Nicușor Dan, despre legea care prevede posibilitatea efectuării unui stagiu militar voluntar: România va dispune de forțe militare în rezervă, pregătite pentru a răspunde unei situații nedorite | AUDIO

Iarnă în toată regula la munte. La peste 2000 de metri altitudine a nins. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum. Și pe Transalpina a nins. La peste 2000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, a nins în ultimele […]