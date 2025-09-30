Sfaturi în vederea reducerii risipei alimentare

Ziarul Lumina, 30 septembrie 2025 20:10

Fiecare persoană din UE aruncă, în medie, peste 70 kg de mâncare pe an, ceea ce înseamnă bani pierduţi, resurse consumate inutil şi impact imens asupra mediului, a transmis Autoritatea Naţională Sanitară

• • •

Acum 5 minute
20:30
Filosofia existențialistă și credința în Iisus Hristos Ziarul Lumina
Continuăm articolul de acum o săptămână despre meditațiile câtorva membri ai Rugului Aprins pe tema filosofiei existențialiste. Astfel, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae publică un excep­țional
20:30
Aerul Mănăstirii Floreşti Ziarul Lumina
Dacă de la primii pași în Cluj simți o altă atmosferă, la propriu și la figurat, decât în prea agitatul și poluatul București, dacă această senzație este și mai pregnantă când urci pe dealurile din jur,
20:30
Peste 100.000 de angajări prin ANOFM Ziarul Lumina
În primele opt luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 104.309 persoane au fost integrate pe piaţa
Acum 15 minute
20:20
Zăpadă pe Transfăgărășan Ziarul Lumina
Traficul rutier se desfăşoară normal pe Transfăgărăşan, în zona turistică Bâlea, unde luni a nins pentru prima oară în această toamnă, și nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum
Acum 30 minute
20:10
20:10
Absorbție peste medie pe politica de coeziune Ziarul Lumina
România a atins, la finalul lunii august, un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, a anunţat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa de
Acum o oră
20:00
Rectificarea de buget asigură banii pentru salarii şi pensii Ziarul Lumina
Mai multe ministere, printre care cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, al Sănătăţii şi al Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată de Guvern în această
19:50
Harta muzeelor şi a caselor memoriale din Bucureşti Ziarul Lumina
Capitala are în premieră o hartă centralizată a muzeelor şi caselor memoriale, în format tipărit şi digital, care aduce patrimoniul cultural al oraşului mai aproape de public. Harta reuneşte peste 60 de muzee
19:50
Lideri și experți caută soluții pentru Băile Herculane Ziarul Lumina
La Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, are loc, azi, 1 octombrie 2025, conferința „Salvați Băile Herculane!”, eveniment la care participă acad. Ioan-Aurel Pop, preșe­dintele
19:50
Lucrări de restaurare la 10 troițe din Șcheii Brașovului Ziarul Lumina
Consiliul Local Braşov a aprobat demararea lucrărilor de restaurare a primelor 10 troiţe ale Junilor din Şchei, valoarea totală estimată a proiectului ridicându-se la 2,5 milioane de euro, fonduri europene
Acum 4 ore
18:20
Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin Ziarul Lumina
În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli
18:10
Târnosirea Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII Ziarul Lumina
În Duminica a 18‑a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Io
Acum 6 ore
16:10
Un milion de euro pentru mobilitatea socială Ziarul Lumina
Fundația Dacia pentru România (FDpR), prin programul „Mobilitatea contează”, finanțează cu granturi în valoare totală de 1 milion de euro, timp de un an, 35 de ONG‑uri.Programul „Mobilitatea
15:40
Moment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei Ziarul Lumina
Împlinirea a 18 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost marcată marți, 30 septembrie 2025, printr‑un moment festiv desfășurat în Sala „Europa Christiana” a Palatului
Acum 8 ore
14:30
Optsprezece ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ziarul Lumina
În acest an binecuvântat, când prăznuim un secol de la ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie, se cuvine mai întâi de toate să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra
13:00
Vernisajul expoziției de partituri psaltice la Biblioteca Sfântului Sinod Ziarul Lumina
Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București a găzduit luni, 29 septembrie, vernisajul unei expoziții de partituri psaltice, organizată cu sprijinul Sectorului teologic‑educațional al
12:40
Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Sibiu Ziarul Lumina
Profesorii de religie din judeţul Sibiu au participat luni, 29 septembrie 2025, la consfătuirea anuală organizată la început de an şcolar pentru a discuta diferite aspecte ale activităţilor didactice şi
Acum 12 ore
11:50
Drumeție educativă pentru tineri ortodocși suceveni Ziarul Lumina
Tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au parcurs traseul de pelerinaj de la Mănăstirea Dragomirna la Mănăstirea Pătrăuți, prin două rezervații unde abundă pădurea de stejar și fa
