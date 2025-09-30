Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești a fost sfințită
Basilica.ro, 30 septembrie 2025 13:50
Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești a fost sfințită sâmbătă de patru ierarhi. Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Episcopul Benedict al Sălajului, Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Sfințirea…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
14:00
Ierarhi români din Transilvania au participat la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan # Basilica.ro
Ierarhi români din Transilvania au participat luni, la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, care a asistat la Liturghie și slujba Înmormântării oficiate de un numeros sobor de ierarhi greco-catolici…
Acum o oră
13:50
Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești a fost sfințită # Basilica.ro
Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești a fost sfințită sâmbătă de patru ierarhi. Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Episcopul Benedict al Sălajului, Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Sfințirea…
Acum 2 ore
13:00
Simpozion internațional organizat la Suceava: Mușatinii. 650 – Istorie, Credință, Artă # Basilica.ro
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează, în perioada 3-5 octombrie, la Suceava, simpozionul internațional „Mușatinii. 650 – Istorie, Credință, Artă”. Evenimentul are menirea de a aniversa 650 de ani de la întemeierea Dinastiei Mușatine, una dintre dintre cele mai importante familii nobiliare din istoria Moldovei. Simpozionul se înscrie în programul manifestărilor dedicate „Anului omagial al Centenarului…
Acum 4 ore
12:00
Iată 5 știri pentru prima parte a zilei, în care afli cele mai interesante știri recente: Ședință de lucru a Sfântului Sinod: Ierarhii discută texte liturgice și icoane dedicate sfintelor recent canonizate Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române se întrunesc, în perioada 29-30 septembrie, la Palatul Patriarhiei, în ședință de lucru. Citește mai…
12:00
Marți se împlinesc 129 de ani de la nașterea episcopului Partenie Ciopron, al treilea ierarh al Episcopiei de Bălți, în Republica Moldova. Primii doi au fost Visarion Puiu (1923–1935) și Tit Simedrea (1935–1940). Partenie Ciopron s-a născut pe 30 septembrie 1896, în localitatea Păltiniș, județul Botoșani. A luptat în Războiul de Reîntregire și a fost…
11:50
Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Trei sfinți au fost înscriși în calendar # Basilica.ro
Biroul de Presă al Patriarhiei Române a transmis marți cele mai recente decizii ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în ședință de lucru în perioada 29-30 septembrie 2025. Text integral: Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române În zilele de luni și marți, 29-30 septembrie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”…
10:50
Expoziția de fotografie „Brâncuși. Sculptând cu lumina” a fost vernisată, vineri, la Cracovia, la Centrul Internațional pentru Cultură din fosta capitală a Poloniei, informează Institutul Cultural Român Varșovia. Expoziția cuprinde fotografii realizate de sculptorul român, dar și de Man Ray, Alfred Stieglitz și Edward Steichen și este curată de Doina Lemny și Karolina Wojcik. Printre…
10:40
În anul sfințirii Catedralei Naționale, Patriarhul Daniel, ctitorul ei, împlinește 18 ani de la întronizare # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împlinește marți 18 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române, reuniți la București în ședință de lucru, se vor ruga marți la Catedrala Patriarhală alături de Preafericirea Sa, pentru a marca această aniversare. Unul dintre primele lucruri pe care Părintele…
Acum 6 ore
09:30
Mitropolia Germaniei a anunțat tipărirea catehismului Bisericii Ortodoxe Române, în limba germană, la editura Hagia Sophia. Este vorba despre traducerea în limba germană volumului „Învățătură de credință ortodoxă”, catehism alcătuit încă din 1952 de mari teologi români, între care și Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Intitulat „Orthodoxe Glaubenslehre”, catehismul ortodox a fost tradus, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului…
