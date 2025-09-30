Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea angajează muncitori necalificați (gropari) în Cimitirul Municipal
Bihoreanul, 30 septembrie 2025 18:20
Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea angajează muncitori necalificați (gropari) în Cimitirul Municipal. Află care sunt condițiile!
Acum 10 minute
18:50
Au început lucrările la noul pasaj rutier de la intersecția cu centura Oșorhei. Trafic îngreunat pe centura Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Circulaţia pe centura Oradea, în apropierea magazinului Metro, se desfăşoară cu dificultate, şoferii fiind nevoiţi să circule pe o singură bandă pe sens, după ce au început lucrările la pasajul rutier suprateran de la intersecţia cu centura Oşorhei. Organizarea de şantier a debutat pe 11 septembrie, iar săptămâna trecută au fost foraţi primii piloţi de susţinere.
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:40
Ambulatoriul Spitalului Judeţean Bihor va fi dat în funcţiune începând cu 1 noiembrie. Vezi cum arată! (FOTO) # Bihoreanul
Noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi dat în funcţiune începând cu 1 noiembrie. Constructorii au finalizat lucrările, dar în octombrie încăperile spitalului vor fi mobilate şi dotate. Termenul de predare al lucrărilor a fost prelungit cu 6 luni, după ce municipalitatea a fost nevoită să reia licitaţia pentru achiziţia dotărilor necesare din lipsă de ofertanţi. Iată ce se va întâmpla ulterior cu actualul ambulatoriu de pe strada Republicii 37!
17:40
Atmosfera unei locuințe nu este definită doar de mobilier sau de culorile pereților, ci și de detalii care pot schimba complet percepția asupra spațiului. Printre aceste elemente, perdeaua ocupă un loc aparte. Deși adesea trecută cu vederea, ea influențează lumina, creează intimitate și adaugă un strat subtil de personalitate fiecărei încăperi.
Acum 4 ore
16:40
Șoferii care circulă prin Oradea trebuie să știe că, de miercuri, de la ora 9, circulația rutieră pe strada Aluminei, între strada Podului și blocul de locuințe nr. 53, va fi închisă complet. Restricția va fi valabilă până marți, 7 octombrie.
16:10
Sportivii orădeni, în top 10 mondial la Campionatul de cross triatlon din Italia. Tinerii atrag atenția că au nevoie de sprijin, pentru performanță (FOTO) # Bihoreanul
Patru sportivi legitimați la cluburile CS Crișul Oradea și ACS 3Sport Oradea au reprezentat România la Campionatul Mondial de cross triatlon, în Italia, competiție care a reunit peste 900 de participanți din toată lumea. Orădenii s-au clasat pe poziții bune, iar odată reîntorși acasă, trag un semnal de alarmă: performanțele lor sportive se datorează doar propriilor eforturi financiare, iar triatlonul rămâne un sport insuficient susținut la nivel local.
15:40
Interes uriaș pentru programul Rabla Auto 2025: în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii de înscrieri pentru persoane fizice, peste 9.200 de români și-au rezervat locurile.
15:30
Analiză Storia: Odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, oferta locuințelor de închiriat a explodat. Oradea, printre cele mai accesibile orașe # Bihoreanul
În septembrie, odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, piața chiriilor a avut o creștere spectaculoasă a ofertei: numărul de locuințe disponibile la închiriat a fost cu 42% mai mare decât în aceeași lună din 2024. În ciuda scumpirilor, interesul pentru chirii s-a menținut, chiar dacă contactările dintre chiriași și proprietari au scăzut cu 8% față de anul trecut, în timp ce vizualizările de pagini au crescut cu 6%. Acest comportament arată că persoanele interesate de închirieri continuă să caute locuințe, dar cu mai multă atenție și comparație între opțiuni. Creșterea ofertei este susținută și de un interes mai mare al proprietarilor și agențiilor imobiliare de a lista apartamente pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.
