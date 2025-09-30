Nocturnalii 2025: Hamlet, de la Nemesis la Chișinău
Timis Online, 30 septembrie 2025 20:10
HAMLET MORTUUS EST, spectacol de Levente Kocsárdi, este unica producție teatrală timișoreană invitată la Festivalul Internațional United Shakespeare 2025, la Chișinău (14-19 octombrie), Republica Moldova. Înaintea turneului basarabean, spectacolul Companiei de teatru Arte-Factum va fi jucat într-o primă „versiune de club”, în cadrul stagiunii independente Nocturnalii 2025, joi, 2 octombrie, de la ora 20:00, la Nemesis Art Club.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
20:10
HAMLET MORTUUS EST, spectacol de Levente Kocsárdi, este unica producție teatrală timișoreană invitată la Festivalul Internațional United Shakespeare 2025, la Chișinău (14-19 octombrie), Republica Moldova. Înaintea turneului basarabean, spectacolul Companiei de teatru Arte-Factum va fi jucat într-o primă „versiune de club”, în cadrul stagiunii independente Nocturnalii 2025, joi, 2 octombrie, de la ora 20:00, la Nemesis Art Club.
Acum 4 ore
18:10
„Terenuri fragile” se intitulează expoziția de fotografie cu lucrări de Csilla Bartus, Tudor Borduz, Ingrid Ene, Andrei Mateescu și Mihai Șovăială, ce va putea fi văzută la Bastion 3 în perioada 2-22 octombrie.
17:00
Într-o bucătărie modernă, confortul și funcționalitatea merg mână în mână, iar alegerea electrocasnicelor potrivite este esențială pentru a crea un spațiu plăcut și eficient. Printre elementele indispensabile se numără hota de bucatarie, un aparat care nu doar elimină mirosurile neplăcute, ci contribuie și la menținerea unui aer curat și sănătos. În lipsa unei hote performante, aburul și grăsimea rezultate în timpul gătitului se pot depune pe mobilier și pereți, afectând atât estetica, cât și igiena spațiului.
16:50
Un târg caritabil cu scop special are loc duminică, 5 octombrie, de la ora 10:00, în grădina Pensiunii Andronic din Timișoara. Evenimentul, organizat de Asociația Children’s Joy, are ca obiectiv susținerea reabilitării și dotării viitorului Centru pentru Persoanele cu Distonii și alte boli neuromusculare, un proiect unic la nivel național.
16:50
VIDEO. Nicușor Dan, în dialog cu Dominic Fritz în a doua parte a Timișoara Cities Summit # Timis Online
Timișoara Cities Summit, evenimentul care i-a adus la Timișoara pe primari, dar nu numai, din 15 țări europene, a ajuns la a doua parte a sa. După o primă discuție privată de dimineață, începând de la ora 16, au fost organizate și două paneluri dedicate temei principale: extinderea Uniunii Europene. Și aici, invitatul special al conferinței, președintele Nicușor Dan, a avut o prezență în partea de deschidere.
Acum 6 ore
16:00
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, revine cu promisiunea că, după ani și ani în care s-a degradat, Biserica romano-catolică din Bobda, cunoscută și ca Mausoleul de la Bobda, Biserica baronului din Bobda ori Mausoleul Csavossy, va, în sfârșit, reabilitată.
15:10
În cadrul vizitei sale la Timișoara, președintele României Nicușor Dan s-a întâlnit și cu mediul de afaceri timișorean. Într-o ședință organizată la Primăria Timișoara, președintele i-a primit la discuții pe reprezentanții corporațiilor, start-upurilor și mediului unversitar din oraș.
Acum 8 ore
13:40
VIDEO. Vârstnic cu probleme vizibile de sănătate, la volan prin Timișoara. Pericol pe șosele din cauza unor lacune în lege # Timis Online
Un bătrân cu probleme de sănătate, filmat la volan pe o stradă din Timișoara, a stârnit îngrijorare în rândul șoferilor. Ataxia, așa cum afirmă că suferă șoferul, ridică semne de întrebare privind siguranța rutieră, în contextul în care doar în 2025, în județul Timiș, au fost retrase 111 permise din motive medicale. Ce spune legea despre șoferii cu afecțiuni neurologice și cine are responsabilitatea de a-i evalua?
13:10
La finalul lunii septembrie a fost recepțional contractul de lucrări „Execuție rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Găvojdia, Știuca, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici”, parte a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020, din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD).