Acum 24 ore
00:10
Calendar Ortodox, 30 septembrie Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei Sfântul Grigorie s-a născut în Armenia Mare, pe la anul 257, într-o familie înrudită cu dinastia imperială a Arsacizilor. Dar, din pricina tulburărilor din acea vreme, părinții săi au fost uciși, iar el, copil fiind, a găsit scăpare în Cezareea Capadociei şi a fost crescut…
29 septembrie 2025
20:00
Albumul „Lăcașurile de cult din Penitenciarul Deva (Bârcea Mare). Repere monografice” a fost prezentat vineri la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul” din cadrul Penitenciarului Deva. Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie oficiată de Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Preasfinția Sa a vorbit despre…
18:30
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, implicată într-un program transnațional pentru prevenirea izolării sociale # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost reprezentată la întâlnirea de lucru din Fót, Ungaria, a proiectului transnațional „BREAKING ISOLATION – Fight against loneliness in small and medium-sized cities”. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei strategii și a unui plan de acțiune în vederea prevenirii izolării sociale. În program sunt înscrise zece orașe de dimensiune medie…
17:00
Corespondență de la Praga: Parohul român a participat la aniversarea a 90 de ani de la sfințirea Catedralei Ortodoxe # Basilica.ro
Catedrala Ortodoxă din Praga, ocrotită de Sfinții Chiril și Metodie, a aniversat sâmbătă 90 de ani de la sfințire, în prezența reprezentanților Bisericilor Surori din Capitala Cehiei. Părintele Andrei Danciu, parohul român din Praga, relatează despre evenimentul liturgic și istoria sfântului lăcaș. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Mihail Dandar al Pragăi și al Ținuturilor…
16:50
PS Varlaam Ploieșteanul la ASE: Dumnezeu să ocrotească viața și munca celor care vor preda și studia aici # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a binecuvântat luni începutul anului universitar la Academia de Studii Economice din București. Studenții de la ASE au fost primiți în prima zi a noului an universitar în Clădirea „Mihai Eminescu” din Bulevardul Dacia. Sediul proaspăt renovat a fost binecuvântat de Episcopul vicar patriarhal. „În calitate de delegat al Preafericitului…
16:50
Un nou articol în imagini ce vă prezintă cele mai inedite momente din lumea ortodoxă surprinse prin lentila aparatului foto în perioada 22 – 28 septembrie 2025. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro) Ai fotografii pentru…
16:00
another test
16:00
Mitropolitul Iosif a sfințit o biserică românească în orașul francez unde Vincent van Gogh a creat ultimele sale opere # Basilica.ro
Românii din localitatea franceză Auvers-sur-Oise, unde pictorul Vincent Van Gogh a creat ultimele sale opere, au restaurat o biserică istorică. Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a sfințit-o sâmbătă, de sărbătoarea Sf. Ier. Antim Ivireanul, ocrotitorul comunității. Părintelui Mitropolit Iosif i s-au alăturat în slujire Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei, Episcop vicar Marc…
15:50
PS Samuel Bistrițeanul a dezvăluit cum a decis să intre în monahism: Acea vizită a fost o piatră de hotar în viața mea # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a explicat, într-un interviu acordat Radio Renașterea, care a fost momentul care l-a făcut să intre în viața monahală: întâlnirea cu părintele Rafail Noica, în urmă cu aproape 30 de ani. Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale, pe-atunci ieromonah, a fost cel care…
15:20
Lorem ipsum test article
15:00
Sfânta Masă, prelungirea dumnezeiescului mormânt din Ierusalim: Mitropolitul Teofan a resfințit o biserică parohială # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a resfințit duminică biserica parohială „Sf. M. Mc. Pantelimon” din cartierul Târgu Cucu al Iașilor și a binecuvântat noua pictură interioară. „Toată stăruința noastră, toată zbaterea noastră, toată pregătirea noastră, toată istețimea noastră, dacă nu-L au la bază pe Domnul Hristos, nu ne aduc nimic esențial”, a subliniat…
14:30
IPS Nifon a evocat rolul spiritual, cultural și politic al Sf. Neagoe Basarab la hramul unei parohii din Târgoviște # Basilica.ro