Acum 6 ore
14:50
„Faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie!”. Lege nouă împotriva cămătăriei: făptașii vor fi pedepsiți cu închisoare și li se vor confisca banii, inclusiv dobânzile # Bihoreanul
Banii împrumutați de cămătari vor putea fi confiscați, conform unei noi legi promulgate de președintele Nicușor Dan, aceasta prevăzând că în cazurile de camătă statul poate confisca nu doar dobânzile ilegale, ci și sumele împrumutate de cămătari. Actul normativ a fost inițiat după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care stabilise că doar dobânzile pot fi confiscate, dar nu și banii dați cu împrumut.
14:10
Primarul Florin Birta a inaugurat parcarea cu 516 locuri de la Spitalul Judeţean din Oradea. Deşi a promis, nu a explicat cu cât s-a majorat preţul lucrărilor (FOTO) # Bihoreanul
Primarul Florin Birta a inaugurat marţi noua parcare cu 516 de locuri construită de grupul Selina pe fonduri de la bugetul local în vecinătatea noului ambulatoriu al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor. Parkigul va fi deschis publicului începând de miercuri dimineaţă, de la ora 7, iar șoferii vor putea parca gratuit aici până la 1 ianuarie 2026. Deşi a promis în plenul Consiliului Local de joia trecută, primarul de Oradea nu a explicat cu cât s-a majorat preţul lucrărilor, adjudecate iniţial pentru suma de 45,8 milioane lei fără TVA.
14:00
La poalele Munților Codru-Moma, în inima Țării Beiușului, comuna Finiș trece printr-o transformare semnificativă, reușind să îmbine dezvoltarea cu păstrarea identității locale. Cunoscută odinioară mai ales pentru peisajele sale pitorești, comunitatea de aproximativ 3.500 de locuitori a devenit astăzi un exemplu de administrație rurală care a valorificat fondurile europene și guvernamentale pentru proiecte concrete de infrastructură, educație și servicii publice.
13:30
Comunicat de presă finalizare implementare proiect: „Implementare centrală fotovoltaică cu puterea instalată de 0,99 MWp în cadrul companiei OPTIMEDIA SRL” # Bihoreanul
SC OPTIMEDIA SRL, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „Implementare centrală fotovoltaică cu puterea instalată de 0,99 MWp în cadrul companiei OPTIMEDIA SRL” RUE: 38 , proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6. Energie , Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, pentru proiectul de investiție.
13:10
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Cântărețul ar fi luat decizia # Bihoreanul
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsătorie, iar decizia a fost unilaterală, potrivit surselor apropiate ale cuplului. În timp ce actrița ar fi încercat să salveze relația, cântărețul country ar fi ales distanțarea, cei doi locuind separat încă de la începutul verii acestui an.
Acum 8 ore
12:30
Ziua Porţilor Deschise la Staţia de Pompieri Ştei: vizitatorii pot vedea autospecialele şi participa la exerciţii demonstrative # Bihoreanul
Pompierii din Ştei îşi deschid porţile pentru comunitate, cu ocazia aniversării a 73 de ani de la înfiinţarea subunităţii. Vizitatorii sunt invitaţi să participe miercuri, între orele 11 şi 15, la activităţi dedicate copiilor, părinţilor şi bunicilor, de la prezentări de autospeciale şi exerciţii demonstrative până la sesiuni de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.
12:10
„Gusturi și tradiții de Bihor”, prima ediție la Beiuș: Pancove, tăieței cu nucă, cici, toroș, plăcintă pe fer și muzică adusă de Ducu Bertzi și Emeric Imre # Bihoreanul
În acest sfârșit de săptămână, pe 4 și 5 octombrie, Beiușul va găzdui pentru prima oară o ediție a târgului „Gusturi și tradiții DE BIHOR”, care s-a mai ținut până acum în Oradea și în Ștei.
11:40
Orădean urmărit internațional pentru trafic de droguri, reținut de polițiști. Autorităţile judiciare din Belgia cer extrădarea lui # Bihoreanul
Un orădean dat în urmărire internaţională de autoritățile belgiene pentru trafic de droguri și substanțe psihoactive a fost prins şi reținut pentru 24 ore. Bărbatul care se numeşte Cornel Dumitrescu urmează să fie prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Oradea, pentru a fi arestat până la finalizarea procedurilor de extrădare.
