Harta salariilor nete pe judeţe la şase luni din 2025: Clubul „elitist“ al salariilor nete peste media naţională se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş. Creşterile salariale anuale de două cifre au devenit o raritate
Ziarul Financiar, 30 septembrie 2025 15:30
Clubul salariilor mari se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş, în timp ce o parte din judeţe rămân în zona salariilor modeste, iar creşterile salariale anuale de două cifre devin o raritate, după cum arată statisticile de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de ZF.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
15:45
Dr. Alexandru Velicu, Manager, Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon”: Acum 7 ani, contractul de spitalizări de zi era de 300.000 lei şi de spitalizare continuă de 3,5 mil. lei, ajungând azi aproape dublu, la 5,7 mil. lei, pentru spitalizare continuă şi 750.000 de lei pe spitalizări de zi. Numai din diferenţa aceasta se pot realiza bani pentru spitale # Ziarul Financiar
15:45
Acum 30 minute
15:30
Harta salariilor nete pe judeţe la şase luni din 2025: Clubul „elitist“ al salariilor nete peste media naţională se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş. Creşterile salariale anuale de două cifre au devenit o raritate # Ziarul Financiar
Clubul salariilor mari se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş, în timp ce o parte din judeţe rămân în zona salariilor modeste, iar creşterile salariale anuale de două cifre devin o raritate, după cum arată statisticile de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de ZF.
Acum o oră
15:00
15:00
Acum 2 ore
14:30
14:15
Acum 4 ore
13:45
13:30
13:30
13:30
13:15
13:00
13:00
13:00
Medic ginecolog şi Spitalul Filatropia Bucureşti trebuie să plătească unei paciente 80.000 euro # Ziarul Financiar
Spitalul Filantropia din Bucureşti, alături de un medic ginecolog, au fost obligaţi de instanţă să plătească suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale, după ce pacientei căreia i s-a făcut un avort i-a fost pusă viaţa în pericol.
12:30
12:30
INVITAT SPECIAL. Dr. Gerhard-Paul Diller, director al Centrului naţional pentru boli cardiace structurale şi congenitale din Munster (Germania): Accesul la medicul de familie şi la specialist e mai uşor în Germania decât în România şi medicul de familie e mai proactiv. Avem mai multe centre intervenţionale şi spitale orăşeneşti decât aici # Ziarul Financiar
12:00
Acum 6 ore
11:30
11:30
11:15
11:00
10:45
10:30
10:15
10:15
Acum 8 ore
09:30
09:15
Compania aeriană AnimaWings, controlată de familia Pandel, vrea să ajungă la o flotă de 12 avioane în următorii doi ani # Ziarul Financiar
Compania aeriană AnimaWings, controlată de familia Pandel, proprietara agenţiei de turism Christian Tour, unul dintre cei mai mari jucători de pe plan local, vrea să ajungă la o flotă de 12 avioane în următorii doi ani, în contextul în care operatorul numără în prezent cinci avioane.
08:45
Industria alimentară şi-a luat „viză“ de Köln: peste 110 producători şi comercianţi români merg săptămâna aceasta la târgul Anuga pentru a găsi parteneri la export. Târgul Anuga se organizează o dată la doi ani şi este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei alimentare # Ziarul Financiar
Mai bine de 110 companii din sectorul alimentar vor participa în perioada 4-8 octombrie la târgul Anuga de la Köln, care atrage anual peste 140.000 de vizitatori din peste 200 de ţări.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Raluca Neagu, cofondator şi CEO, basetolearn: Am investit 200.000 de euro într-o platformă e-learning pentru dezvoltare profesională pentru a reduce decalajul României faţă de media europeană la acest capitol. Ţintim o cifră de afaceri de 500.000 de euro în primul an # Ziarul Financiar
Start-up-ul local edtech basetolearn, demarat de Raluca Neagu împreună cu Sergiu Negu, cunoscut pe zona tech pentru proiectul FintechOS, a lansat o platformă de e-learning pentru dezvoltare profesională în urma unei investiţii iniţiale de 200.000 de euro, în condiţiile în care România are un decalaj considerabil la acest capitol - doar 19% dintre adulţi urmează o formă de perfecţionare, faţă de o medie europeană de 40%.
Acum 12 ore
07:45
Bursă. CFA: Beneficiile listării unor participaţii minoritare din companiile de stat sunt clare şi contribuie la bunăstarea românilor # Ziarul Financiar
Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce venituri bugetare directe şi indirecte, ar creşte transparenţa, eficienţa managerială şi guvernanţa corporativă, consolidând totodată piaţa de capital românească, reiese dintr-un studiu realizat de asociaţia CFA România, care urmează să fie lansat în data de 2 octombrie 2025 la sediul BVB.
07:15
Remus Vulpescu, CEO al BVB: Avem în lucru o piaţă de creştere pentru IMM-uri. Vom oferi unor companii listate pe AeRO posibilitatea de a fi constituenţii unui nou indice # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti va lansa o Piaţă de creştere pentru IMM-uri, separată de AeRO, cu propriile criterii de admitere pentru companii, a spus Remus Vulpescu, CEO, BVB.