Parohia „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Târgoviște și-a serbat hramul vineri. La sărbătoarea comunității a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Mitropolit onorific, care a evocat personalitatea Sf. Neagoe Basarab. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Sfântul Neagoe Basarab a fost cel mai cunoscut ucenic al Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării…
14:30
Ședință de lucru a Sfântului Sinod: Ierarhii discută texte liturgice și icoane dedicate sfintelor recent canonizate # Basilica.ro
Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române se întrunesc, în perioada 29-30 septembrie, la Palatul Patriarhiei, în ședință de lucru. Evenimentul a început cu rugăciune. Slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.…
Ieri
13:30
PS Benedict i-a îndemnat pe rezidenții unui centru pentru vârstnici să considere bătrânețea un dar de la Dumnezeu # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului a vizitat joi Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău și i-a încurajat pe rezidenții acestuia să considere bătrânețe un dar de la Dumnezeu. Vizita ierarhul a avut loc în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită anual în data de 1 octombrie. „Nu toți ajung la…
13:10
Volumul „Sfântul Dumitru Stăniloae, Corespondență” (editura Cuvântul Vieții) și filmul documentar „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” realizat de Trinitas TV vor fi lansate, joi 2 octombrie, de la ora 17:00, la Biblioteca Sfântului Sinod, sala „Conon Arămescu – Donici”. Invitații evenimentului sunt: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar Patriarhal, Dumitru Horia Ionescu, prof. univ. Remus…
13:10
Arhid. Mihail Bucă a aniversat împlinirea a 50 de ani printr-un concert caritabil în beneficiul Centrului Sf. Nectarie # Basilica.ro
Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a împlinit recent 50 de ani, aniversare pe care a marcat-o, ca de obicei, printr-o faptă bună: un concert caritabil, împreună cu Grupul Psaltic Tronos, în beneficiul Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. „Haideți să fim împreună parte din această bucurie aniversară, transformând muzica în faptă…
13:00
Volumul „Sfântul Dumitru Stăniloae, Corespondență” (editura Cuvântul Vieții) și filmul documentar „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” realizat de Trinitas TV vor fi lansate, joi 2 octombrie, de la ora 17:00, la Biblioteca Sfântului Sinod, sala „Conon Arămescu – Donici”. Invitații evenimentului sunt: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar Patriarhal, Dumitru Horia Ionescu, prof. univ. Remus…
12:30
Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului a fost pomenit duminică la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, la împlinirea a 11 ani de la trecerea la Domnul. Sfânta Liturghie și Parastasul au fost oficiate de un sobor de clerici, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Au slujit preotul Ionel Popescu, vicar eparhial, preotul Timotei Anișorac, consilier eparhial,…
12:30
Ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – septembrie 2025 | Foto # Basilica.ro
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit în ședință de lucru, luni, 29 septembrie 2025, la Palatul Patriarhiei. Ședința a fost precedată de slujba de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
12:10
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, și-a exercitat dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare programate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova. IPS Petru a participat la vot după oficierea Sfintei Liturghii și a îndemnat cetățenii să nu trateze cu nepăsare acest exercițiu democratic. „Să nu uităm că generațiile dinaintea noastră au plătit cu sânge și…
11:50
Premieră la Radio România Cultural: O piesă de teatru radiofonic dedicată Sf. Cuv. Sofian de la Antim # Basilica.ro
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră spectacolul „SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor”. Piesa va fi difuzată marți, 30 septembrie 2025, de la ora 19:00, la Radio România Cultural. Spectacolul este produs în cadrul proiectului „Biografii, memorii”, cu un scenariu radiofonic realizat de Ion-Costin Manoliu, iar regia artistică este semnată de Cristina Chirvasie. Piesa va…
