David a fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, UBB a avut contracte de 3,5 milioane de lei cu o companie de electronice deținută de o membră PSD.…
11:40
Cum au ajuns ucrainenii ținta unor politicieni din estul Europei. Mesajele similare întâlnite în România, Cehia și în Polonia / Ce arată însă datele # HotNews.ro
Discursul îndreptat împotriva refugiaților ucraineni este folosit adesea de politicienii din România, Polonia și Cehia, iar multe dintre narațiunile folosite de politicienii din Europa de Est sunt asemănătoare, arată o analiză făcută de jurnaliști de…
11:40
VIDEO AI pentru oameni, nu doar pentru tehnologie: Metaminds deschide discuția la Impact Bucharest # HotNews.ro
La invitația Metaminds am participat la Impact Bucharest, eveniment care a transformat pentru două zile Bucureștiul într-un hub al tehnologiei și al inovației. Salile erau pline de antreprenori, specialiști IT, investitori și lideri de opinie,…
11:30
VIDEO Imagini spectaculoase de pe șoselele acoperite cu zăpadă din România. Una dintre ele a și fost închisă temporar # HotNews.ro
Transalpina și Transfăgărășanul, cele mai cunoscute șosele montane din România, au fost acoperite de zăpadă în ultimele ore, potrivit imaginilor postate pe contul de Facebook Meteoplus. Transalpina este închisă. „DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins…
11:20
Casa de Licitații A10 by Artmark vă invită la o incursiune în rafinamentul artei decorative și al mobilierului de epocă, în cadrul Licitației de Interior, un eveniment ce aduce în atenție nu doar delicatețea sticlei…
11:10
FOTO Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia / Un copil a murit / Salvatorii sapă după supraviețuitori # HotNews.ro
Cel puțin un elev a fost ucis, zeci au fost răniți și 65 sunt presupuși a fi îngropați sub dărâmături după ce clădirea școlii islamice Al Khoziny s-a prăbușit, luni, în orașul Sidoar din Indonezia.…
11:10
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza viscolului şi a poleiului, potrivit News.ro. Centrul Infotrafic al Poliţiei…
11:00
Programul Rabla 2025 a început marți. În câte minute s-a epuizat bugetul pentru mașinile cu motor termic # HotNews.ro
Etapa de înscriere în Programul Rabla 2025 pentru persoanele fizice a început marți dimineață, cu peste 100 de zile întârziere față de primul termen. Administrația Fondului pentru Mediu spune că în 13 minute s-au înscris…
11:00
YouTube îi va plăti lui Donald Trump aproape 25 de milioane de dolari pentru a soluționa pe cale amabilă procesul intentat de președinte # HotNews.ro
Alphabet, compania mamă a Google și YouTube, s-a alăturat șirului de companii tehnologice americane care au fost de acord să îi plătească despăgubiri președintelui Donald Trump după ce l-a interzis pe o platformă de socializare,…
10:40
Pentagonul se pregătește pentru un posibil conflict cu China și cere cvadruplarea producției de rachete și muniție # HotNews.ro
Pentagonul exercită presiuni asupra companiilor american din apărare să-şi dubleze sau să-şi crească chiar de patru ori producţia de rachete cât mai rapid, pentru a se pregăti de un eventual conflict cu China, potrivit The…
10:30
Sentință în războiul FCSB – Steaua. Gigi Becali are motive de bucurie / FRF validează afilierea din 2003 # HotNews.ro
Curtea de Apel București a tranșat disputa dintre Asociația Steliștilor 1947 și Federația Română de Fotbal, în procesul privind suspendarea afilierii clubului FCSB. Asociația Steliștilor 1947, organizație înființată în 2023, pentru a susține drepturile istorice…
10:30
Raport: UE este în continuare dependentă de gazele rusești, care nu mai vin prin conducte, ci cu vaporul # HotNews.ro
Uniunea Europeană a importat 12,8 bcm (miliarde de metri cubi) de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia în prima jumătate a anului 2025, cu 67% peste nivelul din prima jumătate a lui 2021, înainte de…
10:30
Președintele Ferrari se va înfrunta cu mama sa într-un nou proces pentru moștenirea legendarului Gianni Agnelli # HotNews.ro
John Elkann, președintele companiilor auto Ferrari și Stellantis, se confruntă cu o nouă bătălie juridică împotriva mamei sale, după ce avocații acesteia au prezentat luni un presupus amendament scris de mână, anterior necunoscut, la testamentul…
10:30
Raport critic al Departamentului de Stat al SUA: „Investitorii americani s-au plâns de corupția din guvern și din mediul de afaceri din România” / „Condamnările pentru corupție sunt greu de obținut” # HotNews.ro
România a făcut progrese semnificative în combaterea corupției, dar aceasta rămâne o provocare continuă, arată raportul privind climatul investițional din România în 2025, redactat de Departamentul de Stat al SUA și publicat luna aceasta. „Investitorii…
Acum 6 ore
10:10
Miruna Ioani (Și blondele gândesc): „Ca să accepți ajutor, e nevoie să-ți ajungă cuțitul la os. Cu doi sâni inutili, rolul tatălui e foarte important” # HotNews.ro
Numele Mirunei Ioani (38 de ani) este aproape sinonim cu sintagma „Și blondele gândesc”, așa cum și-a numit blogul lansat acum 18 ani. Stomatolog de profesie, mama lui Victor (6 ani) și a lui Tudor (9 ani),…
10:00
VIDEO Economisirea inteligentă este un proces de durată pentru că implică o schimbare de mindset, de comportament. Oamenii continuă să investească în depozite, aceasta este o realitate a României de azi # HotNews.ro