13:10
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar al Proiectului „#Skills4Future: Dezvoltarea Competențelor Digitale, Durabile și Antreprenoriale în era tehnologiei” - ID 311110, cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, anunță locuri disponibile la cursul GRATUIT de DEZVOLTARE SUSTENABILĂ.
Acum 12 ore
12:30
Președintele Nicușor Dan a venit marți, la Timișoara, fiind invitat la „Timișoara Cities Summit”. În prima parte a vizitei sale, după ce a oferit un scurt discurs în fața primarilor prezenți la summit, a oferit și câteva detalii despre vizita, una cu mai multe opriri, în orașul de pe Bega.
12:20
Gresia este unul dintre cele mai populare materiale pentru finisaje, apreciată atât pentru rezistență, cât și pentru varietatea de modele și texturi. Alegerea tipului potrivit, fie pentru interior, fie pentru exterior, influențează atât durabilitatea suprafețelor, cât și aspectul general al locuinței.
12:10
dm România și Asociația Miltonia au transformat spațiile sportive ale Liceului „Nikolaus Lenau” din Timișoara # Timis Online
Pentru elevii Liceului „Nikolaus Lenau” din Timișoara, sportul capătă acum o nouă dimensiune, esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă. dm drogerie markt România și Asociația Miltonia au reabilitat și modernizat sala de sport și spațiile conexe, oferind acum un mediu modern și inspirațional tinerilor. Acest demers reflectă angajamentul comun față de educație, comunitate și crearea unui viitor mai bun pentru tinerii din România.
11:40
În primele șase luni ale acestui an, în România au fost diagnosticate câteva sute de cazuri noi de HIV-SIDA, potrivit specialiștilor în boli infecțioase. Cele mai multe s-au înregistrat în București, Cluj și Iași, iar în județul Timiș au fost confirmate 39 de cazuri doar în primul semestru din 2025.
11:20
Vești bune pentru studenți: reducerea de 90% la trenuri continuă, iar românii care studiază în străinătate primesc 50% # Timis Online
CFR Călători anunță că, începând cu 1 octombrie 2025, studenții români înmatriculați la universități din străinătate, la forma de învățământ cu frecvență, vor putea călători cu 50% reducere pe teritoriul României, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, indiferent de distanță. Măsura este o noutate pentru studenții care studiază în afara țării și se aplică până la împlinirea vârstei de 30 de ani.
11:10
Proiectele noastre rezidențiale sunt construite cu grijă la detalii și orientate către oameni care își doresc mai mult decât o simplă locuință – își doresc un stil de viață echilibrat și durabil. Blocurile Sol Residence se disting prin arhitectură contemporană, apartamente spațioase și luminoase cu suprafețe cuprinse între 37 și 100 mp, terase generoase și compartimentări inteligente, menite să ofere confort și funcționalitate în fiecare zi.
10:40
Din 1 octombrie, cele 44 de autobuze electrice Karsan ale STPT vor avea asigurare CASCO # Timis Online
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) asigură prin CASCO cele 44 de autobuze electrice Karsan. Astfel, în caz de accident, vehiculele vor fi reparate fără costuri suplimentare.
10:30
Banatul, care pregătește statutul de Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 2028, un proiect strategic coordonat de Simona Neumann și echipa Visit Timiș, face parte din mișcarea globală de recunoaștere a gastronomiei ca patrimoniu cultural.
10:30
Marți dimineață, summitul care a strâns reprezentanți din 15 țări, găzduit de Timișoara, a fost deschis oficial. Au ținut discursuri primarii Timișoarei și Sofiei, ministrul Dragoș Pîslaru, dar și invitatul special – președintele Nicușor Dan.
10:10
Administrația Fondului de Mediu primește cereri pentru programul Rabla începând de marți, 30 septembrie, de la ora 10.
09:20
VIDEO. Președintele Nicușor Dan a ajuns la Timișoara. Participă la „Timișoara Cities Summit” # Timis Online
Pe 30 septembrie, capitala Banatului găzduiește „Timișoara Cities Summit”. Au confirmat prezența la eveniment reprezentanți ai 15 țări, iar de dimineață a ajuns și președintele României Nicușor Dan, care are mai multe întrevederi în agendă azi în oraș.
09:10
Fiziokinetoterapeutul Radu Butu ne povestește de această dată despre tendonul lui Ahile, cel mai puternic tendon din corpul uman, care are un rol esențial în mers, alergare și sărituri. Din păcate, tocmai datorită solicitării intense la care este supus, el poate suferi o leziune gravă, cum ar fi ruptura, iar atunci viața de zi cu zi devine foarte dificilă.
