Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești a fost sfințită

14:20

„Mare dar de la Bunul Dumnezeu, asemenea Sfântului Sofian, putem să spunem că ne-a fost dăruit nouă, de data aceasta, din altă țară ortodoxă, dar chiar și de alt neam, georgian fiind”, a spus Episcopul Siluan al Ungariei, sâmbătă, despre Sfântul Ierarh Antim Ivireanul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim cu ocazia…