11:20
Comunicat de presă: Finalizarea proiectului „Reabilitarea termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1, Beiuș“ # Bihoreanul
UAT Municipiul Beiuș, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1, Beiuș“, PNRR/2022/C5/2/B2.1/1.
11:00
Încep Zilele Filmului Maghiar 2025. Cele mai bune producții vor rula și la Partium, în Oradea # Bihoreanul
Cea de-a 25-a ediție a Zilelor Filmului Maghiar va avea loc în acest weekend în Oradea. La Universitatea Partium vor rula câteva dintre cele mai bune producții maghiare recente, filme-cult, artistice, documentare și de animație, printre care Muzica Apusenilor, comedia Diseară vom ucide sau Punctul negru. Intrarea este gratuită, iar filmele vor fi subtitrate în limba română.
Acum 12 ore
10:50
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din localitatea Cheriu faptul că în ziua de joi, 02.10.2025, între orele 9.00 şi 14.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unei noi rețele de alimentare cu apă derulate de către antreprenorul S.C. GAVELA COM S.R.L.
10:10
După ce n-au reușit să demonstreze că Bolojan a furat un TIR din Germania sau că are zeci de apartamente la Viena, șleahta de politruci dâmbovițeni, îngroziți că la cârma guvernului a ajuns un om care nu fură, au început să-l atace prin interpuși. Mai întâi l-au luat la țintă pe Mihai Jurca...
09:30
Piese jazz și clasice, atât la pian, cât și la țambal, vor fi interpretate de artistul Cătălin Răducanu, joi, la Filarmonica Oradea. Concertul va reuni lucrările: Tablouri dintr-o expoziție, de Modest Musorgski, On Green Dolphin Street, de Bronisław Kaper, It Could Happen to You, de Jimmy Van Heusen, și Fantezie românească, semnată de solistul serii.
09:00
Primărie cu șantaj: Pe lângă că sunt suprataxați cu apa, localnicii din Paleu sunt și amenințați de edili # Bihoreanul
Primăria Paleu ar putea deveni studiu de caz despre felul în care o problemă nerezolvată cu anii atrage scandaluri. De ani de zile, locuitorii cartierelor de case și blocuri Orizont, ridicate de afaceristul Călin Raita, primesc apă în regim de „organizare de șantier”, pentru că Primăria n-a fost capabilă să predea rețelele către Compania de Apă Oradea. Acum, Primăria a inventat o altă formă de a-i pune pe oameni la plată...
08:00
Afaceri secrete: Investițiile mari derulate în Oradea în ultimii 5 ani au fost mai scumpe cu zeci de milioane de euro decât prețurile licitate (FOTO) # Bihoreanul
Dezvoltarea Oradiei se ține cu portofelul gros: toate investițiile publice mari derulate în oraș în ultimii 5 ani au fost mult mai scumpe decât prețurile licitate. O analiză făcută de BIHOREANUL pe o listă de 40 de lucrări mari și importante, de la refacerea bulevardelor Nufărul și Cantemir, modernizarea rețelelor de termoficare ori construcția de pasaje, dezvăluie că acestea au costat cu peste 40 milioane de euro mai mult decât prețurile la care Primăria a atribuit contractele, scumpiri negociate discret între firmele de construcții „abonate” la acest gen de contracte și municipalitate.
Acum 24 ore
20:20
Consiliul Județean Bihor vrea să facă o tabără pentru copii lângă Vașcău, pe bani europeni # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor au aprobat, în unanimitate, propunerea conducerii administrației administrației județene de realizare a unei tabere pentru copii și tineret în satul Câmp, lângă Vașcău, pe amplasamentul unei școli părăginite. Facilitatea ar urma să coste circa 5 milioane euro, iar finanțarea să fie obținută din fondurile UE.