09:10
Proteste studențești în această săptămână, la Timișoara: „Vocile studenților nu au fost ascultate” # Timis Online
Studenții din Timișoara au început de luni, 29 septembrie, o serie de proteste în fața Prefecturii, în semn de nemulțumire față de măsurile de austeritate incluse în „Legea Bolojan”. Manifestația coincide cu începutul anului universitar 2025-2026.
08:50
Marți, 30 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
Ieri
19:50
Festivalul Filmtettfeszt – Zilele Filmului Maghiar 2025 se desfășoară între 1 și 5 octombrie în 17 orașe din Transilvania și aduce aproape 50 de producții, filme artistice, documentare și animații, toate subtitrate în limba română. La Timișoara, evenimentul are loc între 2 și 5 octombrie, cu proiecții la cinematografele Timiș și Studio.
17:10
PROGRAM. A doua ediție a Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat va avea loc în weekend la Timișoara # Timis Online
Cunoscute și ca German Fest, Zilele Culturale ale Germanilor din Banat vor avea loc în perioada 3-5 octombrie la Timișoara. Manifestarea se află la cea de-a doua ediție.
16:00
Imobiliare Dubai are plăcerea să anunțe participarea la Târgul Imobiliar Timișoara, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate pieței imobiliare din România. Prezența noastră la acest târg confirmă angajamentul de a aduce mai aproape de investitorii români oportunitățile unice pe care Dubaiul le oferă.
16:00
Primăria Lugoj va descongestiona circulația din zona centrală prin sensuri unice. Ce se va întâmpla cu traficul greu # Timis Online
Primăria Lugoj a lansat în transparență publică două proiecte importante pentru traficul din oraș. Este vorba despre Regulamentul privind organizarea și desfășurarea traficului greu în municipiul Lugoj și Regulamentul privind procedura de lucru pentru vehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat a municipiului Lugoj.
15:40
Timișoreanul Nelu Slusarciuc pedalează peste 3.500 km prin Europa. A străbătut deja șapte țări # Timis Online
Nelu Slusarciuc, în vârstă de 58 de ani, fondator al proiectului Biciclesc.ro, continuă aventura sa pe bicicletă, traversând Europa pe un traseu de peste 3.500 de kilometri, de la Timișoara până la Punta de Tarifa, cel mai sudic punct continental al Europei. Expediția a început pe 31 august și este realizată doar cu bicicleta și echipamentul personal.
15:30
HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și grădinărit, anunță inaugurarea celui de-al doilea magazin din Timișoara, situat pe Calea Buziașului 152, pe 1 octombrie 2025. Deschiderea marchează un nou pas în strategia de extindere a companiei și răspunde cererii crescute din partea locuitorilor din sudul și sud-estul orașului, precum și din localitățile învecinate.
15:10
Inaugurarea noii Secții UPU de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, după 11 ani de la începerea lucrărilor # Timis Online
Luni, 29 septembrie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara a inaugurat oficial noua Secție de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Corpului B. Evenimentul marchează totodată și 25 de ani de la înființarea secției UPU din cadrul spitalului.
14:50
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează a XII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Tradiții la Români”, în 7-8 octombrie, de la ora 18:30, la Convention Center – Hotel Timișoara. Invitațiile gratuite se vor găsi pe eventim.ro, începând de astăzi, 29 septembrie 2025.
13:30
O nouă ediție a Târgului Imobiliar Timișoara, la finalul acestei săptămâni. Oferte, premii și ateliere financiare pentru copii # Timis Online
O nouă ediție, a XI-a, a celui mai important eveniment imobiliar din vestul țării, Târgul Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro, are loc la finalul acestei săptămâni. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși chiar câștiga premii importante.
12:00
Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara îi așteaptă pe artiști la Ziua Porților Deschise # Timis Online
Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara, viitorul spațiu de joacă și învățare al copiilor între zece luni și 14 ani, de la Bastion, organizează joi, 2 octombrie, Ziua Porților Deschise. Evenimentul este dedicat artiștilor, arhitecților, designerilor și altor creatori interesați de participarea la Concursul de Instalații.
11:20
29 septembrie - Ziua Mondială a Inimii. Medicii timișoreni atrag atenția asupra riscului bolilor cardiovasculare # Timis Online
„Don’t Miss a Beat – Nu rata nicio bătaie de inimă” este sloganul sub care, anul acesta, este marcată Ziua Mondială a Inimii, pe 29 septembrie. Evenimentul reprezintă un nou semnal de alarmă în fața uneia dintre cele mai grave probleme de sănătate la nivel mondial, și anume bolile cardiovasculare, considerate în continuare principala cauză de mortalitate.