11:30
Catapeteasma bisericii de lemn din Bâcu a fost sfințită. PS Ambrozie: Cele mai de preț odoare sunt sfinții # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit, duminică, slujba sfințirii catapetesmei noii biserici de lemn din Bâcu, comuna Joița, județul Giurgiu. Cu această ocazie, au fost aduse spre închinare Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, adusă de la biserica din Letca Nouă, racla cu părticele din moaștele Sfântului Nectarie și racle cu moaștele mai multor…
10:00
Sfântul Antim Ivireanul, cinstit cum se cuvine la Râmnicu Vâlcea, oraș al cărui ocrotitor este # Basilica.ro
Sfântul Antim Ivireanul a fost sărbătorit, sâmbătă, la Râmnicu Vâlcea, oraș al cărui ocrotitor este, la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Arhiepiscopală, de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un ales sobor de ierarhi. Alături de IPS Varsanufie au slujit Înaltpreasfințitul Părinte Theodor, Mitropolit de Akhaltsihe și Tao-Klargeti (Georgia), Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul…
09:00
Calendar Ortodox, 29 septembrie Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul a trăit în timpul împăratului Teodosie cel Mare (379-395). Era fiul preotului Ioan de la Biserica din Corint și nepotul episcopului Petru din același oraș. La vârsta de 18 ani s-a dus la Ierusalim și de acolo la Mănăstirea Sfântului Eftimie cel Mare, care călugărindu-l l-a trimis…
09:00
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Să nădăjduim în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți, îndeamnă Patriarhul României „Trebuie să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți”, a îndemnat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe”…
28 septembrie 2025
19:40
O biserică reînnoită este semnul unei comunități vii, a spus PS Paisie Sinaitul la resfințirea Bisericii „Sf. Gheorghe” – Dudu # Basilica.ro
„O biserică reînnoită este semnul unei comunități vii. Pentru că degeaba ar fi un lăcaș frumos și strălucitor dacă ar fi gol de credincioși. Adevărata frumusețe a unei biserici este poporul lui Dumnezeu adunat în rugăciune”, a spus Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul duminică, în Parohia ilfoveană „Sf. Gheorghe” – Dudu. Preasfinția Sa a oficiat…
18:10
Biserica dintr-o localitate prahoveană a fost sfințită: A primit hramul Sfântul Arsenie de la Prislop # Basilica.ro
Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul” din Inotești, județul Prahova, a fost sfințită duminică de Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lăcașul de cult a primit și hramul Sfântul Arsenie de la Prislop. La Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a explicat cum ar trebui să arate o Biserică, indicațiile datând încă din secolul al patrulea.…
17:20
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a săvârșit slujba de sfințire și Sfânta Liturghie la Parohia Pipera din Voluntari duminică, 28 septembrie.
16:50
PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit biserica Parohiei Pipera: Corabia lui Petru este prefigurarea Bisericii # Basilica.ro
„Corabia lui Simon Petru este prefigurare a Bisericii care predică Evanghelia Împărăției Cerurilor la toate popoarele”, a spus Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul duminică, în Parohia Pipera din orașul Voluntari. Preasfinția Sa a sfințit lăcașul de cult al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” care l-a primit drept ocrotitor și pe Sfântul Sofian de la Antim. În…
14:40
Să nădăjduim în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți, îndeamnă Patriarhul României # Basilica.ro
„Trebuie să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți”, a îndemnat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a făcut acest îndemn referindu-se la Evanghelia Duminicii a 18-a după Rusalii în care este relatată pescuirea minunată de la…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Să ne deschidem inimile și să Îl urmăm pe Hristos, asemenea lui Petru, a îndemnat PS Siluan la Catedrala Patriarhală # Basilica.ro
„Să ne deschidem și noi inimile și să Îl urmăm pe Iisus Hristos, asemenea lui Petru, după minunea din Sfânta Evanghelie de astăzi și cu siguranță nu vom regreta și va fi pentru binele și pentru mântuirea sufletelor noastre”, a îndemnat Episcopul Siluan al Ungariei duminică, la Catedrala Patriarhală din Capitală. Preasfinția Sa a amintit…