19:30
Tânărul portar al echipei FC Bihor Arsenie Mocan a fost convocat la lotul naţional U18, pentru puternicul turneu din Turcia # Bihoreanul
Evoluţiile bune din începutul actualului sezon competiţional, când a devenit titular incontestabil în poarta echipei de seniori de la clubul FC Bihor, i-au adus tânărului goalkeeper orădean Arsenie Mocan convocarea la lotul naţional. Astfel, el va participa cu echipa naţională U18 a României la un turneu în Turcia, în perioada 6 - 14 octombrie, unde tinerii tricolori vor susţine trei jocuri, în compania selecţionatelor similare ale Turciei, Portugaliei şi Spaniei.
Ieri
18:40
Filarmonica de Stat din Oradea va avea, de luna viitoare, cu un angajat mai mult decât în prezent, după ce Consiliul Județean a aprobat modificarea organigramei. Schema de personal va avea 122 posturi, deoarece aleșii bihorenilor au aprobat înființarea unui post cu normă întreagă – dirijor al corului de copii.
18:00
În ciuda austerității, Consiliul Județean s-a „scobit” de 1 milion de lei pentru FC Bihor # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor și-au dat acordul pentru alocarea sumei de 1 milion de lei din bugetul Consiliului Județean în scopul finanțării activității FC Bihor în Liga a II-a a campionatului național de fotbal. Dată fiind austeritatea bugetară, suma este totuși mai mică decât cea cu care județul a contribuit anul trecut la susținerea echipei.
17:40
Care sunt cele mai profitabile firme din Bihor și cine sunt marii perdanți. AFB Bihor a radiografiat economia județului (FOTO) # Bihoreanul
Asociația Firmelor Bihorene a făcut radiografia județului Bihor în anul 2024, folosind „Atlasul interactiv al business-ului românesc”, un instrument dezvoltat de SMARTreport pe baza datelor ANAF și Registrului Comerțului. Economia județului se bazează, în funcție de cifra de afaceri, pe transporturi rutiere, fabricarea de piese pentru autovehicule și construcții. Află care au fost companiile cu cel mai mare profit și cele mai mari pierderi.
17:10
Tir cu arcul: Alexandru Koteles, de la Menumorut Biharia, bronz la Cupa Europei Centrale de la Budapesta # Bihoreanul
Sportivul Clubului Menumorut Biharia Alexandru Koteles a avut evoluţii foarte bune la întrecerile Cupei Europei Centrale la tir cu arcul, competiţie care s-a desfăşurat la Budapesta. Bihoreanul a concurat la categoria Barebow - Seniori şi a demonstrat că se află într-o formă sportivă foarte bună, după ce a avut un parcurs care l-a propulsat pe locul al III-lea, ceea ce i-a adus medalia de bronz.
16:40
Administrația Domeniului Public Oradea, prin serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, împreună cu Poliția Locală, a desfășurat recent o acțiune de capturare a animalelor lăsate nesupravegheate în zona blocurilor de pe strada Gutenberg.
16:20
Sezonul estival a ajuns la final la Aquaparkul Nymphaea și Ștrandul Ioșia din Oradea. Astfel, începând din 1 octombrie 2025, zona exterioară a Aquaparkului se închide, complexul urmând a fi deschis, pe toată durata sezonului rece, doar în partea interioară.
16:00
Lucrările pentru noul stadion al Oradiei, cel mai devreme în a doua jumătate a anului viitor și cu co-finanțare de la Primărie # Bihoreanul
Primarul Oradiei, Florin Birta, crede că lucrările pentru construirea noului stadion municipal - a căror licitare de către Compania Națională de Investiții este în curs - ar putea începe cel mai curând doar în a doua parte a anului următor. În condițiile în care mai toate orașele își doresc stadioane, chiar dacă nu au echipe de fotbal performante, edilul i-a dat dreptate premierului Ilie Bolojan, care a atenționat că astfel de construcții vor trebui co-finanțate de autoritățile locale.
15:40
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea valorilor termice și precipitațiilor pentru perioada 29 septembrie - 12 octombrie. Potrivit prognozei, în primele zile ale lunii octombrie, vremea în Crișana, inclusiv în județul Bihor, se va răci semnificativ, iar probabilitatea de ploi va fi ridicată.