11:20
Rezidențiat 2025: 23 de specialități medicale deficitare, aproape jumătate în pediatrie # Timis Online
Lista specialităților considerate deficitare pentru care se organizează concursul de rezidențiat pe post, în sesiunea din 16 noiembrie 2025, a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul arată că aproape jumătate dintre acestea aparțin pediatriei.
11:00
Alpha City Residence își prezintă oferta bogată la cea de-a doua ediție a Târgului Imobiliar Timișoara # Timis Online
În centrul atenției se află cel mai grandios proiect imobiliar, Alpha City Residence, care promite să schimbe jocul în industria imobiliară și să redefinească conceptul de lux și confort. Situat în Remetea Mare, acest complex rezidențial oferă mai mult decât locuințe elegante.
10:50
Conac readus la viață într-un sat din Timiș. Casa Buchberg din Sintar a fost renovată și va intra în circuitul turistic # Timis Online
Din luna decembrie, conacul din satul Sintar, o adevărată bijuterie arhitecturală, restaurat de către Ciprian Trif, va fi administrat de o firmă din HORECA și va intra în circuitul turistic.
09:10
Parlamentare Republica Moldova: pro-europenii de la PAS au obținut peste 50% din voturi # Timis Online
Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), scrie Agerpres.
09:00
Pe Constantin Manoli, Tezaurul Uman Viu pentru care sculptura în lemn a devenit un „viciu”, l-am întâlnit la Târgul Meșterilor Populari, ce a avut loc la Muzeul Satului Bănățean în perioada 20-21 septembrie. Este decanul de vârstă al meșterilor populari din județul Vâlcea, iar anul trecut a fost distins cu titlul de Tezaur Uman Viu de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii. Recunoașterea a primit-o ca păstrător și creator de artă tradițională autentică.
09:00
Târgul RoEnergy 2025 la Timișoara: soluții eficiente pentru casă, locuri de muncă, conferințe și participare internațională # Timis Online
În perioada 1–3 octombrie 2025, Complexul Senator – Pavilionul Expovest va găzdui cea de-a VIII-a ediție a RoEnergy România – Timișoara, târg internațional dedicat energiilor regenerabile și eficienței energetice.
08:50
Luni, 29 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:50
Reacția RETIM la informațiile incorecte lansate în spațiul public în contextul Ședinței de Consiliu Județean Timiș din data de 24.09.2025 # Timis Online
Pentru a pune în context informațiile incorecte lansate în cadrul Ședinței de Consiliu Județean Timiș (CJ Timiș) din data de 24.09.2025, societatea RETIM vine cu următoarele clarificări:
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Motocicletă furată la Timișoara, găsită într-un sat din județ. Hoții au fost reținuți # Timis Online
Duminica trecută, pe 21 septembrie, unui bărbat din Timișoara i-a fost furată motocicleta. La o săptămână distanță, polițiștii timișeni anunță că vehiculul cu o valoare estimată de 8.000 de euro a fost găsită în satul Pustiniș. Doi dintre autorii furtului au fost reținuți, al treilea implicat fiind minor.
15:00
O nouă tradiție la Timișoara? Locuitorii de pe strada Tibiscum au organizat prima „Petrecere a Străzii” # Timis Online
Sâmbătă, locatarii blocurilor de pe strada Tibiscum s-au strâns în stradă la... petrecere. Au adus fiecare de acasă mâncare și băuturi și au petrecut împreună după-amiaza și seara. Primăria a pus la dispoziție mesele și scaunele și a închis strada pentru a facilita evenimentul.
14:50
Licitație de 15 milioane de euro pentru construirea liniei de tramvai până la Solventul # Timis Online
Primăria Timișoara va lega Gara de Nord de Pasajul Solventul cu linie de tramvai. Proiectul include și modernizarea străzii Gării. Licitația pentru execuția lucrărilor, contract estimat la 15 milioane de euro, cu TVA, a fost lansată în această săptămână.
09:50
CCIA Timiș și AJOFM oferă o nouă șansă celor aflați în căutarea unui loc de muncă printr-un parteneriat # Timis Online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș derulează Proiectul „Rețea de Succes: Stimularea ocupării forței de muncă la nivelul județului Timiș” (ID 336348), care vizează activarea și îmbunătățirea accesului pe piața muncii timișene pentru 304 persoane în căutarea unui loc de muncă prin furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională, programe de formare profesională în domenii solicitate de angajatori, servicii de mediere pe piața muncii, cu accent pe categoriile defavorizate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.