10:30
Ziua Satului Românesc a fost inițiată în urmă cu cinci ani, prin Legea 44/2020 care prevede ca aceasta zi să fie serbată în ultima duminică din luna septembrie. Cinstirea satului românesc prin înființare unei zile dedicate lui scoate în evidență importanța sa pentru cultura poporului român. Ziua Satului Românesc poate fi organizată de către autoritățile…
10:20
† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc Baruh; Sf. Cuv. Neofit Zăvorâtul din Cipru; Duminica a 18-a după Rusalii # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 28 septembrie Sf. Cuv. Hariton Cuviosul Hariton Mărturisitorul († 274) s-a născut în orașul Licaonia – Asia Mică. A fost prins în timpul împăratului Aurelian (270-275), supus supliciilor și întemnițat. Abia după moartea împăratului Cuviosul Hariton și-a redobândit libertatea. Retrăgându-se în pustie, aici este prins de către tâlhari, din mâna cărora scapă în…
27 septembrie 2025
19:00
Crosul organizat de Parohia Brâncuși din Sectorul 6 al Capitalei s-a desfășurat sâmbătă în proximitatea lăcașului de cult. Manifestarea sportivă a reunit zeci de copii și tineri alături de familiile lor. Crosul a fost organizat pe trei categorii: prichindei – 200 de metri, temerari – 900 de metri și family. Participarea la curse s-a făcut…
18:20
În Duminica a 18-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei…
17:10
Un volum dedicat profesorului Vasile Sava a fost lansat la Festivalul Internațional de Carte Transilvania # Basilica.ro
Cartea „Părintele Prof. Dr. Vasile Sava – Un canonist al renașterii ortodoxiei clujene” a fost lansată în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2025, desfășurat între 24 și 28 septembrie la Cluj-Napoca. Lucrarea aparține pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa și a fost prezentată vineri, în spațiul de evenimente al FICT, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte…
15:50
FOTO: Mănăstirea Antim din București și-a sărbătorit ctitorul, pe Sfântul Antim Ivireanul (2025) # Basilica.ro
Mănăstirea Antim din București și-a sărbătorit sâmbătă ctitorul, pe Sfântul Antim Ivireanul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Vezi mai multe fotografii de la eveniment pe pagina de Facebook.
14:20
Episcopul Ungariei, la Mănăstirea Antim din Capitală: Sfântul Antim a fost un mare dar de la Dumnezeu pentru poporul român # Basilica.ro
„Mare dar de la Bunul Dumnezeu, asemenea Sfântului Sofian, putem să spunem că ne-a fost dăruit nouă, de data aceasta, din altă țară ortodoxă, dar chiar și de alt neam, georgian fiind”, a spus Episcopul Siluan al Ungariei, sâmbătă, despre Sfântul Ierarh Antim Ivireanul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim cu ocazia…
12:40
Schitul din Argeș, închinat Sfântului Neagoe Basarab, și-a serbat hramul: Doi ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie # Basilica.ro
Schitul argeșean „Sfântul voievod Neagoe Basarab” și-a serbat vineri ocrotitorul. Cu această ocazie, slujba a fost oficiată de Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei și Episcopul Siluan al Ungariei. Preasfințitul Părinte Nicodim a remarcat locul minunat unde este amplasat schitul din apropierea localității Vlădești. „Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta ca să se ridice o mânăstire…
10:50
Ziua mondială a turismului este serbată anual în data de 27 septembrie. Tema de anul acesta: „Turism și transformare durabilă” evidențiază potențialul transformator al turismului ca agent al schimbării pozitive. Momentul dedicat Zilei mondiale a turismului are loc la sfârșitul sezonului de vârf în emisfera nordică și la începutul sezonului în emisfera sudică. Anul…
10:20
Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 27 septembrie Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul († 1716) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul s-a născut în Iviria (Georgia de astăzi) pe la anii 1650, din părinţi dreptcredincioşi, Ioan şi Maria, primind numele de botez Andrei. Crescut în duhul tradiţiei ortodoxe, tânărul Andrei a primit de la Dumnezeu darul picturii şi sculpturii bisericeşti.…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.