15:30
HORNBACH investește peste 44 milioane de euro în al doilea magazin din Timișoara (FOTO) # Bihoreanul
HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și grădinărit, anunță inaugurarea celui de-al doilea magazin din Timișoara, situat pe Calea Buziașului 152, pe 1 octombrie 2025. Deschiderea marchează un nou pas în strategia de extindere a companiei și răspunde cererii crescute din partea locuitorilor din sudul și sud-estul orașului, precum și din localitățile învecinate.
15:10
MAI a lansat aplicația RoCEIReader pentru cărțile electronice de identitate: datele de domiciliu, accesibile direct din telefon # Bihoreanul
Cetățenii români pot folosi, începând de luni, o aplicație mobilă care accesează datele de domiciliu stocate în cipul noii Cărți Electronice de Identitate (CEI). Aplicația, numită RoCEIReader, răspunde noilor reguli de afișare a adresei și promite să simplifice anumite demersuri birocratice.
14:50
Urmărire pe autostrada A3, lângă Oradea: Tânăr de 18 ani, fără permis și băut la volan, prins de polițiști într-o mașină furată # Bihoreanul
Scene de pomină pe autostrada A3, lângă Oradea. Un tânăr de 18 ani a fost prins de polițiști, după ce a furat o mașină, a condus haotic, a refuzat să oprească la semnalele poliției și a circulat pe contrasens, punând în pericol traficul. Testat cu etilotestul, aparatul a indicat că avea 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.
14:00
De ce nu încep lucrările la Drumul Expres Oradea – Arad? Mălan: „Ar fi fost logic să continuăm un lucru care a funcționat” # Bihoreanul
Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a explicat de ce a amânat CNAIR începerea construirii DX 16 Oradea - Arad, proiect revitalizat la inițiativa predecesorului său, Ilie Bolojan, după ce fosta CNADNR îl ținuse uitat mai bine de un deceniu. Ar fi fost normal, spune Mălan, ca proiectul să fie dus la bun sfârșit de autoritățile locale, dar după ce l-a preluat CNAIR se constată că mai trebuie făcute exproprieri pentru așa numite gropi de pământ.
13:30
Romi Neguș, arestat preventiv la Arad, alături de doi apropiați: Titi Remus și Dudoma Sándor, zis Tito # Bihoreanul
Judecătoria Arad a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei dintre cele cinci persoane reținute în weekend în dosarul vandalizărilor din municipiu. Printre cei trimiși după gratii se numără liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, zis Romi Neguș, dar și doi dintre apropiații săi: Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito.
13:20
După aproape două săptămâni de pauză, restaurantul RIVO din Oradea îşi redeschide porţile cu un nou aspect, rezultat al unei renovări menite să aducă un aer proaspăt şi modern, inspirat din tendinţele internaţionale din domeniul HoReCa şi fashion.
12:40
Crișul Shopping Center aduce noutăți pentru orădeni: două deschideri în octombrie și noi surprize în această toamnă # Bihoreanul
Oradea se bucură de o toamnă plină de noutăți în centrul orașului: Crișul Shopping Center anunță deschiderea a două locații noi în luna octombrie, menite să completeze experiența de shopping și servicii pentru vizitatori.
12:30
8 pasaje în lucru în Oradea și Zona Metropolitană. Mălan și Birta le cer scuze bihorenilor pentru deranj # Bihoreanul
Cele patru pasaje supraterane și unul subteran a căror construire CJ Bihor și-a asumat-o peste și pe sub centura Oradiei vor avea în continuare finanțare prin PNRR, chiar dacă lucrările încă nici nu au început la ele, a anunțat șeful administrației județene, Mircea Mălan. La fel, vor continua și alte trei pasaje proiectate prin parteneriat cu Primăria, tot cu finanțare europeană, în interiorul orașului, motiv pentru care atât Mălan, cât și primarul Florin Birta spun că va fi „deranj”, dar altă posibilitate nu este, pentru că banii europeni sunt disponibili până anul viitor.
