Urmăriţi azi de la ora 19 la ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. $? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta?

Ziarul Financiar, 30 septembrie 2025 17:15
Urmăriţi astăzi de la ora 19 la emisiunea ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. dolari? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? Detalii de la Oana Jinga, cofondator, Dexory.
Gabriel Apostol, Citi România. Piaţa de creditare corporate în România a manifestat o anumită prudenţă. Dar, cererea companiilor rămâne robustă. Este esenţial ca băncile să rămână deschise la business, sprijinind proiectele viabile, dar respectând şi standardele de gestionare a riscului. Un echilibru sănătos între apetitul pentru risc şi prudenţa bancară este crucial
Piaţa de creditare corporate în România a manifestat o anumită prudenţă în contextul macroeconomic existent, însă cererea din partea companiilor, în sens mai larg, rămâne robustă, mai ales pentru proiecte de investiţii pe termen lung, spune Gabriel Apostol, director divizie clienţi companii multinaţionale, global network banking, la Citi România.
Urmăriţi astăzi de la ora 19 la emisiunea ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. dolari? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? Detalii de la Oana Jinga, cofondator, Dexory.
Nicuşor Dan anunţă că Administraţia Prezidenţială returnează voluntar 17,5 milioane de lei la rectificarea bugetară. „Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate"
Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025, a anunţat marţi preşedintele Nicuşor Dan.
Dr. Alexandru Velicu, Manager, Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon": Acum 7 ani, contractul de spitalizări de zi era de 300.000 lei şi de spitalizare continuă de 3,5 mil. lei, ajungând azi aproape dublu, la 5,7 mil. lei, pentru spitalizare continuă şi 750.000 de lei pe spitalizări de zi. Numai din diferenţa aceasta se pot realiza bani pentru spitale
Harta salariilor nete pe judeţe la şase luni din 2025: Clubul „elitist" al salariilor nete peste media naţională se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş. Creşterile salariale anuale de două cifre au devenit o raritate
Clubul salariilor mari se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş, în timp ce o parte din judeţe rămân în zona salariilor modeste, iar creşterile salariale anuale de două cifre devin o raritate, după cum arată statisticile de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de ZF.
Medic ginecolog şi Spitalul Filatropia Bucureşti trebuie să plătească unei paciente 80.000 euro
Spitalul Filantropia din Bucureşti, alături de un medic ginecolog, au fost obligaţi de instanţă să plătească suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale, după ce pacientei căreia i s-a făcut un avort i-a fost pusă viaţa în pericol.
INVITAT SPECIAL. Dr. Gerhard-Paul Diller, director al Centrului naţional pentru boli cardiace structurale şi congenitale din Munster (Germania): Accesul la medicul de familie şi la specialist e mai uşor în Germania decât în România şi medicul de familie e mai proactiv. Avem mai multe centre intervenţionale şi spitale orăşeneşti decât aici
Compania aeriană AnimaWings, controlată de familia Pandel, vrea să ajungă la o flotă de 12 avioane în următorii doi ani
Compania aeriană AnimaWings, controlată de familia Pandel, proprietara agenţiei de turism Christian Tour, unul dintre cei mai mari jucători de pe plan local, vrea să ajungă la o flotă de 12 avioane în următorii doi ani, în contextul în care operatorul numără în prezent cinci avioane.
Industria alimentară şi-a luat „viză" de Köln: peste 110 producători şi comercianţi români merg săptămâna aceasta la târgul Anuga pentru a găsi parteneri la export. Târgul Anuga se organizează o dată la doi ani şi este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei alimentare
Mai bine de 110 companii din sectorul alimentar vor participa în perioada 4-8 octombrie la târgul Anuga de la Köln, care atrage anual peste 140.000 de vizitatori din peste 200 de ţări.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Raluca Neagu, cofondator şi CEO, basetolearn: Am investit 200.000 de euro într-o platformă e-learning pentru dezvoltare profesională pentru a reduce decalajul României faţă de media europeană la acest capitol. Ţintim o cifră de afaceri de 500.000 de euro în primul an
Start-up-ul local edtech basetolearn, demarat de Raluca Neagu împreună cu Sergiu Negu, cunoscut pe zona tech pentru proiectul FintechOS, a lansat o platformă de e-learning pentru dezvoltare profesională în urma unei investiţii iniţiale de 200.000 de euro, în condiţiile în care România are un decalaj considerabil la acest capitol - doar 19% dintre adulţi urmează o formă de perfecţionare, faţă de o medie europeană de 40%.
