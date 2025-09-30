Sute de locuri de parcare au apărut pe mai multe străzi din Drumul Taberei și Giulești. Cât costă să-ți lași mașina aici

08:30

Străzile din Capitală s-au umplut de gunoaie. De la un sector la altul situația este tot mai șocantă. Stau sacii răspândiți aiurea pe alei ca și cum ar fi parte din ele. Primăriile încearcă să […] Articolul FOTO | În vreme ce dl. Negoiță țipă la oameni să nu amestece Umedu’ cu Uscatu’, noi forme de relief din gunoaie apar în Sectorul 3. În jurul noilor pubele fantastice, desigur apare prima dată în B365.