11:40
Pompierii orădeni au salvat o femeie de 70 de ani căzută în apartament. ISU: „Aveți grijă de părinții și bunicii dumneavoastră!” # Bihoreanul
O intervenție de salvare a avut loc luni dimineață pe strada Mareșal Alexandru Averescu din Oradea, unde pompierii au fost solicitați prin 112 pentru a ajuta o femeie de 70 de ani aflată în dificultate în propria locuință.
11:10
O nouă săptămână plină de evenimente îi așteaptă pe orădeni și turiști. De la OktoBersFest, cu bere artizanală, muzică și bunătăți locale, la Promenada inimilor, dedicată Zilei Mondiale a Inimii, agenda este variată și pentru toate gusturile. Tot zilele acestea se desfășoară și Zilele Filmului Maghiar, ediția a 25-a, dar și spectacole de teatru sau concerte.
10:30
Deși județul Bihor a făcut pași importanți în ultimii ani pentru a implementa un sistem modern de colectare separată a deșeurilor, încă există situații în care clienții nu respectă regulile simple de colectare.
10:00
Preţuri plafonate am avut, din 2022 până la 1 iulie anul acesta, şi pentru energia electrică, de s-a bucurat tot românul, şi nevoiaşul, şi milionarul. Dar s-a întrebat românul cum şi din banii cui a plătit statul diferenţa între preţul compensat şi cel real? Nu mai puţin de 6,3 miliarde euro a achitat Guvernul, şi încă mai are datorii de 1,2 miliarde pentru schema de compensare. Şi de unde credeţi că ia banii, dacă nu tot de la români, fie milionari, fie nevoiaşi?
09:20
La Fado Trade găsești tot ce contează: acumulatorul potrivit, garanția reală și prețul corect # Bihoreanul
Într-o lume în care mobilitatea, siguranța și eficiența sunt mai importante ca oricând, alegerea sursei potrivite de energie pentru vehicule și echipamente devine esențială. La Oradea, numele Fado Trade este sinonim cu stabilitatea și calitatea în domeniul acumulatorilor auto și industriali. Compania a fost fondată în 1994 de antreprenorul Begher Florian și de peste trei decenii este partener de încredere al ROMBAT, singurul producător autohton de baterii, prezent cu exporturi în peste 40 de țări.
09:00
Șantier... special: Vestiții soți Cioflan, lucrări fără autorizație în centrul istoric al Oradiei # Bihoreanul
Soții Adina și Aurel Cioflan - ea fostă judecătoare ajunsă pensionară specială la nici 50 de ani, el șeful Biroului Control Intern din Poliția Bihor -, pe care BIHOREANUL i-a prins că și-au tras ilegal un ponton de lux în albia Crișului Repede, lângă vila lor din strada Făcliei, au acum alte bătăi de cap imobiliare.
08:30
Moldova a învins Rusia, partidul Maiei Sandu a câștigat la pas. Cum a votat diaspora basarabeană în Oradea # Bihoreanul
Voința de libertate și de viață în Europa a învins, duminică, dezinformările, corupția electorală și planurile de violențe pregătite de agenții de influență ai Rusiei în Republica Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a câștigat detașat alegerile parlamentare și poate forma singur noul Guvern, care să avanseze negocierile de aderare la Uniunea Europeană. O dorință care a animat și majoritatea membrilor diasporei basarabene din Oradea.
08:30
Vinurile Dextra, pe Netflix: Charlie Ottley a descoperit crama boutique din inima Bihorului (FOTO) # Bihoreanul
Crama Dextra din Bihor și-a deschis porțile pentru un oaspete special: Charlie Ottley, jurnalistul britanic devenit ambasador neoficial al României prin documentarele sale difuzate pe Netflix.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful de la transport local îi critică pe cei care nu vor autobuze electrice # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Șeful OTL, despre noile autobuze electrice: „Mașinile arată bine și nu poluează”. „Dar de ce sunt cârcotași care nu dau șanse transportului în comun și mai ales celui electric?”. „Cred că respectivii fac parte din categoria celor care...