Bursă. CFA: Beneficiile listării unor participaţii minoritare din companiile de stat sunt clare şi contribuie la bunăstarea românilor
Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce venituri bugetare directe şi indirecte, ar creşte transparenţa, eficienţa managerială şi guvernanţa corporativă, consolidând totodată piaţa de capital românească, reiese dintr-un studiu realizat de asociaţia CFA România, care urmează să fie lansat în data de 2 octombrie 2025 la sediul BVB.
Remus Vulpescu, CEO al BVB: Avem în lucru o piaţă de creştere pentru IMM-uri. Vom oferi unor companii listate pe AeRO posibilitatea de a fi constituenţii unui nou indice
Bursa de la Bucureşti va lansa o Piaţă de creştere pentru IMM-uri, separată de AeRO, cu propriile criterii de admitere pentru companii, a spus Remus Vulpescu, CEO, BVB.
Bursă. AGA tensionată la Fondul Proprietatea: se reia selecţia pentru un nou administrator. Statul nu-şi impune candidatul, comitetul reprezentanţilor este revocat, iar Franklin Templeton rămâne interimar, dar pe costuri semnificativ mai mari
Procesul pentru desemnarea unui nou administrator la Fondul Proprietatea este reluat după ce Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) din 29 septembrie a decis să revoce comitetul reprezentanţilor şi să nu aprobe numirea directă a unei noi echipe de administrare.
Josef Aschbacher, Agenţia Spaţială Europeană (ESA): În toată această incertitudine, cea mai bună şansă a Europei este spaţiul
În 2025, trăim într-o lume în care diplomaţia tradiţională şi normele de colaborare sunt din ce în ce mai perturbate de politica puterii, de incertitudinea economică şi de concurenţa strategică.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Marcel Murgoci, Estinvest: Companiile energetice, bine evaluate de piaţă. Investitorii încearcă să anticipeze următoarele rezultate financiare
Societăţile listate la Bursa de Valori Bucureşti implicate în proiectul Neptun Deep atrag tot mai mult atenţia participanţilor la piaţa de capital, unii dintre ei încercând să estimeze în ce măsură rezultatele lor financiare vor fi influenţate de exploatarea offshore a gazelor naturale, un proiect de 4 miliarde de euro, spune Marcel Murgoci, casa de brokeraj Estinvest.
Cum integrează şi cum se folosesc băncile de AI? În Ungaria, majoritatea băncilor utilizează tehnologia pentru a susţine operaţiunile interne şi a servi clienţii şi planifică investiţii în domeniu
Modelele de inteligenţă artificială generativă sunt prezente în viaţa de zi cu zi de mai puţin de trei ani, iar acum îşi cer din ce în ce mai mult loc în viaţa corporativă.
Campanie ZF pentru date transparente şi credibile. Gabriel Biriş, AOAR: La noi, toţi stau pe propriile date ca pe sfintele moaşte, nu comunică între ei. Nu există informaţii centralizate, avem nevoie de o bază de date a statului
Una dintre problemele statului este colectarea datelor pe diferite paliere, iar acest lucru a putut fi observat şi mai clar în această perioadă, când au fost luate măsurile de austeritate, însă datele comunicate de diferiţi miniştri nu erau similare cu cele publicate de instituţii de colectare a datelor. În România se întâmplă adesea ca două instituţii să raporteze date diferite pentru acelaşi indicator.