Acum 24 ore
00:15
Bursă. AGA tensionată la Fondul Proprietatea: se reia selecţia pentru un nou administrator. Statul nu-şi impune candidatul, comitetul reprezentanţilor este revocat, iar Franklin Templeton rămâne interimar, dar pe costuri semnificativ mai mari # Ziarul Financiar
Procesul pentru desemnarea unui nou administrator la Fondul Proprietatea este reluat după ce Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) din 29 septembrie a decis să revoce comitetul reprezentanţilor şi să nu aprobe numirea directă a unei noi echipe de administrare.
00:15
Josef Aschbacher, Agenţia Spaţială Europeană (ESA): În toată această incertitudine, cea mai bună şansă a Europei este spaţiul # Ziarul Financiar
În 2025, trăim într-o lume în care diplomaţia tradiţională şi normele de colaborare sunt din ce în ce mai perturbate de politica puterii, de incertitudinea economică şi de concurenţa strategică.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Marcel Murgoci, Estinvest: Companiile energetice, bine evaluate de piaţă. Investitorii încearcă să anticipeze următoarele rezultate financiare # Ziarul Financiar
Societăţile listate la Bursa de Valori Bucureşti implicate în proiectul Neptun Deep atrag tot mai mult atenţia participanţilor la piaţa de capital, unii dintre ei încercând să estimeze în ce măsură rezultatele lor financiare vor fi influenţate de exploatarea offshore a gazelor naturale, un proiect de 4 miliarde de euro, spune Marcel Murgoci, casa de brokeraj Estinvest.
00:15
Cum integrează şi cum se folosesc băncile de AI? În Ungaria, majoritatea băncilor utilizează tehnologia pentru a susţine operaţiunile interne şi a servi clienţii şi planifică investiţii în domeniu # Ziarul Financiar
Modelele de inteligenţă artificială generativă sunt prezente în viaţa de zi cu zi de mai puţin de trei ani, iar acum îşi cer din ce în ce mai mult loc în viaţa corporativă.
00:15
Campanie ZF pentru date transparente şi credibile. Gabriel Biriş, AOAR: La noi, toţi stau pe propriile date ca pe sfintele moaşte, nu comunică între ei. Nu există informaţii centralizate, avem nevoie de o bază de date a statului # Ziarul Financiar
Una dintre problemele statului este colectarea datelor pe diferite paliere, iar acest lucru a putut fi observat şi mai clar în această perioadă, când au fost luate măsurile de austeritate, însă datele comunicate de diferiţi miniştri nu erau similare cu cele publicate de instituţii de colectare a datelor. În România se întâmplă adesea ca două instituţii să raporteze date diferite pentru acelaşi indicator.
00:15
Peste 800 de afaceri s-au născut în trei ani la Stup, cel mai mare centru de interacţiune a antreprenorilor din România. Marian Ene, şeful BT Mic: Angajamentul nostru pe termen lung este să susţinem antreprenorii să devină mai rezilienţi # Ziarul Financiar
Stup, cel mai mare centru de interacţiune a antreprenorilor din România, a contribuit în decurs de trei ani la înfiinţarea a peste 800 de afaceri, din care 300 au fost lansate în ultimul an, potrivit informaţiilor de la Banca Transilvania. Stup este o premieră pe piaţa bancară din România, lansată de Banca Transilvania şi BT Mic în 2022.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. YOLO Pilates, un proiect pornit în 2022 de trei prieteni pe care i-a unit nevoia şi pasiunea pentru pilates, s-a extins cu încă două studiouri şi a ajuns la afaceri de peste un milion de lei # Ziarul Financiar
Elena Băgescu, Veronica Zaharia şi Andrei Popa din Bucureşti, trei prieteni pe care i-a unit interesul, dar şi nevoia de pilates, au creat în urmă cu trei ani studioul YOLO Pilates. De la o primă locaţie în Bucureşti, cei trei au reuşit să ducă businessul la afaceri de 1,1 mil. lei anul trecut şi să mai deschidă încă două studiouri
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Dan Dodiţă, Spectral Mobila: Am pus în aşteptare investiţiile în creşterea capacităţii de producţie, însă am redistribuit bugetul către extinderea reţelei. Am deschis primul magazin propriu după zece ani # Ziarul Financiar
Incertitudinea din economie l-a determinat pe antreprenorul Dan Dodiţă să pună pe pauză planurile privind dezvoltarea capacităţii de fabricaţie a Spectral Mobila, producător de mobilă din Vaslui. Businessul nu renunţă însă complet la investiţii, astfel că banii alocaţi iniţial pentru creşterea capacităţii de producţie au fost redistribuiţi către extinderea reţelei de magazine.
