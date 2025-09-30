Vânzările pe OLX și Publi24, în atenția ANAF. Ce riscă cei care nu își declară câștigurile

16:30

Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%, de la 1 ianuarie 2026, măsură ce va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Astfel, vor fi afectați aproximativ de 10 milioane de proprietari. români. De exemplu, cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei, pentru un apartament cu două camere în …