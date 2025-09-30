Hamasul examinează planul de pace al lui Trump în Fâşia Gaza, anunţă o sursă palestiniană
Primanews.ro, 30 septembrie 2025 13:50
Hamasul examinează planul de pace al lui Trump în Fâşia Gaza, anunţă o sursă palestiniană
Acum 5 minute
14:20
Ursula von der Leyen spune că UE va avea noi ţinte climatice până la summitul COP30
Acum 30 minute
14:00
Eurodeputaţi români avertizează asupra riscurilor pentru România din propunerea de buget a CE pentru următorul CFM # Primanews.ro
Eurodeputaţi români avertizează asupra riscurilor pentru România din propunerea de buget a CE pentru următorul CFM
Acum o oră
13:50
Hamasul examinează planul de pace al lui Trump în Fâşia Gaza, anunţă o sursă palestiniană
Acum 2 ore
12:50
Meta reintroduce recunoaşterea facială în Europa
12:50
Vladimir Putin a lansat campania de recrutare de toamnă
12:40
Cancelarul Friedrich Merz: Nu mai trăim în condiţii de pace
12:30
A început Programul Rabla 2025. Bugetul pentru Rabla Clasic s-a epuizat în doar 13 minute de la lansare
Acum 4 ore
12:20
Parlamentul a adoptat Declaraţia 'România fără violenţa domestică'
12:00
Nicuşor Dan, la Timişoara: România era nepregătită pentru a intra în UE, dar decizia a fost corectă
11:20
VIDEO. Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară, anunţă JD Vance
Acum 24 ore
23:20
VIDEO. Barna: Votul de ieri nu face decât să o reîncarce foarte puternic pe Maia Sandu şi Guvernul PAS, în negocierile viitoare privind aderarea la UE / Decizia este acum la Consiliu, Comisia şi Parlamentul susţin deschiderea negocierilor
23:00
VIDEO. Dan Barna, despre alegerile din Republica Moldova: Un miracol democratic. În Europa nu avem niciun stat în care un partid să fie la guvernare singur, cu peste 50%
22:50
VIDEO. Trump şi Netanyahu prezintă planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza
22:40
Ilie Bolojan: „Nu mai trebuie să creştem taxe. Rectificarea bugetară acoperă salariile şi pensiile până la sfârşitul anului”
22:40
Ministerul Justiţiei confirmă arestarea lui Horaţiu Potra în Emiratele Arabe Unite. Se pregăteşte extrădarea în România
20:00
Rectificare bugetară: Guvernul aduce 3 miliarde lei în plus, dar deficitul urcă la 8,4% din PIB
19:00
A murit Roscoe, câinele lui Lewis Hamilton şi mascota paddock-ului Formulei 1
18:00
Cei mai mulţi turişti străini din Bulgaria sunt români
17:00
VIDEO. Constructor desemnat pentru Drumul Expres Focşani-Brăila
16:30
Ministrul german al Apărării, sceptic cu privire la proiectul privind ”zidul dronelor”: Nu e un concept care va fi realizat în următorii trei sau patru ani
16:30
Summitul de la Copenhaga încearcă să ocolească veto-ul lui Viktor Orban privind aderarea Ucrainei la UE
16:10
Ministrul bulgar al Energiei: Vom elimina tranzitul de gaze ruseşti către Ungaria şi Slovacia până la sfârşitul lui 2027
16:00
Ministrul german al Apărării, sceptic cu privire la proiectul privind ”zidul de dronelor”: Nu e un concept care va fi realizat în următorii trei sau patru ani
15:50
Dodon: Până când nu sunt examinate toate contestaţiile, nu recunoaştem niciun fel de alegeri
15:30
VIDEO. Maia Sandu, după scrutin: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi
15:20
Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. Este al şaptelea deces înregistrat în cazul unităţii medicale din Iaşi
15:10
Ţara din Europa unde şoferii îşi pot da singuri verde la semafoare de pe o aplicaţie mobilă
15:00
Liderii UE îşi exprimă uşurarea în legătură cu rezultatul scrutinului: Europa este Moldova, Moldova este Europa!
Ieri
12:40
Studenţii protestează luni faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie
12:40
Prima reacţie a liderului PAS după victoria în alegerile din R. Moldova: Obiectivul nostru fundamental este aderarea la UE
12:30
Profit.ro, pe podiumul celor mai citate surse media din România
12:30
Rectificarea bugetară. Guvernul mai alocă 800 de milioane de lei, câte 300 milioane lei la Mediu şi Economie. Au mai primit fonduri MAE, Cultura şi Agricultura
11:10
Două tinere, găsite carbonizate după incendiul de la un hotel din Prahova
11:10
Şedinţă de guvern la Palatul Victoria pentru a discuta rectificarea bugetară
11:00
Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%, la parlamentarele din R. Moldova
00:50
UPDATE. Alegeri Republica Moldova - primele rezultate: Partidul Maiei Sandu conduce numărătoarea parţială şi se apropie de majoritate în Parlament / Prezenţa la vot la nivel naţional a fost de 47,41%
28 septembrie 2025
22:30
Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni - Aterizări deviate: nouă avioane, inclusiv unul militar, afectate
22:30
MAE - Atenţionare de călătorie în Spania. Cod portocaliu de vreme rea în unele zone
22:30
Nicuşor Dan: Coaliţia funcţionează, guvernul e stabil - urmează o decizie crucială pe rectificarea bugetară
22:20
VIDEO. Alegeri Republica Moldova - Echipa Focus Prima TV, la Chişinău. Care este prezenţa la vot la această oră
22:20
UPDATE. Alegeri Republica Moldova - primele rezultate: Partidul Maiei Sandu conduce numărătoarea parţială / Prezenţa la vot la nivel naţional a fost de 47,41%
22:00
Alegeri Republica Moldova - primele rezultate. Prezenţa la vot la nivel naţional a fost de 47,41%
21:50
UPDATE. VIDEO. Republica Moldova votează azi între Europa şi Rusia. Prezenţa la urne - Peste 1 milion de oameni au votat până la ora 15.00 / Au fost anunţate alerte cu bombă / Mesajul Maiei Sandu
16:00
UPDATE. VIDEO. Republica Moldova votează azi între Europa şi Rusia. Prezenţa la urne - Peste 1 milion de oameni au votat până la ora 15.000 / Au fost anunţate alerte cu bombă / Mesajul Maiei Sandu
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
VIDEO. Republica Moldova votează azi între Europa şi Rusia. Prezenţa la urne - Doar 14,4% dintre alegători au votat până la ora 11:00 / Mesajul Maiei Sandu
27 septembrie 2025
17:30
Prognoza ANM: Vreme rece, ploi şi chiar ninsori la munte, toată săptămâna viitoare
17:20
VIDEO. Ministrul Muncii: Sunt de acord cu ideea premierului de a reduce şomajul de la 1 an la 6 luni pentru că suntem o coaliţie, deşi nu cred că este cea mai bună idee
16:50
Alegeri cruciale în Republica Moldova pe 28 septembrie: între integrarea în UE şi influenţa Moscovei
16:40
Ministrul Sănătăţii anunţă demiteri la DSP Iaşi şi cere schimbarea conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria” după moartea a şase copii
13:00
VIDEO. Ministrul Muncii, Florin Manole: Există fraude în domeniul ajutoarelor sociale: „ştampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă”. Vom face verificări