11:50
Veșmânt de har pentru biserica din Unțești, Vaslui Ziarul Lumina
Duminică, 28 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii noi a Parohiei Unțești, Protopopiatul Bârlad. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit ca
11:40
Slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII Ziarul Lumina
În Duminica a 18‑a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Io
11:40
Sfințirea bisericii din Camenca, Bacău Ziarul Lumina
Duminică, 28 septembrie 2025, credincioșii din satul Camenca, comuna Brusturoasa, județul Bacău, au trăit bucuria unui moment istoric: sfințirea Bisericii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, care a primit acum
11:40
Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Ziarul Lumina
În zilele de luni și marți, 29-30 septembrie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a
11:30
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Rohia-Baltă a fost resfinţită Ziarul Lumina
Cu prilejul împlinirii a 700 de ani de atestare documentară a localității, duminică, 28 septembrie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte
11:20
Resfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mica, judeţul Cluj Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din localitatea Mica, județul Cluj, în Dum
Acum 24 ore
20:50
Centenarul Patriarhiei sărbătorit la Muzeul Cotroceni Ziarul Lumina
Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni (MNC), prezintă expo­ziția „Unitate națională și demnitate eclesială. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”,
20:50
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei (30 septembrie) Ziarul Lumina
Condacul 1Pe ierarhul și slujitorul lui Hristos, să-l lăudăm astăzi toți credincioșii în cântări, ca pe un păstor duhovnicesc, pe Sfântul Grigorie Luminătorul, care mult s-a nevoit propovăduind
20:40
Prețuri la lemne în Neamț Ziarul Lumina
Direcţia Silvică Neamţ a majorat preţurile la lemnele de foc pentru populaţie, faţă de anul trecut, doar cu diferența dată de noua cotă de TVA, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al
20:40
Reducere la tren pentru studenți Ziarul Lumina
Studenţii beneficiază, în anul universitar care a început ieri, de o reducere de 90% la clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi centrul universitar în care
20:40
Felicitări pentru alegătorii din Republica Moldova Ziarul Lumina
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje de felicitare alegătorilor moldoveni şi autorităţilor de la Chişinău pentru rezultatele la alegerile de duminică, reiterând că locul
20:40
Lista alimentelor care rămân cu adaos comercial plafonat Ziarul Lumina
Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost extinsă până la 31 martie 2026, în şedinţa de Guvern de joi, a anunţat Ministerul Agriculturii. „Măsura contribuie atât la
20:40
Atelier la Muzeul Hărților Ziarul Lumina
Muzeul Hărților invită copiii cu vârste între 7 și 14 ani, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:00, la un atelier care îmbină vizita în muzeu cu abilitățile practice și creativitatea.Cei mici vor
20:40
Măsuri concrete de prevenire a infecţiilor nosocomiale Ziarul Lumina
Șase copii cu vârsta mai mică de un an internaţi în secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, infectaţi cu bacteria Serratia marcescens. Ministrul sănătăţii, Alexandru
20:40
Evenimente dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice Ziarul Lumina
Fundația Regală Margareta a României (FRMR) marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie) cu o serie de evenimente care se vor desfăşura până în 5 octombrie 2025. Programul include
20:40
Timbre cu primele locomotive cu abur din România Ziarul Lumina
Emisiunea filatelică „Locomotive cu abur” a fost introdusă în circulaţie de Romfilatelia şi Poşta Română, în 24 septembrie 2025, informează Agerpres, având o tematică de colecţie şi fiind compusă din
20:40
România, invitată de onoare la Festivalul de Carte de la Budapesta Ziarul Lumina
În perioada 2-5 octombrie, se va desfășura Festivalul Internațional de Carte de la Budapesta, unde România va fi țară invitată de onoare. Ministerul Culturii, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la
20:40
Omagiu conservatorilor și restauratorilor Ziarul Lumina
Muzeul Național al Țăranului Român vernisează joi, 2 octombrie, expoziția „Cinci ani de amintiri ACRRO”, o retrospectivă a prezentărilor de postere de restaurare organizate de Asociația Conservatorilor și
20:40
Cioplitorul Nicolae M. Nica Ziarul Lumina
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt (CJCAO), în parteneriat cu Muzeul Județean Olt, invită publicul miercuri, 1 octombrie, la vernisajul expoziției de fotografie și sculptură „Miracolul de la Chilia.
