Actros L ProCabin: Accent pe aerodinamică, eficiență și confortul șoferului

Persoanele fizice se pot înscrie începând din 30 septembrie, ora 10:00, în Programul Rabla Auto 2025, după ce Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a amânat cu trei luni lansarea. Bugetul este de 200 de milioane de lei, o treime din cât era prevăzut inițial (610 milioane de lei)Din acesta, 80 de milioane de lei sunt […]