00:15
Gabriel Apostol, director la Citi România: Clienţii multinaţionali au avut nevoi accentuate de gestionare a riscurilor de volatilitate valutară şi a dobânzilor, dar şi de acces rapid la capital # Ziarul Financiar
Clienţii companii multinaţionale au avut în ultima perioadă nevoi accentuate legate de gestionarea riscurilor de volatilitate valutară şi a dobânzilor, dar şi de acces rapid la capital pentru investiţii sau pentru a-şi asigura lichiditatea, a declarat pentru ZF Gabriel Apostol, director divizie clienţi companii multinaţionale la Citi România, sucursala locală a gigantului bancar american Citi.
00:15
Mai bine de 110 companii din sectorul alimentar vor participa în perioada 4-8 octombrie la târgul Anuga de la Köln, care atrage anual peste 140.000 de vizitatori din peste 200 de ţări.
00:15
00:15
French Tech – Romanian Touch 2025, By French Tech Bucharest. Francezii au investit 13 mld. euro în România prin 4.100 de companii cu 125.000 de angajaţi. România are talent şi viteză, Franţa aduce experienţă şi capital, iar provocarea rămâne accelerarea digitalizării pentru a menţine competitivitatea # Ziarul Financiar
Franţa şi România au continuat să îşi întărească parteneriatul în domeniul inovaţiei şi tehnologiei, iar pentru a accelera transformarea digitală şi dezvoltarea ecosistemului local este nevoie de colaborare între companii, start-up-uri şi instituţii, au spus speakerii prezenţi la evenimentul French Tech – Romanian Touch, organizat de La French Tech, organizaţie care are ca obiectiv dezvoltarea start-up-urilor româneşti şi promovarea colaborărilor franco-române în domeniul tehnologiei. Ziarul Financiar a fost partener media al evenimentului.
00:15
Execuţia bugetară la opt luni din an: veniturile sunt peste cheltuieli şi, totuşi, deficitul bugetar nominal creşte # Ziarul Financiar
Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 86 mld. lei, respectiv 4,54% din PIB faţă de deficitul de 80,8 mld lei, respectiv de 4,59% din PIB aferent celor opt luni ale anului 2024, potrivit datelor publicate de Ministerul de Finanţe.
00:15
Bursă. Cris-Tim, business fondat de familia Timiş în urmă cu 33 de ani, se pregăteşte de listare la BVB într-o operaţiune intermediată de BCR şi BRD şi care va cuprinde majorare de capital şi vânzare de acţiuni. Surse ZF: evaluare, între 280 şi 330 mil. euro. Radu Timiş jr., CEO: Ne propunem ca în următorii cinci ani să devenim jucător regional # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai mari jucători antreprenoriali din România, se pregăteşte să facă pasul spre piaţa de capital, într-o ofertă publică intermediată de BCR-Erste Group şi BRD – Groupe Société Générale şi care va cuprinde majorare de capital şi vânzarea unor acţiuni deţinute de acţionarul majoritar – familia Timiş.
00:15
ZF Agropower. Fermierii olandezi vând doar prin cooperative, iar consumatorii plătesc mai puţin pe cartofi şi ceapă decât românii. Polonia a prins trenul, România mai are nevoie de cel puţin 20 de ani să recupereze # Ziarul Financiar
Fermierii olandezi îşi vând producţia prin cooperative uriaşe, iar consumatorii plătesc mai puţin pe legume decât românii, spune un producător local de pepeni, tocmai întors din ţara vestică, considerată fabrica de mâncare a Europei.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF & CEC Bank. Cosmin Savu-Cristescu: Lucrăm permanent la un „land bank“. În permanenţă suntem în căutare de oportunităţi, în principal în Bucureşti, în principal terenuri de dimensiuni mari şi foarte mari. Nu excludem nici ieşirea în afara Bucureştiului, în special Ilfov # Ziarul Financiar
Redport mizează pe estul Capitalei pentru noul val de creştere al pieţei rezidenţiale şi a început lucrările la Vitality Est, un ansamblu de circa 500 de unităţi, completat de o componentă de retail şi amplasat lângă Parcul Pantelimon. „E un proiect preponderent rezidenţial amplasat într-o zonă cu un potenţial enorm de dezvoltare în viziunea noastră, zona de est, zona Pantelimon“, spune Cosmin Savu-Cristescu, CEO al Redport. El indică accesul la infrastructură – A2, inelul DNCB şi A0, Bulevardul Gării Căţelu – şi proximitatea faţă de şcoli şi mari parcuri ca elemente care pot repoziţiona estul pe harta investiţiilor.
00:15
ZF Health & Pharma Summit 2025, ziua 1. Mesajul pieţei farmaceutice: Suntem prudenţi, nu pesimişti, avem nevoie de reducerea birocraţiei pentru dezvoltarea producţiei locale. Durează peste doi ani de când un medicament este aprobat la nivel european şi intră în compensare în România # Ziarul Financiar
România ar putea câştiga teren pentru investiţii şi dezvoltarea jucătorilor din piaţa farmaceutică dacă ar reduce birocraţia din domeniul medicamentelor. În plus, chiar dacă situaţia economică şi politică instabilă se traduc într-o prudenţă mai mare la investiţii, încă există apetit pentru dezvoltare, iar piaţa locală este atractivă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.