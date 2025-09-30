Tăieri de bugete, dar totul până la cafea
Ziarul Financiar, 30 septembrie 2025 18:30
Tăieri de bugete, dar totul până la cafea
Platforma auto digitală Carfix a atras o investiţie de 1,25 mil. euro de la Catalyst România pentru a accelera expansiunea europeană # Ziarul Financiar
Platforma Carfix, care funcţionează ca un ecosistem digital pentru industria auto, a atras o investiţie de 1,25 milioane de euro de la fondul de venture capital Catalyst România, pentru a-şi extinde operaţiunile la nivel local şi european. Finanţarea va sprijini GTM Managing Services, compania care operează platforma Carfix, în consolidarea prezenţei în România şi în accelerarea expansiunii pe pieţele din Europa Centrală şi de Est. Platforma interconectează asigurători, brokeri, service-uri auto, dealeri şi utilizatori finali, dezvoltând soluţii digitale pentru managementul daunelor, estimări automate de costuri şi mentenanţă preventivă.
Gabriel Apostol, Citi România. Piaţa de creditare corporate în România a manifestat o anumită prudenţă. Dar, cererea companiilor rămâne robustă. Este esenţial ca băncile să rămână deschise la business, sprijinind proiectele viabile, dar respectând şi standardele de gestionare a riscului. Un echilibru sănătos între apetitul pentru risc şi prudenţa bancară este crucial # Ziarul Financiar
Piaţa de creditare corporate în România a manifestat o anumită prudenţă în contextul macroeconomic existent, însă cererea din partea companiilor, în sens mai larg, rămâne robustă, mai ales pentru proiecte de investiţii pe termen lung, spune Gabriel Apostol, director divizie clienţi companii multinaţionale, global network banking, la Citi România.
Urmăriţi azi de la ora 19 la ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. $? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? # Ziarul Financiar
Urmăriţi astăzi de la ora 19 la emisiunea ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. dolari? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? Detalii de la Oana Jinga, cofondator, Dexory.
Nicuşor Dan anunţă că Administraţia Prezidenţială returnează voluntar 17,5 milioane de lei la rectificarea bugetară. „Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate” # Ziarul Financiar
Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025, a anunţat marţi preşedintele Nicuşor Dan.
Dr. Alexandru Velicu, Manager, Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon”: Acum 7 ani, contractul de spitalizări de zi era de 300.000 lei şi de spitalizare continuă de 3,5 mil. lei, ajungând azi aproape dublu, la 5,7 mil. lei, pentru spitalizare continuă şi 750.000 de lei pe spitalizări de zi. Numai din diferenţa aceasta se pot realiza bani pentru spitale # Ziarul Financiar
Harta salariilor nete pe judeţe la şase luni din 2025: Clubul „elitist“ al salariilor nete peste media naţională se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş. Creşterile salariale anuale de două cifre au devenit o raritate # Ziarul Financiar
Clubul salariilor mari se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş, în timp ce o parte din judeţe rămân în zona salariilor modeste, iar creşterile salariale anuale de două cifre devin o raritate, după cum arată statisticile de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de ZF.
Medic ginecolog şi Spitalul Filatropia Bucureşti trebuie să plătească unei paciente 80.000 euro # Ziarul Financiar
Spitalul Filantropia din Bucureşti, alături de un medic ginecolog, au fost obligaţi de instanţă să plătească suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale, după ce pacientei căreia i s-a făcut un avort i-a fost pusă viaţa în pericol.
INVITAT SPECIAL. Dr. Gerhard-Paul Diller, director al Centrului naţional pentru boli cardiace structurale şi congenitale din Munster (Germania): Accesul la medicul de familie şi la specialist e mai uşor în Germania decât în România şi medicul de familie e mai proactiv. Avem mai multe centre intervenţionale şi spitale orăşeneşti decât aici # Ziarul Financiar
