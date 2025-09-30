Gabriel Apostol, Citi România. Piaţa de creditare corporate în România a manifestat o anumită prudenţă. Dar, cererea companiilor rămâne robustă. Este esenţial ca băncile să rămână deschise la business, sprijinind proiectele viabile, dar respectând şi standardele de gestionare a riscului. Un echilibru sănătos între apetitul pentru risc şi prudenţa bancară este crucial

Ziarul Financiar, 30 septembrie 2025 17:15

Piaţa de creditare corporate în Ro­mânia a manifestat o anu­mi­tă prudenţă în contextul macro­economic existent, însă cererea din partea compa­niilor, în sens mai larg, rămâne robustă, mai ales pentru proiecte de investiţii pe termen lung, spune Gabriel Apostol, director divizie clienţi companii multina­ţionale, global network banking, la Citi România.

Urmăriţi azi de la ora 19 la ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. $? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? Ziarul Financiar
Urmăriţi astăzi de la ora 19 la emisiunea ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. dolari? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? Detalii de la Oana Jinga, cofondator, Dexory.
Nicuşor Dan anunţă că Administraţia Prezidenţială returnează voluntar 17,5 milioane de lei la rectificarea bugetară. „Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate” Ziarul Financiar
Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025, a anunţat marţi preşedintele Nicuşor Dan.
Mediafax: Raport al Departamentului de Stat al SUA. Investitorii s-au plâns atât de corupţia guvernamentală, cât şi de cea din mediul de afaceri din România Ziarul Financiar
Ce vrea să facă un inginer cu banii câştigaţi din investiţii? Ziarul Financiar
Aleph News: MApN cumpără 216 tancuri pentru Armata Română, cu suma de aproape 6,5 miliarde de euro. Se vrea fabricarea sau asamblarea unor componente ale tancurilor în România Ziarul Financiar
În timp ce Trump promite că va aduce pacea în Orientul Mijlociu, familia lui se îmbogăţeşte din afaceri imobiliare în regiune. „Suntem onoraţi să lansăm un nou proiect în Arabia Saudită” Ziarul Financiar
BNR: România a atras în 2024 investiţii străine directe de 5,6 miliarde euro, în scădere cu 16% faţă de 2023, soldul total ajungând la 125 miliarde euro Ziarul Financiar
BREAKING. Acţiunile UiPath, cel mai valoros startup tehnologic pornit din România, urcă cu 20% pe bursa de la New York după anunţul unui parteneriat strategic cu NVIDIA pe zona de automatizare bazată pe AI Ziarul Financiar
De ce giganţii din industria petrolului dau oameni afară? Exxon Mobil este ultima companie care anunţă că va concedia 2.000 de angajaţi. Scăderea preţului petrolului pe pieţele financiare pune presiune pe marii jucători Ziarul Financiar
BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, unul dintre cei mai mari creditori şi investitori, a aprobat noua strategie de ţară pentru România: Vrem ca economia să fie mai rezilientă, sectorul privat să fie mai competitiv Ziarul Financiar
BREAKING. Acţiunile UiPath urcă cu 20% după anunţul unui parteneriat strategic cu NVIDIA pe zona de automatizare bazată pe AI Ziarul Financiar
​Dr. Alexandru Velicu, Manager, Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon”: Acum 7 ani, contractul de spitalizări de zi era de 300.000 lei şi de spitalizare continuă de 3,5 mil. lei, ajungând azi aproape dublu, la 5,7 mil. lei, pentru spitalizare continuă şi 750.000 de lei pe spitalizări de zi. Numai din diferenţa aceasta se pot realiza bani pentru spitale Ziarul Financiar
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a aprobat strategia de ţară pentru România. Creşterea rezilienţei economice, printre priorităţi Ziarul Financiar
Harta salariilor nete pe judeţe la şase luni din 2025: Clubul „elitist“ al salariilor nete peste media naţională se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş. Creşterile salariale anuale de două cifre au devenit o raritate Ziarul Financiar
Clubul salariilor mari se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş, în timp ce o parte din judeţe rămân în zona salariilor modeste, iar creşterile salariale anuale de două cifre devin o raritate, după cum arată statisticile de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de ZF.