20:40
Arta între tradiție și modernitate Ziarul Lumina
Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a pregătit pentru sezonul expozițional 2025-2026 două expoziții ample care aduc în prim-plan școala de pictură de la Baia Mare și frumusețea covoarelor
20:40
Un vis devenit realitate, Catedrala Naţională Ziarul Lumina
Visul de un veac şi jumătate al Ortodoxiei românești de a avea o Catedrală reprezentativă în capitala României a devenit realitate datorită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Astăzi sărbătorim 18 ani
20:40
Acoperământul Maicii Domnului, îndemn la curăţie, credinţă şi speranţă Ziarul Lumina
Sărbătorile religioase reprezintă momente de adâncă reflecție, comuniune și înnoire sufletească pentru creștinii ortodocși. Între acestea, sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, din data de 1
20:40
Efeseni 2, 19-22; 3, 1-7 Ziarul Lumina
Fraților, de acum nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună-cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din
20:40
De ce nu mai săvârșim minuni? Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXXII, VII-VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 404„Cereți, oare, să fac minunile pe care le făceau apostolii când intrau în
20:40
Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani Ziarul Lumina
Acest sfânt era din Armenia Mare şi a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi a împăratului Constantin cel Mare (306-337). De copil a fost dus în Cezareea Capadociei, unde a fost crescut în
20:40
Marcu 11, 11-23 Ziarul Lumina
„În vremea aceea a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și, privind toate în jur și vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei doisprezece. Și a doua zi, ieșind ei din Betania, El a
20:40
Călătorie în ţinuturile edenice Ziarul Lumina
În vara anului 2011 am fost cu pictorul Dan Hatmanu la Scobinţi. Pentru artistul ieşean, pontiful breslei „zugravilor de subţire” moldavi din acea vreme, era o umblare a regăsirii începuturilor. În cazul meu,
Ieri
16:20
Slujbă de binecuvântare la Academia de Studii Economice din Capitală Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a participat astăzi, 29 septembrie, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
15:30
Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin Ziarul Lumina
În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli Mihail și
15:20
Repere din programul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva (8-14 octombrie 2025) Ziarul Lumina
În acest an, Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura la Iași în perioada 8-14 octombrie, informează Doxologia.ro.Programul, pe scurt: Miercuri, 8 octombrie, ora 6:30 - Scoaterea în procesiune
14:10
Momente de binecuvântare pentru românii din Europa de Nord Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat zilele trecute în vizită pastorală la credincioșii din nordul Regatului Danemarcei. Vineri, 26 septembrie, la sărbătoarea
14:00
Întrunirea Sfântului Sinod la Palatul Patriarhiei Ziarul Lumina
Palatul Patriarhiei a găzduit în data de 29 septembrie 2025 ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Au fost prezentate activități de la nivelul eparhiilor, stadiul textelor liturgice și