Programul de educație financiară „Economisește inteligent” a împlinit anul acesta 5 ani, peste 1 milion de investitori au înțeles cum funcționează diversificarea folosind și fondurile de investiții, iar povestea continuă. Cristian Pascu, vicepreședinte al Asociației…
09:50
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, are marți, 30 septembrie, primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, după ce judecata în cauza din etapa camerei preliminare a fost amânată la…
09:40
O vizită în România i-a oferit șefei Dacia o perspectivă asupra viitorului. Care va fi marea problemă a brandului # HotNews.ro
Dacia a avut succes cu „poțiunea magică” a „simplității”, dar, odată cu apariția rivalilor low-cost din China, brandul se află deja „într-o lume diferită”. Katrin Adt, fosta vicepreședintă a Mercedes-Benz, numită în septembrie în funcția…
09:30
Peste 4 milioane de persoane nu sunt conectate la sistemul public de alimentare cu apă, spune INS # HotNews.ro
Peste o cincime din populația României nu e conectată la sistemul public de alimentare cu apă, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistică. Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea…
09:00
Serviciile de internet și telefonie mobilă din Afganistan au fost întrerupte marți la nivel național, au declarat locuitorii și serviciile de monitorizare, dar administrația talibană nu a oferit nicio explicație pentru suspendare acestor servicii, informează…
09:00
Jurnalul unui pachet legislativ controversat – o privire de ansamblu asupra unora dintre măsurile radicale adoptate pentru depășirea crizei bugetar-fiscale # HotNews.ro
(I) Deductibilitatea fiscală limitată a cheltuielilor aferente serviciilor intra-grup prestate de nerezidenți: ce ar trebui înțeles din textele oficiale și la ce să se aștepte contribuabilii. S-a scris deja mult despre pachetele legislative ale toamnei,…
08:30
Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei. „Magie pură” # HotNews.ro
Economia Rusiei, aflată în stagnare și sub „o presiune nebună” din cauza sancțiunilor, nu mai dispune de resurse interne pentru a fi repornită, susține oligarhul Oleg Deripaska, fondatorul gigantului metalurgic Rusal, considerat un apropiat al…
08:30
Am testat cum Sasmsung Galaxy S25 FE și Samsung Galaxy Tab S11 mă ajută la productivitate cu cea mai nouă tehnologie AI. Cred că toți am ajuns în punctul ăla în care avem minimum trei…
Acum 8 ore
08:10
SuperLiga: FC Argeş are un nou atacant. Care este cota de piaţă a olandezului Kevin Brobbey # HotNews.ro
FC Argeş a anunţat, luni seară, că şi-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, un jucător în vârstă de 32 de ani, scrie News.ro. Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul…
07:30
Actrița Nicole Kidman și vedeta muzicii country Keith Urban s-au separat după 19 ani de căsătorie, potrivit TMZ și revistei People, citate de Reuters. Celebrul cuplu a început să locuiască separat la începutul verii, Urban…
07:30
Ideile care chiar schimbă ceva pornesc rar din sloganuri și aproape întotdeauna dintr-o problemă concretă, privită cu mintea deschisă și cu empatie. Lecția repetată de vorbitorii adunați la București pentru Impact Bucharest, cea mai importantă…
07:10
FOTO Curățenie desăvârșită, culori spectaculoase și trenuri moderne – Cum arată un metrou cu totul surprinzător, la nici 400 de km de București # HotNews.ro
Sofia este una dintre puținele capitale europene care a avut metrou abia spre anul 2000, dar capitala bulgară a recuperat rapid, are patru magistrale și metroul impresionează prin curățenie, design și eficiență. Am făcut mai…
07:10
Interimatul lui Ilie Bolojan în funcția de vicepremier a expirat de câteva zile. Premierul trebuia să propună un înlocuitor, însă nu a făcut-o # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan nu a propus o persoană care să ocupe funcția de vicepremier creată inițial pentru Dragoș Anastasiu, care a demisionat după ce s-a aflat că în trecut a dat mită către ANAF. În…
07:00
Compania FEPER, fosta Întreprindere de Echipamente Periferice înființată în 1975 și controlată acum de Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), discută vânzarea fabricii de confecții metalice fine de pe platforma Pipera și așteaptă undă verde…
07:00
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia! # HotNews.ro
Ultimul raport al Comisiei de control privind activitatea SRI, aprobat de plenul Parlamentului, se referă la anul 2020. Fostul președinte al Comisiei SRI, Ioan Chirteș, a declarat pentru HotNews că în aceste rapoarte se regăsesc…
Acum 24 ore
00:40
Germania se angajează să livreze Ucrainei armament esențial suplimentar. Când vor ajunge noile baterii de luptă # HotNews.ro
Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că Israelul a livrat țării sale un alt sistem Patriot.
00:20
Femeie din China condamnată în Marea Britanie, după „cea mai mare captură de criptomonede din lume” # HotNews.ro
O femeie a pledat vinovată în fața justiției britanice pentru acuzații de spălare de bani, luni, după ceea Poliția Metropolitană din Londra a descris drept „cea mai mare captură de criptomonede din lume”, transmite Sky…
00:00
Regimul Maduro spune că e gata să declare stare de urgență în Venezuela din cauza „agresiunii” SUA # HotNews.ro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este pregătit să declare stare de urgență din cauza amenințării unei „agresiuni” din partea SUA, a declarat vicepreședinta țării, Delcy Rodriguez, luni, în contextul seriei de atacuri executate de armata americană…