Bursă. Grup Şerban Holding, cifră de afaceri de 148 mil. lei în S1/2025, în scădere cu 37%. Profitul, înjumătăţit Ziarul Financiar
Bogdan Pană, director de dezvoltare, OCH Constanţa: Pacientul nu este cel mai bun evaluator al propriei bunăstări. Pacientul, când e tânăr, nu este interesat de prevenţie. La oncologie, pacienţii vin în stadiul 3-4 Ziarul Financiar
Lucian Ghinea, CEO al 112Hub - specializată în matchmaking pentru outsourcing IT: Firmele de IT din România nu mai pot conta exclusiv pe talentul local. Fără extinderea către noi resurse de talente există riscul ca România să fie depăşită în competiţia globală a outsourcing-ului Ziarul Financiar
Hildegard Brandl, Managing Partner UNITH2B architects: În Germania, în Olanda, în Suedia, partea de spaţii verzi nu este pur şi simplu un moft, este o parte intrinsecă de ce înseamnă infrastructură medicală, pentru că ea contribuie la însănătoşirea pacientului Ziarul Financiar
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Cum atragem atenţia investitorilor germani despre avantajele României? Ziarul Financiar
Andreea Costin, CFO Medima: Administrarea fondurilor publice se face cu mare atenţie în clinicile noastre, pentru a nu rămâne nimic nefolosit. Circa 67% din încasări vin din decontările cu CNAS Ziarul Financiar
Adrian Codruţ Schneider, Manager, Spitalul Orăşenesc Mioveni: Mulţi pacienţi sar peste medicul de familie sau medicul specialist şi se duc direct în sistemul de urgenţă, iar această situaţie trebuie reglementată Ziarul Financiar
Alexandru Ciuncan, director general şi Preşedinte, UNSAR: Piaţa asigurărilor voluntare de sănătate va depăşi 1,2 miliarde lei la finalul acestui an Ziarul Financiar
Spitalul Judeţean de Urgenţă din Tulcea caută 10 specialişti după ce finalizează investiţii de 70 mil. euro în infrastrucută şi oferă chiar apartamente medicilor care se relochează Ziarul Financiar
ZF Live: Care este impactul AI pe piaţa marketingului şi comunicării, ce se schimbă şi cum se adaptează brandurile, dar şi consumatorii la această nouă revoluţie? Ziarul Financiar
BNR: România a atras anul trecut investiţii străine directe de 5,6 miliarde euro, în scădere cu 16% faţă de 2023, soldul total ajungând la 125 miliarde euro Ziarul Financiar
Medic ginecolog şi Spitalul Filatropia Bucureşti trebuie să plătească unei paciente 80.000 euro Ziarul Financiar
Spitalul Filantropia din Bucureşti, alături de un medic ginecolog, au fost obligaţi de instanţă să plătească suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale, după ce pacientei căreia i s-a făcut un avort i-a fost pusă viaţa în pericol.
Dr. Nicolae Gică, Manager, Spitalul Filantropia Bucureşti: Spitalele trebuie să aibă mai multă libertate de a -şi face managementul propriu, inclusiv în negocierile cu CNAS Ziarul Financiar
INVITAT SPECIAL. Dr. Gerhard-Paul Diller, director al Centrului naţional pentru boli cardiace structurale şi congenitale din Munster (Germania): Accesul la medicul de familie şi la specialist e mai uşor în Germania decât în România şi medicul de familie e mai proactiv. Avem mai multe centre intervenţionale şi spitale orăşeneşti decât aici Ziarul Financiar
ZF Live: Cum merge activitatea BID, Banca de Investiţii şi Dezvoltare, după lansarea operaţiunilor comerciale? Cum poate să acopere BID finanţarea investiţiilor companiilor private Ziarul Financiar
Horaţiu-Remus Moldovan, Preşedintele CNAS: Platforma digitală de programări va fi lansată în ianuarie 2026 şi va include etapizat toţi furnizorii de servicii medicale Ziarul Financiar
Dr. Cosmin-Dinu Alexandrescu, preşedinte Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator: Ambulatoriul a fost frumoasa uitată a medicinei româneşti. Spitalul public este pe ultimul loc la servicii de ambulatoriu, după cabinetele mici şi marile reţele Ziarul Financiar
Business Plan, o emisiune ZF cu susţinerea BCR – Slow Coffee, fast growth: strategia CTS Group pentru piaţa cafelei de specialitate Ziarul Financiar
Bursă. OMV Petrom finalizează achiziţia participaţiei de 50% într-unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din Bulgaria şi pregăteşte investiţii de 200 mil. euro până în 2027 Ziarul Financiar
ARMO: Comerţul electronic din România este aşteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, cu vânzări de 12,8 mld.euro, ocupând locul 9 la nivel european şi locul 3 în Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
Raport Deloitte/ ROPEA: Valoarea totală a capitalului atras de fondurile locale în 2024 a atins 256 mil. euro, echivalent cu 80% din totalul finanţărilor obţinute în perioada 2020–2024 Ziarul Financiar
Circa 22% din populaţie nu era conectată în 2024 la sistemul public de alimentare cu apă, reprezentând aproximativ 4 milioane de persoane Ziarul Financiar
INS: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale a scăzut în august cu 4,6% faţă de iulie, dar este cu 4,4% mai mare faţă de august 2024 Ziarul Financiar
ZF Deschiderea de astăzi Ziarul Financiar
Indicele Ipotecare.ro: Ratele ipotecare s-au majorat în 2025, rata medie din Bucureşti urmând să ajungă la 49% din salariul mediu la nivel naţional, similar cu 2021 şi 2024, dar sub nivelul din 2023 Ziarul Financiar
Compania aeriană AnimaWings, controlată de familia Pandel, vrea să ajungă la o flotă de 12 avioane în următorii doi ani Ziarul Financiar
Compania aeriană AnimaWings, controlată de familia Pandel, proprie­tara agenţiei de turism Christian Tour, unul dintre cei mai mari jucă­tori de pe plan local, vrea să ajungă la o flotă de 12 avioane în următorii doi ani, în contextul în care operatorul numără în prezent cinci avioane.
Industria alimentară şi-a luat „viză“ de Köln: peste 110 producători şi comercianţi români merg săptămâna aceasta la târgul Anuga pentru a găsi parteneri la export. Târgul Anuga se organizează o dată la doi ani şi este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei alimentare Ziarul Financiar
Mai bine de 110 companii din sectorul alimentar vor participa în perioada 4-8 octombrie la târgul Anuga de la Köln, care atrage anual peste 140.000 de vizitatori din peste 200 de ţări.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Raluca Neagu, cofondator şi CEO, basetolearn: Am investit 200.000 de euro într-o platformă e-learning pentru dezvoltare profesională pentru a reduce decalajul României faţă de media europeană la acest capitol. Ţintim o cifră de afaceri de 500.000 de euro în primul an Ziarul Financiar
Start-up-ul local edtech basetolearn, de­ma­rat de Raluca Neagu împreună cu Sergiu Ne­gu, cunoscut pe zona tech pentru proiectul FintechOS, a lansat o platformă de e-learning pentru dezvoltare profesională în urma unei investiţii iniţiale de 200.000 de euro, în condiţiile în care România are un decalaj considerabil la acest capitol - doar 19% dintre adulţi urmează o formă de perfecţionare, faţă de o medie europeană de 40%.
Bursă. CFA: Beneficiile listării unor participaţii minoritare din companiile de stat sunt clare şi contribuie la bunăstarea românilor Ziarul Financiar
Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce venituri bugetare directe şi indirecte, ar creşte transparenţa, eficienţa managerială şi guvernanţa corporativă, consolidând totodată piaţa de capital românească, reiese dintr-un studiu realizat de asociaţia CFA România, care urmează să fie lansat în data de 2 octombrie 2025 la sediul BVB.
Remus Vulpescu, CEO al BVB: Avem în lucru o piaţă de creştere pentru IMM-uri. Vom oferi unor companii listate pe AeRO posibilitatea de a fi constituenţii unui nou indice Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti va lansa o Piaţă de creştere pentru IMM-uri, separată de AeRO, cu propriile criterii de admitere pentru companii, a spus Remus Vulpescu, CEO, BVB.
Bursă. AGA tensionată la Fondul Proprietatea: se reia selecţia pentru un nou administrator. Statul nu-şi impune candidatul, comitetul reprezentanţilor este revocat, iar Franklin Templeton rămâne interimar, dar pe costuri semnificativ mai mari Ziarul Financiar
Procesul pentru desemnarea unui nou administrator la Fondul Proprietatea este reluat după ce Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) din 29 septembrie a de­cis să revoce comitetul reprezentanţilor şi să nu aprobe numirea directă a unei noi echipe de administrare.
Josef Aschbacher, Agenţia Spaţială Europeană (ESA): În toată această incertitudine, cea mai bună şansă a Europei este spaţiul Ziarul Financiar
În 2025, trăim într-o lume în care diplomaţia tradiţională şi normele de colaborare sunt din ce în ce mai perturbate de politica puterii, de incertitudinea economică şi de concurenţa strategică.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Marcel Murgoci, Estinvest: Companiile energetice, bine evaluate de piaţă. Investitorii încearcă să anticipeze următoarele rezultate financiare Ziarul Financiar
Societăţile listate la Bursa de Valori Bucureşti implicate în proiectul Neptun Deep atrag tot mai mult atenţia participanţilor la piaţa de capital, unii dintre ei încercând să estimeze în ce măsură rezultatele lor financiare vor fi influenţate de exploatarea offshore a gazelor naturale, un proiect de 4 miliarde de euro, spune Marcel Murgoci, casa de brokeraj Estinvest.
Cum integrează şi cum se folosesc băncile de AI? În Ungaria, majoritatea băncilor utilizează tehnologia pentru a susţine operaţiunile interne şi a servi clienţii şi planifică investiţii în domeniu Ziarul Financiar
Modelele de inteligenţă artifi­cia­lă generativă sunt prezente în viaţa de zi cu zi de mai puţin de trei ani, iar acum îşi cer din ce în ce mai mult loc în viaţa corporativă.
Campanie ZF pentru date transparente şi credibile. Gabriel Biriş, AOAR: La noi, toţi stau pe propriile date ca pe sfintele moaşte, nu comunică între ei. Nu există informaţii centralizate, avem nevoie de o bază de date a statului Ziarul Financiar
Una dintre problemele statului este colectarea datelor pe diferite paliere, iar acest lucru a putut fi observat şi mai clar în această perioadă, când au fost luate măsurile de austeritate, însă datele comunicate de diferiţi miniştri nu erau similare cu cele publicate de instituţii de colectare a datelor. În România se întâmplă adesea ca două instituţii să raporteze date diferite pentru acelaşi indicator.
